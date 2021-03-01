Корнієнко про зупинку фінансування "Слуги народу": Ми розбираємося, плануємо усунути всі порушення

У "Слузі народу" вивчають повідомлення НАЗК про зупинку державного фінансування через "ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив глава партії Олександр Корнієнко.

"Ми розбираємося зараз. Хочемо почитати, що вони говорять нам, і будемо тоді реагувати. Треба зрозуміти, як це працює: є зупинка, є скасування. Скасування - це якщо партія не надала пояснень, які не виправила ситуацію, тоді на наступний квартал вони можуть скасувати. А поки вони пишуть, що припинено процес фінансування", - сказав Корнієнко.

За його словами, політична сила вже отримала виділені державою кошти на перший квартал поточного року, тому рішення НАЗК може стосуватися другого кварталу.

"Слуга народу" планує усунути всі порушення, зазначені НАЗК

Раніше повідомлялося, що НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу".