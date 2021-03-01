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суддя (1423) Вища рада правосуддя (523)

ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків

Вища рада правосуддя закликає утримуватися від заяв, які дестабілізують судову систему, підривають авторитет правосуддя і дискредитують державну владу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВРП.

"У медіапросторі почастішали випадки критики судової гілки влади та заяви про тотальну недовіру суспільства до судів. Заклики про необхідність чергового реформування лунають від послів "Великої сімки" (G7), Президента України, представників законодавчої та виконавчої влади. Такий тиск на систему в умовах надмірного навантаження та недофінансування впливає не лише на суддів, а й на працівників судів, які щодня мають переборювати критику судів та своєї роботи", - сказано в повідомленні.

У ВРП зазначили, що проблема корупції є загальнонаціональною, боротьба з нею є спільною роботою всього державного апарату: "Судова влада є невід’ємною складовою держави, одним з елементів забезпечення її незалежності. Для судів боротьба з корупцією є пріоритетним завданням. Однак важливо пам’ятати, що всі гілки влади взаємопов’язані, взаємодіють і утворюють єдиний державний механізм, тому покладати відповідальність за результати цієї роботи виключно на суди є неприпустимим".

"У судовій системі працює майже 30 000 осіб – секретарі судових засідань, помічники суддів, судові розпорядники, працівників апаратів судів. Усі вони мають вищу юридичну освіту, більшість – значний досвід роботи, стаж державної служби. Їхня важка щоденна робота переважно не містить корупційних ризиків, виконується чесно та самовіддано, незважаючи на труднощі, зумовлені недофінансуванням. До ВРП щоденно надходять повідомлення судів про брак коштів на виплату заробітної плати", - наголосили в раді.

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Підкреслюється також, що Вища рада правосуддя підтримує необхідність комплексних та виважених змін у судовій системі, які будуть спрямовані, в тому числі, на боротьбу з корупцією та стосуватимуться:

  • удосконалення законодавства, формування Верховним Судом єдиної правозастосовної практики;
  • дотримання прав та основоположних свобод людини;
  • зменшення навантаження на суди шляхом добору нових суддів;
  • забезпечення гідної оплати праці працівникам судів;
  • припинення цькування судової системи, гарантування її незалежності.

Крім того, як ідеться в повідомленні, саме на Вищу раду правосуддя покладено вирішення питання обґрунтованості притягнення суддів до відповідальності за корупцію: "При розгляді таких та будь-яких інших справ Вища рада правосуддя діє в межах чинного законодавства, її рішення ґрунтуються на засадах та принципах Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини, в тому числі на принципі презумпції невинуватості – особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку".

У ВРП також нагадали, що наприкінці 2020 року Центр Разумкова оприлюднив результати незалежного соціологічного дослідження "Ставлення громадян України до судової системи". Цифри з цього звіту показові – більшість тих, хто звертався до суду, вважають рішення судів законними і справедливими (66,1% опитаних). Серед громадян, які мають нещодавній досвід спілкування із судами, переважає довіра до системи правосуддя: судам довіряють 48,0%, не довіряють 41,6%. Ще вищою є довіра цих громадян до місцевих судів, довіру їм висловили більшість опитаних – 54,4%, недовіру – 34,9%.

У звіті також зазначалось, що негативне ставлення до судів та судової системи загалом формується громадянами швидше з політичних міркувань, а не на основі власного досвіду чи інших реальних фактів. Крім того, низький рівень довіри до судів є наслідком вкрай низького рівня довіри до державних органів в цілому.

"Формування іміджу судової системи як осередку корупції в країні є неприпустимим. Звинувачення всієї системи, у якій працюють близько 30 тисяч осіб, через поодинокі випадки корупції не сприяє відновленню довіри як до судової гілки влади, так і державної влади в цілому.

