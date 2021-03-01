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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП

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Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки" № 1187-IX, який Верховна Рада ухвалила третього лютого 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що документ спрямований на посилення захисту довкілля, запобігання пожежам у природних екосистемах, підвищення ефективності управління та контролю у цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Так, зростають розміри штрафів за порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському і річковому транспорті; за порушення вимог пожежної безпеки, а також за використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; за початок роботи новоутворених підприємств без зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки.

Крім того, збільшуються штрафи за невиконання законних вимог представників центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та контролю за станом захисту територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Підписаний закон дасть змогу здійснювати ефективні та системні заходи щодо захисту природних екосистем від пожеж, підвищить ефективність державного контролю, посилить відповідальність у цій сфері, що сприятиме мінімізації кількості та масштабів пожеж.

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Автор: Наталя Джума
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ща пожарники начнут щемить бизнес))) а горит все только государственное
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01.03.2021 15:47 Відповісти
У кого то сегодня праздник! Догадайтесь у кого! А пожаров все равно меньше не будет просто будут платить больше!
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01.03.2021 15:49 Відповісти
А нахрена вообще "повышать эффективность государственного контроля"?!
В совке вонючем уже пожила...
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01.03.2021 15:58 Відповісти
СЭС вы где? кто там ещё по списку? Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП - Цензор.НЕТ 5659
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01.03.2021 16:14 Відповісти
Скоро очереди инспекторов будут стоять у дверей бизнеса. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП - Цензор.НЕТ 7780 У каждого дети будут учиться на инспектора
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01.03.2021 16:16 Відповісти
Зеленский, с рисованным дипломом папиной бурсы, рассуждает о пожарной безопасности, конституциональных основах государства... Иди лучше вакцинируйся ! Может стране повезет.. Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, - ОП - Цензор.НЕТ 4988
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01.03.2021 16:22 Відповісти
На кожному об'єкті (навіть орендованому суб'єктом господарювання приміщенні до 300 кв м) завжди буде з сотню порушень правил пожежної безпеки. І тут нічого не зробиш - правила дуже детально прописані. Можливо треба визначити за які порушення штрафувати, а за які попереджувати? Під час перевірок підприємці будуть зачинятися і ховатися це факт.
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01.03.2021 20:05 Відповісти
 
 