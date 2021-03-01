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Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні

Російські війська, які вільно переміщалися територією Криму на підставі Харківських угод 2012 року, 27 лютого захопили всі органи влади Автономної республіки Крим

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Рівно 7 років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні.

Визнаний РФ президент України Віктор Янукович звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести російські війська в Україну. Ця вимога була незаконною, оскільки 22 лютого Верховна Рада голосами 328 депутатів оголосила про відсторонення від влади Януковича. Також за Конституцією України дозвіл на введення іноземних військ надає Верховна Рада України, а не президент.

Однак Рада Федерації РФ 1 березня дозволила президенту Путіну застосування російських військ в Україні попри відсутність запиту від Верховної Ради.

Читайте також: "Ми пам'ятаємо, хто приніс війну в Україну": СБУ відкрила понад 22 тис. проваджень за злочинами під час окупації Криму і Донбасу. ВIДЕО

Це було пряме оголошення війни.

Після отримання цього рішення російські війська з точки зору РФ почали вести бойові дії на законних підставах.

Того ж дня 1 березня Рада нацбезпеки України прийняла рішення про приведення армії в повну бойову готовність і проведення навчальних зборів військовозобов'язаних, а виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов ввів це рішення в дію.

Але ще до рішення Ради федерації РФ, російські війська, які вільно переміщалися територією Криму на підставі Харківських угод 2012 року, 27 лютого захопили всі органи влади Автономної республіки Крим, а 28 лютого - авіабазу винищувачів Бельбек. Також на в'їзді в Крим було встановлено блок-пост російської морської піхоти.

Почалася війна, оголошена Росією, і неоголошена Україною.

24 січня 2019 року експрезидент Янукович був заочно засуджений до 13 років позбавлення волі за звернення до Путіна про введення військ, за державну зраду, а також пособництво у веденні агресивної війни.
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Топ коментарі
+34
Смерть москальким окупантам - Слава Україні!!!
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01.03.2021 16:40
+33
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 9311
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01.03.2021 16:44
+32
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 5993
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01.03.2021 16:43
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Смерть москальким окупантам - Слава Україні!!!
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01.03.2021 16:40 Відповісти
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 1170
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01.03.2021 16:40 Відповісти
К СВЕДЕНИЮ ЛАПТЕУНТОВ: СМЕРТЬ КОММУНО-ФАШИСТАМ !!! АМИНЬ !!!
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01.03.2021 16:47 Відповісти
Заглохни, казламордае... Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 3839
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01.03.2021 16:53 Відповісти
Скільки українців вбила клята рашка...
"браття" наші, запеклі вороги.
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01.03.2021 16:41 Відповісти
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 5993
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01.03.2021 16:43 Відповісти
Нет "Республик советской Прибалтики" (1940), а Литва - еще и 1991.
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01.03.2021 17:42 Відповісти


Дмитрий@dmitriypaut 4 ч

Вспомнился мир в глазах Путена.
Семь лет назад по просьбе Путена совет Педирации разрешил ввод войск в Украину.
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01.03.2021 18:47 Відповісти
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 9311
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01.03.2021 16:44 Відповісти
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 4310
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01.03.2021 16:50 Відповісти
А ,що цікаво не поділили бувші союзники фашистська Германія та срср?
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01.03.2021 16:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kK2eVnsOCYI
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01.03.2021 16:56 Відповісти
лаптєрилий свинособака методичку зміни. Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7887
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01.03.2021 16:56 Відповісти
Ты мне все никак не ответишь,хоть и ник сменил.Тебе стыдно за убитых вами украинцев?
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01.03.2021 16:56 Відповісти
как раз Германия в ночь на 22 июня прислала посла в МИД, с нотой об объявлении войны. Совки отказались его принять чтобы потом причитать "напали без объявления войны!"
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01.03.2021 16:45 Відповісти
Наличие документов не опровергает факт ведения кацапами войны против Украины.
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01.03.2021 16:46 Відповісти
Вы хоть статью прочтите, а не сразу лизать ботинки у )(уйла. Там написано в каком документе официально объявлено об нападении росиянские войск на Украину.
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01.03.2021 17:01 Відповісти
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила "гражданскую войну" в Украине,единогласно в ГосДуре!!!!!
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01.03.2021 16:42 Відповісти
Плохо , что в 2014-м ни у Украины не хватило сил , ни у всего мира не хватило воли против орды . Сейчас все жалеют . Некоторые , строя Nord Stream 2 .
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01.03.2021 16:45 Відповісти
Ровно семь лет назад, 1 марта 2014 года, Российская Федерация объявила войну Украине - Цензор.НЕТ 5235
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01.03.2021 16:45 Відповісти
Объявление войны - юридическая, дипломатическая процедура в международном праве и международной политике, заключающаяся в официальном, в установленном порядке предупреждении одним государством другого о прекращении между ними мира и переходе в состояние войны.(с). Я что-то пропустил? Пусть Бутусов напомнит: когда сие состоялось? Понятный перец- не сможет. Так тогда формулировать надо верно, а не так, как в башку взбредет.
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01.03.2021 16:49 Відповісти
идиЁт, это в твою башку ничего не взбредёт, потому как ты не в состоянии даже понять суть прочитанного.

