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Новини Економіка
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мито (156) металобрухт (153)

Експортне мито на металобрухт допоможе Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і отримати понад 3 мільярди податків, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Експортне мито на металобрухт допоможе Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і отримати понад 3 мільярди податків, - експерт

Продовження дії експортного мита на металобрухт дозволить зберегти 25 000 робочих місць та забезпечити вітчизняних металургів сировиною.

Про це заявив керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва в ефірі телеканалу "Україна 24".

Експерт нагадав, що запровадження мита на експорт брухту мало позитивний економічний та соціальний ефект. Зокрема, завдяки цьому держбюджет додатково отримав приблизно 1 млрд грн податків, було збережено 20 000 робочих місць і створено 4000 нових.

"Крім цього, говорячи про соціально-економічні ефекти, дія цього мита дозволила закумулювати майже 3 мільярди гривень податків на всіх рівнях у результаті активізації підприємств металургійної галузі, зокрема обробки та переробки брухту чорних металів", - розповів Гужва.

На його думку, депутати мають ухвалити рішення про продовження дії мита експортного мита на брухт, щоб сировина для металургів не вивозилася за кордон, а перероблялася в Україні, забезпечуючи роботою вітчизняні підприємства.

"Підприємства металургійної галузі вже заздалегідь наголошують, що на кону зараз подальша доля їхніх підприємств і майже 25 000 робочих місць. І вони запропонували: або ми продовжуємо цей захід, зберігаємо ці робочі місця, створюємо приблизно 3,5 тисячі нових робочих місць, а також забезпечуємо податки від діяльності заготівельної галузі, переробної, транспортної, енергетики тощо. Або ми відпускаємо це на відкуп ринку, і ця сировина виїжджає за кордон, заробляє лише заготівельна галузь", - пояснив Гужва.

Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити дію мита на експорт металобрухту, в іншому випадку вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

Водночас депутат Муса Магомедов зазначив: продовження дії мита на експорт металобрухту забезпечить вітчизняних металургів сировиною, а бюджет отримає мільярди гривень податків.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Уточните - проплаченный эксперт.
У ахметки не хватает грошенят на закупку металлолома по мировым ценам.
А у простых украинцев на газ по мировым ценам должно хватать.
босота рыжая...
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01.03.2021 14:14
+3
Зберегти десятки тисяч кормушок мєнтів, що кришують нелегальні пункти збирання кольорових металів від крадіїв цьго брухту.
Ця схема має бути знищена один раз і назавжди.
Бомжі та алкоголіки не мають виности останнє з своїх родин та сусідів.
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01.03.2021 14:06
+3
Муса Сергоевич Магомедов - 100% ахметовский лоббист.
Раньше работал директором Запорожского коксохима, потом был переведён директором Авдеевского коксохима.
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01.03.2021 14:19
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Шо - и кацапские "гомконвои", которые заводы вывозят, пошлиной обложат?
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01.03.2021 14:01 Відповісти
Зберегти десятки тисяч кормушок мєнтів, що кришують нелегальні пункти збирання кольорових металів від крадіїв цьго брухту.
Ця схема має бути знищена один раз і назавжди.
Бомжі та алкоголіки не мають виности останнє з своїх родин та сусідів.
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01.03.2021 14:06 Відповісти
Типу якщо це металобрухт буде імпортуватися - бомжі та алкаші не будуть його здавати? З чого б це?

