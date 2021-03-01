Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень
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Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов закликає суддів не боятися відмовляти правоохоронним органам і прокурорам, а також комунікувати із суспільством для прояснення мотивів ухвалення своїх рішень.
"Я звертаюся до суддів з одним простим проханням: знайдіть спосіб комунікації через доступні джерела - сайти органів судової влади - щоб трохи пояснити мотиви ухвалення рішень. Суспільство неоднорідне, суспільство надзвичайно збуджене, суспільство відчуває несправедливість. З ним треба говорити", - сказав Смирнов на всеукраїнському форумі в понеділок у Києві "Україна 30. Розвиток правосуддя", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Звертаючись до суддів України, заступник голови Офісу Президента наголосив: "Судді мають повне право сказати "ні" співробітникам правоохоронних органів, прокурорам. Не бійтеся ніколи цього робити, майте свою думку, свою позицію, відстоюйте її, бо всі резонансні справи не виникають нізвідки, їх вам приносять правоохоронні органи, які відповідають за якість, законність зібраних доказів. І фактично своїми доказами роблять суд співучасником або заручником ситуації, наслідки яких ви бачите майже щодня на вулицях країни".
Він запевнив, що Офіс Президента відкритий до діалогу для результативного реформування судової системи.
Смирнов підкреслив, що не поділяє думку про те, що судова влада є чи не єдиною бідою в країні. "Це не так ... я вважаю низькоефективною взаємодію виконавчої влади із судовою. Такого рівня фінансового забезпечення я ще не бачив. І це окремо моє звернення до представників виконавчої влади", - додав він.
Також заступник голови ОП звернув увагу на те, що Вища рада правосуддя має відстоювати не тільки свої інтереси, а й інтереси всієї судової гілки влади.
"У країни, у якій суди не мають можливості заплатити за конверти, перспективи немає", - сказав Смирнов.
Він резюмував: "Реформістські заклики не мають залишатися політичними, вони повинні мати на меті ефективне, якісне результативне оновлення".
Будь ласка, зачекайте...
Приносят им не столько дела, сколько бабло за нужный приговор...
У справі Татарова залишився один день на слідство: суд не продовжив строки.
У справі про хабар, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, залишився один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити строки.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/1/7285117/
Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора в соответствии с Законом после "соревнования" прокуроров и адвокатов.
Никаких других пояснений (политических и иных) быть не должно.
Только верховенство Права. Точка.
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А в ЦПК как раз и записано, что Суд, судья, принимает решения исходя из собственных убеждений!
Утрирую. Если судья считает (допустим) кражу нормальным делом, то и решение будет соответствующим. Если сам ездит пьяным за рулём, то и решения примет соответствующее. И так далее.!!!!
Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора
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Как-то попадались решения по обычным гражданским делам из ЕС. В них ВООБЩЕ небыло никаких мотивов. Фактически они выглядели как "наша" краткая резулятивная часть, типа: Тебе, истец столько-то, тебе ответчик столько-то и точка.
А як ти їх поясниш, якщо рішення отакі (із практики):
- виселити малолітню дитину із квартири батька у звязку із тим, що друзі батька дитини є учасниками АТО і негативно впливають на дитину (Київська апелячка, 2015 р., головуюча суддя Музичко. ВРП на скарги належно не зреагувала);
- визначити місце проживання дитини із матір'ю, яка не має житла, не має доходу, є учасником секти "біле братство" і взагалі зникла кілька років тому (усі три інстанції)?
- позбавити учасників бойових дій, учасників Революції Гідності і Героїв України законного права на звільнення від сплати судового збору (ВС 12.02.2020).
Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно... (с)