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Зеленський підписав закон про допомогу з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав закон про допомогу з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 47-1 Закону України "Про зайнятість населення" щодо надання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України" № 1212-IX, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Чинне українське законодавство передбачає надання допомоги з часткового безробіття на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов’язані з протидією поширенню COVID-19.

Згідно із законом, який підписав Зеленський, допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації на території України.

Кабінет Міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, строк надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

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Автор: Наталя Джума
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Даёшь БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД в Украине где-то 5 000 !
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01.03.2021 14:47 Відповісти
$ в месяц
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01.03.2021 18:56 Відповісти
Да. Зеленський підписав закон про допомогу з часткового безробіття на період карантину або надзвичайної ситуації, - ОП - Цензор.НЕТ 5905
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01.03.2021 19:02 Відповісти
Як вчасно, не пройшло і року!

В раді повний зоопарк! Доходить, як до жирафів!
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01.03.2021 15:02 Відповісти
в я собственноручно "добровольно" писала заявление на 0, 5 мин. зарпл (ставки) иначе иди бутылки собирай. Не забудьте бизнесюкам выплатить наши кормовые им надо ещё с десяток магазинов открыть.
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01.03.2021 15:09 Відповісти
Бесполезно. Простому смертному без офф трудоустройства все равно нечего ловить и получать.
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01.03.2021 15:10 Відповісти
это как с пропиской. никто по ней живёт, но все её требуют. В стране по документам 6 млн. безработных, но никто не умирает от голода, а самое главное, что безработные живут лучше работающих)))
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Помогают людям, а каким? Вечно и повсюду эта тайная дюжина бродит)
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01.03.2021 23:28 Відповісти
Як він буде перевіряти часткову втрату доходу? Пальцем?
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01.03.2021 15:14 Відповісти
 
 