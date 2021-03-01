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Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім

Сім років тому Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення про замороження всіх активів експрезидента України Віктора Януковича і його оточення в країні, нагадало посольство Швейцарії в Україні.

"Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів. Відтоді швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українського народу на підставі судових рішень про їх незаконне походження", - підкреслюється в повідомленні в соцмережі Twitter.

У посольстві також нагадали, що, відповідно до швейцарського законодавства, максимальна тривалість такої заморозки становить 10 років.

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Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім 01
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Топ коментарі
+11
Мне кажется , что овощу повезёт . Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь - Цензор.НЕТ 312
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01.03.2021 16:07
+11
Нам напоминают ... Стыдно .
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01.03.2021 16:09
+10
Меня все ещё интересует, куда таки пропали папки с бумагами с пруда межигорского?
Что же их пэтька так заныкал, что и не найти даже, почему?
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01.03.2021 16:21
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Мне кажется , что овощу повезёт . Посольство Швейцарии напомнило Украине, что заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет: уже прошли семь - Цензор.НЕТ 312
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01.03.2021 16:07 Відповісти
Вот за такое нужно прокуроршу НА ХУтор !!! Гниды занимаются чем угодно кроме своей работы -- вот нахер они нужны Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім - Цензор.НЕТ 5546
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01.03.2021 19:28 Відповісти
вот они - деньги на развитие страны.
Где следствие?
Или идут договорняки о "разделе"?
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01.03.2021 16:07 Відповісти
Нам напоминают ... Стыдно .
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01.03.2021 16:09 Відповісти
Скорее всего
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01.03.2021 21:20 Відповісти
Порошенку та Зеленському по...., бо це їх не стосується.

Для них головне- рейтинг, а не громадяни України!!!!
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01.03.2021 16:08 Відповісти
При Порохе деньги и активы заморозили и начали возврат их в казну Украины, при Зеленском прекратился возврат и совсем скоро активы вернут Януковичу и другим
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01.03.2021 16:11 Відповісти
При порохе ни пшонка ни его последователь не вел это дело.
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01.03.2021 16:29 Відповісти
При Порохе не было начато ни одного уголовного дела против бывших соратников Януковича.
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01.03.2021 19:37 Відповісти
24% клінічна ідіотка.
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03.03.2021 08:03 Відповісти
А Порошенка до чого приплели?
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01.03.2021 16:14 Відповісти
Зебилы своих не бросают
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01.03.2021 16:09 Відповісти
свыня стеснительно опустила глазки до долу та зашарилась, задорно крутнув фостыком
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01.03.2021 16:35 Відповісти
Так а шо тут осталось, еще 3 потянут, и потом с батей разделять по чесноку. И будут виновати Швейцарцы шо гады разморозили деньги. Профит епт.
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01.03.2021 16:09 Відповісти
Так може бути лише в нашому гнилому, тупому, примітивному суспільстві. Просто безнадійні виродки.
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01.03.2021 16:11 Відповісти
Суспільство тут до чого?
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01.03.2021 16:22 Відповісти
Много Боров знает, ох- много! Если его бабло не разморозить, по закону- много чего всплывет с остальным баблом, не Борова, а оппонентов. Потому, убежден: разморозят, странно, что до сих пор не разморозили.
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01.03.2021 16:13 Відповісти
Меня все ещё интересует, куда таки пропали папки с бумагами с пруда межигорского?
Что же их пэтька так заныкал, что и не найти даже, почему?
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01.03.2021 16:21 Відповісти
заморозка активов Януковича и его окружения может длиться максимум 10 лет/ Буратина чувствует -думать не умеет- что деньги Януковича ему ещё понадобятся. И размораживать их нельзя.
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01.03.2021 16:14 Відповісти
Злые вы - швейцарцы! Люди с увлечением дерибанят и продают Украину, а вы их отвлекаете на всякую ерунду.
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01.03.2021 16:16 Відповісти
Сколько же надо было ******...ть!!! Тварь!!!! И не Тарас Шевченко ни Степан Бандера - никто тебе не авторитет!!!! Найти и обезвредить- спросите у Израиля, как это делать!!!
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01.03.2021 16:32 Відповісти
Нахрена отсуживать наворованые деньги у овоща, если можно просто просить у МВФ?
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01.03.2021 16:35 Відповісти
Через три года зачислите себе в бюджет. Нам не нужно. Литва уже поживилась.
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01.03.2021 17:09 Відповісти
5 тисяч трильйонів доларів вивели вивели через банк Порошенка. . Схеми підтверджують якимось папірцем без підписів і печаток.
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01.03.2021 20:36 Відповісти
Некогда ! Прокуроры заняты Стерненком !
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01.03.2021 17:52 Відповісти
Отобрать и использовать на благо народа. На благое дело в общем нужно отдать. Но в ЕС понимают, что благое дело находится глубоко в карманах целого ряда посредников.
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01.03.2021 17:57 Відповісти
3 годика еще продержаться бедолаге
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01.03.2021 20:41 Відповісти
Да ладно! Там еще проценты по депозиту вынуждены будут накинуть!
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01.03.2021 21:20 Відповісти
Им януковощ пофиг,они за Стерненко гоняются...
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01.03.2021 21:58 Відповісти
Боже, не дай Бог разморозят скоту активы, я от злости лично готов на майдан выйти и повесить кого надо и за что надо! не дай Бог и это прос*ут!!!
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01.03.2021 23:02 Відповісти
 
 