По сути формальное разрешение пуйлу на ввод войск в Украину, данное госДурой паРаши, это и есть документ о начале войны. А позже рашистская тварь скажет, что ничего не объявляла, ибо власти в Украине не было, был гос.переворот и прочее ко,ко,ко *********,
не взирая на то, что парламент Украины, Рада работала все это время.
По сути, свою гибридную войну против Украины паРаша начала еще раньше - с захвата Крымского Верховного Совета и Совета министров Крыма, а диверсионные команды рашистов начали еще раньше - с растрелов украинских патриотов на Майдане.

номерной придурок андрейко, больше не пиши ерундой.

Захват Совета министров и ВС в Крыму. все про начало оккупации Крыма.
хронология-
https://ru.krymr.com/a/29066075.html
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01.03.2021 17:28 Відповісти
Казламордае, вылупи свои узкие глазёнки и читай, паскуда !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 2777

Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
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01.03.2021 17:43 Відповісти
Смерть рашистським фєдєрастам!
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01.03.2021 16:52 Відповісти
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7258
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01.03.2021 16:54 Відповісти
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 4487
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01.03.2021 16:54 Відповісти
Нужная статья. Сколько парашного говна тут же набежало. Админ их даже банить не успевает. Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 597
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01.03.2021 16:57 Відповісти
Зря ми помішали зєлєнському звільнити Крим від свинособак лаптєрилих.
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01.03.2021 16:58 Відповісти
Дипломатические отношения не разорваны, торговля многомиллиардная спокойно идет, границы открыты.. кто там кому чего объявлял не понятно???
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01.03.2021 16:59 Відповісти
"Почалась війна,оголошена Росією і не оголошена Україною".Можливо,краще сказати напала без оголошення війни?Це звучить якось більш пристойніше.
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01.03.2021 17:02 Відповісти
Уймись, мангалоид недоразвитый... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 4762
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01.03.2021 17:25 Відповісти
Што, казламордае животное, заскулило, да ??? Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5681
Я тебя, паскуду, буду спамить даже если ты из всего своего сранья только точку будешь ставить, гадюка ты абосранная !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5789
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01.03.2021 17:47 Відповісти
Шо заткнулась, паскуда ты казламордая ??? Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5514
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01.03.2021 17:53 Відповісти
Э, казламордае, просыпайся, ******* ты лагерная !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 6477
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01.03.2021 18:01 Відповісти
Все буде Україна!!!
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8181
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01.03.2021 17:05 Відповісти
Вот такие они кацапы - ссуки православные:

Прощеное воскресенье является последним днем перед началом Великого поста, кроме этого праздник всегда совпадает с Масленицей. В 2014 году Прощеное воскресенье православный мир будет отмечать 2 марта. По традиции, поскольку Масленица и Прощеное воскресенье совпадают, в этот день проводят шумные народные гулянья, пекут и угощают всех блинами, устраивают игры, конкурсы и катания с горок.

