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Корнієнко про зупинку фінансування "Слуги народу": Ми розбираємося, плануємо усунути всі порушення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про зупинку фінансування

У "Слузі народу" вивчають повідомлення НАЗК про зупинку державного фінансування через "ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив глава партії Олександр Корнієнко.

"Ми розбираємося зараз. Хочемо почитати, що вони говорять нам, і будемо тоді реагувати. Треба зрозуміти, як це працює: є зупинка, є скасування. Скасування - це якщо партія не надала пояснень, які не виправила ситуацію, тоді на наступний квартал вони можуть скасувати. А поки вони пишуть, що припинено процес фінансування", - сказав Корнієнко.

За його словами, політична сила вже отримала виділені державою кошти на перший квартал поточного року, тому рішення НАЗК може стосуватися другого кварталу.

"Слуга народу" планує усунути всі порушення, зазначені НАЗК

Раніше повідомлялося, що НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу".
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Топ коментарі
+8
Ваш дом ТЮРЬМА.
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01.03.2021 17:49
+2
Столб
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01.03.2021 17:53
+2
Вибачаюся, але на це може бути тільки одна відповідь - а хрен його знає.
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01.03.2021 20:32
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Ваш дом ТЮРЬМА.
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01.03.2021 17:49 Відповісти
Столб
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01.03.2021 17:53 Відповісти
ниче, коля-котлета конверты раздаст....
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01.03.2021 17:51 Відповісти
Неудивительно будет , что позже найдут золотые унитазы и батоны .
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01.03.2021 17:53 Відповісти
Зелень сама должна доплачивать за свои "концерты". Финансируй ещё этот сброд из бюджета.
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01.03.2021 17:57 Відповісти
Капець.Слуги народу розікрали фонд фінансування власної партії. Причому так тупо,що навіть не потрудились замести сліди. (Так само,як з закупівлею індійської вакцини втридорога через прокладку). Корнієнко про зупинку фінансування "Слуги народу": Ми розбираємося, плануємо усунути всі порушення - Цензор.НЕТ 8760
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01.03.2021 18:11 Відповісти
Гетманцев протянул послабления в закон об игорном бизнесе: снижение ставки налога на прибыль с 30% до 10%, НДФЛ и военный сбор будут взиматься только с выигрышей в более 8 минимальных зарплат (на сегодня это 48 тыс. гривен), плата за лицензии уменьшена втрое. Комитет Гетманцева рекомендует народным депутатам принять новую редакцию закона за основу и в целом. Зебилье, а вы платите военный сбор?

ПЫ.СЫ По требованию ОП
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01.03.2021 18:12 Відповісти
После их разбора, для партии "суки народа" финансирование увеличится на 200%. А деньги как всегда, найдут и выделят из ковидного фонда.
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01.03.2021 18:33 Відповісти
Корниенко об остановке финансирования "Слуги народа": Мы воруем, крысятничаем,кидаем
.
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01.03.2021 18:46 Відповісти
Ау, партія влади. Ви що не можете діяти без порушення закону? Який приклад ви подаєте. Всередині партії не можете розібратися, а ще виконуєте керівну роль в державі.
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01.03.2021 19:34 Відповісти
Ну если в штате партии не числится ни одного человека (даже бухгалтера !!!), то кого финансировать ?
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01.03.2021 20:26 Відповісти
Вибачаюся, але на це може бути тільки одна відповідь - а хрен його знає.
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01.03.2021 20:32 Відповісти
 
 