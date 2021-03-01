Посольство Швейцарії нагадало Україні, що заморозка активів Януковича і його оточення може тривати максимум 10 років: вже минуло сім

Сім років тому Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення про замороження всіх активів експрезидента України Віктора Януковича і його оточення в країні, нагадало посольство Швейцарії в Україні.

"Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів. Відтоді швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українського народу на підставі судових рішень про їх незаконне походження", - підкреслюється в повідомленні в соцмережі Twitter.

У посольстві також нагадали, що, відповідно до швейцарського законодавства, максимальна тривалість такої заморозки становить 10 років.

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