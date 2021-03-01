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обстріл (21149) поранення (2658) Донбас (21733)

1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС

Від початку доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя - ще і зі станкових протитанкових гранатометів.

На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ зазнав бойового поранення, ще вісім воїнів - бойових травм. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.

Читайте також: Один український воїн загинув унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - сім порушень режиму "тиші", - штаб ОС

Неподалік від Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь.

На Світлодарському напрямку також зафіксовано проведення противником інженерних робіт з обладнання нових позицій у напрямку підрозділів ЗСУ.
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Топ коментарі
+20
Найшвидшого одужання захисникам!
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01.03.2021 18:40
+16
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!1 украинский воин ранен, 8 получили боевые травмы в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5826
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01.03.2021 18:43
+14
Как тебе спится Вова Зельоный в час когда парни стоят под огнем?
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01.03.2021 18:50
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Чем отличается ранение от боевого травмирования?- оторванная нога это рана или травма?
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01.03.2021 18:35 Відповісти
контузия
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01.03.2021 18:36 Відповісти
Не обязательно. Мог из кузова вылететь и получить ушибы или переломы.
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01.03.2021 18:38 Відповісти
Головне для Зєйла не напружуватим Пєйдовців, а захисникиУкраїни для тієї паскуді вороги ,
чим більше повбивають українців - тим краще для Зєйла.
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01.03.2021 18:43 Відповісти
откровенный бред несешь
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01.03.2021 18:47 Відповісти
Напомнить, как Моника взял на личный контроль ситуацию с Журавлем и чем это закончилось?
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01.03.2021 19:07 Відповісти
Я помню как Моника кричал на концерте ВСУ - спасибо что защищаете нас от этой мразей! https://youtu.be/Ix5RWprVNzw то что он двуличный человек это возможно и даже скорей всего так и есть.. но то что он идейный пророссийский украинофоб это полный бред.
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01.03.2021 19:11 Відповісти
идейный пророссийский украинофоб
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01.03.2021 19:20 Відповісти
Правда? А шо насчет Майдана и эбонитовых палочек? Это "шутил" не про-московитский украинофоб?
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01.03.2021 19:33 Відповісти
А постійна злісна сатира і булінг української влади під час нападу росії на нашу територію і окупацію її частини на своїх концертах російською мовою? А провокаційний телесеріал про зміну влади? А постійна насмішка над українцями і на весь світ сказані слова на концерті за кордоном, що Україна -- це порноактриса, яка ...
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02.03.2021 05:51 Відповісти
Боевое травмирование - нет необходимости в госпитализации.
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01.03.2021 19:06 Відповісти
Ты что одни только заголовки читаешь?--- Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи.Источник: https://censor.net/ru/n3250811
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01.03.2021 19:14 Відповісти
Оказывать мед.помощь в мед. учреждении и госпитализация - таки разные вещи.
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01.03.2021 19:19 Відповісти
Так там не *оказывать* - там *оказывают* - написано! На момент написания статьи никого не выписывали из медицинских учреждений.. стало быть твоя теория не верна.
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01.03.2021 19:25 Відповісти
Ну, значит, это не боевые травмы, а ранения. И пресс-центр ОC искажает информацию с целью подправить статистику.
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01.03.2021 19:39 Відповісти
Контузія, забій від падіння, травми від обвалу. А поранення- це вплив чинників, що викликають крововтрату та ушкодження органів.
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Травма полученная в следствие боевых действий, но не связанная непосредственно с огневым поражением противником (прыгал в окоп под обстрелом и сломал ногу, бежал споткнулся, подвернул руку и т.д.).
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01.03.2021 23:31 Відповісти
Зеленський "приховав" зрадника України Павла Лєбєдєва, що здав Крим!!!
Все, що потрібно знати про клоуна.
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01.03.2021 18:39 Відповісти
Маладой риганал, аднака, а вони своїх не здають.
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01.03.2021 18:42 Відповісти
Найшвидшого одужання захисникам!
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01.03.2021 18:40 Відповісти
9 воїнів поранено, та "режит тиші" "не" порушено.
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01.03.2021 18:41 Відповісти
Не прицільно.
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01.03.2021 18:43 Відповісти
"самі винні "..бачьте їздять вони по своїй стороні ... (це гіркий сарказм, вибачте)
нема слів і...сил від того кривавого перемир"я і від сліпої німоти головноякбикомандуючого...
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01.03.2021 18:48 Відповісти
« режим треша»
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01.03.2021 20:02 Відповісти
Ніхто не в курсі, шмаркля повернула на фронт розвідку і снайперські пари? За безпілотники взагалі мовчу.
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01.03.2021 18:43 Відповісти
ні...
тільки повернув можливість надавати "ответку" коли вже зовсім кепсько...і то з автоматичної зброї...і бажано не часто..і краще якщо зовсім ні...
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01.03.2021 18:50 Відповісти
Мерзенне зелене гаденя! Скількох молодих і сильних хлопців втрачаємо з-за його хворобливого бажання догодити огидному недопалку! А скільки горя ще попереду! Бо війну ***** не закінчить на наших умовах
а інші,- то ярмо!
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01.03.2021 19:29 Відповісти
Ніхто і нічого не повернув , а навпаки збираютьс знову відвотити наших бійців із позицій , на яких вони сьогодні стоять !
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01.03.2021 18:51 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!1 украинский воин ранен, 8 получили боевые травмы в результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5826
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01.03.2021 18:43 Відповісти


