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Терорист Безлер у російському суді вимагає, щоб Bellingcat прибрав згадки його імені з матеріалів про справу MH17

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Терорист Безлер у російському суді вимагає, щоб Bellingcat прибрав згадки його імені з матеріалів про справу MH17

Колишній ватажок терористів на Донбасі Ігор Безлер у російському Санкт-Петербурзі судиться з групою Bellingcat, вимагаючи прибрати всі згадки свого імені з її розслідувань. Якщо він виграє, сайт можуть заблокувати в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Медуза".

Ще у вересні 2020 року Безлер подав позов до Жовтневого районного суду Санкт-Петербурга. Він вимагає від Bellingcat спростувати публікації, в яких наводять дані з перехоплених СБУ переговорів у справі про збивання літака MH17 над Донбасом.

У статтях терориста називають "важливим свідком" катастрофи літака, а також вказують, що він "відіграв важливу роль в операції, яка призвела до збивання MH17". Крім того, в розслідуванні зазначають, що саме підлеглі Безлера могли повідомити про пасажирський лайнер російським військовим - вважаючи його українським військовим бортом.

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Безлер не належить до обвинувачених у справі про збитий MH17, суд щодо якої триває в Нідерландах. Водночас він свідчив Міжнародній спільній слідчій групі у справі, тоді слідчі назвали його роль "не ключовою".

Терорист вважає, що Bellingcat "помилково інтерпретували" його телефонні дзвінки і "прямо ідентифікували" його як особу, причетну до авіакатастрофи. Тому кожна згадка Безлера журналістами "апріорі ганьбить" його. Юристи підрахували, що загалом ім'я Безлера згадується в публікаціях 140 разів.

Крім того, що терорист вимагає видалити його ім'я з публікацій, він також хоче отримати 500 тисяч рублів компенсації.

Безлер позиціонується в позові як людина без минулого, "абсолютно білий і пухнастий громадянин без будь-якого бекграунду на Донбасі, про якого раптом написали гидоту в інтернеті", дивується в розмові з "Медузою" Саркіс Дарбінян, який очолює захист Bellingcat у російському суді.

"Ми не готові прибрати ім'я Безлера з наших публікацій", - сказали "Медузі" в Bellingcat.

Завдання позивача в цьому процесі - отримати рішення суду, переконаний Дарбінян, і зробити це якомога швидше. Таке завдання, вважає адвокат, йому поставила російська військова розвідка, яка має намір заблокувати Bellingcat у Росії.

"Весь сайт під загрозою, якщо Bellingcat відмовиться видаляти і публікувати спростування: Роскомнагляд має право внести сайт в чорний список і блокувати його на території всієї країни, - вважає адвокат. - Але, можливо, є й глобальніше завдання щодо обілення репутації спецслужб у російському медіапросторі: адже якщо розслідування Bellingcat щодо Boeing раптово виявиться "брехнею", то, звичайно, й інші гучні публікації про ГРУ, і навіть розслідування по Навальному - "брехня".
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Топ коментарі
+29
Подгорает попец у УБИЙЦЫ Безлера.
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01.03.2021 17:13
+26
Обосраная элита днрляндии...
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01.03.2021 17:13
+19
Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17 - Цензор.НЕТ 9340
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01.03.2021 17:12
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Аж гидко дивитись на ті пики.
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01.03.2021 17:11 Відповісти
Ахахах, подал на международную организацию в местечковый суд,лол, царство отборшейших идиотов
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01.03.2021 17:11 Відповісти
Ну якщо воно "дебіліно дебілетті " ... То чом би й ні ? Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17 - Цензор.НЕТ 9751
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01.03.2021 17:37 Відповісти
русские моужть лише повторювати і то невміло - Медведчука копіює.
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01.03.2021 20:12 Відповісти
да и у зеленского очко сильно подгорает..
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01.03.2021 17:12 Відповісти
Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17 - Цензор.НЕТ 9340
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01.03.2021 17:12 Відповісти
в российском суде требует Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17 - Цензор.НЕТ 5291 Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17 - Цензор.НЕТ 5291 Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17 - Цензор.НЕТ 5291

Террорист Безлер в российском суде требует, чтобы Bellingcat убрал упоминания его имени из материалов о деле MH17 - Цензор.НЕТ 5702
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01.03.2021 17:13 Відповісти
Я бы написал так:
в "российском" "суде" требует...
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01.03.2021 17:18 Відповісти
Ватный пдрс рашистский, так это же ты- олигофрен на верхнем фото
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01.03.2021 21:07 Відповісти
Подгорает попец у УБИЙЦЫ Безлера.
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01.03.2021 17:13 Відповісти
не понял, так шо, уже больше не герой
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01.03.2021 19:01 Відповісти
ХЕРой.
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01.03.2021 19:34 Відповісти
Обосраная элита днрляндии...
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01.03.2021 17:13 Відповісти
Всё может быть . Европе надо достроить Nord Stream 2 .
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01.03.2021 17:14 Відповісти
Кажется ты заслужил посылнах, докажи обратное
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01.03.2021 21:09 Відповісти
Если он выиграет, сайт могут заблокировать в РФ.

