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вакцина (3528) карантин (16095) опитування (1405) Росія (47263) Левада-Центр (71) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною

У Росії зменшується кількість тих, хто готовий зробити щеплення від коронавірусу вакциною "Спутник V" - за даними лютневого дослідження, лише 30% мають бажання зробити щеплення, 62% не мають. Ще в грудні це співвідношення було відповідно 38% на 58%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Левада-Центром у лютому 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Менше за інших щеплення готові зробити люди у віці 18-24 років (19% - готові, 75% - не готові), а також у віці 25-39 років (22% - готові, 73% - не готові). При цьому серед людей 55 років і старше так відповіли 40% і 49% опитаних відповідно.

Найчастіше росіяни не мають готовність зробити щеплення через загрозу побічних ефектів (37%) і необхідності дочекатися кінця випробувань (23%). Крім того, 16% в цілому не бачать в цьому сенсу. У грудні 2020 року побічних ефектів боялися менше - 29%, а закінчення випробувань чекали більше - 30%.

Читайте також: Степанов відреагував на заявку про реєстрацію "Супутника-V" в Україні: Подивимося, що таке ця російська вакцина

Згідно з даними дослідження, 64% російських громадян вважають, що коронавірус SARS-CoV-2, що викликає інфекцію COVID-19, створили штучно як нову форму біологічної зброї. Лише 23% сказали, що вірус виник природним шляхом, без участі людини.

Водночас згідно з результатами опитування, росіяни все менше занепокоєні з приводу інфікування на коронавірус. 56% опитаних сказали, що не хвилюються з приводу зараження, 43%, навпаки, сказали, що бояться цього. Для порівняння: у жовтні 2020 року 64% говорили, що бояться заразитися на коронавірус, а 34% - що не бояться.
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Топ коментарі
+30
русне надо не от ковида прививки, а от бешенства.
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01.03.2021 19:03
+23
Та ні, в Рай - значить в Рай!
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01.03.2021 18:58
+13
А я наполягаю ! 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3439
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01.03.2021 19:05
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Та ні, в Рай - значить в Рай!
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01.03.2021 18:58 Відповісти
Да. Каждому по три литра спутника ректально.
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01.03.2021 20:02 Відповісти
А на *** ,они **** боярой уже привились ... 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 8319
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01.03.2021 19:00 Відповісти
С огуречным лосьоном на метиле...
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01.03.2021 19:08 Відповісти
62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3548
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01.03.2021 19:23 Відповісти
Ватан ,тебя в Украине могут напоить только смолой горящей ... 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 9487
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01.03.2021 19:55 Відповісти
русне надо не от ковида прививки, а от бешенства.
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01.03.2021 19:03 Відповісти
Не хатят? Тю, а шо такое?
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01.03.2021 19:05 Відповісти
Відколи ***** цікавить "мнєніє" холопів?
Воістину, Кінець Світу вже близько...
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 87
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02.03.2021 03:18 Відповісти
А я наполягаю ! 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 3439
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01.03.2021 19:05 Відповісти
Зараз українців вакцинують ковішилдом наполовину із сіноваком. То буде не гірше, аніж спутнік.
Але в нас не 60%, а всі 80% не підуть. Хоча логічним було б, щоб виборці так званого президента довіряли його рішенням.
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01.03.2021 20:18 Відповісти
Всі бояться. Бо не вірять ні в якість, ні в ефективність.
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01.03.2021 20:27 Відповісти
Але ж у ефективність Зеленського повірили, хоча він гірший як президент, порівняно із Індусами-фармацевтами.
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01.03.2021 20:47 Відповісти
Дартаньяну Боярскому "Спутник" привили так он чуть кони не двинул, еле откачали.