Вища рада правосуддя вкотре закликає утримуватися від заяв, які дестабілізують судову систему, підривають авторитет правосуддя та дискредитують державну владу України", - резюмували в пресслужбі ВРП.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
возьми ЛЮБОГО судью, дома, квартиры дачи машины и это все на зарплату?
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01.03.2021 14:04
+34
******** один я ржу з ціє статі? ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 9866 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715
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01.03.2021 14:03
+29
0,010% от всего населения Украины банда судивська а сколько они твари накаламутили людям..?????
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01.03.2021 14:02
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0,010% от всего населения Украины банда судивська а сколько они твари накаламутили людям..?????
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01.03.2021 14:02 Відповісти
Насправді 90% працівникив апаратів судів не отримали навіть зарплату за лютий 2021, яка меньше мінімалки. Секретар судового засідання зараз отримує менше ніж 4500 грн. - це менше ніж прибиральниця в супермаркеті.
Те, що судді іноді гребують законом та отримують надмірні зарплати до 100 000 грн. не дозволяє можновладцям - президенту та міністерству фінансів навмисно здійснювати недофінансування, та не виплачувати належні працівникам апарату кошти.

Вони прості працівники апарату і не можуть відповідати за ті рішення, що приймають судді.
Звільняйте та садіть суддів за їх ганебні рішення, ліквідуйте суди - проте не чіпайте людей, що забезпечують роботу судової системи.
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01.03.2021 14:23 Відповісти
ой 4500 грн этог базовая ставка которую получат в случае простоя судов и карантина.. а вы забыли доплата за госслужбу 70% оклада завредность 30% за переработку да да и на руки после уплаты налогов получают 12-15 тысяч что не то что вы написали нам я в системе права с 1981 года начинал работу курьером спецпочты в райсуде потом университет кафедра лаборатория криминалистики лаборант студент стационара учась отработал 4 года в прокуратуре помощником прокурора в советское время кстати практиковалось такое ты работал на 120% но без зарплаты а взамен тебе опыт знания и даже после окончания работа если бы сегодня такое практиковалось бы было бы лучше для людей.. и 25 лет отработал адвокатом.. и я в курсе им разницы между ставкой и коррупционными.. у нас некоторые секретари на 4500 гривен которые тут ноют на работу на Лексусах Меринах приезжают а платьях по 10 тысяч баксов и часами по 15 тыс на ручонке и так прикиды к каждому наряду.. и таких беднота Корейко 80% в судах... а вы забыли сказать сколько стоит у секретаря исковое иди жалоба.... а они давно уже конкурируют на рынке труда с адвокатами и адвокаты даже заранее платят помощникам судей и секретарям бабло в размере 2-3 месячных минималок- чтобы те им клиентов направляли целевым порядком.. так что не надо ля ля...а на сегодня юрфаки клепают придурков без знаний... и по итогу имеем цирк шапито а не суд....
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01.03.2021 14:46 Відповісти
Фион, если бы там этим секретарям было так плохо и бедно они бы не лезли в эти суды как мухи на мёд!!! это во-первых..... во-вторых видимо и им что то перепадает раз держаться за места? видимо комфортно им возле судьи взяточника крутится а не другую профессию выбрать. я конечно не спец но кто такой секретарь и нужно ли ему юр освита? если нужна тотнаверное тоже мечтает судьёй стать чтобы бабло грести???
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01.03.2021 14:54 Відповісти
років з 7-8 тому, зарплата дійсно була копійчина, бо в порушення закону їм не платили 30 % від суддівської а по постанові Кабміну....і наприклад у Пещерному суді де нелюдське навантаження і обсяг роботи, зарплата було 1,3- 2 тис грн.)) Але при цьому всі місця були зайняті і влаштуватися туди було неможливо....бо працювали всі не за зарплату)))
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01.03.2021 15:01 Відповісти
та ладно ...які там ще 4500? Що Ви пишете? Зараз у помічника у районному суді зарплата 20-21 тис.
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01.03.2021 14:53 Відповісти
Корумповані прогнивші суди є головним чинником руйнації державної системи. Я одразу після Майдану говорив - не змінете повністю судівський корпус з покаранням злочинців в мантіях, нічого на краще в державі Україна не зміниться, а буде тільки гірше. Так воно і є. І по іншому бути в принципі не може.
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01.03.2021 16:09 Відповісти
І у першу чергу вина лежить саме на Вишій раді правосуддя через їх бездіяльність та постійне відмазування суддів від відповідальності за їх протизаконну діяльність.
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01.03.2021 21:25 Відповісти
