Депутат "ОПЗЖ" Рабінович опублікував карту України без окупованого Криму і з "ЛДНР". СКРИНШОТ
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Нардеп "ОПЗЖ" Вадим Рабінович у соцмережах опублікував карту України без окупованого Криму, а ТОТ Донецької і Луганської областей були позначені як так звані "ДНР" і "ЛНР".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію Рабінович розмістив у Facebook.
Пост нардепа присвячено мовному питанню в Україні, авторство публікації належить одному зі співробітників російських ЗМІ.
Так, на карті відсутня частина окупованого Криму, а окуповані території Луганської та Донецької областей підписані як "ЛНР" і "ДНР".
Колишній народний депутат, ексжурналіст, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в коментарях написав: "Публікуючи карту України без Криму, ви робите кримінальний злочин, і, сподіваюся, понесете за нього покарання".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо намалювати карту мов громад то фактично Україна розмовляє на Украіньській Мові і на сході і на заході і на півдні
со шнобелем повернутым в сторону кремля
Путь он там показывает карту Израиля без Восточного Иерусалима, Голанских высот и Иудеи!
Они ему менору сзади в одно место быстро засунут, все 800 кг!
А жителі Полтави , Черкас мовлять саме українською - саме мовлення цих регіонів визнанна базовим діалектом. А ось в Галичіні -- інший діалект .
Ось я щось ніколи не чув , що хтось тих регіонів приїздив вчитися до Карпенко-Карого й його там перевчали на грунті мовлення . Що б хтось в Київі й у Львові казав , що у абітур"єнта дикий діалект й словниковий запас як у барана . Еле ось над "рюзьким" молоді з Донбасу або з Харківа уся Маськва регоче , не кажучи про Пітер . Одна "няня" від Заворортнюк чого коштує ...
Одесская область: половина говорит на украинском, часть суржиком, на болгарском, гагаузском и немножечко на российском наречии! В Одессе, да, ситуация иная,хотя украинского все больше слышно на улицах)))
Брехливая эта карта--в кацапстане рисовали.