Видео; - https://rg.ru/2020/09/15/reg-szfo/mihail-boiarskij-upal-v-obmorok-pri-vakcinacii-ot-grippa.html
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01.03.2021 19:07 Відповісти
Тысяча чертей! Гвардейцы ***** в белых халатах против д'Артаньяна!
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01.03.2021 19:48 Відповісти
Чудова новина! 62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 341
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01.03.2021 19:08 Відповісти
Там ніхто не питає. Не хочеш робити - вон з роботи.
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01.03.2021 19:09 Відповісти
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 1684
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01.03.2021 21:24 Відповісти
50/50 с боярой согласны 73%.
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01.03.2021 19:09 Відповісти
***** заставит, ишь ты вольнодумничать надумали
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01.03.2021 19:14 Відповісти
Що значить - готові, не готові?!
...
Перейду на восточноукраинский язык: это что за либерастия? Прав человека захотелось, как в гейропе и пиндосии? Ану всем по расписанию явиться на ветеринарные станции! При себе иметь пластиковый пакет для захоронения в случае летального исхода!
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01.03.2021 19:15 Відповісти
Врагі сперли зкріпу, не інакше!
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02.03.2021 03:20 Відповісти
Вітаю! Трохи оффтоп: щойно прочитав невеличке оповідання - ось вона яка, шизофренія у важкій формі з ускладненнями...
Святослав Логинов. В ОСАДЕ
І що характерно, таких "тихих вар'ятів" дохріна.
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02.03.2021 03:26 Відповісти
Вітаю, колего. Обов'язково прочитаю, але вже завтра по обіді. Бо на 12:00 на мене чекає моторошна людина з чарівною посмішкою (дантистка). Подрімати троха треба.
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02.03.2021 03:34 Відповісти
Ух, ****... Перед цим таке точно краще не читати.
І ось іще на тему 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 4242 :
Я - плохой человек
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02.03.2021 03:39 Відповісти
А оце просто шедевр чорного гумору:
Роберт Спрехт. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ
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02.03.2021 06:48 Відповісти
62% россиян не хотят прививаться российской вакциной "Спутник V", - опрос Левада-Центра - Цензор.НЕТ 4107
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01.03.2021 19:24 Відповісти
Принудительно,на законодательном уровне
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01.03.2021 19:24 Відповісти
Та пох на рашку, сколько хотят прививаться индийской вакциной в Украине?
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01.03.2021 19:27 Відповісти
Да, интересно сравнить результаты опросов.
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01.03.2021 19:50 Відповісти
Чего там няньчиться, заставить рабов послушаться хозаина и всё, без вариантов.
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01.03.2021 19:27 Відповісти
Скрєпи скрєпами, а жити то хоцца)
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01.03.2021 19:30 Відповісти
Британцы массово делают прививки от COVID-19, чтобы выйти из изоляции. Эксклюзив

https://news.obozrevatel.com/society/grazhdane-otvetstvenno-otnosyatsya-k-vaktsinatsii-ukrainka-rasskazala-kak-v-velikobritanii-immuniziruyut-ot-covid-19.htm?_gl=1*poxr4c*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDYxODk3NC40MTEuMS4xNjE0NjE5OTMzLjA.&_ga=2.98283487.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
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01.03.2021 19:33 Відповісти
😂😁😭😆😎😀😅
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01.03.2021 19:34 Відповісти
Нет, вы только посмотрите на них, какие не патриотичные негодяи! 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3419
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01.03.2021 19:38 Відповісти
А тетё Варе, по ейной воле, Да «Спутник V» - три дня кололи,От доз - распух лица овал ...Зато... кокошник не спадал 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7992
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01.03.2021 19:40 Відповісти
Похер на кацапов и на их мнение
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01.03.2021 19:43 Відповісти
А жаль, був би більший процент "над стопкою зажмурених".
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01.03.2021 19:44 Відповісти
Их Спутником и не прививают, их прививают ГАМ-КОВИД-ВАК 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 2212
Спутник V - это международное название, которое в местной медицине не используется.
только как бренд или торговая марка препарата.

Кстати появился Спутник ЛАЙТ, для совсем больных и не возможным поставить другую вакцину по состоянию здоровья.
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01.03.2021 19:50 Відповісти
90 % Украинцев не хотят вакцинироваться индийской паленкой. Так что у них дела с вакцинацей получше чем у нас.
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01.03.2021 19:55 Відповісти
Медведчук себе спутник в зад в колол?А то тут выступал,что очень хочет.
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01.03.2021 19:55 Відповісти
кстати в оригинале:
Больше половины россиян (56%) в общем не боятся заразиться коронавирусом. Это самый большой показатель с февраля 2020 года. При этом треть опрошенных (31%) определённо не боятся заразиться, 25% - скорее не боятся. 43% всё еще опасаются заразиться. Определённо опасаются - 20%, скорее опасаются - 23%.

