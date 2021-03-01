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У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно

Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації, щоб президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники могли публічно зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, першим публічно вакцину отримає він, потім президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні було внесено зміни в наш національний план вакцинації. Це дає можливість публічно вакцинуватися міністру охорони здоров'я і президенту України", - заявив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свята та вихідні не мають впливати на вакцинацію, - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
только как мы проверим шо им действительно колят индийский шмурдяк, а не физ раствор? Никак...
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01.03.2021 13:55
+16
Откуда мы узнаем, что это вацина, а не герыч?
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01.03.2021 13:54
+16
потерпевший вiслюк уже сдавал анализы "публично". кацапский Евролб всё обставит "как надо".
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01.03.2021 13:54
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Откуда мы узнаем, что это вацина, а не герыч?
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01.03.2021 13:54 Відповісти
Ти шо, недовіряєш найвеличнішому? Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 6104
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01.03.2021 13:58 Відповісти
кажуть, колишніх наркоманів не буває)
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01.03.2021 14:23 Відповісти
потерпевший вiслюк уже сдавал анализы "публично". кацапский Евролб всё обставит "как надо".
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01.03.2021 13:54 Відповісти
только как мы проверим шо им действительно колят индийский шмурдяк, а не физ раствор? Никак...
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01.03.2021 13:55 Відповісти
а еще есть видосик с утапливаемыми баянами . (шприцами пардон.) Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 4246
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01.03.2021 14:00 Відповісти
с иглами на пружинке хотел сказать...
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01.03.2021 14:01 Відповісти
типа как бутофорский нож?
Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 3713
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01.03.2021 14:02 Відповісти
да..бегает такой ролик в темах про вакцинацию..а я не хотел искать спасибо.
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01.03.2021 14:04 Відповісти
Нема вам, хлопцы, веры. Получится очередной видосик-гундосик. Даже дети уверены, что уколют вам не то, что степанов от индийских шаманов привез. Расхлебывайте вашу политику тотальной брехни.
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01.03.2021 13:59 Відповісти
РЕКОМЕНДУЮ. ЮТУБ - Віталій Портніков у підсумковій програмі ВЕЛИКІ НОВИНИ з Тарасом Березовцем 28 лютого. В останній день зими , у неділю.
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01.03.2021 13:59 Відповісти
а анализы он, наконец, сдаст публично, или "как всегда"?
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01.03.2021 14:07 Відповісти
та он уже анализы на наркоту сдавал публично...
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01.03.2021 14:07 Відповісти
Пусть Зетварь сначала сдаст анализы на наркоту.
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01.03.2021 14:08 Відповісти
Раньше люди собирались на публичную казнь. Теперь на публичную вакцинацию. Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 4604
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01.03.2021 14:08 Відповісти
Зеля после прививки индийским шмурдяком:
Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 2332
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01.03.2021 14:09 Відповісти
Постановочные прививки не отражают действительности. 🥴
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01.03.2021 14:12 Відповісти
Вколоть им Спутник.
Хуже не будет
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01.03.2021 14:13 Відповісти
НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вколят или витаминку или настоящую вакцину,а не индийскую подделку
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01.03.2021 14:13 Відповісти
Бл....яяя,как эта показуха уже достала! Совок был есть и будет жить! P.S. Поверю только тогда когда неЗеПрээзиденту укол зделает лично путин!Ну или письков.
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01.03.2021 14:19 Відповісти
Легко)) Ворон ворону глаз не выклюет.
А они - два дружбана навек.
Скоро Зедебил опять поедет к х.уйлу на гастроли.
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01.03.2021 14:24 Відповісти
В стране за вчера вакцинировали 90 человек (если не врут). Учитывая что МОЗ создало 60 мобильных бригад по получается по полтора отловленных на бригаду Минздрав изменил план вакцинации: Зеленский и чиновники смогут привиться публично - Цензор.НЕТ 998 !!! (с)

