Підозрювану у вбивстві журналіста Шеремета дитячого хірурга і волонтерку Кузьменко зареєстрували кандидатом у депутати
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Юлія Кузьменко балотується до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) від партії "Європейська солідарність".
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом сьогодні ЦВК зареєструвала 5 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах, які відбудуться 28 березня.
Зокрема, зареєстровано Юлію Кузьменко, кандидатку від політичної партії "Європейська Солідарність" в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область).
У цьому ж окрузі зареєстрували кандидатів Андрія Аксьонова (політпартія "Порядок") і Миколу Головка (самовисуванець). Ще 5 кандидатам - Олегу Пазюричу, Михайлу Сахно, Сергію Шаповалову, Юрію Чиху і Ользі Квітці - в реєстрації відмовили. Причинами стали невнесення застави, невідповідність документів тощо.
Нагадаємо, партія "Європейська Солідарність" висунула кардіохірурга, волонтерку Юлію Кузьменко кандидаткою в народні депутати в 50-му окрузі в Донецькій області 15 лютого. 24 лютого Кузьменко подала документи в ЦВК.
Музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко, який (як і Кузьменко) є фігурантом "справи Шеремета", підтримав її висунення.
Будь ласка, зачекайте...
В Покровске идиотов нет.
Тим більше , що там й Ахметка свої кровні посіває в Мураєвську наволочь не аби за що .
У Юлії там шансів нуль , не від Петурарія вже точно , а від загальнго відсотка ватності софкоїдів десь так в 50% ...
Ну ******* в тому регіоні садо-мазо збоченність , тому й волали *****-введи . Ось ім й ввели й мизк й в дупу одночастно !
Тимошенко, Савченко, теперь Кузьменко... 🥴
Что ж, поживём - увидим... 🧐
Продолжайте в том же духе и получите ответную реакцию.
По манерам.
Скажуть:"Люміній!" - буде люміній.
Щодо Донетчини - це профонація . Що не знайшлось для Юлії округа десь хоча б на Київщині , або наприкінець - Полтавщині ?!
Бо це вигляда як знущання над політв"язницею !
Алу Горську совєтам простіше було вбити , ніж при"язати до якоїсь статті -- дуже сумно
Але депутатство Юлії Кузьменко було в десять разів потрібнійше ніж Федині , якій погрожує лише черговий булінг над ЗЕкомандою .
Ну , взагалі то не переймайся ,, я не мав злого умислу , відповідаючи тобі ..
Лучше "обвинён-оправдан - лжесвидетели под судом" , а честный человек найдёт свое место в политике или жизни