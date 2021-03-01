Найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ припинила мовлення на окупований Крим: не змогли оплатити послуги провайдера, - Іслямов

Сьогодні, 1 березня 2021 року, припинила мовлення на Крим найперша кримськотатарська радіостанція Мейдан ФМ.

Про це повідомив власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не змогли оплатити мовлення на Крим провайдеру послуг. Це друге відключення радіостанції за всю її 15-річну історію існування. Вперше радіостанція була вимкнена з ефіру "росіянами" в Криму, але у вересні 2015 року відновила своє мовлення завдяки підтримці української держави, українського народу і особисто Мустафи ага. Голова Меджлісу - Рефат ага Чубаров у 2015 році ходив зі мною по всіх державних кабінетах України за ручку і пояснював чиновникам важливість відновлення мовлення на окупований Крим!! Сьогодні для нашої редакції чорний понеділок, але знаєте що? Ми не складемо руки на грудях, ми далі боротимемося, боротимемося за Крим, боротимемося до самої Перемоги", - розповів Іслямов.

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