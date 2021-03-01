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Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан

Лікарям доводиться викидати невикористані вакцини проти коронавірусу, якщо флакон, розрахований на 10 доз, не встигають використати протягом 6 годин.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Це стосується всіх вакцин, які мають великий розлив на кілька доз. Це звичайна практика в медицині та імунізації з приводу великого розливу. Необхідно створити логістику й створити черги для проведення одночасної вакцинації кількох людей. Головне, що зараз можна сказати, що в України вже є вакцина, яка дозволить знизити епідемію. Не варто робити з цього негатив", - пояснив він.

Також Рубан відповів, чому йде багато відмов від вакцинації.

"Сьогодні є проблема в прозорості інформації. Та вакцина, яка до нас приїхала, була зареєстрована за шість годин. Не довели всю інформацію про її безпеку. Центр, який давав дозвільні документи, дав їх несвоєчасно. Тому виникають непорозуміння. Це завдання Міністерства охорони здоров'я (довести всю інформацію до населення. - Ред.)", - додав глава столичної Держпродспоживслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні підстав для переходу шкіл Києва на онлайн-навчання немає, - Рубан

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Ну как "дорого"... в ТРИ дорого...
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01.03.2021 13:53
+3
За ці вакцини було заплачено з бюджету.Причому дорого.
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01.03.2021 13:53
+3
Одним словом - злочинний бардак. Саме він дозволяє прове ти масове списання "утилізваох" вакцини, а основне - коштів, що на неї начебто пішли. Хто б що не казав про Супрун - правильно вона робила, чи неправильно, але ТАКОГО!!!!! списувпння коштів за неї точно не було.
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01.03.2021 14:01
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За ці вакцини було заплачено з бюджету.Причому дорого.
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01.03.2021 13:53 Відповісти
Ну как "дорого"... в ТРИ дорого...
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01.03.2021 13:53 Відповісти
Valery Greff Україні багаті,можуть собі дозволити.
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01.03.2021 13:55 Відповісти
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою.
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01.03.2021 14:25 Відповісти
Не пригодились? А шо такое?
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01.03.2021 13:53 Відповісти
читай статтю, потім шокай!
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01.03.2021 14:26 Відповісти
И шо?
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01.03.2021 14:32 Відповісти
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою.
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Т.е. набрать 10 человек на вакцинацию очередь не стоит. Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан - Цензор.НЕТ 9174 Хорошая вакцина - люди в неё "верят" Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан - Цензор.НЕТ 3584
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01.03.2021 14:57 Відповісти
ну раз люди засікли утилізацію, то значить організація саме там, де засікли, іде через звичайне місце - нижнє полушаріє.
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01.03.2021 15:05 Відповісти
В Одессе уболтали 130 медиков уколоться и 22 после этого чуть кони не двинули - отличная реклама Лікарі викидають невикористані вакцини проти COVID-19, це звичайна практика в медицині, - Рубан - Цензор.НЕТ 8065
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01.03.2021 15:07 Відповісти
так Александрівська лікарня Києва, теж писали, що із 26 погодились лише 2 на укол.
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01.03.2021 15:14 Відповісти
Одним словом - злочинний бардак. Саме він дозволяє прове ти масове списання "утилізваох" вакцини, а основне - коштів, що на неї начебто пішли. Хто б що не казав про Супрун - правильно вона робила, чи неправильно, але ТАКОГО!!!!! списувпння коштів за неї точно не було.
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01.03.2021 14:01 Відповісти
Вы медик, что так утверждаете? Просроченные лекарства обязаны утилизировать. Если при Супрун этого не было - это преступление.
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01.03.2021 14:13 Відповісти
Ви, я так розумію, клерк із МОЗ? Степанов з вами ділиться?
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01.03.2021 14:24 Відповісти
Нет. У меня "голова на плечах" есть. Я просроченные лекарства не покупаю.
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01.03.2021 15:55 Відповісти
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою. Заганяй клієнтів і не буде утилізації.
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01.03.2021 14:27 Відповісти
Не може економвпріань з десяти доз невідомо чого, е сертифіковпного на Заході коштувати стільки, як вакцини сертифікована, бо, навіть більше! Це раз і ще - одна доза у флаконі не давала б можливості такого безпечного для злодіїв списання.
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01.03.2021 14:34 Відповісти
