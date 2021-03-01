УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13954 відвідувача онлайн
Новини Події
4 236 56
СБУ (10050) Шарій Анатолій (215)

Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн

Новини Цензор.НЕТ Події

Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн

СБУ направила в Київську міську прокуратуру запити про міжнародну правову допомогу і необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі пропагандиста Анатолія Шарія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія". Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів"). Ці матеріали також направлено до Київської міської прокуратури для подальшого правового реагування", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ще одна міськрада закликала Зеленського і Разумкова заборонити ОПЗЖ і партію Шарія

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Пізніше СБУ оголосила Шарія в державний розшук.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+19
Петушарий напрягся...
показати весь коментар
01.03.2021 15:15
+18
Рабиновича вяжите!
Этот рецедивист карту Украины без Крыма постит.
Это - посягательство на территориальную целостность.
Статья: от 10 до 15-ти.
Не зевайте, пока тот пост не удалил.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185
показати весь коментар
01.03.2021 15:17
+7
ніт, обов'язково обсеруться.
Вони інакше не можуть.
показати весь коментар
01.03.2021 15:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петушарий напрягся...
показати весь коментар
01.03.2021 15:15 Відповісти
Та не кажи! Аж поcивів весь! Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 8231
показати весь коментар
01.03.2021 17:06 Відповісти
Нее, голубец поголубел, кацап как никак...
показати весь коментар
01.03.2021 18:58 Відповісти
Ну хоч тут не обісріться!
показати весь коментар
01.03.2021 15:17 Відповісти
ніт, обов'язково обсеруться.
Вони інакше не можуть.
показати весь коментар
01.03.2021 15:23 Відповісти
Рабиновича вяжите!
Этот рецедивист карту Украины без Крыма постит.
Это - посягательство на территориальную целостность.
Статья: от 10 до 15-ти.
Не зевайте, пока тот пост не удалил.
https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185
показати весь коментар
01.03.2021 15:17 Відповісти
Кстати, а цензору ничего не светит за карту без Крыма?
показати весь коментар
01.03.2021 15:20 Відповісти
вот посмотришь.. а ничего ему не будет...
показати весь коментар
01.03.2021 15:20 Відповісти
на самом деле нет. Вот если бы он написал что-то вроде "Крым-це Рашка" или "Крым не Украина", то тогда таки-да, уголовное дело
показати весь коментар
01.03.2021 15:26 Відповісти
Насправді ні, той же Гончаренко подавав запит до СБУ на Шарія саме через мапу без Криму у його відео і тоді провадження відкрили і все це призвело до звинувачення у держ зраді )
показати весь коментар
01.03.2021 16:06 Відповісти
Так бы и давно. Оказывается все так просто. Но ведь не делали же падлы ,нихера для этого ! Если бы не Байден. Лапшу нам вешали ,шо прям невозможно ничего поделать с ними... - И это касается как зелень так и предыдущих.
показати весь коментар
01.03.2021 15:18 Відповісти
Просто??? Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 7182
показати весь коментар
01.03.2021 16:56 Відповісти
вот никогда не любил совок и всё что с ним связано... но в этом вопросе КГБ (или ГРУ) действовали поярче..
показати весь коментар
01.03.2021 15:19 Відповісти
А ОГПУ?
Ныне - Офис Ген Прокурора Украины. Дело пропагандиста Шария: СБУ запросила международную правовую помощь для проведения следственных действий на территории других стран - Цензор.НЕТ 3215
Это ж надо....
показати весь коментар
01.03.2021 15:21 Відповісти
да уж...ОГПУ (если мы о совке ) это был, как говорили большевики, коммунисты и разная красная зараза - карающий меч...а ОГПУ (украинский) в данном случае как импотент в первую брачную ночь))
показати весь коментар
01.03.2021 15:24 Відповісти
Зря не любил. Раз так и не понял. Что карательная система тотолитарных стран на этом и держится.А еще ты не понял,что сбу это и есть кгб.Иначе чего они телятся,а США и Европа требуют ее реформы.
показати весь коментар
01.03.2021 15:27 Відповісти
с таким же успехом они могут потребовать завоевание соседней галактики...вообще не представляю как этого монстра можно ..хм.. реформировать)))
показати весь коментар
01.03.2021 15:32 Відповісти
Евреи вон выкрадают людей, везут к себе в Израиль и судят и ничего такого. Это не совок, это гос безопасность.
показати весь коментар
01.03.2021 16:09 Відповісти
Ну и рожа, блевать охота!!
показати весь коментар
01.03.2021 15:23 Відповісти
Інтерпол доповість - що це політичне переслідування і на цьому все закінчиться,

