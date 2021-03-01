Трьом співробітникам "МДБ" заочно повідомлено про підозру в утримуванні і катуванні осіб у підпільній в'язниці "Ізоляція", - прокуратура

Двом конвоїрам-охоронцям підпільної в'язниці "Ізоляція" та псевдооперуповноваженому оперативного підрозділу "Міністерства державної безпеки" заочно повідомлено про підозру в торгівлі людьми, участі в не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний так званий оперуповноважений оперативного підрозділу "МГБ", що контролюється РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, затримував цивільних осіб та після допитів, у ході яких застосовував до них тортури, відвозив до підпільної в’язниці "Ізоляція".

Також, 40-річний та 41-річний конвоїри охороняли незаконно позбавлених волі людей на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів. Задля отримання інформації від полонених, їх примушували до важкої праці: прибирання території, розвантаження та завантаження зброї, боєприпасів і ємностей з паливно-мастильними матеріалами.

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Встановлено 11 потерпілих, які постраждали від злочинних дій підозрюваних.