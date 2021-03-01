Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність діючих і колишніх посадових осіб МЗС України. Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти і контрабанди підакцизних товарів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це - за використання дипломатичних привілеїв та імунітетів.
Зокрема, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:
- 140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,
- майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн.;
- тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.
Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, 28 лютого двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.
Будь ласка, зачекайте...
На первом месте у них всегда стояла торговля спиртным и проститутками (под видом au pair).
Підозрюю, що це була далеко не перша "транзакція"...
А справа має таки бути досить гучна!
Похоже настоящая смена власти произошла.
правник, волонтер, ветеран АТО, співзасновник ПДМШ ім. Миколи Пирогова
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НЕ ПОВТОРИТИ ДОЛЮ САРКОЗІ
Источник: https://censor.net/ru/n3250743
Ай-яй-яй, а ведь раньше только соседские дипломаты кокс аргентинский килограммами в диппочте возили, а теперь, при "бубочке", и украинские дипломаты золотишко с наличкой стали в дип почте перевозить.
Какие нынче забористые дипломаты пошли, пусть Кулеба разъяснит: это выручку везли или наоборот - оплату, и за какие такие труды и кому конкретно
Он еще не наработал достаточного количества.