На держслужбі є цькування і харасмент, але люди про це не говорять, а просто звільняються, - глава НАДС Алюшина
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Глава Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина заявляє, що державні службовці не говорять про харасмент, а просто звільняються з державної служби.
"У 2018 року ми проводили дослідження - є цькування на державній службі, зокрема булінг, мобінг, харасмент. В рамках цього масштабного всеукраїнського опитування ми прийшли до висновку, що 66,6% осіб, які пройшли опитування, зазнавали цькування. Але найважливіше, що люди нікуди не зверталися", - сказала Алюшина в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, результати опитування показали, що 1-2% зверталися до профспілок, не більше 2% - до суду, а переважна більшість нікуди не зверталася.
"Також є фактом, що переважна більшість, близько 60%, людей ідуть з держслужби в перший рік роботи. Тобто перший рік на державній службі має надзвичайну плинність, а ті, хто залишається, - вони виростають у системі. Що стосується питання харасменту, то люди про це не говорять, вони цього соромляться. Вони просто йдуть з державної служби", - додала Алюшина.
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А КУДА. Обращаться??? К коррупционным судьям ?
Вообще-то серость всегда травит ярких людей .
Навіть у приватному секторі ставлять на грошові посади ТУПИХ родичів (не завжи, є і розумні люди), а на відповідальні посади найманців профі, котрих топлять при першій можливості. Отаке воно життя по Українськи(
От жёсткого феминизма общества и законодательства нулевой эффект . А точнее отрицательный -- это удар по семейным ценностям , ибо современный человек должнен пробовать и в том числе и нарываться на непорядочного партнёра . А когда цена такого опыта -- запись в полицейской базе данных и куча запретов + репутация , то проще там , где простые и очевидные отношения .
Існують вже надцять років певні юридичні поняття : (harassment & bullying) й навіщо вигадувати ровер там де навіть ********* сленг (тролінг , лайк , зафрендиться , хайпанути, хейтери) не вдається перекласти так , щоб народ прийняв .
А тут набагато складніші злочини , або навіть правопорушення . Ну не є переслідування повним аналогом булінга й домагання це зовсім не harassment ...
Тавр як й двутавр (або - швелєр) це різновид металугрічного прокатного профіля . Й де цей прокат використовують -- це взагалом перелічити однієї страниці не вистачить .
До речі , ми дуже счастліві , що колись перейшли від "локнів" й "вест" на метричну ситему ... що на декілька порядків більш досконала .
А ось британці й янки до сьогодення страждають , що виміряют труби в інчах й прокат в майлз й фитах ... Як й altitude ... Але навіть такі гіганти індустрії не мають жодного сумніву , що й їм требо перейти на метричну систему . Але проблема не в інженерах й науковцях які й зараз працюють постійно в двух вимірах (й навіть зпросонь знають, що 5/16" це приблизно М6.5) . Проблема в простих обивателях , яким скажи , що їх літак перебува на 8 км від землі почнуть панічно пристебувати ремені , шо 8 тисяч feet це для їх майже landing ...
Только булинг это открытое издевательство , а под harassment можно подвести что угодно .
Например , работа в условиях прессинга - ту же систему agile легко можно впистать в понятие харасмента .
Харасмент вообще невозможно доказать , если только в страну не ввести жёткий порнографический феменизм и за предложение колеге женского полу "lady's first" тупо увольнять за этот самый харасмент . *** столько бы прекрасных бы браков и даже просто служебных романов бы не смогли даже теоритически сложиться .
Причём , зная суровый опыт супер-дупер феминистких обществ редко удаётся спасти реальную жертву не то что от харамента , но от булинга просто тупого изнасилования на робочем месте . Бо харасмент , булинг , насилие у дам он сперва в голове держится , в страхе за последствия . И никакие законы этот страх не могут купировать , если для дамы срах потерять хорошую работу важнее чести и достоинства ...
Но при этом нормальные мужики , нормальные дамы страдают . Бо на работе человек проводит в разы больше времени , чем на отдыхе . А в жёстких феминистких обществах мужики просто тупо предпочитают серзьёзным , но неопределённым отношениям вполне определённую "любовь за деньги" . Где всё честно и по правилам . Где нет предательства и судилищ , в которых слово женщины всегда "правдоподобнее" . И где за цветок подаренный колеге или комплемент не повесят клеймо "маньяка" !
Отакий іще херассе мент.
І 67 % це явне завищення.
Поясню.
На держслужбі 90% складу жінки. Питається, хто їх там харасментить ??
Відповідь - самі ж жінки. Або такі ж жінки, тільки старші.
Плинність кадрів є. Але вона з-за недостатньої зарплати, а не буллінга.
Або, скоріше за все, це просто психологічний, жіночий прояв - усі скривдженні по життю.
Суцільне, цілорічне, 8 березня навпаки.