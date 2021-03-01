Тимошенко вимагає негайно прийняти закон про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі
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Фракція "Батьківщина" вимагає невідкладно внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про заборону імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.
Про це під час брифінгу у Верховній Раді заявила лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Заводять зараз електроенергію з Білорусі і з Росії на корупційній основі, а наші енергоблоки зупиняють. Саме тому ми внесли законопроєкт №3739, де ми вимагаємо припинити імпорт електроенергії на території України і підняти власну енергетику, власні потужності по генерації електроенергії, включити всі блоки атомних електростанцій і забезпечити Україну дешевою електроенергією", - заявила Тимошенко.
Вона також закликала негайно розпочати розслідування стосовно імпорту електричної енергії з Росії та Білорусі.
"Я звертаюся зараз до Служби безпеки України, до Ради Національної безпеки і оборони – негайно розслідувати імпорт білоруської і російської електроенергії в Україну, тому що це прямо загрожує національній безпеці України", - заявила Тимошенко.
За її словами, з початку року Україна заплатила Росії і Білорусі 850 млн грн за імпорт електроенергії.
Нагадаємо, Україна з 2021 року відновила імпорт електроенергії з Росії і Білорусі. З початку року закуплено понад 550 млн кВт годин на суму 850 млн грн.
Найбільшим імпортером є "Дніпропецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.
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Так а чого раніше мовчала ? Ми вже певний час кацапів спонсоруємо.
Не за єнергетику - за потоки
Вместо того, чтобы навести порядок внутри Украины и вернуть атомную энергетику на прежние рельсы, начинаются сочиняться какие то дикие законы о запретах закупок.
У нас есть Министерство энергетики? Кто там управляет всем хозяйством? Вредит Украине? Под зад, судить и посадить и назначить нового министра.
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Киев признал «Крымский федеральный округ»?
27 января 2015
Согласно копиям договоров, которые попали в сеть, и устным заявлениям официальных лиц, Украина экспортирует из России электроэнергию объемом до 1500 МВт.
Одним из условий поставок «тока» является стопроцентное обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей в Крыму.
Более того, Россия обязуется поставлять электричество на территорию Луганской и Донецкой областей, подконтрольную сепаратистам.
При этом оплачивает эти поставки Украина.
В контракте Киев закупает электроэнергию на основании формулы «бери и плати» - то есть оплачивает даже ту электроэнергию, в которой не нуждается.
Причем Россия, в соответствии с договором, может в одностороннем порядке повышать стоимость электроэнергии.
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
Вже і шкуру підтягував, і кума нах посилав....
А тут знову ... партньорів підставляй.
Скоро здохне сіромаха.
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Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543