Кабмін торік профінансував лише 9% потреби на закупівлю масок і антисептиків для шкіл, - МОН. ДОКУМЕНТ

У 2020 році Кабінет Міністрів виділив 539,5 мільйона гривень на закупівлю медичних масок, дезінфікуючих засобів для закладів освіти. Це становить 9% від необхідних 6 млрд грн, які просило Міністерство освіти і науки.

Про це повідомили у відомстві на запит організації StateWatch, передає Цензор.НЕТ.

У Міносвіти зазначили, що в жовтні 2020 року виділили 539,5 мільйона гривень в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Кошти перерозподілили з інших бюджетних програм, зокрема:

- зменшили витрати на програму "Загальнодержавні заходи в сфері освіти" (підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіту) на 77 млн ​​грн;

- зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн;

- зменшили фінансування програми "Забезпечення отримання професійної освіти за професіями загальнодержавного значення" на 10 млн грн;

- зменшили витрати на проведення конкурсу "Учитель року" на 4 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році з держбюджету не використали понад 67 млрд грн. Найбільше в МОЗ і Мінсоцполітики, - глава Рахункової палати Пацкан

У вересні 2020 року Міносвіти зверталося до Кабміну, щоб той надав їм з COVID-фонду 3 мільярди гривень. Однак уряд не виділив ці кошти.

Згідно з розрахунками Міносвіти, загальна потреба на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів на 4 мільйони учнів та 520 тисяч працівників шкіл становила 6 млрд гривень, половину коштів повинні знайти завдяки спільному фінансуванню.

У відповіді StateWatch Міністерство освіти і науки також відзначило, що організовувати матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів мають виконавчі органи місцевих рад.









Нагадаємо, 13 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет, згідно з якими було створено спецфонд по боротьбі з коронавірусом. З 66 мільярдів гривень 16 мільярдів гривень виділено для системи охорони здоров'я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання тощо. Для фінансування фонду по безробіттю було виділено близько 7 мільярдів гривень, з яких 2,7 мільярда гривень - на допомогу по частковому безробіттю. Також 2,5 мільярда гривень направлено на доплати військовослужбовцям, поліцейським і категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. Крім того, 35 мільярдів гривень піде на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Читайте також: До 70% дітей готові залишитися на дистанційному навчанні, але більшість батьків проти, - Шкарлет