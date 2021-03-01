У МОЗ змінили план вакцинації: Зеленський і чиновники зможуть зробити щеплення публічно
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Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації, щоб президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники могли публічно зробити щеплення проти коронавірусу.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, першим публічно вакцину отримає він, потім президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні було внесено зміни в наш національний план вакцинації. Це дає можливість публічно вакцинуватися міністру охорони здоров'я і президенту України", - заявив Степанов.
Топ коментарі
+17 Підлога Маккартні
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+16 Ла-ла-ла-ла
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+16 Valery Greff
показати весь коментар01.03.2021 13:54
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Будь ласка, зачекайте...
баянами. (шприцами пардон.)
Хуже не будет
А они - два дружбана навек.
Скоро Зедебил опять поедет к х.уйлу на гастроли.
Вакцинация закончилась едва начавшись...(с)
"....Так вот, репутация CoviShield ниже плинтуса и власти её надо спасать. Я увидел идею как это сделать. Для того, чтоб интенсивно популяризовать CoviShield и понизить недоверие к этому средству надо провести массовую публичную вакцинацию всех властьимущих. Не ждать, когда Pfizer приедет, а колоть им CoviShield. Завтра Зеленский с женой и родителями на камеру колются именно этим средством. Перед этим у них замеряют антитела, а потом их уже замеряют после укола. Это делается, чтоб люди не подумали, что Зеленским укололи глюкозу, а не CoviShield. Затем все тоже самое делается со Шмыгалем, Степановым, всеми без исключения сотрудниками МОЗ и их родственниками. Затем весь Кабмин и вся фракция "Слуга народа". И тоже с родственниками. Ведь они же заявляют, что CoviShield - это хорошее и безопасное средств, а они нам так дороги, что надо о них позаботиться. Вот и проверим. А для чистоты эксперта часть флакона будет колоться чиновнику, часть обычному гражданину. И все это в прямом эфире. Я даже готов стать независимым экспертом и подтвердить, что именно будут вкалывать представителям власти и их родителям.
Так когда начинаем, Владимир Зеленский? Или все не так хорошо, как рассказывают ваши говорящие головы?"
Для довідки.
"Щеплення - це введення в організм речовини, яка розпізнається імунною системою як збудник інфекційного захворювання, в результаті чого розвивається імунна відповідь, яка в свою чергу веде до вироблення антитіл, що нейтралізують збудник при повторному проникненні."