добре, що рообити з відкритим флаконом? може ти уколешся, шоб не пропало? НА Ехо України один знаючий пояснював, що це за вакцина. Це сертифікована вакцина відомої фірми, лише виробляють її на екномвиробництвах Іднії, а це значить десь у жопі жизні на нерозумілій фабриці. І казав, що перш ніж купити, Степанов мав туди поїхати із експертами і сертифікувати Україною саме виробництво, а не метнутись як на Х-кіломент в Одесу на закупи і потім привезене сертифікувати в Україні, а не лише друге. А те, про що ти - звичайна практика поводження із багаторазовим флаконом.
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01.03.2021 14:41 Відповісти
Ти тут говориш про наслідки. А мене цікавить причина. В тому числі і особиста поїздка по "вакцину" цілого міністра, і особисті домовленості, внаслідок яких маємо те, що маємо - розкрадання б'юджетних і людських грошей. Мені, як і сотням тисяч громадян цікаво, щоб афера була виведена на чисту воду задля нашого є здоров'я - щоб такі комбінації більше ніхто не повторив. А кого коли и тими жозами, які не використали? Самого Степанові, Зєлжнского, інших чинуш і членів їхніх родин, а також таких, як ти, які тут вдають, що не розуміють, про що мова і рвуть майки на грудях, захищаючи держкрадіїв.
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01.03.2021 14:54 Відповісти
поїхав, бо сказали ж "не почнеш заявлену вакцинацію - уволимо". ось зробив сам, бо по іншому швидше б не вийшло.
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01.03.2021 15:06 Відповісти
Зате списати можна більше. Якщо розумний, зрозумієш.
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01.03.2021 15:26 Відповісти
просто списывать глупо. Это не приносит личной выгоды тому, кто списывает, и тому, кто стоит выше.
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01.03.2021 16:02 Відповісти
тут питання організації вакцинування на самій станції вакцинування, де засікли утилізацію. Якщо засікли як раз на місці. Вони повинні давати людям час (талончик) таку кількість, щоб вона була кратна вскритим флаконам. але реально може бути так, що на один день запишуться 29, а не 30. ізза однієї дози не прививати 9?
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01.03.2021 15:10 Відповісти
к вашему сведению, очень много лекарств в аптеке индийского производства. Даже сделанные у нас или Европе делают из индийского сырья. Качество зависит от степени очистки.
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01.03.2021 15:59 Відповісти
Рубан дебил
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01.03.2021 14:11 Відповісти
Похоже, что списывать окажется легче, чем вакцинировать. Очередная имитация.
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01.03.2021 14:12 Відповісти
Ну да, точно так же, как в "Варусе" просроченные продукты. 😆
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01.03.2021 14:14 Відповісти
Це шо, нова "фішечка" , як непомітно прикарманить грошики, списуючи вакцини? Може цього і немає, але ці крадуни не визивають ніякої довіри.
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01.03.2021 14:20 Відповісти
баночка розрахована на 10 уколів, бо куплений економваріант. Якщо прийшов пацієнт, з неї беруть першу, дозу, потім другу і так до пустоти. Але коли баночка вскрита, тобто вже з нїх брали, і протягом 6 годин не було пацієнта - баночка вважається спорченою. Заганяй клієнтів і не буде утилізації.
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01.03.2021 14:28 Відповісти
За бугром во многих странах создают базу с контактами добровольцев, которые готовы вакцинироваться вне очереди и живут или работают в 5-10 минутах хотьбы от медучреждений. Когда остается неисп доза, а время истекает - звонят и колят вакцину им. Ну и свидетельство как положено.
Эти капиталисты и не такое выдумают!
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01.03.2021 14:23 Відповісти
так есть запись на вакцинацию, желающих колоться такой нет. як ривезли за 3 дня 3000 провакинували, а 4 день - усього 90.
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01.03.2021 14:30 Відповісти
Так будет, пока этого залу...оголового черта степанова не заставят привезти вакцину, а не похабную подделку. Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет. Точно так же сколько не нахваливай по ТВ то, что степанов приволок с индиского базара, от нахваливания в тиливизире не станет АстраЗенекой. Степанов, запомни: то, что произведено на допущенных мощностях как АстраЗенека, испытано и сертифицировано как АстраЗенека, то и есть АстраЗенека. А все остальное - жижа из индийского сортира. И не надо нас считать идиотами, господа зежулики. Так ведь степанов еще и на этом говне сумел прокладку впендюрить. В этой стране есть полиция??? Антикоррупционных контор в стране больше, чем промпредприятий, а наручники на тварь, бюджет внагляк кроящую, надеть некому?!
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01.03.2021 14:37 Відповісти
"Также Рубан рассказал, почему идет много отказов от вакцинации.Источник: https://censor.net/ru/n3250722"
не розумію,а чого така недовіра до дій влади,ви ж їм довіряли коли масово підтримали на виборах..що сталося,га?
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01.03.2021 15:09 Відповісти
теоритически - все верно..осталась неиспользованной 1-2 дозы из 10 в течении положенного времени - утилизировать! НО...возможно нужно подбирать число желающих под определенное число доз? а если только 1 взяли...ждали-ждали и 9 утилизировали???
т.е. статистика по привезенным дозам - это одно...а по утилизированным должна быть еще.. своя...
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01.03.2021 15:42 Відповісти
 
 