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До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій проти COVID-19 на день, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій проти COVID-19 на день, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує до кінця поточного тижня вийти на щоденний рівень вакцинацій від коронавірусного захворювання COVID-19 - 10-11 тис.

"До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій на день. Вакцинація розгортається каскадним методом, ми постійно нарощуємо обсяги", - сказав міністр Максим Степанов після введення йому вакцини від COVID-19 в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він зазначив, що потужності системи охорони здоров'я в даний час дозволяють проводити 11,300 тис. вакцинацій на день.

Коментуючи незначну кількість вакцинацій в перші вихідні вакцинальної кампанії, Степанов сказав: "Ми вакцинуємо медиків, у них також бувають вихідні, вони хочуть відпочивати".

Читайте: На порталі "Дія" з'явився запис на вакцинацію проти COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Ідіот.
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01.03.2021 14:40
+2
у 20 из 40 медиков одесской инфекционки после вакцинации индуской чудо вакцины поднялась температура 38 -то есть они заразились посредством вакцинации -вот какая хорошая качественная вакцина привезена Степановым для украинцев
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01.03.2021 14:48
+2
То что оно привилось на камеру, неизвестно чем не говорит о безопасности и действенности вакцины. Оно к тому же переболело ковидом. С фирм занимающихся производством лекарств три кожи сдирают за сертификацию производств, особенно в Индии, а тут "Надо - сертифицируем". Зерро творит сплошное беззаконие, и хочет что бы люди уважали законы, на которые он и его шобла плюют с Эйфелевой башни.
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01.03.2021 14:49
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Скока-скока?
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01.03.2021 14:39 Відповісти
Це вони готувалися і верещали, що вже всьо готове - 100500 бригад на поготові!

А якби не готувалися?

Ідіоти мля (с)
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01.03.2021 14:46 Відповісти
Ідіот.
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01.03.2021 14:40 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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01.03.2021 14:41 Відповісти
Кто все эти люди которые бегут "вакцинироваться" ?
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01.03.2021 14:41 Відповісти
Ранее я спрашивал у всех своих родных и знакомых: кто-то уже переболел? Не выявил ни единого в реале, до сих пор, кроме уважаемого букова, вот тут, на Цензоре. Что ж... времена меняются, теперь я буду спрашивать у них: кто уже вакцинировался. Если выявлю- забуду о таком, навсегда.
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01.03.2021 14:50 Відповісти
То есть 3,5 - 4 млн вакцинаций в год. Конченые клоуны со своим ковишидлом.
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01.03.2021 14:41 Відповісти
А если учесть, что вакцинируются дважды, то это 1,8-2 млн рыл. Ни о чем.
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Військові НАЧАЛЬНИКИ - ВВАЖАЮ ..до кожного ВОЇНА під розпис НЕОБХІДНО довести Положення
-Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334..

та Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)

Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Шановні ВОЇНИ -
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
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01.03.2021 14:43 Відповісти
Степанов ,иди вакцинируйся от пи*добольства ... К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов - Цензор.НЕТ 9929
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01.03.2021 14:46 Відповісти
Бєсполезно( Воно навіть не розуміє, яку куйню несе! Воно тупе, недолуге.
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01.03.2021 14:50 Відповісти
Пять с половиной лет на одноразовую вакцинацию половины населения.
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01.03.2021 14:48 Відповісти
у 20 из 40 медиков одесской инфекционки после вакцинации индуской чудо вакцины поднялась температура 38 -то есть они заразились посредством вакцинации -вот какая хорошая качественная вакцина привезена Степановым для украинцев
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01.03.2021 14:48 Відповісти
То что оно привилось на камеру, неизвестно чем не говорит о безопасности и действенности вакцины. Оно к тому же переболело ковидом. С фирм занимающихся производством лекарств три кожи сдирают за сертификацию производств, особенно в Индии, а тут "Надо - сертифицируем". Зерро творит сплошное беззаконие, и хочет что бы люди уважали законы, на которые он и его шобла плюют с Эйфелевой башни.
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01.03.2021 14:49 Відповісти
"К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов" - в воскресенье напомню.
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01.03.2021 14:50 Відповісти
Мой двоюродный брат- москвич. в пятницу привился Спутником, в 18.00. В 24.00 температура подпрыгнула до 37,5. Он здорово перебздел, как мне признался. К утру субботы температура спала до 36,6 но появилась дикая ломота в суставах. В воскресенье вечером мы буханули немало, по Скайпу. Сегодня- всё в порядке у него.
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01.03.2021 14:54 Відповісти
Он всегда был совершенно здоров. Единственный случай болячки- перелом стопы, в 2016-м, во время нашей жуткой с ним пьянки, в Бородино. Прививался именно Спутником, с ним же привились его подчиненные, в количестве восьми. Температура была у 6-х. Про ломоту в суставах- я не спрашивал. Спросил только- на кой хер он затеял эту вакцинацию? Ответ: в его департаменте переболело около четверти личного состава. Потому... он типа- подал пример для остальных. Я ему много чего наговорил... он обиделся.
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01.03.2021 15:10 Відповісти
С клещами хуже, от энцефалита привиться можно, а вот от боррелиоза нет.
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01.03.2021 15:18 Відповісти
Предупреждают, что 3 дня после укола спиртное не надо.
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01.03.2021 15:10 Відповісти
Мне сказали, что мыться можно, а вот тереть мочалкой место прививки не нужно.
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01.03.2021 15:14 Відповісти
Да??? До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій проти COVID-19 на день, - Степанов - Цензор.НЕТ 6196 Ничего, как выясняется. Мой экипаж, помнится, тоже предупреждали, что после прививки желтой лихорадки- низззя! Мы нажрались все, без исключения- 28 человек. И- вовсе ничего.
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01.03.2021 15:13 Відповісти
Степанов, лови лайфхак! Чтобы привить человека сортирной жижей, которую ты приволок, надо снакчала зашарашить снотворное. Много и сильное. С беспомощным человеком можно делать все, что угодно. А вот как ты будешь вторую прививку делать. я хз. Второй раз нае...ать человека не получится.
Один вопрос у меня постоянно в голове крутится: его повесят или он, как Богатырева, набьет карманы и свинтит за паребрик?
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01.03.2021 15:01 Відповісти
Если вакцинировать 30 млн. человек, то нужно с заявленными Степановым темпами более 8(!) лет. Но прикол в том, что это все циничное вранье, даже таких темпов вакцинации у нас не будет никогда. Тем более, что вакцинироваться нужно каждый год.
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01.03.2021 15:29 Відповісти
Плавно подводят к тому, чтобы народ был готов вакцинироваться за свой счет. Через месячишко запустят вакцины по аптекам.
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01.03.2021 15:44 Відповісти
выброшенная неиспользованная вакцина тоже считается! 10-11тыс вакцинаций мусорников в день!
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01.03.2021 15:45 Відповісти
тих ідіотів, які за вас, клоунів, голосували, потрібно вакцинувати саме цією вакциною і в першу чергу!
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01.03.2021 19:17 Відповісти
 
 