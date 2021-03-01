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Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень

Заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов закликає суддів не боятися відмовляти правоохоронним органам і прокурорам, а також комунікувати із суспільством для прояснення мотивів ухвалення своїх рішень.

"Я звертаюся до суддів з одним простим проханням: знайдіть спосіб комунікації через доступні джерела - сайти органів судової влади - щоб трохи пояснити мотиви ухвалення рішень. Суспільство неоднорідне, суспільство надзвичайно збуджене, суспільство відчуває несправедливість. З ним треба говорити", - сказав Смирнов на всеукраїнському форумі в понеділок у Києві "Україна 30. Розвиток правосуддя", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Звертаючись до суддів України, заступник голови Офісу Президента наголосив: "Судді мають повне право сказати "ні" співробітникам правоохоронних органів, прокурорам. Не бійтеся ніколи цього робити, майте свою думку, свою позицію, відстоюйте її, бо всі резонансні справи не виникають нізвідки, їх вам приносять правоохоронні органи, які відповідають за якість, законність зібраних доказів. І фактично своїми доказами роблять суд співучасником або заручником ситуації, наслідки яких ви бачите майже щодня на вулицях країни".

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Він запевнив, що Офіс Президента відкритий до діалогу для результативного реформування судової системи.

Смирнов підкреслив, що не поділяє думку про те, що судова влада є чи не єдиною бідою в країні. "Це не так ... я вважаю низькоефективною взаємодію виконавчої влади із судовою. Такого рівня фінансового забезпечення я ще не бачив. І це окремо моє звернення до представників виконавчої влади", - додав він.

Також заступник голови ОП звернув увагу на те, що Вища рада правосуддя має відстоювати не тільки свої інтереси, а й інтереси всієї судової гілки влади.

"У країни, у якій суди не мають можливості заплатити за конверти, перспективи немає", - сказав Смирнов.

Він резюмував: "Реформістські заклики не мають залишатися політичними, вони повинні мати на меті ефективне, якісне результативне оновлення".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
любой судья имеет дома, машины, земли, квартиры, которые не вписываются в эго зарплату и как отказать?
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01.03.2021 14:26
+13
мотива 2 - жадность и корысть....
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01.03.2021 14:23
+11
Смирнов - адвокат Ефремова и Лукаш

Замглавы ОП Смирнов - судьям: Найдите способ пояснить обществу мотивы своих решений - Цензор.НЕТ 2344
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01.03.2021 14:28
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мотива 2 - жадность и корысть....
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01.03.2021 14:23 Відповісти
а еще так учили - в юрке - с первой сессии - плати, даже если знаешь.... потом отобьется, или плати , ведь родители пристроили не спроста - защищать в будущем интересы фирмы, защищать свои империи и жить в роскоши
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01.03.2021 14:32 Відповісти
любой судья имеет дома, машины, земли, квартиры, которые не вписываются в эго зарплату и как отказать?
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01.03.2021 14:26 Відповісти
В стране, у которой в судах нет возможности заплатить за конверты,На Канары ,Мальдивы и т.д.на это все с избытком. А вот на конверты???????
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01.03.2021 18:32 Відповісти
все резонансные дела не возникают из ниоткуда, их вам приносят правоохранительные органы


Приносят им не столько дела, сколько бабло за нужный приговор...
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01.03.2021 14:27 Відповісти
І дзвінки з офісу преЗедента від цього ж Смирнова.
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01.03.2021 14:31 Відповісти
Смирнов - адвокат Ефремова и Лукаш

Замглавы ОП Смирнов - судьям: Найдите способ пояснить обществу мотивы своих решений - Цензор.НЕТ 2344
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01.03.2021 14:28 Відповісти
Ага. Оце рішення нехай пояснять.

У справі Татарова залишився один день на слідство: суд не продовжив строки.