ВСП это клоака некое государство в государстве квази структура которая сама себе суд приговор палач и амнистия... скажу так в СССР-УССР при ПАРТИИ такого беспредела не было у адвокатом был вверху Минюст и облуправления Юстиции и Инструкция о порядке определения размера гонораров и все самоуправления у коллегий было больше чем сегодня некое гестапо НААУ... мы сами адвокаты раз в год определяли размер отчислений в фонд коллегии из которых на минутку финансировалась материальная помощь оплата труда адвоката в уголовных делах по назначению (бесплатные) командировки, отпускные роды и прочие на подписку газет журналов книг курсы повешения квалификации лекции и так далее... коммунальные услуги а дальше главное не нарушать Инструкцию нас проверяли 2 раза в год внезапно брали наши папки с договорами с клиентами и смотрели если перебрали 50 копеек паяли выговор и обязывали вернуть клиенту переводом 50 копеек излишне взятых с клиента смешно о таком читать сегодня... но ТАКОЕ БЫО НО ОБ ЭТОМ ПРЕДПОЧИТАЮТ МОЛЧАТЬ я пацан после вуза беспартийный зарабатывал до 1500 тысяв в кассу и столько или больше в карман и партию Президиум никого не колыхало все это Я ЗАРАБАТЫВАЛ в карман клиенты сами совали гроши я стажёр получавший полгода 95 рэ стажерских в адвокатуре каждую субботу НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ приходил в контору и вел прием и зарабатывал в кассу 20-30 рублей и себе на покушать 25-30 рублей также... ПОВТОРЯЮ ЗАРАБАТЫВАЛ... тогда консультация стоила 2-5 рэ люди давали сами 10 и говорили что там в кассу а остальное вам потом печатал исковые жалобы и прочее сам на машинке 2-4 рэ за работу в зависимости от объема документа ..и мне не было чего стыдиться ехал в командировку 300 рэ в кассу + билеты и +300 рэ от клиента мне в карман потому что клиент понимал я лечу еду по его вопросу и делу и мне надо иметь деньги на дорогу гостиницу столовую на личные нужды..
СУДЬИ ПРОКУРОРЫ МИЛИЦИЯ ЭКСПЕРТЫ С НАМИ ПО ФАМИЛИИ ИМЕНИ ОТЧЕСТВУ НИКАКОГО ХАМСТВА НИКАКИХ НАМЕКОВ И ПОЛУНАМЕКОВ НИКОГО ЖЛОБСТВА УГРОЗ И ТАК ДАЛЕЕ.. никакого панибратства за пределами суда на улице просто здравствуйте и так далее разговоры о работе на улице вне помещений судов конторы прокуратуры милиции просто были дурным тоном и пресекались на корню дажес клиентами... если судью уличили в преступлениях он до того как прокурор подписывал ему просто района города области обвинение уже по линии партии был исключен автоматически со всеми вытекающими никто не смел замять дело с продажным судьей нотариусом ментом прокурором следователем никто кто пытался того система в один момент бросала в мясорубку.. А сегодня развезли жжвський цирк тфу мерзота еще да ДЕРЬМО и автократия а не закон честь совесть и равенство...
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01.03.2021 21:57 Відповісти
******** один я ржу з ціє статі? ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 9866 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715 ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5715
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01.03.2021 14:03 Відповісти
Це як у шкільному 11-му класі 15 пацанів ночами орудують як банда, а батьки отсанніх 10 дітей цього класу роблять заяву на захист честі усієї школи й педколективу!
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01.03.2021 14:04 Відповісти
возьми ЛЮБОГО судью, дома, квартиры дачи машины и это все на зарплату?
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01.03.2021 14:04 Відповісти
А всі хабарі передають саме через "серетарів, помічників" і т.п., про яких вони тут плачуться.
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01.03.2021 14:15 Відповісти
Ну, не любого. Є там і чесні, але це виключення із правил. Наприклад, полтавська суддя Голик, яка судила мера Полтави, Мамая.
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01.03.2021 15:07 Відповісти
ну и че ? мамай сидит - нет
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01.03.2021 18:27 Відповісти
Блін, і не так багато потрібно гілок ...... для того щоб повісити 30 000 "тварєй"
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01.03.2021 14:04 Відповісти
Для початку ВСП мав би вияснити, що входить в обов'язки "затравлених" судочинців. Головний обов' язок - вершити ПРАВОСУДДЯ керуючись законом і Конституцією. А "травля" - це протест саме проти того, шо свій обов'язок вони не виконують.
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01.03.2021 14:05 Відповісти
ВСП ( ВСе Пропало)....Самі чесни працівники це....прибиральниці...Гівно своєчасно прибирають!
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01.03.2021 14:50 Відповісти
Звичайно якщо виконують свої службові обовязки. А якщо зловживають своїми правами або виконують замовлення . В такому разі як?
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01.03.2021 14:05 Відповісти
Циничные заразы...
"в основном не содержит коррупционных рисков, выполняется честно и самоотверженно, несмотря на трудности, обусловленные недофинансированием. В ВСП ежедневно поступают сообщения судов о нехватке средств на выплату заработной платы"

