На держслужбі є цькування і харасмент, але люди про це не говорять, а просто звільняються, - глава НАДС Алюшина

Глава Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина заявляє, що державні службовці не говорять про харасмент, а просто звільняються з державної служби.

"У 2018 року ми проводили дослідження - є цькування на державній службі, зокрема булінг, мобінг, харасмент. В рамках цього масштабного всеукраїнського опитування ми прийшли до висновку, що 66,6% осіб, які пройшли опитування, зазнавали цькування. Але найважливіше, що люди нікуди не зверталися", - сказала Алюшина в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, результати опитування показали, що 1-2% зверталися до профспілок, не більше 2% - до суду, а переважна більшість нікуди не зверталася.

"Також є фактом, що переважна більшість, близько 60%, людей ідуть з держслужби в перший рік роботи. Тобто перший рік на державній службі має надзвичайну плинність, а ті, хто залишається, - вони виростають у системі. Що стосується питання харасменту, то люди про це не говорять, вони цього соромляться. Вони просто йдуть з державної служби", - додала Алюшина.

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