Вінницька область обігнала "червоні" Буковину та Прикарпаття за кількістю нових випадків COVID-19, - ОДА
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Вінницька область за минулу добу вийшла на перше місце за приростом нових випадків COVID-19 - виявлено 598 інфікованих.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Вінницької ОДА.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (598), Івано-Франківській (526), Житомирській (466), Чернівецькій (335) та Львівській (315) областях", - повідомили в ОДА.
Найбільшу кількість нових випадків захворювання виявлено у Вінниці - 278.
Нині в області хворіють 8923 людини, з них 727 дітей і 450 медпрацівників. У 27 опорних лікарнях області станом на ранок 1 березня в стаціонарі перебувають 1285 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 і 663 пацієнти з підозрою на коронавірус. 1093 пацієнти у важкому стані, троє на апараті ШВЛ, 78 - на СРАР-терапії, 1012 потребують кисневої підтримки.
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фактически, без скруток по "указанию из минздрава" - количество заболевших в 5-7 раз выше чем дают "официальной статистикой"..
это все со слов врачей-инфекционистов..
... ось так ШАНОВНІ придають ОЗНАКИ якоїсь гей-би законності в ТАКИХ чуттєвих питаннях .. в РУЧНОМУ режимі ... ні Рішення міської ні районної ні обласної РАД ні Верховної Ради.. ХТО уповноважував цих Клєрків обмежувати ПРАВА Громадян ХТО ... Де ЗАКОНОДАВЧА влада - що мовчимо ? ... ВСЕ заднім числом ... раніше це називалося МАХНОВЩИНА .. так нам нав"язують ХАОС замість Конституційного ладу ...спочатку понаставляли бронетехніки з бойовою зброєю ...хто це ЗРОБИВ вже 5 й день - який чи тверезий майор - НЕ законодавча влада а саме КЛЄРКИ якоїсь служби .... БУДЬТЕ пильні Люди ..критично оцінюймо ситуацію ... НЕ піддавайтеся плановому ПСИХОЗУ де-яких зацікавлених осіб ... перебісяться .. більше позитиву ..здорового глузду .. Будьте здорові...
.Люди цілком слушно задають запитання до-коли цей БЕЗЛАД ..в РУЧНОМУ режимі якоїсь служби "протипожежної" - а НЕ в Законодавчому полі РАД . дивно самоусунулись -- буде діяти - ВІДПОВІДЬ проста - .. до-поки НЕ ОФОРМЛЯТЬ крадіжку СвЗемлі Українців .. мін до ЧЕРВНЯ ц.р... Конституційний Суд "заморозили" .. ось так діє сіоністська БАНДА злодійського племені... далі дозволять зняти НАМОРДНИКИ і "щиро" посміхаючись скажуть - ТАК ВИ САМІ себе зробили - разом .. ...і НЕСВІДОМІ люди їм допомагають...
а второе что это время он должен был использовать не на очередной 150й отдых за 2 года за счёт налогоплательщиков, а заниматься ускорением поставки вакцин, иначе б Украина не было б последней страной после занзибара куда она начала поставляться и то сомнительного качества