Ктото этому верит?
Факты и сводки говорят об обратном.
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01.03.2021 14:06 Відповісти
На жаль це правда. Судді отримують зарплату захмарну, а 90% звичайних працівників апарату отримують якусь сюрреалістичну зарплату менше мінімалки. А судді ними ще й прикриваються, що недофінансування.
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01.03.2021 14:39 Відповісти
9 березня оце ВСП у будинку профспілок буде приймати рішення перед мітингуючими ? Так я розумію? А це анонс?
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01.03.2021 14:06 Відповісти
Дико смеюсь и плачу 😁😂😂.не берегут себя
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01.03.2021 14:07 Відповісти
вот-вот
это не суд
а коррупционная СИСТЕМА
начнем с того сколько надо дать чтобы стать судьей??
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01.03.2021 14:08 Відповісти
Не знаю, может я и дурак, но не смотря на свой солидный возраст, ни разу в жизни не встречал кристально честных судей. 🤔
Ни при СССР, ни сейчас. 😟
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01.03.2021 14:08 Відповісти
" подрывают авторитет правосудия" - как можно подорвать то, чего нет?

"Их тяжелая ежедневная работа" - ну да...
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01.03.2021 14:08 Відповісти
А шо не так? Видел брюхо главы КС Украины? Это от тяжёлого труда и поэтому он должен отдыхать в королевских апартаментах, в Эмиратах. А нам, простым смертным, не скиглить, больше работать и не задавать глупых вопросов.
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01.03.2021 15:35 Відповісти
Самые дорогие проститутки Украины из ВРП заговорили о чести судей?!?
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01.03.2021 14:09 Відповісти
их всех надо выгнать из судебной системы и пригласить иностранных судей. Кроме КС. И лет через 20 вернуть новое поколение своих судей. Эти "опытные судьи" похоже такие же как и "опытные менеджеры". Веры им нет, по крайней мере от меня, т к дела говорят о том что ни закона ни справеделивости там ждать нечего.
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01.03.2021 14:09 Відповісти
и тут замена на "судью в телефоне" не решит абсолютно ничего.
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01.03.2021 14:10 Відповісти
Разве можно подорвать то, чего ДАВНО НЕТ?!
Судьи, как ГАИшники:
Коррумпированы ДАВНО и ПОГОЛОВНО.
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01.03.2021 14:09 Відповісти
Мне одному кажется, что эту статью и статистику степанову писал один и тот же "спичрайтер"? МЫ! ВАМ!! НЕ ВЕРИМ!!! Ваша тотальная брехня уже выбесила всех. Даже ваши легковнушаемые зелебобики начинают что-то подозревать. Парни, у вас осталось так мало времени, чтобы взяться за ум и за работу, что вы можете тупо не успеть. Дальше судить мы начнем сами. А там как пойдет. Но начакть хочется именно с судей и прокуроров.
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01.03.2021 14:09 Відповісти
30 тисяч! І скільки ж серед них друзів пОРТНОВА, фанів пУТІНА і тих, хто вважає Революцію Гідності "гАсударствЄнним пЄрЄвАротом"?!! В законний спосіб таку кількість швидко не перевіриш і НЕ ЗВІЛЬНИШ, якщо не пройшло 9 років їх каденції. Та ще й перевіряючий може бути однодумцем...
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01.03.2021 14:12 Відповісти
Судебную систему дистабилизоруют в первую очередь судьи своими не адекватными решениями. Самый справедливый суд в Украине это ЕСПЧ (если суд проходит без взяток и блата). Выиграть в суде заведомо выигрышное дело, это как выиграть в наперстки.
Доверие к судам в Украине ниже плинтуса.
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01.03.2021 14:14 Відповісти
Був суддею чи був обслугою оного, як колись:10 лет без права переписки ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 6151
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01.03.2021 14:20 Відповісти
Озвучили зарплату одного такого "трудоголіка" - 1800000 гр. за рік !!!!! Вони їб..улися , чи думають , що їх оточують одні дебіли ?
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01.03.2021 14:14 Відповісти
ВРП першу треба розганяти і притягувати до відповідальності. ВСП вступился за работников судов: В системе работает 30 тыс. человек и они не заслуживают обвинений и травли из-за выполнения своих обязанностей - Цензор.НЕТ 5510
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01.03.2021 14:15 Відповісти
Авторитет? Благодаря именно этому самому ВСП - авторитет у нашего кривосудия находится на уровне плинтуса.
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01.03.2021 14:16 Відповісти
Все это поганное племя подлежит процедуре освежевания (снятия кожи)
Есть ещё один вариант как некогда примененный в Харькове- отсечение их дрянных голов..
Пусть живут без голов.
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01.03.2021 14:17 Відповісти
система пручається і завдає удару у відповідь..
свої "конверти" судді просто так не здадуть

