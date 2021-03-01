Вінницька область обігнала "червоні" Буковину та Прикарпаття за кількістю нових випадків COVID-19, - ОДА

Вінницька область за минулу добу вийшла на перше місце за приростом нових випадків COVID-19 - виявлено 598 інфікованих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Вінницької ОДА.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях", - повідомили в ОДА.

Найбільшу кількість нових випадків захворювання виявлено у Вінниці - 278.

Нині в області хворіють 8923 людини, з них 727 дітей і 450 медпрацівників. У 27 опорних лікарнях області станом на ранок 1 березня в стаціонарі перебувають 1285 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 і 663 пацієнти з підозрою на коронавірус. 1093 пацієнти у важкому стані, троє на апараті ШВЛ, 78 - на СРАР-терапії, 1012 потребують кисневої підтримки.

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