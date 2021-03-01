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Новини Політика України
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вибори (6162) кандидат (215) ЦВК (1132) Європейська Солідарність (1021) Кузьменко Юлія (165)

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати

Юлія Кузьменко балотується до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) від партії "Європейська солідарність".

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом сьогодні ЦВК зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах, які відбудуться 28 березня.

Зокрема, зареєстровано Юлію Кузьменко, кандидатку від політичної партії "Європейська Солідарність" в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область).

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У цьому ж окрузі зареєстрували кандидатів Андрія Аксьонова (політпартія "Порядок") і Миколу Головка (самовисуванець). Ще 5 кандидатам - Олегу Пазюричу, Михайлу Сахно, Сергію Шаповалову, Юрію Чиху і Ользі Квітці - в реєстрації відмовили. Причинами стали невнесення застави, невідповідність документів тощо.

Нагадаємо, партія "Європейська Солідарність" висунула кардіохірурга, волонтерку Юлію Кузьменко кандидаткою в народні депутати в 50-му окрузі в Донецькій області 15 лютого. 24 лютого Кузьменко подала документи в ЦВК.

Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який (як і Кузьменко) є фігурантом "справи Шеремета", підтримав її висунення.
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Топ коментарі
+25
Совсем обосцится потерпевший

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 3901
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01.03.2021 18:51
+24
Ненависть до Зєйла досягає такої напруги,що вірогідність її перемоги досягає 90 %;.
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01.03.2021 18:46
+19
Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2522
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01.03.2021 18:48
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Ненависть до Зєйла досягає такої напруги,що вірогідність її перемоги досягає 90 %;.
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01.03.2021 18:46 Відповісти
Ахаха! Там Валентин Рыбин от Партии Шария зарегистрирован он и будет депутатом.
В Покровске идиотов нет.
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01.03.2021 18:50 Відповісти
От партии какого Шария? Вам педофил впарил фейк, и вы до сих пор это дерьмо жуете с аппетитом. Лошары Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2679
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01.03.2021 18:53 Відповісти
Якщо - ідіотов нєт , то з якого ж дива адепт петушарія стане депутатом . ?? Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 6092 .
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01.03.2021 18:55 Відповісти
Это тявкнул отпетушариный дешевый 🤖
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01.03.2021 20:08 Відповісти
В Покровске сплошные свидетели секты нетрадиционной сексуальной ориентации?
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01.03.2021 18:56 Відповісти
там ареал рижої мразі; на кого той вкаже - той і набере свої 35% в першому турі.
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01.03.2021 19:02 Відповісти
О как забулькала клоака)))
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01.03.2021 19:03 Відповісти
то не булькай Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 334
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01.03.2021 19:13 Відповісти
Креатуру від Пєтушария можуть в кожну міть зняти з перегонів ...

Тим більше , що там й Ахметка свої кровні посіває в Мураєвську наволочь не аби за що .

У Юлії там шансів нуль , не від Петурарія вже точно , а від загальнго відсотка ватності софкоїдів десь так в 50% ...
Ну ******* в тому регіоні садо-мазо збоченність , тому й волали *****-введи . Ось ім й ввели й мизк й в дупу одночастно !
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01.03.2021 19:40 Відповісти
Це букмекери так сказали, я ж не помиляюсь?
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01.03.2021 18:57 Відповісти
Везёт нам с женскими историями.
Тимошенко, Савченко, теперь Кузьменко... 🥴
Что ж, поживём - увидим... 🧐
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01.03.2021 18:47 Відповісти
Да у неё нет ни одного шанса, это порожняк.
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01.03.2021 18:51 Відповісти
Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 2522
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01.03.2021 18:48 Відповісти
Это министр экономики азирова в оппозиции был? Неожиданно...
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02.03.2021 12:30 Відповісти
Нет. Это был твой генитальный писюнист. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 5115
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02.03.2021 13:38 Відповісти
Что так? Правда глазки колет?
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02.03.2021 14:11 Відповісти
Главное, что не член об клавиши. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 6754
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02.03.2021 16:34 Відповісти
Совсем обосцится потерпевший

