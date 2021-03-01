"Слуга народу" на засіданні розгляне судову реформу та оподаткування грального бізнесу, - Корнієнко
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Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що нардепи розглянуть у ході сьогоднішнього засідання. Парламентарі розглянуть судову реформу і кілька законопроєктів з безпеки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Корнієнко розповів під час брифінгу.
"Будемо розглядати і щодо судової реформи, і кілька законопроєктів безпекових. Щодо системи військового обліку та приведення системи обліку та діяльності органів військового управління у відповідність зі стандартами НАТО. Так само буде розглядатися законопроєкт про військових капеланів. Його немає у порядку денному на цей тиждень, але він теж важливий у військовій тематиці", - розповів нардеп.
Корнієнко зазначив, що на порядку денному - і питання оподаткування грального бізнесу.
"Будемо обговорювати й питання оподаткування грального бізнесу, тому що воно є нагальним, і ще усунення суперечностей щодо комісії з питань регулювання азартних ігор", - сказав депутат.
Він підкреслив, що ні у понеділок, ні на цьому тижні фракція не буде розглядати кадрові питання.
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ну еще бы "В комитете по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики Верховной Рады вынесли на рассмотрение предложение народного депутата от "Слуги народа" Олега Марусяка снизить ставку для отдельных видов игорного бизнеса до 10%. В результате сократится и поступления в бюджет от легализации азартных игр.По странному стечению обстоятельств на комитет явился Давид Арахамия, глава нашей фракции. Во время рассмотрения других вопросов ранее Арахамия не являлся, только, когда речь заходит об игорке", - написала на своей странице в Facebook член профильного комитета, "слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.Такое решение она назвала лоббизмом. При этом она напомнила, что планы по поступлениям в бюджет от игорной сферы постепенно снижали (с 12 до хотя бы 4 млрд грн)"