#стерненкуволю
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01.03.2021 14:19 Відповісти
Цивільна справа валяється півтора року без б/я руху в засратому райсуді, рішення якого нічого не значить ані для позв ні для вдпв. Хай валяється далі і не вякайте...просто дєнєх нєт... Ото позиція всп
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01.03.2021 14:21 Відповісти
Всє как адін станєм на защіту судєйскай мантіі!
Якщо судова система нездатна нормально функціонувати то, до чого тут скільки людей в ній працює? Про прибиральниць ніхто нічого не говорить.
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01.03.2021 14:22 Відповісти
"Если на руке судьи часы дешевле 100000 долларов, то он плохой судья!" - один из судей эпохи хама!
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01.03.2021 14:24 Відповісти
Тому що у ВРП такі само пройдисвіти, як і у т.зв. "судах"
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01.03.2021 14:29 Відповісти
"Не заслуговують за цькування". Так робіть все по закону і правильно. Що не суддя - то доларний мільйонер і купою будинків, квартир, дач і віл за кордоном і обов'язково в Криму чи Даунбасі. Образили таких чесних-причесних!
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01.03.2021 14:30 Відповісти
Зато они заслуживают: неприкосновенность, ездить в не трезвом виде, снимать ******, получать огромные зарплаты и пенсии, брать взятки и прочее и прочее.
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01.03.2021 14:33 Відповісти
Самые высокие зарплаты за самое низкое качество работы. Или не так?
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01.03.2021 14:34 Відповісти
единственное- всех судей в крематорий и набрать новых
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01.03.2021 14:34 Відповісти
Так.Версія про те,що Зєля вирішив використати навколостерненківський двіж,для контролю над ВРП,-досить вірогідна.
Аналогічні танці відбувались біля КСУ.
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01.03.2021 14:38 Відповісти
Невиновных там нет, судя по тому что я вижу на протяжении моей жизни относительно судов и несудов, (подобные организации, оставляют яркий преступный шлейф, но мы знаем много преступников у власти, которые пользуются всеми правами, и не поажены за решетку).
Система самоочищения не работает, и никогда не работала с 1991 года.
Что касается псевдо-органа с громкими титульными словами, как говорится в Святом Писании "Судите по делам их, а не по словам".
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01.03.2021 14:39 Відповісти
Одна шайка
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01.03.2021 14:40 Відповісти
Реформа судов имени Порошенко сделала суды еще хуже. Нагло нарушают закон. А мы молчать не будем идите в Рашке указывайте кому молчать и кого критиковать!
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01.03.2021 14:40 Відповісти
я бы вас по одному рассмотрел через микроскоп на предмет маетков, квартир, автопарков, яхт, "трудовых" накоплений, судебных справ в которых вдруг кто то оказался совсем невиновен, майна ваших ближайших родственников и т.д. что это у нас за государство в государстве? почему у моих родаков пенсии по 3-4 тысячи а у вас бедные по 60-100 ? это за какие такие заслуги??? шо это за голубая кровь и каста? и почему вас аж 30 тысяч с какого перепуга? за чей счет жируете суки? получается что за мой и моих предков пенсионеров. и главное - что этотза правосудие когда прчти во всех справах прчему то выигрывают богатые а не бедные??? я так подозреваю что вы себе зарплаты и пенсии за вредность начислили? да я прав? а вредность состоит в том, что раптово спалится можно? помните колядныка из Львова? вот пример как спалился судейка.....
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01.03.2021 14:42 Відповісти
Судья из Донецка , сидел в ДНР а теперь судит Стерненко в Одессе!!!! Это не позор?
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01.03.2021 14:42 Відповісти
Нет, это - преступление. Против Украины.
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01.03.2021 15:03 Відповісти
Указ Президента України Про переведення суддів
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01.03.2021 17:54 Відповісти