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты - Цензор.НЕТ 3901
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01.03.2021 18:51 Відповісти
То таке, а от ти вже повітря зіпсував!)))
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Иди жопу помой, глядишь и воздух чище вокруг тебя станет
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01.03.2021 19:19 Відповісти
18c49ed2 - Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 202
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01.03.2021 22:43 Відповісти
Маєш слабкість до дупних забавок, "запарєбріку"?)))
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02.03.2021 11:05 Відповісти
От зеркала отойди, дебил. У тебя обострение биполярной шизы. Попустит.
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02.03.2021 12:28 Відповісти
Навіщо мені твій діагноз?
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02.03.2021 14:20 Відповісти
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 2580
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02.03.2021 14:55 Відповісти
В Донецкой области маловероятно.
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01.03.2021 18:52 Відповісти
Там большинство упоротая вата,они быстрее выберут какого-нибудь гопника или маньяка,чем человека с проукраинскими взглядами.
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01.03.2021 19:00 Відповісти
Вы сделали ещё один пост для того, чтобы мой прогноз сбылся.
Продолжайте в том же духе и получите ответную реакцию.
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01.03.2021 19:19 Відповісти
Вася,,большинство из тех,кого я помянул,абсолютно не интересуются тем,что пишут в интернете на украинских ресурсах.Даже если все украинцы в едином порыве начнут в интернете их называть украинскими суперпатриотами,эта публика об этом даже не узнает.У меня там много родственников и я не понаслышке знаю настроения большинства местных.
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01.03.2021 20:33 Відповісти
Я сразу сообразил откуда ты родом.
По манерам. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 1393
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02.03.2021 00:01 Відповісти
З України,звісно.
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02.03.2021 07:33 Відповісти
Якраз то й ні! Це вотчина тих, де до цього часу голосують по команді і де виборчкоми виконують те, що їм сказали. Саме так і перемагають там...
Скажуть:"Люміній!" - буде люміній.
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01.03.2021 19:05 Відповісти
треба ще знати, хто команлує: рижа мразь
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01.03.2021 19:08 Відповісти
Не "рижа мразь", а попутчік революції (його назва від Луценко)!
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01.03.2021 19:10 Відповісти
Кто им даст команду за неё голосовать?
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01.03.2021 19:16 Відповісти
То вже інше питання. Просто так в такій місцині б не ставили, де голосували та голосують виключно за місцевих князьків, котрі три шкури обдирають з тих самих голосуючих.
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01.03.2021 19:18 Відповісти
Не будут там за неё голосовать.
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01.03.2021 19:21 Відповісти
"Неважливо, як голосують - важливо, як рахують."(с)
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01.03.2021 19:28 Відповісти
прекрасно! готовим украинских волкодавов на зеленых шакалов
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01.03.2021 18:53 Відповісти
Як Федина - так Франківщина (хоча й там зі "Свободою" й "Батьківщиною" ЕС буде складно) .

Щодо Донетчини - це профонація . Що не знайшлось для Юлії округа десь хоча б на Київщині , або наприкінець - Полтавщині ?!

Бо це вигляда як знущання над політв"язницею !
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Над чим?
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01.03.2021 18:59 Відповісти
Політув'язненою .
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01.03.2021 19:02 Відповісти
Це коли вона політичною стала? По мокрій справі проходить в групі.
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01.03.2021 19:07 Відповісти
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 4413 .Це що , питання до мене ? Я лише поправив коментатора зверху .
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01.03.2021 19:11 Відповісти
Ну куда ей до педофила )))
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01.03.2021 19:13 Відповісти
Політв"язень звучить якось природно як одне слово , а ось ув"язнена й тим більш політ-... якось складно вимовити !
Алу Горську совєтам простіше було вбити , ніж при"язати до якоїсь статті -- дуже сумно
Але депутатство Юлії Кузьменко було в десять разів потрібнійше ніж Федині , якій погрожує лише черговий булінг над ЗЕкомандою .
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01.03.2021 19:28 Відповісти
Але ж - політв'язниця , звучить теж , якось - курйозно. Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 9870 . Політична в'язниця .
Ну , взагалі то не переймайся ,, я не мав злого умислу , відповідаючи тобі ..
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01.03.2021 20:02 Відповісти
але все-одно потрібно спробувати, якщо побудувати агітацію на наголошенні її досягнень як дитячого хірурга і т.п, шанси є, хоч в це тяжко віриться
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01.03.2021 19:03 Відповісти
Може краще по мінуванню автівок? Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 6182
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01.03.2021 19:05 Відповісти
іди в сраку Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 6321
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01.03.2021 19:10 Відповісти
Я бачу ти тільки з відтіля Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 4761 )))
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01.03.2021 19:28 Відповісти
Ти про Юлію Прасолову, справжню вбивцю?
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 300
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01.03.2021 19:12 Відповісти
Ну так далеко не все малолетних племянников хотят сексуально...как петушарий.не зря вас везде бьют до реанимации-хотя я бы и ногой не дотронулась до шариопа,а взяла бы дубину с гвоздем)
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01.03.2021 19:16 Відповісти
Ору, запятые по своему усмотрению расставлять в заголовке))
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01.03.2021 19:02 Відповісти
Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 1976
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01.03.2021 19:04 Відповісти
Кацап, ухаді.
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01.03.2021 19:05 Відповісти
ні, він чекає на деактив
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01.03.2021 19:10 Відповісти
Кондітєр, це твоя учениця? Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 463

Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати - Цензор.НЕТ 2914
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01.03.2021 19:18 Відповісти
Кандітєр, ти не відповів мені . Ти тупий чи де?
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01.03.2021 19:26 Відповісти
зепадлы дают поносный напор
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01.03.2021 19:17 Відповісти
_Её не подозревают - напавшие на неё "прокуроры" лучше всех знают что это липа, потому что сами это и слепили из говна и веток.
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01.03.2021 19:20 Відповісти
Мне лично кажется,что это больше полит поддержка Кузьменко -очень желаю пройти,но там столько гремучей ваты...
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Вітаю!
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01.03.2021 19:23 Відповісти
А все ж цікаво скільки голосів віддатуть за неї. Тоді вже можна гадати чи хоч "отямилися" там за 7 років, чи до цієї пори ще чекають прибуття поїздів з "бандерівцями".
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01.03.2021 19:28 Відповісти
Как фанера над Парижем. Если бы в Западной Украине выдвинули, то еще был бы шанс.
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01.03.2021 19:57 Відповісти
много знает.
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02.03.2021 01:19 Відповісти
Логика "обвинён - депутат- невиновен" Мне не нравится
Лучше "обвинён-оправдан - лжесвидетели под судом" , а честный человек найдёт свое место в политике или жизни
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02.03.2021 06:20 Відповісти
 
 