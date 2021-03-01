Експортне мито на металобрухт допоможе Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і отримати понад 3 мільярди податків, - експерт
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Продовження дії експортного мита на металобрухт дозволить зберегти 25 000 робочих місць та забезпечити вітчизняних металургів сировиною.
Про це заявив керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва в ефірі телеканалу "Україна 24".
Експерт нагадав, що запровадження мита на експорт брухту мало позитивний економічний та соціальний ефект. Зокрема, завдяки цьому держбюджет додатково отримав приблизно 1 млрд грн податків, було збережено 20 000 робочих місць і створено 4000 нових.
"Крім цього, говорячи про соціально-економічні ефекти, дія цього мита дозволила закумулювати майже 3 мільярди гривень податків на всіх рівнях у результаті активізації підприємств металургійної галузі, зокрема обробки та переробки брухту чорних металів", - розповів Гужва.
На його думку, депутати мають ухвалити рішення про продовження дії мита експортного мита на брухт, щоб сировина для металургів не вивозилася за кордон, а перероблялася в Україні, забезпечуючи роботою вітчизняні підприємства.
"Підприємства металургійної галузі вже заздалегідь наголошують, що на кону зараз подальша доля їхніх підприємств і майже 25 000 робочих місць. І вони запропонували: або ми продовжуємо цей захід, зберігаємо ці робочі місця, створюємо приблизно 3,5 тисячі нових робочих місць, а також забезпечуємо податки від діяльності заготівельної галузі, переробної, транспортної, енергетики тощо. Або ми відпускаємо це на відкуп ринку, і ця сировина виїжджає за кордон, заробляє лише заготівельна галузь", - пояснив Гужва.
Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.
Водночас депутат Муса Магомедов зазначив: продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільярди гривень податків.
Будь ласка, зачекайте...
Ця схема має бути знищена один раз і назавжди.
Бомжі та алкоголіки не мають виности останнє з своїх родин та сусідів.
Маються на увазі робочі місця тих, хто цей металобрухт переробляє, а не збирає.
А украинские потребители лома черных металлов, к примеру, ввиду наличия экспортной пошлины такой же металлолом покупают на рынке Украины по цене $260 за т. Разница составляет примерно $60-70 на тонне. Это разница в удешевлении сырья за счет экспортной пошлины.
У ахметки не хватает грошенят на закупку металлолома по мировым ценам.
А у простых украинцев на газ по мировым ценам должно хватать.
босота рыжая...
Раньше работал директором Запорожского коксохима, потом был переведён директором Авдеевского коксохима.
Когда экспортная пошлина увеличилась с €10 за т до €30 за т, крупные компании свернули все свои операции через морские порты и переориентировали реализацию на внутренний рынок.