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"Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі, якщо під час вакцинації від COVID-19 медпрацівників будуть залишатися невикористані дози, вакцинувати будуть людей, які повинні вакцинуватися на інших етапах.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Флакон розрахований на 10 доз. В усіх країнах світу виникає ситуація, коли дози залишаються (після відкриття одного флакону — ред.). Ми знайшли рішення цього питання, щоб не залишалося жодної дози вакцини, щоб не треба було її утилізувати. В тому числі ми будемо додавати з інших етапів людей, коли будемо бачити що кількість медичних працівників не кратна 10, тобто будуть залишки вакцини", - сказав Степанов.

За його словами, медичні працівники не відмовляються від щеплення проти COVID-19, просто багато з них вже перехворіли на коронавірусну хворобу і можуть пройти вакцинацію пізніше.

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Також міністр нагадав, що побічні ефекти можуть виникнути у невеликої кількості людей при будь-якій вакцинації. Найпоширенішими з них можуть бути підвищення температури, почервоніння місця, де безпосередньо вводився імунобіологічний препарат. В деяких випадках можлива алергічна реакція на окремі компоненти вакцини.

"Якщо ми порівняємо користь (від вакцинації - ред.) та ризик побічних ефектів, то зрозуміло, що користь набагато більша - ти захищаєшся від смертельної хвороби. Якщо вакцинувався, то або точно не захворієш, або матимеш легкий перебіг хвороби. Але точно не потрапиш у реанімацію, не матимеш важких наслідків, і точно будеш живий. Користь очевидна", - сказав Степанов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5

@_dopeless

Перший день вакцинації:
- Ми розпочнемо вакцинацію з людей з ризикових груп: медиків та людей віком старше 80ти років. Ставайте в чергу.
Іншим доведеться зачекати. Просимо розуміння.

Третій день вакцинації:
- Може хтось хоче вакцинувати кота чи хом'яка?
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01.03.2021 16:25
+4
А если развести вакцЫну физ раствором, можно увеличить количество доз вдвое, а то и в трое "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 5355
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01.03.2021 16:25
+3
О! Уже лишние дозы нарисовались "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 2687
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01.03.2021 16:24
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О! Уже лишние дозы нарисовались "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 2687
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01.03.2021 16:24 Відповісти
А если развести вакцЫну физ раствором, можно увеличить количество доз вдвое, а то и в трое "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 5355
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01.03.2021 16:25 Відповісти
Так эти уже некуда девать!
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01.03.2021 16:26 Відповісти
вони умовно лишні: допустимо у лікарні 37 лікарів погодилися вакцинуватися, це означає, що 3 флакон будуть використані до останньої краплі на 30 вакцинованих. а ось 4 флакон матиме залишок у 3 дози. Ось ці три дози після 6 годин невикористання, але флакон взкритий, прийдеться викинути. Ось їм і треба уколоти ці три дози швиденько ще кому у лікарні, щоб не розкидатись добром.
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01.03.2021 20:29 Відповісти
Так они и умовно вакцины "Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов - Цензор.НЕТ 2494
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02.03.2021 12:49 Відповісти

@_dopeless

Перший день вакцинації:
- Ми розпочнемо вакцинацію з людей з ризикових груп: медиків та людей віком старше 80ти років. Ставайте в чергу.
Іншим доведеться зачекати. Просимо розуміння.

Третій день вакцинації:
- Може хтось хоче вакцинувати кота чи хом'яка?
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01.03.2021 16:25 Відповісти
"Лишние дозы", уже смешно... "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 6654 "Лишние" дозы вакцины от COVID-19 будут предлагать людям, которых должны прививать позже, - Степанов - Цензор.НЕТ 1125
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01.03.2021 16:28 Відповісти
Ой как запел проавлил все что мог а сейчас запел как соловей
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01.03.2021 16:31 Відповісти
Неужели сообразили?!!!!
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01.03.2021 16:35 Відповісти
коменти почитали )))
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01.03.2021 20:30 Відповісти
Я бы их в социальную ветклинику пердал. "Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов - Цензор.НЕТ 6281
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01.03.2021 16:39 Відповісти
Даже врачи не хотят этим говном прививаться оставте себе и своим близким
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01.03.2021 16:41 Відповісти
Воно змогло увійти в мережу, та почитати відгуки!

Це прогрес!
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01.03.2021 16:41 Відповісти
Испанский стыд , колоться шмурдяком от индуса степанова .
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01.03.2021 16:45 Відповісти
На дворе 2021 год. Некоторые уже летят на Марс, а у нас как был "совок" и трындеж так и остается.
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01.03.2021 16:45 Відповісти
а де ти саме у цій статті триндьош побачила?
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01.03.2021 20:31 Відповісти
А-а-а-а-а-а-а......
Знайшли "цікаве рішення"...
"Зайві" дози вакцини проти COVID-19 будуть пропонувати людям, яких мають прищеплювати пізніше, - Степанов - Цензор.НЕТ 2089
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01.03.2021 16:48 Відповісти
Какая власть - такая и "вакцинация"
ЗЕландия
В Украине полностью провален старт вакцинации.
За первые дни, вакцинировали всего чуть более 3000 человек (За субботу вакцинированы 90 человек).
Медики, которые должны вакцинироваться в первой волне, массово отказываются делать прививки индийской вакциной. Доходит до того, что в регионах открытые препараты приходится выбрасывать - не находится желающих колоться индийским
шмурдяком !
Зеля , на выход ....
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01.03.2021 16:51 Відповісти
пропоную, вірніше вимагаю лишніми вколоти притиреного степанова і його посередників!!!
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01.03.2021 16:52 Відповісти
Опять кинули или ,, зробили це разом" слуги уроды , народ Украины и очень мощно , так как откаты там , ну очень пристойные !
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01.03.2021 16:54 Відповісти
тобі треба потрандіть? бо ти зовсім у тему не попав.
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01.03.2021 20:32 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов публично привился от коронавируса в ходе визита в Александровскую клиническую больницу Киева.
Не первый но самый интересный ляпсус в жизни Степанова. По его заявлениям он уже "переболел" COVID-19 в декабре 2020 г. но забыв о том, что врал в феврале уже "вакцинируется". Ждем на вакцинации "переболевших" Зеленского, Ермака и Разумкова.
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01.03.2021 16:55 Відповісти
ну і що, що привився? може бути імунітет а може і не бути. вакцині пофіг, якщо є імунітет, поборе безсимптомно.
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01.03.2021 20:34 Відповісти
Ну, вот и кормушка легализована.
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01.03.2021 16:59 Відповісти
як у тебе вийшла так мислЯ? узкий мозг старается?
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01.03.2021 20:35 Відповісти
Лішніє дози вакцини будуть прививати лішнім людям.Таким чином відбудеться утилізація вакцин і людей.За яку теж оплатить бюджет.
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01.03.2021 17:04 Відповісти
уступаю остатки правительству...они на переднем крае им нужнее
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01.03.2021 17:38 Відповісти
Могу посоветовать степанову куда использовать 450 доз. Число как раз кратное 10. Все равно сидят бездельничают, либо наши налоги разворовывают, а так хоть какая польза будет, прорекламируют "супервакцину" на себе.
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01.03.2021 20:18 Відповісти
 
 