Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн
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СБУ направила в Київську міську прокуратуру запити про міжнародну правову допомогу і необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі пропагандиста Анатолія Шарія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"У ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія". Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Пізніше СБУ оголосила Шарія в державний розшук.
Будь ласка, зачекайте...
Вони інакше не можуть.
Этот рецедивист карту Украины без Крыма постит.
Это - посягательство на территориальную целостность.
Статья: от 10 до 15-ти.
Не зевайте, пока тот пост не удалил.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185
Ныне - Офис Ген Прокурора Украины.
Это ж надо....
бо Інтерпол це параша та її союзники.
Треба діяти як Ізраїль - є злочин - є покарання.
А если в судах Европы он выиграет?
Представляешь, что будет?
Ведёт себя он уверенно.
И таки да, думаю ЕС не через 5 лет страной спонсором терроризма... думаю за 2 года вполне примет уже всё к тому идёт.
В Европе нужны железобетонные основания, улики и доказательства.
Иначе - оправдают и ещё рекламу сделают.
Подобные фото можно найти в инете на кого угодно.
Генеральная прокуратура изучая материалы дела и решает есть ли основания позорится или нет на международной арене. Но заголовок написан для местных дегенератов.
Этот сюр мне полностью заменит отменённый выход 6 сезона "Срочно звоните Солу!"
95 квартал головного мозга)))
Закаленные во многих заварухах
Слухи ширятся, не ведая преград
Вот ходют сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно
Ходют слухи, будто сплетни запретят
When pigs fly?