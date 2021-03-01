Працюватимемо, щоб іпотека під 7% була доступною для всіх в Україні, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Президент України Володимир Зеленський привітав дві сім'ї, які сьогодні першими підписали договори іпотеки з банками в межах Державної програми "Доступна іпотека 7%".
Це сім'я Сергія та Валерії Лапченків, які чекають поповнення, і Максима і Наталії Максимюків, які виховують 4-річного сина Марата. Обидві сім'ї з Херсона, але вже давно проживають у столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Працюватимемо над тим, щоб кредити на житло під 7% були дійсно доступними для всіх в Україні. Особливо для молодих родин, які лише стають на ноги й потребують підтримки", – сказав Зеленський.
Міністр фінансів України Сергій Марченко, вітаючи перших учасників програми доступної іпотеки, закликав громадян сміливіше користуватися її перевагами.
"Звертайтеся в банки – список банків і агентів можна знайти на сайті Фонду розвитку підприємництва. Ви можете чітко зрозуміти ті кроки, які вам потрібні для отримання кредиту. Все дуже просто, дуже зрозуміло, тому ті, хто хоче покращити свої житлові умови, вже зараз можуть це зробити", – сказав Марченко.
Міністр також подякував фахівцям, які підготували відповідну нормативну базу для запуску програми "Доступна іпотека 7%", банкам, які погодилися реалізовувати цей проєкт, а також громадянам – власникам нових квартир, які стали першими учасниками цієї програми.
Зазначимо, що за умовами програми, об’єктом іпотеки може бути як квартира, так і приватний будинок не старший шести років. Кредит надається на строк до 20 років. Максимальна вартість об’єкта – 2,5 млн грн, а сума іпотеки – 2 млн грн. Перший мінімальний внесок – 15%. Іпотечна ставка – 7%.
Будь ласка, зачекайте...
Турборежим, бл@ть.
Якщо вірити інформації на сайті Приватбанку, то лише разові додаткові платежі під час оформлення іпотечного кредиту обійдуться у приблизно 62000 грн.
7% це лише перші 12 місяців, а потім UIRD* 12М + 4,5% - наступні роки кредитування.
Без компенсації - вартість кредиту 12% на 1-й рік.
За 20 років виплати іпотеки і при 2000000 грн кредиту - доведеться виплатити банку 3740030 грн. + додатково щорічні платежі на страхування...
Ще потрібно додати перший внесок - 25% від максимальної вартості (625000 грн). Також незрозуміло - яка форма погашення кредиту - класична чи ануїтет...
Іпотека під 7%
1) Создается соцпрограмма за деньги налогоплательщиков
2) Показывают по всем сми 2-3 "счастливчиков"
3) дальше коррупция и казнокрадство... И "грошей в бюджетах нема"..
Очередная зеленая показуха для Зебилов