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Кабмін торік профінансував лише 9% потреби на закупівлю масок і антисептиків для шкіл, - МОН. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін торік профінансував лише 9% потреби на закупівлю масок і антисептиків для шкіл, - МОН. ДОКУМЕНТ

У 2020 році Кабінет Міністрів виділив 539,5 мільйона гривень на закупівлю медичних масок, дезінфікуючих засобів для закладів освіти. Це становить 9% від необхідних 6 млрд грн, які просило Міністерство освіти і науки.

Про це повідомили у відомстві на запит організації StateWatch, передає Цензор.НЕТ.

У Міносвіти зазначили, що в жовтні 2020 року виділили 539,5 мільйона гривень в рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Кошти перерозподілили з інших бюджетних програм, зокрема:

- зменшили витрати на програму "Загальнодержавні заходи в сфері освіти" (підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіту) на 77 млн ​​грн;

- зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн;

- зменшили фінансування програми "Забезпечення отримання професійної освіти за професіями загальнодержавного значення" на 10 млн грн;

- зменшили витрати на проведення конкурсу "Учитель року" на 4 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році з держбюджету не використали понад 67 млрд грн. Найбільше в МОЗ і Мінсоцполітики, - глава Рахункової палати Пацкан

У вересні 2020 року Міносвіти зверталося до Кабміну, щоб той надав їм з COVID-фонду 3 мільярди гривень. Однак уряд не виділив ці кошти.

Згідно з розрахунками Міносвіти, загальна потреба на закупівлю масок і дезінфікуючих засобів на 4 мільйони учнів та 520 тисяч працівників шкіл становила 6 млрд гривень, половину коштів повинні знайти завдяки спільному фінансуванню.

У відповіді StateWatch Міністерство освіти і науки також відзначило, що організовувати матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів мають виконавчі органи місцевих рад.

Кабмін торік профінансував лише 9% потреби на закупівлю масок і антисептиків для шкіл, - МОН 01
Кабмін торік профінансував лише 9% потреби на закупівлю масок і антисептиків для шкіл, - МОН 02
Кабмін торік профінансував лише 9% потреби на закупівлю масок і антисептиків для шкіл, - МОН 03


Нагадаємо, 13 квітня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до закону про держбюджет, згідно з якими було створено спецфонд по боротьбі з коронавірусом. З 66 мільярдів гривень 16 мільярдів гривень виділено для системи охорони здоров'я, зокрема для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень необхідного обладнання тощо. Для фінансування фонду по безробіттю було виділено близько 7 мільярдів гривень, з яких 2,7 мільярда гривень - на допомогу по частковому безробіттю. Також 2,5 мільярда гривень направлено на доплати військовослужбовцям, поліцейським і категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. Крім того, 35 мільярдів гривень піде на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

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Топ коментарі
+13
Зато на офіс пРезидента постійно збільшували фінансування.
Але у відосиках та фотозвітах през розказує, як він любить діток і турбується про них.
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01.03.2021 17:59
+11
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 3597
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01.03.2021 17:55
+10
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 604
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01.03.2021 18:03
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Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 3597
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01.03.2021 17:55 Відповісти
То отож,головне-"лишьби не Порошенко!" !!!)))
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01.03.2021 18:04 Відповісти
Ничего святого , даже дети ! Зеленый членограй и его прислуга давно переплюнули бандюковича и кучму ! МЕГАВОРЬЕ !
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01.03.2021 21:07 Відповісти
обложался кабмин
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01.03.2021 17:58 Відповісти
Слава нації, ворюги понад усе!
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01.03.2021 17:59 Відповісти
Зато на офіс пРезидента постійно збільшували фінансування.
Але у відосиках та фотозвітах през розказує, як він любить діток і турбується про них.
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01.03.2021 17:59 Відповісти
Як віслючок натхненно та з завзятям розказував дітлахам про вселяки податки та відсотки,замість подаорунків на Різдво та Новий Рік!!!)))
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01.03.2021 18:02 Відповісти
Тому і такий високий відсоток смертей! В усьому вина недолугості зеленої влади недоумків, бо вони вирішили нажитися на людях під час пандемії.
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01.03.2021 17:59 Відповісти
Все бабло під асфальт закатали !!!)))
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01.03.2021 17:59 Відповісти
Кабмин в прошлом году профинансировал только 9% потребности на закупку масок и антисептиков для школ, - МОН - Цензор.НЕТ 604
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01.03.2021 18:03 Відповісти
зато ментам и преЗЕ кентам (на дорогу ...ну как бы)))) перепало по-полной...с хвостиком )))
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01.03.2021 18:01 Відповісти
І нехай скажуть, що в усьому вина "коронаботів" і треба заблокувати всі "анали" іншого вони не можуть зрозуміти.
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01.03.2021 18:02 Відповісти
А залишок, у 91 відсоток, зі своїх кишень, оплатили 73 відсотки...
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01.03.2021 18:05 Відповісти
Усе путьом! Кабмін у минулому році НАПРЯМУ запустив граблі у кижені держпідприємств (енергоатом... багато де). Грошей багато не буває, шкільних грошей вже не вистачає!
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01.03.2021 18:08 Відповісти
91% Ушли в Оман и на покатушки.
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01.03.2021 18:11 Відповісти
скоты!
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01.03.2021 18:21 Відповісти
Дороги важнее и жирнее!
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01.03.2021 18:37 Відповісти
Просто твари .
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01.03.2021 18:44 Відповісти
 
 