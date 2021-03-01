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Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР". СКРИНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Депутат

Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабінович у соцмережах опублікував карту України без окупованого Криму, а ТОТ Донецької і Луганської областей були позначені як так звані "ДНР" і "ЛНР".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію Рабінович розмістив у Facebook.

Пост нардепа присвячено мовному питанню в Україні, авторство публікації належить одному зі співробітників російських ЗМІ.

Так, на карті відсутня частина окупованого Криму, а окуповані території Луганської та Донецької областей підписані як "ЛНР" і "ДНР".

Колишній народний депутат, ексжурналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в коментарях написав: "Публікуючи карту України без Криму, ви робите кримінальний злочин, і, сподіваюся, понесете за нього покарання".

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Депутат ОПЗЖ Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з ЛДНР 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
пропоную обуплікувати скріншот рабіновича без голови і ніг
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01.03.2021 14:28
+39
Депутат ВР Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2996
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01.03.2021 14:28
+36
Депутат ВР Рабинович опубликовал карту Украины без оккупированного Крыма и с "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2536
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01.03.2021 14:30
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Ця мразота вже попадає конкретно під статтю, де браві хлопаки з СБУ ?
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01.03.2021 15:13 Відповісти
Пам'ятаю як колись давно цей Рабіновіч вимагав заборонити брошури і книжки видавництва МАУП на "антисемітську" тематику, тряс цими книжечками і бризкав слиною з екрана телевізора, а коли тепер намагаються заборонити антиукраїнську пропаганду він також несамовито верещить але вже про " ущємлєніє свАбоди слова" і співає "Вставай страна Агромная" !
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01.03.2021 15:16 Відповісти
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8673
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01.03.2021 15:21 Відповісти
А ЧЕ ЕМУ бояться, израильский пачпорт есть, а израиль никого не выдает даже самых страшных преступников. Не понимаю зачем мудрые евреи делают из своей страны данной Богом малину для преступников со всего мира, как они с ними жить будут.
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01.03.2021 15:23 Відповісти
Стратегия фашистской россиюшки - оккупировать соседнюю страну на 100 лет, осуществить голодомор, изменить состав населения путем высылки коренного украинского в Сибить заселив освобожденные дома российскими фашистами, провести расстрелы украинской интеллигенции, поиграть в войнушки, тотально русифицировать, а потом на весь мир орать про исконные земли!
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01.03.2021 15:26 Відповісти
А чого він села на сході України прималював до свого кацапського язика?
Якщо намалювати карту мов громад то фактично Україна розмовляє на Украіньській Мові і на сході і на заході і на півдні
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01.03.2021 15:27 Відповісти
Это неполная карта Украины по распространению рашистской чумы на теле страны.
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01.03.2021 15:40 Відповісти
Москальська карта 1914-го року, коли вони на нашу мову казали - нарєчіє

Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 5262
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01.03.2021 15:41 Відповісти
Это официальный повод для уголовного дела. СБУ, ау.
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01.03.2021 15:42 Відповісти
статья 110-111 УК.
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01.03.2021 15:43 Відповісти
Для чого таке гарне дерево таким гімном пачкати?
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01.03.2021 16:01 Відповісти
у Києві і каштанів вистачить
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01.03.2021 17:14 Відповісти
только на кол садить
со шнобелем повернутым в сторону кремля
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01.03.2021 19:24 Відповісти
Скормить крокодилам
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01.03.2021 15:47 Відповісти
Отправить в цирк на принудительные работы клоуном . Там его поймут и приютят .
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01.03.2021 15:52 Відповісти
Тому і потрібно виправляти ситуацію, яка бала створена за останні 100 років. Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 2637
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01.03.2021 15:54 Відповісти
Рабиновичу можно всё. Депутат ВР Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг (Википедия).И Израиль отпустил ему все грехи и выдал паспорт.
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01.03.2021 15:54 Відповісти
Так отправить его на историческую родину!
Путь он там показывает карту Израиля без Восточного Иерусалима, Голанских высот и Иудеи!
Они ему менору сзади в одно место быстро засунут, все 800 кг!
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 3665
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01.03.2021 16:16 Відповісти
На бутылку этого старого ******
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01.03.2021 16:02 Відповісти
В нормальной стране Рабиновичь бы сидел пожизненно за сепаратизм.Ну или случайно-бы умер подскользнувшись и 3 раза ударившись головой об асфальт. Это настоящий изменникк Родине и ВР его должна лишить неприкосновенности. Кстати терроризм и измена Родине не должны попадать под депутатскую неприкосновенность в принципе. Да и никто ни судьи ни Президент не должны иметь неприкосновенность по этим статьям УК
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01.03.2021 16:15 Відповісти
я з Вінницької області! цей лисий дол.бодятел її оформив як частково суржик, а частково російськомовну. Ще за совка в нас російськомових називали не інакше ніж к.апи. І їх було ну не більше 5%.так суржик присутній. Але він на рівні діалекту і аж ніяк не наполовину російський. Ця гнида просто тупо тягне свою мокшанську пропаганду в ЗМІ. Щодо Криму - а от це стаття 111 і за це потрібно садити
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01.03.2021 16:17 Відповісти
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 6789
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01.03.2021 16:27 Відповісти
Падло еврейское гнать всех жидов с Украины!
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01.03.2021 17:05 Відповісти
Это срок
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01.03.2021 17:05 Відповісти
вы просто наивный...)))
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01.03.2021 17:08 Відповісти
какой срок? Зедебилы против ОПЗЖ не могут даже толком работающие санкции ввести.
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01.03.2021 17:58 Відповісти
Рабинович с вещами на выход.
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01.03.2021 17:39 Відповісти
это говно, кроме как энкэвэдэшным агентом и пособником быть не может по определению...в этом его сущность
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01.03.2021 17:48 Відповісти
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 8927
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01.03.2021 17:52 Відповісти
мы уже это видели. Что хотел сказать?
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01.03.2021 17:59 Відповісти
И сколько ещё этот ОПАСЕРУН будет портить воздух в ВР? Всех бывших ПР и нынешних ОПАзаЖОПА на парашу и не панькаться, а бить ногами и желательно по голове.
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01.03.2021 18:42 Відповісти
доколе, это будет продолжатся?
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01.03.2021 18:59 Відповісти
На суржику як раз розмовляють жителі "юхафастока" . То така собі суміш фені , мату й московитської мови ...
А жителі Полтави , Черкас мовлять саме українською - саме мовлення цих регіонів визнанна базовим діалектом. А ось в Галичіні -- інший діалект .
Ось я щось ніколи не чув , що хтось тих регіонів приїздив вчитися до Карпенко-Карого й його там перевчали на грунті мовлення . Що б хтось в Київі й у Львові казав , що у абітур"єнта дикий діалект й словниковий запас як у барана . Еле ось над "рюзьким" молоді з Донбасу або з Харківа уся Маськва регоче , не кажучи про Пітер . Одна "няня" від Заворортнюк чого коштує ...
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01.03.2021 19:13 Відповісти
ні, під Балоруссю ще білорусько-український суржик. Так в уксіх країнах на прикордонні. але усі знають державну.
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01.03.2021 21:37 Відповісти
Викличте негайно санітарів!
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01.03.2021 19:15 Відповісти
Чому у 17-20 століттях існували єврейські погроми?
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01.03.2021 19:18 Відповісти
Тупо провоцырует. Лучший ответ напечатать фото Рабиновича без члена.
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01.03.2021 19:22 Відповісти
Рабіновічь свідомо розганяє хвилю антисемітизму. А що на це єврейські організації? Мовчать...
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01.03.2021 20:06 Відповісти
Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР" - Цензор.НЕТ 848
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01.03.2021 20:28 Відповісти
Разговор должен быть короткий. Нет Крыма, нет Рабиновича. Чтобы остальные "рабиновичи" в следующий раз думали.
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01.03.2021 21:29 Відповісти
БРЕХНЯ!!!!!!!!!!! Я з Дніпропетровщини,села на 90% україномовні,меленькі містечка 50/50,а ось великі міста,там насправді 70-80% російськомовні!!!! АЛЕ НЕ --**росіяне**,життя поставило в такі рамки,що всі виші,технікуми,училища і майже всі школи і дитсадки проводили навчання-РОСІЙСЬКОЮ,тому молодь яка приїздила в міста хоч-не хоч переходила на російську,таж ситуація була і в СА. СВОЛОТА і більш нічого!!! Знову почали розхитувати мовну тему,кому вона нах.. потрібна,щоб ти все життя говорив тільки на івріті---ПОГАНЬ!!!!
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01.03.2021 20:42 Відповісти
БРЕХНЯ!!!
Одесская область: половина говорит на украинском, часть суржиком, на болгарском, гагаузском и немножечко на российском наречии! В Одессе, да, ситуация иная,хотя украинского все больше слышно на улицах)))
Брехливая эта карта--в кацапстане рисовали.
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01.03.2021 23:24 Відповісти
Видимо, после санкций Рабинович решил, что скрываться уже нет никакого смысла, и стал постить российские фейки с картой Украины без Крыма. Конечно, такую падаль надо выметать из парламента. Всему есть предел
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01.03.2021 21:16 Відповісти
може потренуються на пагонних відставних, і за цих приймуться.
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01.03.2021 21:39 Відповісти
Это преступление против Украины и если СБУ и прокуратура в очередной раз его не "заметят", значит они тоже будут соучастниками преступления Грабиновича против Украины. В ВР вообще не должно быть людей и партий ставящих под сомнение хоть каким-то образом территориальную целостность Украины в международно - признанных границах.
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01.03.2021 21:50 Відповісти
А можна цьому недосаженому козлу відділити від його не Українського тулуба де які складові, без яких він відчує себе не цілісним і дуже засмученим???
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02.03.2021 12:39 Відповісти
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