ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків
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Вища рада правосуддя закликає утримуватися від заяв, які дестабілізують судову систему, підривають авторитет правосуддя і дискредитують державну владу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРП.
"У медіапросторі почастішали випадки критики судової гілки влади та заяви про тотальну недовіру суспільства до судів. Заклики про необхідність чергового реформування лунають від послів "Великої сімки" (G7), Президента України, представників законодавчої та виконавчої влади. Такий тиск на систему в умовах надмірного навантаження та недофінансування впливає не лише на суддів, а й на працівників судів, які щодня мають переборювати критику судів та своєї роботи", - сказано в повідомленні.
У ВРП зазначили, що проблема корупції є загальнонаціональною, боротьба з нею є спільною роботою всього державного апарату: "Судова влада є невід’ємною складовою держави, одним з елементів забезпечення її незалежності. Для судів боротьба з корупцією є пріоритетним завданням. Однак важливо пам’ятати, що всі гілки влади взаємопов’язані, взаємодіють і утворюють єдиний державний механізм, тому покладати відповідальність за результати цієї роботи виключно на суди є неприпустимим".
"У судовій системі працює майже 30 000 осіб – секретарі судових засідань, помічники суддів, судові розпорядники, працівників апаратів судів. Усі вони мають вищу юридичну освіту, більшість – значний досвід роботи, стаж державної служби. Їхня важка щоденна робота переважно не містить корупційних ризиків, виконується чесно та самовіддано, незважаючи на труднощі, зумовлені недофінансуванням. До ВРП щоденно надходять повідомлення судів про брак коштів на виплату заробітної плати", - наголосили в раді.
Підкреслюється також, що Вища рада правосуддя підтримує необхідність комплексних та виважених змін у судовій системі, які будуть спрямовані, в тому числі, на боротьбу з корупцією та стосуватимуться:
- удосконалення законодавства, формування Верховним Судом єдиної правозастосовної практики;
- дотримання прав та основоположних свобод людини;
- зменшення навантаження на суди шляхом добору нових суддів;
- забезпечення гідної оплати праці працівникам судів;
- припинення цькування судової системи, гарантування її незалежності.
Крім того, як ідеться в повідомленні, саме на Вищу раду правосуддя покладено вирішення питання обґрунтованості притягнення суддів до відповідальності за корупцію: "При розгляді таких та будь-яких інших справ Вища рада правосуддя діє в межах чинного законодавства, її рішення ґрунтуються на засадах та принципах Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини, в тому числі на принципі презумпції невинуватості – особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку".
У ВРП також нагадали, що наприкінці 2020 року Центр Разумкова оприлюднив результати незалежного соціологічного дослідження "Ставлення громадян України до судової системи". Цифри з цього звіту показові – більшість тих, хто звертався до суду, вважають рішення судів законними і справедливими (66,1% опитаних). Серед громадян, які мають нещодавній досвід спілкування із судами, переважає довіра до системи правосуддя: судам довіряють 48,0%, не довіряють 41,6%. Ще вищою є довіра цих громадян до місцевих судів, довіру їм висловили більшість опитаних – 54,4%, недовіру – 34,9%.
У звіті також зазначалось, що негативне ставлення до судів та судової системи загалом формується громадянами швидше з політичних міркувань, а не на основі власного досвіду чи інших реальних фактів. Крім того, низький рівень довіри до судів є наслідком вкрай низького рівня довіри до державних органів в цілому.
"Формування іміджу судової системи як осередку корупції в країні є неприпустимим. Звинувачення всієї системи, у якій працюють близько 30 тисяч осіб, через поодинокі випадки корупції не сприяє відновленню довіри як до судової гілки влади, так і державної влади в цілому.
Вища рада правосуддя вкотре закликає утримуватися від заяв, які дестабілізують судову систему, підривають авторитет правосуддя та дискредитують державну владу України", - резюмували в пресслужбі ВРП.
Будь ласка, зачекайте...
Те, що судді іноді гребують законом та отримують надмірні зарплати до 100 000 грн. не дозволяє можновладцям - президенту та міністерству фінансів навмисно здійснювати недофінансування, та не виплачувати належні працівникам апарату кошти.
Вони прості працівники апарату і не можуть відповідати за ті рішення, що приймають судді.
Звільняйте та садіть суддів за їх ганебні рішення, ліквідуйте суди - проте не чіпайте людей, що забезпечують роботу судової системи.
СУДЬИ ПРОКУРОРЫ МИЛИЦИЯ ЭКСПЕРТЫ С НАМИ ПО ФАМИЛИИ ИМЕНИ ОТЧЕСТВУ НИКАКОГО ХАМСТВА НИКАКИХ НАМЕКОВ И ПОЛУНАМЕКОВ НИКОГО ЖЛОБСТВА УГРОЗ И ТАК ДАЛЕЕ.. никакого панибратства за пределами суда на улице просто здравствуйте и так далее разговоры о работе на улице вне помещений судов конторы прокуратуры милиции просто были дурным тоном и пресекались на корню дажес клиентами... если судью уличили в преступлениях он до того как прокурор подписывал ему просто района города области обвинение уже по линии партии был исключен автоматически со всеми вытекающими никто не смел замять дело с продажным судьей нотариусом ментом прокурором следователем никто кто пытался того система в один момент бросала в мясорубку.. А сегодня развезли жжвський цирк тфу мерзота еще да ДЕРЬМО и автократия а не закон честь совесть и равенство...
"в основном не содержит коррупционных рисков, выполняется честно и самоотверженно, несмотря на трудности, обусловленные недофинансированием. В ВСП ежедневно поступают сообщения судов о нехватке средств на выплату заработной платы"
Ктото этому верит?
Факты и сводки говорят об обратном.
это не суд
а коррупционная СИСТЕМА
начнем с того сколько надо дать чтобы стать судьей??
Ни при СССР, ни сейчас. 😟
"Их тяжелая ежедневная работа" - ну да...
Судьи, как ГАИшники:
Коррумпированы ДАВНО и ПОГОЛОВНО.
Доверие к судам в Украине ниже плинтуса.
Есть ещё один вариант как некогда примененный в Харькове- отсечение их дрянных голов..
Пусть живут без голов.
свої "конверти" судді просто так не здадуть
#стерненкуволю
Якщо судова система нездатна нормально функціонувати то, до чого тут скільки людей в ній працює? Про прибиральниць ніхто нічого не говорить.
Аналогічні танці відбувались біля КСУ.
Система самоочищения не работает, и никогда не работала с 1991 года.
Что касается псевдо-органа с громкими титульными словами, как говорится в Святом Писании "Судите по делам их, а не по словам".
Суды не служат Закону и народу, а на побегушках у власти и денег.
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44. ...рішуче наполягає на перевірці доброчесності нереформованої Вищої ради юстиції (ВРЮ); закликає українську владу продовжувати та прискорювати реформу судової системи, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити юридичну рамки боротьби з організованою злочинністю;
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
Для сравнения, на армию идет только 5%---и мы живем в мирных городах!
А эти гниды еще ноют!