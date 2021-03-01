Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов
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Сьогодні, 1 березня 2021 року, припинила мовлення на Крим найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ.
Про це повідомив власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не змогли оплатити мовлення на Крим провайдеру послуг. Це друге відключення радіостанції за всю її 15-річну історію існування. Вперше радіостанція була вимкнена з ефіру "росіянами" в Криму, але у вересні 2015 року відновила своє мовлення завдяки підтримці української держави, українського народу і особисто Мустафи ага. Голова Меджлісу - Рефат ага Чубаров у 2015 році ходив зі мною по всіх державних кабінетах України за ручку і пояснював чиновникам важливість відновлення мовлення на окупований Крим!! Сьогодні для нашої редакції чорний понеділок, але знаєте що? Ми не складемо руки на грудях, ми далі боротимемося, боротимемося за Крим, боротимемося до самої Перемоги", - розповів Іслямов.
Будь ласка, зачекайте...
Если люди так яростно возмущаются на "отсутствие господдержки" - значит, они должны знать эту радиостанцию и теперь, в ее отсутствие, они не смогут получить свой любимый контент. Разве не так?
Тут публика такая. Я это понял еще тогда когда тут рвали дупу "Надю Савченко в президенты!", а я скромно, в очень обтекаемой форме выражал сомнения в ее адекватности и меня моментально банили за "контрреволюцию".
Кстати, все активы у него на российское гражданство.
Ислямов, Чубаров и Джемилев любят очень много просить и еще больше говорить о своих наполеоновских планах. Из самого запоминающегося - диверсии на керченской переправе, идентификация "каждого автомобиля", который въезжает по мосту в Крым, крымско-татарский батальон, "Марш на Крым". По каждому из этих пунктов было помпезное объявление и потом тишина - разве что от Марша отмазались, мол, карантин, опасно (идти колонной на вооруженных кацапских погранцов не опасно, а вот коронавирус прям ужас, ага).
И во всем вашем опусе вы допускаете одну фундаментальную ошибку - считаете, что я осуждаю за балабольство и бездействие ВЕСЬ крымско-татарский народ. А это далеко не так - я назвала конкретные фамилии.
В чем противоречие? В том, что Вы не умеете строить логические цепочки? Ну так это не моя проблема, а Ваша. Оружие никто не "требовал". Его просили выдать для СОВМЕСТНОЙ с украинскими военными защиты Крыма. Акция протеста (под зданием парламента) не была единственной. А разошлись они из-за того, что Чубарову рассказали о готовящейся провокации с использованием оружия.
По поводу допросов и 1000... Вы хоть понимаете, какую чушь несете??? Они ПОЛНОСТЬЮ отрезаны от материка и рассчитывать на помощь извне не могут. Оружия у них тоже нет. Это Вам не Чечня, где можно было совершать нападения на расеянских военных, а потом уходить на территорию Грузии. Здесь такой фокус не пройдет. Их очень легко "закрыть" в горах, где затем всех перестрелять как куропаток.
Я Вам совету. не писать глупостей. Вы АБСОЛЮТНО вне контекста.
И, отчасти соглашусь, что подрыв опор - был чуть ли не единственным действенным актом, пусть и запоздалым. Кацапы уже через неделю начали подключать "энергохвост", который спроектировали и начинали строить чуть ли не за год до подрыва. А если бы опоры упали в 2014-м? И Ислямов был там далеко не единственным участником, там и ПС был и другие организации
А де ж Зе "мєротворєц" зі своєю платформою...
С АТР та же фигня...Зеленые ублюдки!