У справі про хабар, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, залишився один день дня завершення слідства через те, що суд відмовився продовжити строки.

https://www.pravda.com.ua/news/2021/03/1/7285117/
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01.03.2021 14:28 Відповісти
Наче вони не вміють казати "нєт"? Все залежить від конверта чи торби.
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01.03.2021 14:29 Відповісти
А разве они решения свои должны не по Закону принимать?
Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора в соответствии с Законом после "соревнования" прокуроров и адвокатов.
Никаких других пояснений (политических и иных) быть не должно.
Только верховенство Права. Точка.
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01.03.2021 14:31 Відповісти
А разве они решения свои должны не по Закону принимать?
----------------
А в ЦПК как раз и записано, что Суд, судья, принимает решения исходя из собственных убеждений!
Утрирую. Если судья считает (допустим) кражу нормальным делом, то и решение будет соответствующим. Если сам ездит пьяным за рулём, то и решения примет соответствующее. И так далее.!!!!

Пояснения обществу выражаются в оглашении приговора
------------------
Как-то попадались решения по обычным гражданским делам из ЕС. В них ВООБЩЕ небыло никаких мотивов. Фактически они выглядели как "наша" краткая резулятивная часть, типа: Тебе, истец столько-то, тебе ответчик столько-то и точка.
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01.03.2021 16:30 Відповісти
Я знаю такий спосіб. Явка з повною і детальний опис команд від Портнова, з ОП від Смирнова, з означенням сум у валюті та інших ніш Яків для стимулу даних рішень. Можливо тоді судді підуть, як цінні свідки і відбудуться лише пееляком.
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01.03.2021 14:32 Відповісти
Пояснити мотиви рішень?
А як ти їх поясниш, якщо рішення отакі (із практики):
- виселити малолітню дитину із квартири батька у звязку із тим, що друзі батька дитини є учасниками АТО і негативно впливають на дитину (Київська апелячка, 2015 р., головуюча суддя Музичко. ВРП на скарги належно не зреагувала);
- визначити місце проживання дитини із матір'ю, яка не має житла, не має доходу, є учасником секти "біле братство" і взагалі зникла кілька років тому (усі три інстанції)?
- позбавити учасників бойових дій, учасників Революції Гідності і Героїв України законного права на звільнення від сплати судового збору (ВС 12.02.2020).
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Также замглавы ОП обратил внимание на то, что Высший совет правосудия должен отстаивать не только свои интересы, но и интересы всей судебной ветви власти.(тоесть снова свои , и таких же как они,но не интересы украинского народа)3,14стец
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01.03.2021 14:44 Відповісти
До речі, а як там справа Стерненка?
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01.03.2021 14:46 Відповісти
Лучше вы найдите способ заменить всех судей, всех и быстро.
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01.03.2021 14:52 Відповісти
На кого? Сменить на тех кто рвётся наконец-то быстро разбогатеть? - кому до этого невезло с этим?
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01.03.2021 16:34 Відповісти
Внимание сюда, паясняим:
Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень - Цензор.НЕТ 3108
Ведь если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно... (с)
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01.03.2021 14:58 Відповісти
Як зрозуміти "В стране, у которой в судах нет возможности заплатить за конверты, перспективы нет"????
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01.03.2021 15:04 Відповісти
К судьям ... С просьбой ... Ню, ню ...
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01.03.2021 15:44 Відповісти
Ти дебіл смірний чи як? хто тобі і що буде поямнювати? читай вирок, утирок, якщо він не зрозумілий, учасник процесу має звертатись за роз/ясненням. де вас тільки таких довбонутих на всю голову вирощують та набирають?
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01.03.2021 15:51 Відповісти
ще би порадив не піднімати слухавку, якщо хтось звонив із ОПи.
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01.03.2021 15:54 Відповісти
Блин! На конверты нет денег. Я рыдаю! Заступник голови ОП Смирнов - суддям: Знайдіть спосіб пояснити суспільству мотиви своїх рішень - Цензор.НЕТ 5439
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01.03.2021 16:22 Відповісти
Про конверты я не понял...?😂
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01.03.2021 18:41 Відповісти
судей уволить всех
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01.03.2021 19:06 Відповісти
Спочатку суддя має приймати правосудні рішення. Тоді в нього буде можливість комунікувати із суспільством. Але якщо президентська влада висить на гачку Татарова, А суддівська система - під керівництвом Портнова. Розмови Смірнова про це є типовою зеленою брехнею. Так само як і просторікування так званого президента про так званий "суд" у смартфоні.
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01.03.2021 20:11 Відповісти
 
 