УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14778 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 434 20
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

До 6 березня очікуємо поставку китайської вакцини Coronavac, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До 6 березня очікуємо поставку китайської вакцини Coronavac, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України очікує поставку вакцини Coronavac, виробленої китайським виробником Sinovac і закупленої МОЗ за кошти держбюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми чекаємо поставку Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена ​​до 6 березня з наданням всіх документів з приводу ефективності", - зазначив глава МОЗ.

Степанов зазначив, що "держава повністю захищена з точки зору банківських гарантій".

Міністр підкреслив, що в даний час перелік виробників вакцин розширюється.

Також читайте: До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій проти COVID-19 на день, - Степанов

"Виробники вакцин постійно додаються, сьогодні це 3-4 виробники в світі, а завтра - 10", - розповів глава МОЗ.

Степанов запевнив, що українці можуть довіряти всім вакцинам, які будуть зареєстровані в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
то был индийский шмурдяк, теперя будет китайский шмурдяк) Степа, где пфийзер? До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6154
показати весь коментар
01.03.2021 14:52
+8
Що з приводу китайського фуфломіцину каже ВОЗ? Теж, що й з приводу індійського?
Де сертифіковані вакцини?
показати весь коментар
01.03.2021 14:54
+2
будет еще хуже, чем с индийской, которую уже частично утилизуют. Многие врачи и военные отказались прививаться. Особенно удивил коллектив Александровской инфекционной больницы. До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6378
показати весь коментар
01.03.2021 14:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то был индийский шмурдяк, теперя будет китайский шмурдяк) Степа, где пфийзер? До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6154
показати весь коментар
01.03.2021 14:52 Відповісти
Вот сам ее себе и коли, дуралей!!
показати весь коментар
01.03.2021 14:52 Відповісти
Що з приводу китайського фуфломіцину каже ВОЗ? Теж, що й з приводу індійського?
Де сертифіковані вакцини?
показати весь коментар
01.03.2021 14:54 Відповісти
в нормальних країнах де влада піклується про своїх громадян..
показати весь коментар
01.03.2021 15:00 Відповісти
Україна навіть в чегру за ними не стала.
показати весь коментар
01.03.2021 16:53 Відповісти
Должны, ожидаем, планируем, будем .........................., других слов не выучили.
показати весь коментар
01.03.2021 14:57 Відповісти
будет еще хуже, чем с индийской, которую уже частично утилизуют. Многие врачи и военные отказались прививаться. Особенно удивил коллектив Александровской инфекционной больницы. До 6 марта ожидаем поставку китайской вакцины Coronavac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6378
показати весь коментар
01.03.2021 14:58 Відповісти
Ожидаем до 6-го.
А что потом?
Будем деньги возвращать + НЕУСТОЙКА?
показати весь коментар
01.03.2021 14:59 Відповісти
Зеленский, с рисованным дипломом папиной бурсы, рассуждает о конституциональных основах государства...
Иди лучше вакцинируйся !
Может стране повезет ... 🤣👍🏼
показати весь коментар
01.03.2021 15:03 Відповісти
Какого года???
показати весь коментар
01.03.2021 15:08 Відповісти
Корона-чпок, корона-шмяк?
Де вакцини, якими кожна вакцинували людей після 65 років????
показати весь коментар
01.03.2021 15:10 Відповісти
А що відомо про китайську вакцину, чи щеплювали цією вакциною самих китайців, чи це тільки для країн третього світу...
показати весь коментар
01.03.2021 15:20 Відповісти
Индийская, китайская ... останется полирнуть **********.
показати весь коментар
01.03.2021 15:42 Відповісти
Чудесно . Индия , Китай . Эксперимент за спасибо ?
показати весь коментар
01.03.2021 15:49 Відповісти
вколи її собі в голову, чудило
показати весь коментар
01.03.2021 15:57 Відповісти
где пфайцер?
показати весь коментар
01.03.2021 16:02 Відповісти
Там , где правители уважают свой народ .
показати весь коментар
01.03.2021 16:05 Відповісти
ни одного камента и заяления про пфайцер, хотя те говорили что ее производство в несколько раз увеличивают.
показати весь коментар
01.03.2021 16:04 Відповісти
Сложно сказать, читаю периодами мировые исследования и скажу что китайский шмурдяк на порядок лучше индийского, и если уже и колоть то лучше сделать выбор в его сторону
показати весь коментар
01.03.2021 16:40 Відповісти
шмурдяк-шмурдяк, зрада-зрада, ненавижу-ненавижу. хе-хе.
показати весь коментар
02.03.2021 00:43 Відповісти
 
 