Ойойой. Суд вынесет что угодно. Да и без суда они там заблокируют все,кроме порнохаба
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01.03.2021 17:16 Відповісти
Яка бида)
Теперь ватники не змогут зайти на этот сайт и узнать про себя правду)))
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01.03.2021 17:17 Відповісти
Т.е., в сущности, русня хочет в их "суде" доказать, шо Безлера там вообще не было? Или шо он "хороший террорист" ?
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01.03.2021 17:21 Відповісти
Бывают хорошие террористы?
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01.03.2021 17:25 Відповісти
В стране-помойке бывают. Их там орденами награждают. Они там даже политические партии создают.
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01.03.2021 17:28 Відповісти
Не знал. А если человек воюет в чужой стране, он террорист?
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01.03.2021 17:31 Відповісти
В составе Вооруженных Сил какой страны воевало русское зверье на Донбассе?
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01.03.2021 17:34 Відповісти
В смысле?
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01.03.2021 17:39 Відповісти
1. Служили.
2. Их там было ну очень мало, в пределах погрешности.
3. Из страны-помойки зверье валило на Донбасс целыми ордами.
4. В отличие от русских террористов, ЗСУ,НГУ и добробаты защищют территориальную целостность Украины, т.е., находятся на стороне Закона. А вот террорист Безлер и ему подобное зверье - преступники даже по "законам" самой страны-помойки.
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01.03.2021 17:54 Відповісти
кто воюет в незаконных вооруженных формированиях является террористом! Тебя устраивает такое определение?
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01.03.2021 18:06 Відповісти
А тот Максим, случайно, не за Азербайджан воевал на территории Азербайджана, тААвариш "не судья"? И,кстати, ваше зверье тогда в Армению тоже валило стадами, участвуя в оккупации территории Азербайджана. Так шо ничего не изменилось - русское зверье как было террористами в начале 90-х, так и осталось в 2021. Ну, а русня в любой стране Мира - как была пятой колонной для страны-помойки, так и осталась. Кстати, чей Крым,русский?
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01.03.2021 18:06 Відповісти
Не мое дело чей Карабах, и как он попал в Азербайджан. Ты там что делал, солджер оф форчун?))
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01.03.2021 18:10 Відповісти
Чей Крым, русский?
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01.03.2021 18:11 Відповісти
Мой Крым, я крымский... грек, и мои предки жили там задолго до татар))) А вообще, у тебя борода уже седая, а детские вопросы задаешь)) Детектед))) Хочешь скажу "Крым - Украина", распечатай, и поедь в Крым без разрешения, скажи от меня.
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01.03.2021 18:21 Відповісти
Хочу. Напиши открыто, шо Крым - Украина, и шо Крым оккупирован дикарями. А еще лучше - напиши так, как ты сам думаешь.....хотя о чем я, за тебя думает фюрер *****.
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01.03.2021 18:49 Відповісти
Терорист Безлер у російському суді вимагає, щоб Bellingcat прибрав згадки його імені з матеріалів про справу MH17 - Цензор.НЕТ 3085
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01.03.2021 20:06 Відповісти
Ватная пдрсня, ***** из Украины, твари подонки животные !
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01.03.2021 21:12 Відповісти
И еще, Максим. Ты Ак-Мурза, т. е по определению этнический татарин, все с фамилиями на "ин", "ов" - этнические русские. Их мало в ВСУ?
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01.03.2021 18:05 Відповісти
Еще раз, для пособников террористов. Украинцы, любой этнической принадлежности, стоят на своей земле, ваше зверье - оккупанты.
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01.03.2021 18:08 Відповісти
Проблема тут одна - страна-помойка оккупировала часть территории Украины. Так чей Крым, русский.
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01.03.2021 18:16 Відповісти
Терорист Безлер у російському суді вимагає, щоб Bellingcat прибрав згадки його імені з матеріалів про справу MH17 - Цензор.НЕТ 7636
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01.03.2021 18:16 Відповісти
Ответил выше. Мой Крым, я крымский... грек, и мои предки жили там задолго до татар))) А вообще, у тебя борода уже седая, а детские вопросы задаешь)) Детектед))) Хочешь скажу "Крым - Украина", распечатай, и поедь в Крым без разрешения, скажи от меня.
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01.03.2021 18:23 Відповісти
Боишься, русский. Боишься написать открыто правду - Крым - Украина, временно оккупированный дикарями. Ты скажи, русский, если твои братья-дикари начнут освобождать Казахстан от Казахов, ты будешь их хлебом-солью встречать?
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01.03.2021 18:33 Відповісти
Ух, как быстро ты имя поменяло. Терорист Безлер у російському суді вимагає, щоб Bellingcat прибрав згадки його імені з матеріалів про справу MH17 - Цензор.НЕТ 4936 Чей Крым, русский, без кавычек?
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01.03.2021 19:22 Відповісти
Если русский не врет, потыкайте его палкою - он, скорее всего, сдох. А накопипастить любую фразу на любом языке может даже дикая русмартышка, обученная тыкать в клавиатуру.
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01.03.2021 19:45 Відповісти
Ты крымский грек? Они кончились еще до рождества Христова. кого через Стикс отправили,кого ассимилировали А вот причерноморские до сих пор существуют.
Так что ты гониш,лахтинский.
ПыСы А че,решили на впнп экономить?
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01.03.2021 18:34 Відповісти
Так ты Павел или Роман на своей работе? Терорист Безлер у російському суді вимагає, щоб Bellingcat прибрав згадки його імені з матеріалів про справу MH17 - Цензор.НЕТ 8535
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Я вижу, какой контент ты тут продаешь, русский. Я вот не продаю никакого контента, и всегда пишу под своим именем, и под своим флагом. А пособники оккупантов сегодня Романы, завтра- Павлы из Казахстана, а послезавра - какие-нибудь маши с уралмаша. И все они никак не могут написать, как честные люди это делают, шо Крым - Украина, страна-помойка - оккупант, а вместо этого устраивают кривляние в стиле зоопарковой мартышки.
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01.03.2021 19:43 Відповісти
"Я был женщиной, индейцем и стариком". Признания кремлебота - https://www.svoboda.org/a/31119856.html
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01.03.2021 20:22 Відповісти
З ватою борешся?))) там жеж все ще до Різдва відбулося.
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01.03.2021 18:27 Відповісти
А что там до Рождества случилось?
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01.03.2021 18:30 Відповісти
А зачем так далеко - в российском суда?
Надо в днырывком суде Горловки требовать.
Беллингкэт испугается когда вердикт от такой мощной инстанции получит...
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01.03.2021 17:23 Відповісти
Да сейчас и в Украинских судах это реально сделать.
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01.03.2021 17:26 Відповісти
Мертвечук вже зробив із книжкою.
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01.03.2021 20:13 Відповісти
Пусть заблокируют суд в Гааге, и вообще, всю Гаагу пускай заблокирует. Территория непуганых идиотов. Бггг...
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01.03.2021 17:28 Відповісти
ГРУшная вонючая портянка.
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01.03.2021 17:32 Відповісти
Насрать на претензии этого подонка и насрать на то,что там присудит кацапский "суд".
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01.03.2021 17:49 Відповісти
Скоро и зеля будет на них в суд подавать,тоже чтоб имя убрали в расследовании о сливе операции "вагнеровцы" пуйлу...
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01.03.2021 18:10 Відповісти
хіба не скабєєва злила цю операцію?)
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01.03.2021 18:17 Відповісти
Или гринпоц или Ермак. Одно из двух.
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01.03.2021 19:32 Відповісти
у своей жены будет требовать чтобы она борщ не со свининой а смговядиной варила..... требователь хренов.... а ты удавись лучше безлер!
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01.03.2021 18:50 Відповісти
пдр
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Голимый.
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01.03.2021 19:50 Відповісти
Sergii Ivanov

