62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
У Росії зменшується кількість тих, хто готовий зробити щеплення від коронавірусу вакциною "Спутник V" - за даними лютневого дослідження, лише 30% мають бажання зробити щеплення, 62% не мають. Ще в грудні це співвідношення було відповідно 38% на 58%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Левада-Центром у лютому 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Менше за інших щеплення готові зробити люди у віці 18-24 років (19% - готові, 75% - не готові), а також у віці 25-39 років (22% - готові, 73% - не готові). При цьому серед людей 55 років і старше так відповіли 40% і 49% опитаних відповідно.
Найчастіше росіяни не мають готовність зробити щеплення через загрозу побічних ефектів (37%) і необхідності дочекатися кінця випробувань (23%). Крім того, 16% в цілому не бачать в цьому сенсу. У грудні 2020 року побічних ефектів боялися менше - 29%, а закінчення випробувань чекали більше - 30%.
Згідно з даними дослідження, 64% російських громадян вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, що викликає інфекцію COVID-19, створили штучно як нову форму біологічної зброї. Лише 23% сказали, що вірус виник природним шляхом, без участі людини.
Водночас згідно з результатами опитування, росіяни все менше занепокоєні з приводу інфікування на коронавірус. 56% опитаних сказали, що не хвилюються з приводу зараження, 43%, навпаки, сказали, що бояться цього. Для порівняння: у жовтні 2020 року 64% говорили, що бояться заразитися на коронавірус, а 34% - що не бояться.
Будь ласка, зачекайте...
Воістину, Кінець Світу вже близько...
Але в нас не 60%, а всі 80% не підуть. Хоча логічним було б, щоб виборці так званого президента довіряли його рішенням.
Видео; - https://rg.ru/2020/09/15/reg-szfo/mihail-boiarskij-upal-v-obmorok-pri-vakcinacii-ot-grippa.html
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Перейду на восточноукраинский язык: это что за либерастия? Прав человека захотелось, как в гейропе и пиндосии? Ану всем по расписанию явиться на ветеринарные станции! При себе иметь пластиковый пакет для захоронения в случае летального исхода!
Святослав Логинов. В ОСАДЕ
І що характерно, таких "тихих вар'ятів" дохріна.
І ось іще на тему :
Я - плохой человек
Роберт Спрехт. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
https://news.obozrevatel.com/society/grazhdane-otvetstvenno-otnosyatsya-k-vaktsinatsii-ukrainka-rasskazala-kak-v-velikobritanii-immuniziruyut-ot-covid-19.htm?_gl=1*poxr4c*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDYxODk3NC40MTEuMS4xNjE0NjE5OTMzLjA.&_ga=2.98283487.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
Спутник V - это международное название, которое в местной медицине не используется.
только как бренд или торговая марка препарата.
Кстати появился Спутник ЛАЙТ, для совсем больных и не возможным поставить другую вакцину по состоянию здоровья.
Больше половины россиян (56%) в общем не боятся заразиться коронавирусом. Это самый большой показатель с февраля 2020 года. При этом треть опрошенных (31%) определённо не боятся заразиться, 25% - скорее не боятся. 43% всё еще опасаются заразиться. Определённо опасаются - 20%, скорее опасаются - 23%.
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с этого и надо было статью начинать. Эпидемия ушла на спад, ограничений все меньше и меньше. Переболевших огромное количество + привитые уже составляют хороший % для предотвращения вспышки.
56% даже не боятся им заболеть ибо лечат сейчас его на ура.
Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок.
Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
Як відомо, Брюссель поставив мету вакцинувати 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
Кому надо, пускай за рубеж едут там в клинике все эти дни под присмотром проходят.
Возьмите население Китая и Индии. это половина населения земли. одна колется своей, другая колется взятой по лицензии чужой.
Вам же Индийскую непонятку присылают, сами они её не используют.
ваша вера во всемогущество США, надо уже положить в ящик.
в переди эпоха Китая!
Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако, наиболее популярна среди старшего поколения: 71% для людей 40-54 лет, 65% для людей 55 лет и старше. В то, что вирус возник естественным путём больше верят респонденты 18-24 лет - 34%.
https://www.golosameriki.com/a/gudkov-interview-putin-rating/5022127.html
Была бы вакцина в апреле - мае - 100% бы захотели. Когда 2 недели не выходишь из дома, а улицы патрулирует квадрокоптер - это реально жутковато.
А сейчас же - у многих уже переболели им знакомые и родственники. Страх - притупился. К тому же, у многих знакомым и родственникам уже сделали прививки и они знают что от неё могут быть относительно неприятные последствия. Вот и говорят про себя: "да ну его нафиг. Я молодой и здоровый, мне от коронавируса ничего не будет. Не будем рисковать".
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25