Главной традицией и обязательным начинанием на Прощеное воскресенье является момент, когда все просят друг у друга прощение, чтобы вступить в Великой пост с чистым сердцем, примирившись с врагами и обидчиками. В храмах на Прощеное воскресенье на вечернем богослужении совершается чин всепрощения. На Руси было принято отвечать на слова «Прости меня» фразой «Бог простит!». Обычай просить прощение на Прощеное воскресение идет с древних времен и был известен на Руси....., а днём ранее:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.rbc.ru/rbcnews/politics/01/03/2014/570418849a794761c0ce7496&ved=2ahUKEwjHyvSAz47vAhUtzYUKHULuBlIQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw2xz_fFEVMg2K2iE0tDCH7O&ampcf=1
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01.03.2021 17:24 Відповісти
"Да отсохнет перст, непотребно СПАМящий"®
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01.03.2021 18:55 Відповісти
Главное чтобы бутылка в твоём очке не отсохла
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01.03.2021 21:15 Відповісти
"Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ... (дієслово, що означає дію, здійснювану в процесі інтимної близькості, в одне нецензурне слово з ідеоматичного вислову тюрко-татарського походження)"©
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01.03.2021 21:23 Відповісти
А вот раша считает, что войны не объявляла. Ну, в точности, как фашистская Германия, без объявления вторглась...
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01.03.2021 17:26 Відповісти
Ни кто ничего не объявлял, они даже не объявили военное положение. А военкоматы вообще повели себя как проститутки. Из всех только у двух этих заведениях начали писать карандашом на листке бумаги лиц пришедших на "мобилизацию". А теперь изобретают на ходу жопозащитные бумажки, боясь что доберутся и до них после развенчания генесралов.
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01.03.2021 17:29 Відповісти
Для зебилов эта дата ничего не значит.
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01.03.2021 17:29 Відповісти
так нет никаких обьявлений войны)
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01.03.2021 17:34 Відповісти
И мозгов нет, что не мешает тебе сидеть на бутылке
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01.03.2021 21:16 Відповісти
я так скажу, скорее альфа центавра станет федеральным округом расеи,чем Ху%о получит Украину..то, что он пытается откусить, проглотить у него не получится....
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01.03.2021 17:41 Відповісти
Да ну? Я наверное что то пропустил. А можно ссылку на новость с объявлением войны? Я то думал, что у нас только позорное АТО было, а оно вон как.
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01.03.2021 17:47 Відповісти
Не было у тебя в Воркуте АТО и не будет никогда, кацап. Што это если не война и не объявление войны, гадёнышь ты казламордый ???

Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
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01.03.2021 17:50 Відповісти
Мразь удмуртская
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01.03.2021 21:17 Відповісти
у нас тільки пазорниє мордвини накшталт "damaged_mak" трапляються і то лише на цензорі
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02.03.2021 06:58 Відповісти
Не объявила войну а напала на Украину!
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01.03.2021 17:56 Відповісти
Это и есть объявление войны.
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01.03.2021 18:00 Відповісти
е ні. Напад і проголошення війни не те саме.
Це все одно, що спочатку попередити а потім дати по морді чи дати по морді неочікувано