30 тисяч жирних котів. І всі за зарплату горбатяться! )))
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01.03.2021 14:45 Відповісти
зеля ты перетряхивание именно с ВСП и начни. с каждого по отдельности и тогда посмотрим кто кого и когда компроментирует!!!!
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01.03.2021 14:47 Відповісти
Посли G7 давлять на них.....ну це вже зовсім
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01.03.2021 14:48 Відповісти
ВСЕ 30 000 на НАРЫ !!! ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 6523
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01.03.2021 14:50 Відповісти
Дармоедов наплодили.
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01.03.2021 14:54 Відповісти
От уборщицы больше пользы, чем от этой банды вымогателей. Судьи! Ха. Ублюдки - это да. Но не судьи, в общепринятом понимании.
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01.03.2021 14:55 Відповісти
Як то кажуть у багатьох прислів*як ..."ворон ворону око не виклює", "рука руку миє, злодій злодія криє")))
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01.03.2021 14:55 Відповісти
А яку заяву ви чекали від цих тварюк? Що вони визнають себе винними,стануть жити чесно і добровільно віддадуть наколядоване? Там немає жодної нормальної людини. Система позбувається таких одразу.
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01.03.2021 14:56 Відповісти
Судді виконують СВОЇ ОБОВ`ЯЗКИ? Смієтеся з Людей чи знущаєтесь?
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01.03.2021 14:59 Відповісти
рабіновича КОЛИ посадите??? воно знову проявило себе ВІДКРИТО Україноненависником...
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01.03.2021 15:00 Відповісти
ВСП шёл нах, ублюдок!
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01.03.2021 15:02 Відповісти
30 тисяч виродків!!!?? В Україні не вистачить дерев щоб розвісити цих тварюк?? Чи гарячої смоли, щоб залити всю гнійну ВРП?
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01.03.2021 15:05 Відповісти
Еле понял, что ВСП ведет речь и восхваляет наши суды, как систему. Думал, что речь о другой стране. Что-то было похожее в пропаганде,которую вел совок в песне:"Если кто-то, кое-где, у нас порой, честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой..." Вообще,какой-то "сюрреализм".
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01.03.2021 15:05 Відповісти
саме цікаве: "не вистачає коштів на виплату зарплати"...
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01.03.2021 15:06 Відповісти
до речі наприкінці 2020 і зара районні та деякі апеляційні суди не направляють сторонам повісток , бо відсутне фінансування і не має коштів на поштові послуги))))
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01.03.2021 15:11 Відповісти
а в обязанности этих "судей" входит работа на кремлядь и на олигархов-воров? я так понимаю да, раз нельзя их подвергать травле за это.
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01.03.2021 15:11 Відповісти
Давно пора розігнати ВРП як і вовчі суди ,це осередки корупції і вседозволденості.
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01.03.2021 15:13 Відповісти
ВСП пусть сначала с Бабенко и Вовком разберется, а потом будет волать о справедливости!
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01.03.2021 15:20 Відповісти
ВСП самая коррумпируванная структура после окружного суда.
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01.03.2021 15:22 Відповісти
Рыба гниет с головы(и в "правосудии" тоже).
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01.03.2021 15:32 Відповісти
Зажиревшие и охамевшие твари нет им веры
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01.03.2021 15:33 Відповісти
Ждем статью от смотрящего по Украине в защиту воров в законе. Из той же серии ...
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01.03.2021 15:49 Відповісти
Пошли вон,гниды ряженые.
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01.03.2021 15:55 Відповісти
ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 3001
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01.03.2021 16:02 Відповісти
