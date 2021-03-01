1 українського воїна поранено, 8 зазнали бойових травм внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої, - пресцентр ОС
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Від початку доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли підрозділи українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, окупанти вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Павлополя - ще і зі станкових протитанкових гранатометів.
На цьому ж напрямку, внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець ЗСУ зазнав бойового поранення, ще вісім воїнів - бойових травм. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають належну медичну допомогу військові лікарі. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються.
Неподалік від Богданівки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У відповідь на обстріли противника, наші воїни відкривали вогонь.
На Світлодарському напрямку також зафіксовано проведення противником інженерних робіт з обладнання нових позицій у напрямку підрозділів ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
чим більше повбивають українців - тим краще для Зєйла.
Все, що потрібно знати про клоуна.
нема слів і...сил від того кривавого перемир"я і від сліпої німоти головноякбикомандуючого...
тільки повернув можливість надавати "ответку" коли вже зовсім кепсько...і то з автоматичної зброї...і бажано не часто..і краще якщо зовсім ні...
а інші,- то ярмо!
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Дмитрий@dmitriypaut 4 ч
Вспомнился мир в глазах Путена.
Семь лет назад по просьбе Путена совет Педирации разрешил ввод войск в Украину.
Фєдєрасти вже дороги мінують, біля позицій ВСУ...
ЗЄ ПЕРЕМИРРЯ, ПЛЯТЬ...
Потери - по отделению в день уже только официальные! А зеля с пацанами что-то там соблюдают. ****, суд в смартфоне важнее жизни и здоровья наших воинов...
Это было по сути прямое объявление войны.
После получения этого решения российские войска начали вести боевые действия на законных основаниях.
её личный враг - Порох, Антоненко, Стерненко, Федина, Звиробий.. и порохоботы, все, кто не бьются в экстазе от найвелычнишого на сеансах массового психоза квартала-сватов..
Пресслужба як накажуть так і розкаже. А між тим підрив на міні - 1 поранений і 8 травмованих це має занепокоїти. Чергове підтвердження того, що з осесені 2019 контузія не вважається пораненнням а травмою. Так зменшується кількість поранених для звіту, а що буде з пораненими "зелених" не хвилює. "ГОЛОВНЕ ПРИПИНИТИ СТРІЛЯТИ?"