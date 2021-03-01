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житло (474) Зеленський (17463) іпотека (66) Марченко Сергій (316)

Працюватимемо, щоб іпотека під 7% була доступною для всіх в Україні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Працюватимемо, щоб іпотека під 7% була доступною для всіх в Україні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав дві сім'ї, які сьогодні першими підписали договори іпотеки з банками в межах Державної програми "Доступна іпотека 7%".

Це сім'я Сергія та Валерії Лапченків, які чекають поповнення, і Максима і Наталії Максимюків, які виховують 4-річного сина Марата. Обидві сім'ї з Херсона, але вже давно проживають у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Працюватимемо над тим, щоб кредити на житло під 7% були дійсно доступними для всіх в Україні. Особливо для молодих родин, які лише стають на ноги й потребують підтримки", – сказав Зеленський.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, вітаючи перших учасників програми доступної іпотеки, закликав громадян сміливіше користуватися її перевагами.

Працюватимемо, щоб іпотека під 7% була доступною для всіх в Україні, - Зеленський 01

"Звертайтеся в банки – список банків і агентів можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва. Ви можете чітко зрозуміти ті кроки, які вам потрібні для отримання кредиту. Все дуже просто, дуже зрозуміло, тому ті, хто хоче покращити свої житлові умови, вже зараз можуть це зробити", – сказав Марченко.

Міністр також подякував фахівцям, які підготували відповідну нормативну базу для запуску програми "Доступна іпотека 7%", банкам, які погодилися реалізовувати цей проєкт, а також громадянам – власникам нових квартир, які стали першими учасниками цієї програми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Доступна іпотека" під 7% стартувала. В Україні підписано перші кредитні договори, - Мінфін

Зазначимо, що за умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%. Іпотечна ставка – 7%.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Носяться з цією іпотекою вже з пів року, якщо не більше, і в результаті аж дві (!) сім'ї тільки підписали контракти, ще навіть не отримали житло. Зате позавчора від коронавірусу вакцину отримало аж 90 чоловік.
Турборежим, бл@ть. Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2012
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01.03.2021 14:33
+4
Писав вже сьогодні з цього приводу...
Якщо вірити інформації на сайті Приватбанку, то лише разові додаткові платежі під час оформлення іпотечного кредиту обійдуться у приблизно 62000 грн.
7% це лише перші 12 місяців, а потім UIRD* 12М + 4,5% - наступні роки кредитування.
Без компенсації - вартість кредиту 12% на 1-й рік.
За 20 років виплати іпотеки і при 2000000 грн кредиту - доведеться виплатити банку 3740030 грн. + додатково щорічні платежі на страхування...
Ще потрібно додати перший внесок - 25% від максимальної вартості (625000 грн). Також незрозуміло - яка форма погашення кредиту - класична чи ануїтет... Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8512
Іпотека під 7%
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01.03.2021 14:45
+3
Скоро никто не будет открывать депозиты, откуда деньги брать? Из нацбанка?
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01.03.2021 14:28
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Скоро никто не будет открывать депозиты, откуда деньги брать? Из нацбанка?
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01.03.2021 14:28 Відповісти
Носяться з цією іпотекою вже з пів року, якщо не більше, і в результаті аж дві (!) сім'ї тільки підписали контракти, ще навіть не отримали житло. Зате позавчора від коронавірусу вакцину отримало аж 90 чоловік.
Турборежим, бл@ть. Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2012
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01.03.2021 14:33 Відповісти
Этот наркоман еще скоро наобещает доплачивать тем ,кто возьмет ипотеку!
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01.03.2021 14:40 Відповісти
Сама така іпотека - і є доплата, бо реальний відсоток по іпотеці 12% (принаймні 1-й рік), а ті, хто буде допущений туди має платити 7%... Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 223
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01.03.2021 14:47 Відповісти
Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4496 и тем 80% населения страны что на субсидиях?
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01.03.2021 14:36 Відповісти
Что то меня за мой коментарий блокнули
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01.03.2021 15:06 Відповісти
Писав вже сьогодні з цього приводу...
Якщо вірити інформації на сайті Приватбанку, то лише разові додаткові платежі під час оформлення іпотечного кредиту обійдуться у приблизно 62000 грн.
7% це лише перші 12 місяців, а потім UIRD* 12М + 4,5% - наступні роки кредитування.
Без компенсації - вартість кредиту 12% на 1-й рік.
За 20 років виплати іпотеки і при 2000000 грн кредиту - доведеться виплатити банку 3740030 грн. + додатково щорічні платежі на страхування...
Ще потрібно додати перший внесок - 25% від максимальної вартості (625000 грн). Також незрозуміло - яка форма погашення кредиту - класична чи ануїтет... Будем работать, чтобы ипотека под 7% была доступной для всех в Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8512
Іпотека під 7%
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01.03.2021 14:45 Відповісти
очередной разводняк от зеленых точно такой же как и программа 5-7-9
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01.03.2021 15:14 Відповісти
Типичная левацко-воровская схема державників:
1) Создается соцпрограмма за деньги налогоплательщиков
2) Показывают по всем сми 2-3 "счастливчиков"
3) дальше коррупция и казнокрадство... И "грошей в бюджетах нема"..
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01.03.2021 15:37 Відповісти
просто думки - для того щоб отримати іпотеку на родину з 3-х чоловік біла зарплата з вирахування податків повинна бути 2270*3 + платіжки по іпотеці + страхування, інакше банк не буде навіть розглядать вашу заяву, як то кажуть думай - те
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01.03.2021 15:47 Відповісти
піардля4моФСЬО
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01.03.2021 15:59 Відповісти
Какая ипотека если в стране нет СТАБИЛЬНОЙ и оплачиваемой работы? Я уже не говорю о том что ипотечный кредит при ставке выше5%-вобще не имеет смысл.
Очередная зеленая показуха для Зебилов
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01.03.2021 16:18 Відповісти
работник...)))
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01.03.2021 16:31 Відповісти
У Казахстані молодим, що одружилися, дають квартиру під іпотеку. Причому перші 5 років вони не виплачують, а в наступні платять під1% .
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01.03.2021 16:35 Відповісти
Государство говорит "Первый минимальный взнос - 15%". А государственный ПриватБанк требует первый минимальный взнос - 25%.
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01.03.2021 18:15 Відповісти
 
 