бо Інтерпол це параша та її союзники.
Треба діяти як Ізраїль - є злочин - є покарання.
показати весь коментар
01.03.2021 15:24 Відповісти
Странная штука. Ранее- я не слушал его речевки сраные. После этой супер-рекламы от СБУ- слушаю. Так вот- он откровенно издевается над СБУ, нагло и спокойно. Настолько спокойно, что меня теперь не просто интересует его крыша. Она меня очень даже интересует. И хрена найти, в ИНЕТе!
показати весь коментар
01.03.2021 15:26 Відповісти
Вот и я о том же...
А если в судах Европы он выиграет?
Представляешь, что будет?
Ведёт себя он уверенно.
показати весь коментар
01.03.2021 15:29 Відповісти
Послушав его, у меня уверенность что там даже до судов дело не дойдет.
показати весь коментар
01.03.2021 15:30 Відповісти
Вполне возможно.
показати весь коментар
01.03.2021 15:35 Відповісти
А зачем ты балабола послушал?)
показати весь коментар
01.03.2021 17:54 Відповісти
15 миллионов баксов и три виллы в ЕС у него - крыша. Власти Испании почему-то не интересует происхождение его денег. Более того он на канале TV3 на русском языке рассказывает им, как его пытаются убить украинские нацисты на территории Испании. Русня на ую вертела любые санкции, за бабки покупается любая лояльность. Смотрите, лет через 5 ЕС вообще признает Украину - страной спонсором терроризма, если наше МИД не будет пинать их и напоминать о себе регулярно.
показати весь коментар
01.03.2021 16:09 Відповісти
Главное что тебя интересует! Ты полон инсайда! Пролей свет в наши не умытые глаза!
И таки да, думаю ЕС не через 5 лет страной спонсором терроризма... думаю за 2 года вполне примет уже всё к тому идёт.
показати весь коментар
01.03.2021 16:59 Відповісти
Слушай-слушай, я тоже его слушал недавно, там подгорает нереально и истерика знатная. Понимает , что вещеет свои последнии вы..еры.Если взялись, то будет ему труба, даже кума путена смогли нейтрализовать, а он кто ? Богатый бомж и быстрый беженец, вот на ето все и расчитывает видимо
показати весь коментар
01.03.2021 16:10 Відповісти
После рекламы - слушаешь речевки сраные? Как же легко некоторых накормить дерьмом)
показати весь коментар
01.03.2021 17:53 Відповісти
Как бы СБУ не опозориться на территории других стран.
В Европе нужны железобетонные основания, улики и доказательства.
Иначе - оправдают и ещё рекламу сделают.
показати весь коментар
01.03.2021 15:27 Відповісти
100%. Вже оголошено про зняття санкцій з посіпак януковоща як раз за відсутність переконливих доказів. І тут буде теж саме.
показати весь коментар
01.03.2021 15:32 Відповісти
Возможно и так.
показати весь коментар
01.03.2021 15:36 Відповісти
насправді хотілось би вірити у зворотнє, але досвід попередніх дій ціх "фахівців" свідчить, що особливо розраховувати ні на що.
показати весь коментар
01.03.2021 15:45 Відповісти
А сам ЕС происхождение 15 лимонов баксов у него не интересует, почему-то.
показати весь коментар
01.03.2021 16:11 Відповісти
Тварь,на всех фото выглядит ,как бомжара из теплотрассы чебоксар
показати весь коментар
01.03.2021 15:33 Відповісти
Эти фото подбирает и вставляет автор статьи.
Подобные фото можно найти в инете на кого угодно.
показати весь коментар
01.03.2021 15:37 Відповісти
так на тех фото таки Шарий или бомж?
показати весь коментар
01.03.2021 16:05 Відповісти
шария будет очень тяжело в Украину вернуть, во-первых нужны очень серьезные доказательства, а во-вторых с высокой долей вероятности у него уже есть гражданство страны ЕС и НАТО. На него уже заводили уголовные дела еще при яныке и никто его Украине не выдал тогда. Так что СБУ нужно либо бить наверняка, либо вообще не поднимать эту тему, дабы не пиарить шария и не позориться на весь мир самим. Да и делать все нужно по-тихому, а не орать на всю ивановскую о том, что мы ищем толика
показати весь коментар
01.03.2021 15:40 Відповісти
На всю ифановскую и членинградскую орешь здесь ты- рашкотварь, а Украина сделает запрос во все возможные международные инстанции, чтобы изловить этого пдрса!
показати весь коментар
01.03.2021 15:46 Відповісти
научись себя вести нормально и не хамить, а еще лучше по сути отвечать, а не как базарная бабка тронувшаяся на всех орать
показати весь коментар
01.03.2021 15:49 Відповісти
Таня у Вас ещё задержка не кончилась?) Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 6441
показати весь коментар
01.03.2021 17:00 Відповісти
Выкрадут значит. Евреям можно, можно и украинцам.
показати весь коментар
01.03.2021 16:10 Відповісти
Шария бомбит очень знатно, хорошо тебе рассуждать, знаю что ничем не рискуешь.-дело то не против тебя
показати весь коментар
01.03.2021 16:12 Відповісти
Происхождением его миллионов и вилл нужно заниматься. Это единственный способ ему предъявить что-то
показати весь коментар
01.03.2021 16:12 Відповісти
он мог их законно заработать. У него на ютуб-канале более 2 лямов подписчиков и 3,5 миллиарда просмотров, а это значит, что шарий только на просмотрах в ютубе мог заработать 5-7 млн долларов с разными рекламными партнерками
показати весь коментар
01.03.2021 21:13 Відповісти
найдиєвіші ліки від пєтушарія
Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 6682
показати весь коментар
01.03.2021 15:48 Відповісти
В Сомали бы не поперлись, а Испания, Италия, где же как не там провести следственные действия недельки этак 3.
показати весь коментар
01.03.2021 15:50 Відповісти
Так это у cerdos estúpidos ритуальные танцы с бубном. Они отправили запрос в городскую прокуратуру "о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории других стран". Языком простым и понятным это - пердячий пар. cerdos estúpidos написавшие заголовок могут понюхать тухесы друг у друга, так как международную правовую помощь запрашивает
Генеральная прокуратура изучая материалы дела и решает есть ли основания позорится или нет на международной арене. Но заголовок написан для местных дегенератов. Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 3187
Этот сюр мне полностью заменит отменённый выход 6 сезона "Срочно звоните Солу!"
95 квартал головного мозга)))
Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 5823

