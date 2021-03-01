До 6 березня очікуємо поставку китайської вакцини Coronavac, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство охорони здоров'я України очікує поставку вакцини Coronavac, виробленої китайським виробником Sinovac і закупленої МОЗ за кошти держбюджету.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми чекаємо поставку Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів з приводу ефективності", - зазначив глава МОЗ.
Степанов зазначив, що "держава повністю захищена з точки зору банківських гарантій".
Міністр підкреслив, що в даний час перелік виробників вакцин розширюється.
"Виробники вакцин постійно додаються, сьогодні це 3-4 виробники в світі, а завтра - 10", - розповів глава МОЗ.
Степанов запевнив, що українці можуть довіряти всім вакцинам, які будуть зареєстровані в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Де сертифіковані вакцини?
А что потом?
Будем деньги возвращать + НЕУСТОЙКА?
Иди лучше вакцинируйся !
Может стране повезет ... 🤣👍🏼
Де вакцини, якими кожна вакцинували людей після 65 років????