Корумповані прогнивші суди є головним чинником руйнації державної системи. Я одразу після Майдану говорив - не змінете повністю судівський корпус з покаранням злочинців в мантіях, нічого на краще в державі Україна не зміниться, а буде тільки гірше. Так воно і є. І по іншому бути в принципі не може.
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01.03.2021 16:07 Відповісти
Розстріляти підер@сів усіх до одного!
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01.03.2021 16:17 Відповісти
Им не хватает зарплаты! Не, ну не питарасы? ВРП заступилася за працівників судів: У системі працює 30 тис. осіб і вони не заслуговують на звинувачення і цькування через виконання своїх обов'язків - Цензор.НЕТ 496
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01.03.2021 16:17 Відповісти
А давайте поставимо на референдумі питання: чи довіряють українці цієї судової системі (яка, до речі, з цією, як зазначено - багато десітитисячною армією корупціонерів-бюрократів, є 6-ю найдорожчою у світі по відношенню до ВВП)?
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01.03.2021 16:19 Відповісти
Совет правосудия нужно тоже гнать сраной метлой и набирать новый с жесткой проверкой на все нажитое непосильным трудом.
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01.03.2021 16:53 Відповісти
Что значит не заслуживают? Именно народ оценивает их "работу", а не Фреймут в белых перчатках. Судебные - это Система. Все недоверие заслуженно и обоснованно их неадекватными решениями!
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01.03.2021 17:52 Відповісти
ВСП: два примера. Неправосудное, антиконституционное решение КС о роспуске Верховной Рады предыдущего созыва. Умышленное затягивание и необъективное рассмотрение сфальсифицированного Аваковым и Зеленским дела Антоненко, Кузьменко, Дугарь.
Суды не служат Закону и народу, а на побегушках у власти и денег.
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01.03.2021 17:57 Відповісти
Вы сами подрывает авторитет правосудия. Судите по закону и справедливости, а не по звонку и за деньги.
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01.03.2021 18:05 Відповісти
44. ...strongly insists on an integrity check of the unreformed High Council of Justice (HCJ); urges the Ukrainian authorities to continue and accelerate the reform of the judiciary in order not to undermine the work of the newly established anti-corruption institutions, to refrain from politically motivated trials and the instrumentalisation of the judiciary against political opponents, and to complete the legal framework for combating organised crime;
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44. ...рішуче наполягає на перевірці доброчесності нереформованої Вищої ради юстиції (ВРЮ); закликає українську владу продовжувати та прискорювати реформу судової системи, щоб не підривати роботу новостворених антикорупційних інституцій, утримуватися від політично вмотивованих судових процесів та інструменталізації судової влади проти політичних опонентів, а також завершити юридичну рамки боротьби з організованою злочинністю;

REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
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01.03.2021 19:01 Відповісти
Надо в корне поменять судовую систему, чтобы сделать ее прозрачной, публичной и контролируемой народом. Для этого нужно, чтобы при выборе судей сначала их выдвигала судейская коллегия по профессиональным качествам, потом их должен обязательно выбирать народ на публичных выборах каждые 5 лет, потом выбор народа должна утверждать ВРУ. Если народ не выбрал снова судью на выборах, то ВРУ в основном подтверждает выбор народа и у нее должны быть очень мощные аргументы и доказательства, чтобы этого не сделать. Каждые 5 лет судья должен подтверждать свое право быть судьей на народных выборах.
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01.03.2021 22:09 Відповісти
"недофинансирование"???--- на вас, несколько десятков тысяч взяточников, идет 3% бюджета! Пользы ноль! вреда --по горло! один вовк чего стоит с Печерским судом!
Для сравнения, на армию идет только 5%---и мы живем в мирных городах!
А эти гниды еще ноют!
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01.03.2021 23:33 Відповісти
 
 