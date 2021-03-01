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Крим (12757) радіо (172) Іслямов Ленур (43)

Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов

Сьогодні, 1 березня 2021 року, припинила мовлення на Крим найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ.

Про це повідомив власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не змогли оплатити мовлення на Крим провайдеру послуг. Це друге відключення радіостанції за всю її 15-річну історію існування. Вперше радіостанція була вимкнена з ефіру "росіянами" в Криму, але у вересні 2015 року відновила своє мовлення завдяки підтримці української держави, українського народу і особисто Мустафи ага. Голова Меджлісу - Рефат ага Чубаров у 2015 році ходив зі мною по всіх державних кабінетах України за ручку і пояснював чиновникам важливість відновлення мовлення на окупований Крим!! Сьогодні для нашої редакції чорний понеділок, але знаєте що? Ми не складемо руки на грудях, ми далі боротимемося, боротимемося за Крим, боротимемося до самої Перемоги", - розповів Іслямов.

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Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Крымска-татарскае радыё - гэта не меней важна, чым танкі. Падыміце пытанне ў Радзе.
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01.03.2021 14:11
+4
А смысл, Мейдан как до 2014-го никто не слушал, так и после не слушает. Ни на подконтрольной территории, ни в Крыму.
Ислямов, Чубаров и Джемилев любят очень много просить и еще больше говорить о своих наполеоновских планах. Из самого запоминающегося - диверсии на керченской переправе, идентификация "каждого автомобиля", который въезжает по мосту в Крым, крымско-татарский батальон, "Марш на Крым". По каждому из этих пунктов было помпезное объявление и потом тишина - разве что от Марша отмазались, мол, карантин, опасно (идти колонной на вооруженных кацапских погранцов не опасно, а вот коронавирус прям ужас, ага).
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01.03.2021 14:43
+4
Не подскажите мне имя самого популярного ведущего на радио Мейдан ФМ? Или название самой популярной передачи?
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01.03.2021 14:44
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Значит снова государство поможет.
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01.03.2021 13:58 Відповісти
Допоможе після скандалу обов'язково допоможе! Стидоба! Вони 100% були в курсі про проблеми радіостанції але без широкого розголосу нічого не хочуть роботи.
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01.03.2021 14:42 Відповісти
Не подскажите мне имя самого популярного ведущего на радио Мейдан ФМ? Или название самой популярной передачи?
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01.03.2021 14:44 Відповісти
Катя, контрреволюционные вопросы задаешь
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01.03.2021 15:00 Відповісти
Отвечу словами профессора Преображенского - никакой контрреволюции в моих словах нет))
Если люди так яростно возмущаются на "отсутствие господдержки" - значит, они должны знать эту радиостанцию и теперь, в ее отсутствие, они не смогут получить свой любимый контент. Разве не так?
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01.03.2021 15:11 Відповісти
есть или нет - решать не тебе, а революционному матросу или председателю домкома Швондеру, к сожалению. У которых "пролетарское чутье" и "чувство революционной справедливости" стоит выше логически-смыслового аппарата. И то что Швондер вырядился в вышиванку и иъзясняется на украинском языке, сути не меняет.
Тут публика такая. Я это понял еще тогда когда тут рвали дупу "Надю Савченко в президенты!", а я скромно, в очень обтекаемой форме выражал сомнения в ее адекватности и меня моментально банили за "контрреволюцию".
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01.03.2021 15:37 Відповісти
А Вы по-крымскотатарски можете то же самое написать без гуглтранслейта? То-то же. Это радиостанция для крымских татар, вещающая на крымскотатарском языке. Именно в этом его ценность.
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01.03.2021 15:13 Відповісти
Фуйло задоволене.
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01.03.2021 14:00 Відповісти
Планомерно ватные слуги вырубают , планомерно
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01.03.2021 14:09 Відповісти
Крымска-татарскае радыё - гэта не меней важна, чым танкі. Падыміце пытанне ў Радзе.
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01.03.2021 14:11 Відповісти
А куда ж денежки ушли, гражданин россии ислямов?
Кстати, все активы у него на российское гражданство.
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01.03.2021 14:25 Відповісти
Козлы. За столько времени не удосужились обеспечить стабильное государственное финансирование. У нас так много крымскотатарских радиостанций, вещающих на Крым???
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01.03.2021 14:25 Відповісти
А смысл, Мейдан как до 2014-го никто не слушал, так и после не слушает. Ни на подконтрольной территории, ни в Крыму.
Ислямов, Чубаров и Джемилев любят очень много просить и еще больше говорить о своих наполеоновских планах. Из самого запоминающегося - диверсии на керченской переправе, идентификация "каждого автомобиля", который въезжает по мосту в Крым, крымско-татарский батальон, "Марш на Крым". По каждому из этих пунктов было помпезное объявление и потом тишина - разве что от Марша отмазались, мол, карантин, опасно (идти колонной на вооруженных кацапских погранцов не опасно, а вот коронавирус прям ужас, ага).