Вакцинация закончилась едва начавшись...(с)
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01.03.2021 14:23 Відповісти
сказали бы, что это ширка, так очереди бы стояли
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01.03.2021 14:25 Відповісти
поговори с любым толковым врачем и он тебе обьяснит что от вирусов вакцин НЕТУ в природе!
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01.03.2021 16:17 Відповісти
после вакцинации , при повторном заражении после любой вакцины смертность растет в РАЗЫ !!! и об этом молчат..
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01.03.2021 16:15 Відповісти
вот если бы они новичком прививались, было бы просто офигенно У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно - Цензор.НЕТ 7959
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01.03.2021 14:25 Відповісти
Як писав один мудрий чоловік, повіримо, якщо плісняву провакцинує Уляна Супрун, особисто.
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01.03.2021 14:30 Відповісти
Видно,Березу читали У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно - Цензор.НЕТ 5992
"....Так вот, репутация CoviShield ниже плинтуса и власти её надо спасать. Я увидел идею как это сделать. Для того, чтоб интенсивно популяризовать CoviShield и понизить недоверие к этому средству надо провести массовую публичную вакцинацию всех властьимущих. Не ждать, когда Pfizer приедет, а колоть им CoviShield. Завтра Зеленский с женой и родителями на камеру колются именно этим средством. Перед этим у них замеряют антитела, а потом их уже замеряют после укола. Это делается, чтоб люди не подумали, что Зеленским укололи глюкозу, а не CoviShield. Затем все тоже самое делается со Шмыгалем, Степановым, всеми без исключения сотрудниками МОЗ и их родственниками. Затем весь Кабмин и вся фракция "Слуга народа". И тоже с родственниками. Ведь они же заявляют, что CoviShield - это хорошее и безопасное средств, а они нам так дороги, что надо о них позаботиться. Вот и проверим. А для чистоты эксперта часть флакона будет колоться чиновнику, часть обычному гражданину. И все это в прямом эфире. Я даже готов стать независимым экспертом и подтвердить, что именно будут вкалывать представителям власти и их родителям.

Так когда начинаем, Владимир Зеленский? Или все не так хорошо, как рассказывают ваши говорящие головы?"
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01.03.2021 14:42 Відповісти
За такой откат можно вакцинироваться 3 раза на день. Всеми доступными, даже тройным одеколоном, наладить производство не так сложно.
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01.03.2021 14:54 Відповісти
Перший раз в історії України !!! Заради того щоб вколоти людині фізрощин міняють національний план вакцинації !!!)))
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01.03.2021 15:06 Відповісти
Давайте без цирка а? Я прошлый раз насмотрелся как это чучело анализы сдавало! Еще пока порох за ним бегал, тот чудил как мог. Ну ладно, порох хоть в сравнении вывел его начистую воду, а теперь нам покажут сладкую картинку.
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01.03.2021 15:21 Відповісти
Ось це шпагат! Коли вони брехали? Коли заявляли, що захворіли ковідом, або тепер, коли "прищеплюються" від ковіда? Якщо хворіли ковідом насправді, то в організмі повинні були виробитися антитіла, тоді навіщо ще щеплення? У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно - Цензор.НЕТ 7162

Для довідки.
"Щеплення - це введення в організм речовини, яка розпізнається імунною системою як збудник інфекційного захворювання, в результаті чого розвивається імунна відповідь, яка в свою чергу веде до вироблення антитіл, що нейтралізують збудник при повторному проникненні."
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01.03.2021 15:46 Відповісти
Пардон, а зачем Зеле прививаться, если он переболел короной?
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01.03.2021 16:04 Відповісти
Дак Буба ж якобьі переболел короной... В больнице с Ярмаком лежал... Нельзя его вакцинировать. Или не болел?) Изображал жертву для просевшего рейтинга...
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01.03.2021 16:13 Відповісти
 
 