О, ці дивні «збіги».

Читаю матеріал про те, як терорист-співробітник ГРУ РФ Безлер судиться в Росії з Bellingcat, і раптом натрапляю на прізвище штатної ГРУшної адвокатки Гуревич.

Ця адвокатка відома захистом в російському суді інтересів Шарія, який намагався таким чином відбілити свою репутацію від обвинувачень у педофілії. Зараз вона захищає голандського «шарія» - блогера Макса ван дер Верффа, якого Bellingcat обвинувачує у зв'язках з ГРУ. Ван дер Верфф, як і Шарій, стверджує, що росіяни непричетні до збиття MH-17. І в обох проросійських пропагандистів, повторюю, одна адвокатка.

Ось такі очевидні «збіги», друзі. І наостанок додам, що відновлювати репутацію за допомогою російського суду - це як відновлювати цноту за допомогою анального сексу. Теоретично можливо, але безглуздо.
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01.03.2021 19:59 Відповісти
ТРЕБУЕТ?!!!!!!
С каких это пор проигравшее ничтожество может что-то требовать?
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01.03.2021 20:02 Відповісти
Эммм....
А мы всё правильно поняли? В суд страны, отказавшейся признавать международное право, подан иск на международную организацию?
Я не спрашиваю, где справедливость. Ну где хотя бы логика?!
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01.03.2021 20:04 Відповісти
Не стоит останавливаться-пусть требует, что бы суд воскресил 13000 украинцев.
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02.03.2021 01:58 Відповісти
Пущяй сразу пишет в Спортлото!
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02.03.2021 07:29 Відповісти
 
 