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контрабанда (1551) МЗС (3560) Польща (5177) посольство (876) СБУ (10050) дипломати (530)

Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність діючих і колишніх посадових осіб МЗС України. Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти і контрабанди підакцизних товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це - за використання дипломатичних привілеїв та імунітетів.

Зокрема, на митному посту "Ягодин" Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:

  • 140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,
  • майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн.;
  • тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.

Також читайте: Двох співробітників посольства України в Польщі затримали за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети, - Кулеба (оновлено)

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ 01
Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ 02
Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ 03

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби, 28 лютого двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні при спробі вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
Интересно, это случаем не туда(оттуда) летел на выручку на всех парах дубинский, когда в аварию попал?
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01.03.2021 14:56
+27
Мало того что клоун на каждом шагу позорит Украину так и эти ещё голодающие. Ну естественно от нехватки ума куда залез этот Зе коррупция растёт семимильными шагами. Браво зелохи.
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01.03.2021 14:59
+19
Ага, це 'запорєбріковиє' дипломати обісралися!

На себе подивитися немає часу? Почни з себе, з свого вибору)
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01.03.2021 15:10
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Контрабанда всегда у них стояла на первом месте !
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01.03.2021 21:30 Відповісти
Протестую!
На первом месте у них всегда стояла торговля спиртным и проститутками (под видом au pair).
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02.03.2021 08:29 Відповісти
v Jagodine normalnye prodagnye tamogenniki-prastitutki, kommersy reshili ne delias provesti, ne podelivshis z mytnykamy kontrabas, vot i poluchili, cherez Jagodyn mogno i raketnuju ustanovku provesti (vosduhom) , vopros tolko v cene.
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01.03.2021 21:36 Відповісти
І собачий рот не встиг допомогти...💩
Підозрюю, що це була далеко не перша "транзакція"...
А справа має таки бути досить гучна!
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01.03.2021 23:50 Відповісти
Это всё Трамп подстроил и папередники...
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02.03.2021 00:06 Відповісти
Колумбийкий энд Аргентинский сахар украл борт №1 РАБссии Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5752ну типа начальник мавзолейный Патрушев
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02.03.2021 03:11 Відповісти
До сего дня то были дипламаты соседские, а нынче золотишко с наличкой вывозят дипломаты украинские. Может, эти украинские дипломаты паспортами ошиблись? Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 6719
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02.03.2021 08:28 Відповісти
Кто-то пытался эвакуироваться.
Похоже настоящая смена власти произошла.
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02.03.2021 04:00 Відповісти
Ермак сьезжает из ОПУ?
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02.03.2021 04:45 Відповісти
Блоги Геннадій Друзенко

Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5882
правник, волонтер, ветеран АТО, співзасновник ПДМШ ім. Миколи Пирогова
Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 5882
НЕ ПОВТОРИТИ ДОЛЮ САРКОЗІ
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02.03.2021 04:47 Відповісти
Ой не смешите меня! Разве это преступление? Вот Стерненко это да!
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02.03.2021 06:50 Відповісти
Маруся Зверобой и София Федина с Таней Черновол крутіші розбійники,напали на гаранта... Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 7001
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02.03.2021 07:24 Відповісти
Мда.... Ну і позорище на весь світ....
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02.03.2021 08:20 Відповісти
" Чиновники использовали официальные документы внешнеполитического ведомства для перевозки диппочты и контрабанды подакцизных товаров."
Источник: https://censor.net/ru/n3250743

Ай-яй-яй, а ведь раньше только соседские дипломаты кокс аргентинский килограммами в диппочте возили, а теперь, при "бубочке", и украинские дипломаты золотишко с наличкой стали в дип почте перевозить.
Какие нынче забористые дипломаты пошли, пусть Кулеба разъяснит: это выручку везли или наоборот - оплату, и за какие такие труды и кому конкретно Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8416
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02.03.2021 08:27 Відповісти
Не уволится Кулеба, и не надейтесь.
Он еще не наработал достаточного количества. Українські дипломати затримані під час перевезення 16 кг золота і 140 тисяч доларів, - СБУ - Цензор.НЕТ 8159
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02.03.2021 08:32 Відповісти
собачий рот не успел
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02.03.2021 13:10 Відповісти
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