показати весь коментар
01.03.2021 16:55 Відповісти
Он вроде где-то в Прибалтике сидит?
показати весь коментар
01.03.2021 16:01 Відповісти
Он сидит на собственной вилле за миллион евро в Барселоне и уже пздит на испанском TV3 о том, как его угрожают убить украинские нацисты(?). Таких вилл у него, как говорят, 3 штуки в разных странах ЕС и еще активов на 12 миллионов дополнительно. Журнализд, млять
показати весь коментар
01.03.2021 16:14 Відповісти
Да ви шо? Ох ох ох.....
Закаленные во многих заварухах
Слухи ширятся, не ведая преград
Вот ходют сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно
Ходют слухи, будто сплетни запретят

Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 856
показати весь коментар
01.03.2021 16:40 Відповісти
а шо це за бомж в полосатой рубашке? это анальный питушарий?
показати весь коментар
01.03.2021 16:33 Відповісти
В общем одним пакетом взялись разбираться и с Шарием, и с регистрацией его партии с последующим запрещением. В принципе от партии Шария толку никакого, но потуги ее запретить одновременно с самим Шарием, однозначно добавят аргументов для ЕС, чтоб Шария не выдавать. Похоже, что современная власть все более согласна с США в том, что демократия Украине вредна, а Европе на то плевать.
показати весь коментар
01.03.2021 16:35 Відповісти
Так это правда. Порох вон начал играться в демократию и честные выборы, и что в итоге?
показати весь коментар
01.03.2021 17:56 Відповісти
Да, официальное признание колониальной администрации было бы уместно.
показати весь коментар
01.03.2021 17:59 Відповісти
Hohohoho! Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 616
When pigs fly?

Справа пропагандиста Шарія: СБУ подала запит про міжнародну правову допомогу для проведення слідчих дій на території інших країн - Цензор.НЕТ 3732
показати весь коментар
01.03.2021 16:37 Відповісти
 
 