До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій проти COVID-19 на день, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я планує до кінця поточного тижня вийти на щоденний рівень вакцинацій від коронавірусного захворювання COVID-19 - 10-11 тис.
"До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій на день. Вакцинація розгортається каскадним методом, ми постійно нарощуємо обсяги", - сказав міністр Максим Степанов після введення йому вакцини від COVID-19 в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він зазначив, що потужності системи охорони здоров'я в даний час дозволяють проводити 11,300 тис. вакцинацій на день.
Коментуючи незначну кількість вакцинацій в перші вихідні вакцинальної кампанії, Степанов сказав: "Ми вакцинуємо медиків, у них також бувають вихідні, вони хочуть відпочивати".
Будь ласка, зачекайте...
А якби не готувалися?
Ідіоти мля (с)
-Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334..
та Парламентська асамблея Ради Європи
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Один вопрос у меня постоянно в голове крутится: его повесят или он, как Богатырева, набьет карманы и свинтит за паребрик?