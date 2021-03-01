Рівно сім років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні
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Російські війська, які вільно переміщалися територією Криму на підставі Харківських угод 2012 року, 27 лютого захопили всі органи влади Автономної республіки Крим
Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Рівно 7 років тому, 1 березня 2014 року, Російська Федерація оголосила війну Україні.
Визнаний РФ президент України Віктор Янукович звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести російські війська в Україну. Ця вимога була незаконною, оскільки 22 лютого Верховна Рада голосами 328 депутатів оголосила про відсторонення від влади Януковича. Також за Конституцією України дозвіл на введення іноземних військ надає Верховна Рада України, а не президент.
Однак Рада Федерації РФ 1 березня дозволила президенту Путіну застосування російських військ в Україні попри відсутність запиту від Верховної Ради.
Це було пряме оголошення війни.
Після отримання цього рішення російські війська з точки зору РФ почали вести бойові дії на законних підставах.
Того ж дня 1 березня Рада нацбезпеки України прийняла рішення про приведення армії в повну бойову готовність і проведення навчальних зборів військовозобов'язаних, а виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов ввів це рішення в дію.
Але ще до рішення Ради федерації РФ, російські війська, які вільно переміщалися територією Криму на підставі Харківських угод 2012 року, 27 лютого захопили всі органи влади Автономної республіки Крим, а 28 лютого - авіабазу винищувачів Бельбек. Також на в'їзді в Крим було встановлено блок-пост російської морської піхоти.
Почалася війна, оголошена Росією, і неоголошена Україною.
24 січня 2019 року експрезидент Янукович був заочно засуджений до 13 років позбавлення волі за звернення до Путіна про введення військ, за державну зраду, а також пособництво у веденні агресивної війни.
Будь ласка, зачекайте...
"браття" наші, запеклі вороги.
Дмитрий@dmitriypaut 4 ч
Вспомнился мир в глазах Путена.
Семь лет назад по просьбе Путена совет Педирации разрешил ввод войск в Украину.
По сути формальное разрешение пуйлу на ввод войск в Украину, данное госДурой паРаши, это и есть документ о начале войны. А позже рашистская тварь скажет, что ничего не объявляла, ибо власти в Украине не было, был гос.переворот и прочее ко,ко,ко *********,
не взирая на то, что парламент Украины, Рада работала все это время.
По сути, свою гибридную войну против Украины паРаша начала еще раньше - с захвата Крымского Верховного Совета и Совета министров Крыма, а диверсионные команды рашистов начали еще раньше - с растрелов украинских патриотов на Майдане.
номерной придурок андрейко, больше не пиши ерундой.
Захват Совета министров и ВС в Крыму. все про начало оккупации Крыма.
хронология-
https://ru.krymr.com/a/29066075.html
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Я тебя, паскуду, буду спамить даже если ты из всего своего сранья только точку будешь ставить, гадюка ты абосранная !!!
Прощеное воскресенье является последним днем перед началом Великого поста, кроме этого праздник всегда совпадает с Масленицей. В 2014 году Прощеное воскресенье православный мир будет отмечать 2 марта. По традиции, поскольку Масленица и Прощеное воскресенье совпадают, в этот день проводят шумные народные гулянья, пекут и угощают всех блинами, устраивают игры, конкурсы и катания с горок.
Главной традицией и обязательным начинанием на Прощеное воскресенье является момент, когда все просят друг у друга прощение, чтобы вступить в Великой пост с чистым сердцем, примирившись с врагами и обидчиками. В храмах на Прощеное воскресенье на вечернем богослужении совершается чин всепрощения. На Руси было принято отвечать на слова «Прости меня» фразой «Бог простит!». Обычай просить прощение на Прощеное воскресение идет с древних времен и был известен на Руси....., а днём ранее:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.rbc.ru/rbcnews/politics/01/03/2014/570418849a794761c0ce7496&ved=2ahUKEwjHyvSAz47vAhUtzYUKHULuBlIQFjAAegQIARAC&usg=AOvVaw2xz_fFEVMg2K2iE0tDCH7O&cf=1
Война́ - конфликт между политическими образованиями - государствами, племенами, политическими группировками и так далее, - происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого противоборства, военных (боевых) действий между их вооружёнными силами.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Це все одно, що спочатку попередити а потім дати по морді чи дати по морді неочікувано
Хоча всі розумні люди ще після Тузли знали що таке рано чи пізно відбудеться
Підкреслюю: ці події відбулися у 1991-92 роках !!!
Але об"явити війну - це зовсім не означає її розпочати. Після об"ялення війни її початку передує період підготування до початку і ведення війни. Саме це і відбулося. За проміжок часу між об"явленням і початком війни кацапії проти України відбулися події, які відтермінували напад на Україну. Це і події 1993 року (розстріл з танкових гармат вєрховнава савєта), і 2 чеченські війни, і кацапська економічна криза 1998 року, і криза керівництва, і зміна їхнього президента-алкаша на президента-*****.
Але вже під час нападу на Грузію у 2008 році почалася грунтовна підготовка до вторгнення в Україну. Була "обкатана" тактика інтервенції, поведінки та пропаганди. Був приблизно зя"сований рівень міжнародної реакції на подібні дії, виявлені слабки міста у тактиці, шляхи та засоби їх усунення, корекція тактичних планів та термінів.
Про намагання ***** встановити в Україні маріанеткове керівництво, за допомогою якого він намагався знищити спроможність армії України до здійснення опору кацапскій агресії - я вже казати не буду.
Тому війна була об"явлена і об"явлена задовго до факту її початку. І не погодитися з цим може або сліпий, або цілковитий дурень, або лютий ворог незалежної України.
Одна справа, що вони ховалися, брехали, =зєльониє і вєжлівиє чєлавєчкі= ...
Але офіційне прийняття такого рішення однозначно вказувало на те, що війна - питання часу.
Как правило, война является средством навязывания противнику своей воли. Один субъект политики пытается силой изменить поведение другого, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы: территорию, акваторию и другое.
Кароче, абасрались вы, кацапы...
Казламорде, незабаром ягідки будуть для тебе розкішшю, дурбецало ти безголове...
Уявіть, що відбувається на інших напрямках, не настільки критичних.
І ці "чувакі" щось казали про "ми відстояли б Крим"?
Та в умовах 2014 року, вони і Карпати б втратили, не те що Крим !!
- ПИТАННЯ : КОЛИ УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ МОСКОВІЮ І КРЕМЛЬ?
- ВІДПОВІДЬ : ТОДІ КОЛИ КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ УСВІДОМИТЬ ЩО КОЖЕН РАСЄЯНІН/ РУСКІЙ ЦЕ ВОРОГ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