Дмитрий@dmitriypaut 4 ч

Вспомнился мир в глазах Путена.
Семь лет назад по просьбе Путена совет Педирации разрешил ввод войск в Украину.
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01.03.2021 18:48 Відповісти
Как тебе спится Вова Зельоный в час когда парни стоят под огнем?
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01.03.2021 18:50 Відповісти
Клас.
Фєдєрасти вже дороги мінують, біля позицій ВСУ...
ЗЄ ПЕРЕМИРРЯ, ПЛЯТЬ...
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01.03.2021 18:51 Відповісти
Тепер проясняються критерії, якщо поранено 9, то це ще перемир'я.
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01.03.2021 18:51 Відповісти
"украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня".

Потери - по отделению в день уже только официальные! А зеля с пацанами что-то там соблюдают. ****, суд в смартфоне важнее жизни и здоровья наших воинов...
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01.03.2021 18:51 Відповісти
І навіть не чути, щоб хтось висловив "стурбованість", як і треба, кожний день стріляють і підривають.
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01.03.2021 19:18 Відповісти
Ровно семь лет назад россия объявила войну Украине.. президент Украины Янукович обратился к президенту россии с просьбой ввести российские войска в Украину. Совет Федерации РФ 1 марта разрешил президенту Хутину применение российских войск в Украине несмотря на отсутствие запроса от Верховной Рады Украины.
Это было по сути прямое объявление войны.
После получения этого решения российские войска начали вести боевые действия на законных основаниях.
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01.03.2021 19:31 Відповісти
1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8279
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01.03.2021 19:32 Відповісти
а чем ответила Украина?
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01.03.2021 20:02 Відповісти
Зеле Окулисту-Хйла пох..
её личный враг - Порох, Антоненко, Стерненко, Федина, Звиробий.. и порохоботы, все, кто не бьются в экстазе от найвелычнишого на сеансах массового психоза квартала-сватов..
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01.03.2021 20:27 Відповісти
Сцикун розпорядився, щоб всі обстріли стали прицільними? Де ділись провокативні обстріли?
Пресслужба як накажуть так і розкаже. А між тим підрив на міні - 1 поранений і 8 травмованих це має занепокоїти. Чергове підтвердження того, що з осесені 2019 контузія не вважається пораненнням а травмою. Так зменшується кількість поранених для звіту, а що буде з пораненими "зелених" не хвилює. "ГОЛОВНЕ ПРИПИНИТИ СТРІЛЯТИ?"
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01.03.2021 20:28 Відповісти
Результаты зеленого "перемирия", отсутствия разведки и ответки...
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01.03.2021 21:16 Відповісти
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
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02.03.2021 01:34 Відповісти
 
 