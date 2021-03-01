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Новини Політика України
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Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

"Слуга народу" на засіданні розгляне судову реформу та оподаткування грального бізнесу, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що нардепи розглянуть у ході сьогоднішнього засідання. Парламентарі розглянуть судову реформу і кілька законопроєктів з безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Корнієнко розповів під час брифінгу.

"Будемо розглядати і щодо судової реформи, і кілька законопроєктів безпекових. Щодо системи військового обліку та приведення системи обліку та діяльності органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО. Так само буде розглядатися законопроєкт про військових капеланів. Його немає у порядку денному на цей тиждень, але він теж важливий у військовій тематиці", - розповів нардеп.

Корнієнко зазначив, що на порядку денному - і питання оподаткування грального бізнесу.

"Будемо обговорювати й питання оподаткування грального бізнесу, тому що воно є нагальним, і ще усунення суперечностей щодо комісії з питань регулювання азартних ігор", - сказав депутат.

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Він підкреслив, що ні у понеділок, ні на цьому тижні фракція не буде розглядати кадрові питання.

Автор: Анастасія Потіха
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А мєнтовку, яка кришує цей бізнес облагать вони будуть?
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01.03.2021 13:45 Відповісти
про стан вакцинації, про Бурбу та ТСК по вагнерівцям, про колабораціонізм - не розглядатимуть.
Це - не цікавить.
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01.03.2021 13:45 Відповісти
Срочно нужно узаконивать кацапские вложения в игорные заведения "Слуга народа" на заседании рассмотрит судебную реформу и налогообложение игорного бизнеса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6878
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01.03.2021 13:47 Відповісти
А проект закону , про суд в смартфоні Вовка вже написав ?
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01.03.2021 13:47 Відповісти
"Также будет рассматриваться законопроект о военных капелланах."

Глядя на то, КТО "возглавил" армию, закон о военных ребе будет более срочным.
"Слуга народа" на заседании рассмотрит судебную реформу и налогообложение игорного бизнеса, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7182
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01.03.2021 13:47 Відповісти
"Корниенко отметил, что на повестке дня - и вопрос налогообложения игорного бизнеса." Источник: https://censor.net/ru/n3250719
ну еще бы "В комитете по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады вынесли на рассмотрение предложение народного депутата от "Слуги народа" Олега Марусяка снизить ставку для отдельных видов игорного бизнеса до 10%. В результате сократится и поступления в бюджет от легализации азартных игр.По странному стечению обстоятельств на комитет явился Давид Арахамия, глава нашей фракции. Во время рассмотрения других вопросов ранее Арахамия не являлся, только, когда речь заходит об игорке", - написала на своей странице в Facebook член профильного комитета, "слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.Такое решение она назвала лоббизмом. При этом она напомнила, что планы по поступлениям в бюджет от игорной сферы постепенно снижали (с 12 до хотя бы 4 млрд грн)"
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01.03.2021 14:08 Відповісти
 
 