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Мда... А ничего, что они блокаду организовали на Чонгаре? Тогда, когда власть вовсю торговала с оккупированным Крымом? Ничего, что приходили в украинские военные части в Крыму и просили им дать оружие для защиты Крыма (которое им так и не дали)? Ничего, что они обеспечивали едой и водой украинских военнослужащих в этих самых заблокированных частях? Ничего, что они устраивали акции протеста против оккупации? Что их постоянно таскают на допросы и похищают?
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01.03.2021 15:07 Відповісти
Блокада стала блокадой только когда к ним присоединились ребята из Правого Сектора и других патриотических организаций. А ваше второе и третье предложения вообще противоречат друг другу - ходили, значит, в заблокированные кацапами части и просили выдать оружие (читай - дать доступ к оружейкам, что, кстати говоря, требовали и кацапы). То что передавали воду и пищу - факт, но "требование оружия" я считаю фантазией. Акцию протеста они устраивали аккурат накануне захвата админзданий в Крыму, и разошлись по требованию кого - правильно, Рефата ага Чубарова. На допросы сколько из 200 тысяч таскают - 1000 хотя бы наберется?
И во всем вашем опусе вы допускаете одну фундаментальную ошибку - считаете, что я осуждаю за балабольство и бездействие ВЕСЬ крымско-татарский народ. А это далеко не так - я назвала конкретные фамилии.
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01.03.2021 15:18 Відповісти
Вы там были? Вы это видели? Правый сектор там действительно сидел, но все расходы по содержанию блокады (питание, палатки, одежда, оружие и т.д. и т.п.) нес Ислямов. Без него и крымских татар блокады бы НЕ БЫЛО.
В чем противоречие? В том, что Вы не умеете строить логические цепочки? Ну так это не моя проблема, а Ваша. Оружие никто не "требовал". Его просили выдать для СОВМЕСТНОЙ с украинскими военными защиты Крыма. Акция протеста (под зданием парламента) не была единственной. А разошлись они из-за того, что Чубарову рассказали о готовящейся провокации с использованием оружия.
По поводу допросов и 1000... Вы хоть понимаете, какую чушь несете??? Они ПОЛНОСТЬЮ отрезаны от материка и рассчитывать на помощь извне не могут. Оружия у них тоже нет. Это Вам не Чечня, где можно было совершать нападения на расеянских военных, а потом уходить на территорию Грузии. Здесь такой фокус не пройдет. Их очень легко "закрыть" в горах, где затем всех перестрелять как куропаток.
Я Вам совету. не писать глупостей. Вы АБСОЛЮТНО вне контекста.
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01.03.2021 15:30 Відповісти
А энергетическая блокада? А подрыв линии электропередач? Мало Вам?
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01.03.2021 15:08 Відповісти
Так на днях сивочолый экс-гетьман сказал, что отключение Крыма было плановым и по согласованию с западными партнерами. Тем самым присвоив себе все лавры "блокиратора" Крыма.
И, отчасти соглашусь, что подрыв опор - был чуть ли не единственным действенным актом, пусть и запоздалым. Кацапы уже через неделю начали подключать "энергохвост", который спроектировали и начинали строить чуть ли не за год до подрыва. А если бы опоры упали в 2014-м? И Ислямов был там далеко не единственным участником, там и ПС был и другие организации
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01.03.2021 15:21 Відповісти
Бред. При чем здесь Порошенко??? Кто еще в Украине на тот момент активно противодействовал поставкам электроэнергии в Крым? Да никто. Кто блокировал поставки продуктов и стройматериалов для военных частей оккупантов? Именно крымские татары. Кстати говоря, Вы их вообще в полной бездеятельности упрекали чуть выше. То есть блокаду и подрыв электроопоры уже признаете? Ну и где же тут последовательность?
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01.03.2021 15:34 Відповісти
Их всего чуть больше 200 тысяч осталось. Вы хотите, чтобы они освобождали Крым? Или чтобы они партизанили там, может?
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01.03.2021 15:09 Відповісти
да, хотим.
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01.03.2021 16:41 Відповісти
За поребрик. И там хотите...
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01.03.2021 18:07 Відповісти
я на своей земле, и нет у тебя сил меня за поребрик вытолкать.
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02.03.2021 09:18 Відповісти
Ну один раз украинский народ помог, теперь пусть крымскотатарский народ поможет.
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01.03.2021 14:26 Відповісти
Кримо татарці це і є українці бо входять до складу України.
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01.03.2021 15:09 Відповісти
"Мы не смогли оплатить вещание на Крым провайдеру услуг. Источник: https://censor.net/ru/n3250723

А де ж Зе "мєротворєц" зі своєю платформою...
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01.03.2021 15:08 Відповісти
Туга і сум татарам у окупації без цієї станції. Треба надати коштів - терміново.
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01.03.2021 16:36 Відповісти
Это все, что нужно знать о зелохе, как бы он "не сдал Крым" и его крымской платформе--одно бла-бла-бла для зебильного лохтората)))
С АТР та же фигня...Зеленые ублюдки!
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01.03.2021 21:33 Відповісти
 
 