Хоча всі розумні люди ще після Тузли знали що таке рано чи пізно відбудеться
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02.03.2021 06:59 Відповісти
Розумні люди зрозуміли, що кацапи об"явили Україні війну ще 26 серпня 1991 року, через два дні після проголошення Україною своєї незалежності, коли прессекретар Єльцина, за його дорученням, оголосив про те, що РРФСР залишає за собою право порушення питання про перегляд кордонів між рф та бувшими союзними республіками, а 28 серпня 1991 року, через два дні після цієї заяви, віце-президент рф Руцкой примчав у Київ з метою примусити керівництво України відмовитися від незалежності, яку було проголошено за 4 дні до його т.з. явлєнія у Києві. За півроку після цих дій та заяв, 21травня 1992 року, вєрховний савєт рф прийняв постанову про відміну рішення вищих органів держ. влади РРФСР 1954 року про предачу кримської області до складу Української РСР і визнав цю постанову як таку, що втратила юридичну силу.
Підкреслюю: ці події відбулися у 1991-92 роках !!!
Але об"явити війну - це зовсім не означає її розпочати. Після об"ялення війни її початку передує період підготування до початку і ведення війни. Саме це і відбулося. За проміжок часу між об"явленням і початком війни кацапії проти України відбулися події, які відтермінували напад на Україну. Це і події 1993 року (розстріл з танкових гармат вєрховнава савєта), і 2 чеченські війни, і кацапська економічна криза 1998 року, і криза керівництва, і зміна їхнього президента-алкаша на президента-*****.
Але вже під час нападу на Грузію у 2008 році почалася грунтовна підготовка до вторгнення в Україну. Була "обкатана" тактика інтервенції, поведінки та пропаганди. Був приблизно зя"сований рівень міжнародної реакції на подібні дії, виявлені слабки міста у тактиці, шляхи та засоби їх усунення, корекція тактичних планів та термінів.
Про намагання ***** встановити в Україні маріанеткове керівництво, за допомогою якого він намагався знищити спроможність армії України до здійснення опору кацапскій агресії - я вже казати не буду.
Тому війна була об"явлена і об"явлена задовго до факту її початку. І не погодитися з цим може або сліпий, або цілковитий дурень, або лютий ворог незалежної України.
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02.03.2021 09:03 Відповісти
Голова відмовлялася сприймати ту новину ...
Одна справа, що вони ховалися, брехали, =зєльониє і вєжлівиє чєлавєчкі= ...
Але офіційне прийняття такого рішення однозначно вказувало на те, що війна - питання часу.
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01.03.2021 18:20 Відповісти
не было объявления войны. Объявление войны Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8015 Иначе получается, что нам войну объявили, а мы промолчали. Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 2460
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01.03.2021 18:36 Відповісти
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
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01.03.2021 19:02 Відповісти
Это вы, казламордые промолчали, а ваше ***** на весь мир заявило, што в Крыму были ваши зелёные ***********.Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 1928
Кароче, абасрались вы, кацапы... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8946
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01.03.2021 19:05 Відповісти
Стули свою пельку, ординський обмилок... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8327
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01.03.2021 21:40 Відповісти
Пи.Си.
Казламорде, незабаром ягідки будуть для тебе розкішшю, дурбецало ти безголове... Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 4217 Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7274
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01.03.2021 21:42 Відповісти
Объявление войны - юридическая, дипломатическая процедура в международном праве и международной политике, заключающаяся в официальном, в установленном порядке предупреждении одним государством другого о прекращении между ними мира и переходе в состояние войны. После Второй мировой войны практически не применяется.
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01.03.2021 19:14 Відповісти
Ещё одна тварь *************
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01.03.2021 21:17 Відповісти
Помним....и забывать не собираемся...
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01.03.2021 19:07 Відповісти
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 9822
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01.03.2021 19:33 Відповісти
Пі(дик !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 6952
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01.03.2021 21:51 Відповісти
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 8210"
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01.03.2021 20:23 Відповісти
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 7306
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01.03.2021 20:36 Відповісти
События следует называть своими именами: Россия начала гибридную агрессию против Украины. Но какая такая война, если не прекращены дипломатические и торговые отношения? Разве воюют с торговым партнёром? Или война, или дипломатия с торговлей.
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01.03.2021 21:28 Відповісти
Кацапець, зроби так, щоб твій язик покоротшав, а ноги подліншали, тобто ПНХ, казламорде !!! Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 1367
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01.03.2021 21:44 Відповісти
Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 5383
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01.03.2021 21:51 Відповісти
А когда будут страшные санкции о Байдена на Россию? Или Байден уже не наш? Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні - Цензор.НЕТ 9223
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01.03.2021 22:46 Відповісти
Місяці підготовки, мільярдні бюджети, весь апарат держави, сотні годин ефірів та відосіків, зруйнована економіка, під 25 тисяч померлих від ковіду... і 90 вакцинованих на добу.
Уявіть, що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.
І ці "чувакі" щось казали про "ми відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року, вони і Карпати б втратили, не те що Крим !!
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02.03.2021 01:04 Відповісти
Российские войска, которые свободно перемещались на территории Крыма на основании Харьковских соглашений 2012 года, 27 февраля захватили все органы власти Автономной республики Крым Источник: https://censor.net/ru/n3250780

- ПИТАННЯ : КОЛИ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ МОСКОВІЮ І КРЕМЛЬ?

- ВІДПОВІДЬ : ТОДІ КОЛИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ УСВІДОМИТЬ ЩО КОЖЕН РАСЄЯНІН/ РУСКІЙ ЦЕ ВОРОГ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
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02.03.2021 01:15 Відповісти
В нормально функционируемом государстве, с патриотической властью во главе, существа голосовавшие за Харьковские соглашения в 2012 году должны плотно сидеть за решеткой.
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02.03.2021 04:22 Відповісти
 
 