Маються на увазі робочі місця тих, хто цей металобрухт переробляє, а не збирає.
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01.03.2021 14:20 Відповісти
В который раз читаю посты подобного содержания. Неужели в кабмине сидят такие тупорылые ЧЛЕНЫ что им с одного раза не доходит важность этого мероприятия.
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01.03.2021 14:14 Відповісти
Ты читаешь посты подобного содержания, потому что СМИ печатают откровенную джинсу, проплаченную олигархами. Сначала металлургические комбинаты лоббируют экспортные пошлины на металлолом, затем роняют в почти ноль закупочную цену на него, ведь альтернативы всё равно нет, в результате получают десятки миллиардов дополнительное прибыли из ничего, из воздуха. Поэтому почему бы из этих денег не проплатить экспертов, депутатов, СМИ, блогеров и прочих агентов влияния, чтобы получить ещё больше денег? It's just business (c)
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01.03.2021 14:37 Відповісти
Та где ж та цена упала в ноль? Третий год слушаю про упавшую в ноль, а металл всё тягают и тягают на приёмки, как же так?
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01.03.2021 21:26 Відповісти
Цифры для примера. Сейчас Турция - самый крупный покупатель лома черных металлов в мире. Американцы, канадцы, голландцы, французы продают на турецкий рынок свой лом. Сегодня турецкие сталевары закупают лом большими судами по цене $320 за т .
А украинские потребители лома черных металлов, к примеру, ввиду наличия экспортной пошлины такой же металлолом покупают на рынке Украины по цене $260 за т. Разница составляет примерно $60-70 на тонне. Это разница в удешевлении сырья за счет экспортной пошлины.
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01.03.2021 22:47 Відповісти
Вагон лома (около 40тонн обычно) стоит 6500-7000 долларов. Откуда $260?
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02.03.2021 14:34 Відповісти
Уточните - проплаченный эксперт.
У ахметки не хватает грошенят на закупку металлолома по мировым ценам.
А у простых украинцев на газ по мировым ценам должно хватать.
босота рыжая...
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01.03.2021 14:14 Відповісти
Ты хоть новости с мировых рынков изучи для начала, а потом рассказывай. Сейчас пошла на спад закупка лома во всём мире. Будешь тут рассказывать про мировые цены, что бы ты вообще о них знал.
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01.03.2021 21:27 Відповісти
Расскажи. Експортне мито на металобрухт допоможе Україні зберегти десятки тисяч робочих місць і отримати понад 3 мільярди податків, - експерт - Цензор.НЕТ 1560
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01.03.2021 23:59 Відповісти
Муса Сергоевич Магомедов - 100% ахметовский лоббист.
Раньше работал директором Запорожского коксохима, потом был переведён директором Авдеевского коксохима.
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01.03.2021 14:19 Відповісти
А тепер думаємо і аналізуємо, хто тут спонсор таких новин.
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01.03.2021 14:27 Відповісти
Даю настоящее толкование "положительному" эффекту от экспортной пошлины - сегодня принимают металлолом по 4грн за 1 кг, а цена нового проката на металлобазах 35грн за 1кг (лист 2мм), хотя зимой прошлого года цена нового листа была 17грн за 1кг. Кому выгодны такие цены? Народу Украины? Отдай лом даром и получи новый металл по космической цене? Это твари ненасытные, которые в пандемию высасывают все соки из бедного украинца, и эксперт продажная тварь
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01.03.2021 14:36 Відповісти
Наталия, а Вас не смущает, что цены на сырьё и сталь формируются рынком, а не внутри страны? Так же, как и цены на пшеницу, рапс и т.д.? И про каких бедных украинцев вы переживаете? Вы сами-то часто металл собираете?
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01.03.2021 21:22 Відповісти
Якщо нам не потрібен ніякий метал, то що раніше заважало брати мито за експорт? Мільярди гривень промарнували, чи дещо поклали до кишені?
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01.03.2021 15:13 Відповісти
А скільки Ахметка заробить? Чорти конченні, мразі повинні відповісти за все
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01.03.2021 16:57 Відповісти
Для тех, кто в танке. В сентябре 2016 года пошлина поднята с €10 за т до €30 за т, в июне 2018-го - до €42 за т. И вот теперь - до €58 за т.
Когда экспортная пошлина увеличилась с €10 за т до €30 за т, крупные компании свернули все свои операции через морские порты и переориентировали реализацию на внутренний рынок.
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01.03.2021 22:56 Відповісти
В мире уже намечается дефицит металлолома, при этом ситуация на рынках неспокойная. Если у нас остановятся предприятия, люди могут потерять работу, государство недополучит налоги.
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01.03.2021 21:20 Відповісти
 
 