----------------
с этого и надо было статью начинать. Эпидемия ушла на спад, ограничений все меньше и меньше. Переболевших огромное количество + привитые уже составляют хороший % для предотвращения вспышки.
56% даже не боятся им заболеть ибо лечат сейчас его на ура.
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01.03.2021 19:59 Відповісти
гы, при выборке 1600 человек
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01.03.2021 20:04 Відповісти
ЄС перевіряє індійського виробника вакцини AstraZeneca - Reuters

Європейський регулятор з лікарських засобів проводить аудит виробничого майданчика Індійського інституту сироваток (Serum Institute of India, SII). Як повідомляє Reuters, це є необхідним кроком перед тим, як вакцина AstraZeneca від COVID-19, вироблена там, може бути експортована в блок.
Індійський інститут сироваток, найбільший у світі виробник вакцин, випускає вакцину AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом, для десятків країн з низьким і середнім рівнем доходів.
Джерело агентства зазначило, що точна причина аудиту виробничих процесів і виробничих потужностей SII не була зрозуміла, але «зелене світло» буде означати, що препарат може бути експортований в Європейський Союз.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Європейська комісія, які контролювали контракти на поставку з AstraZeneca, відмовилися коментувати конкретно аудит. SII і AstraZeneca також відмовилися коментувати це питання.
Днями виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо заявив законодавцям ЄС, що сподівається збільшити поставки в блок з 27 країн в ІІ кварталі після падіння в перші три місяці року. Згідно з контрактом з ЄС, компанія зобов'язалася доставити 180 млн доз в ІІ кварталі. Він сказав, що компанія збільшить обсяг виробництва у ІІ кварталі, використовуючи заводи за межами ЄС, у яких не було виробничих проблем, в тому числі в США. Він не згадав SII. Високопоставлений чиновник ЄС, який брав участь в переговорах з AstraZeneca, раніше повідомив Reuters, що SII може бути потенційним постачальником.
Як відомо, Брюссель поставив мету вакцинувати 70% дорослого населення ЄС до кінця літа.
Як повідомлялося, 23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія з 500 000 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield).
Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
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01.03.2021 20:05 Відповісти
Так навіть в такому випадку AstraZeneca не дорівнює Covishield. Вони можуть виготовлятися на однакових потужностях але AstraZeneca має свій склад, а Covishield в будь якому випадку буде матий свій, який повинен хоч чимось відрізнятися. Такі умови вироблення аналогів. Тому власн він і має іншу назву.
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01.03.2021 20:22 Відповісти
Interesno jesli sprosili pro Pfizer skolko ruskix soglasilis togda,a skolko net 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 7148
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01.03.2021 20:05 Відповісти
они о нем и не знают, зачем всякой дурью башку забивать 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3894
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01.03.2021 20:10 Відповісти
Znajet oni komu nado.Ixneje ambasadori ejio vkololi,a ne sputnik. 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 6253
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01.03.2021 20:15 Відповісти
тем более какой идиот за минимум 20$ будет колоть вакцину от последствий которой в стране никто и не спасет.
Кому надо, пускай за рубеж едут там в клинике все эти дни под присмотром проходят.
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01.03.2021 20:19 Відповісти
U nas pfizer bolsinstve kolit,poka nekakix serioznix problem s nim nebylo i nekakix prismotrov takze.Moderna takze no tex malo poka polucili eto vot dorogaja po sravneniju s pfizer
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01.03.2021 20:25 Відповісти
и 2. Эта вакцина так мало распространена по миру, что о ней знает узкий круг в ЕС и Америке. Все остальные страны, а по населению их 4/5 части колются совершенно другими вакцинами.

Возьмите население Китая и Индии. это половина населения земли. одна колется своей, другая колется взятой по лицензии чужой.

Вам же Индийскую непонятку присылают, сами они её не используют.
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01.03.2021 20:28 Відповісти
Segodnia anglicani dajut danyje pro pfizer.Tak danyje sleducije sto te liudi 70 let i bolse kotoryje polucili odin ukol smertnost umensilos na 85%,umensilos bolnix kotorix nado lozit v bolnicu na 80%,to jest oni probolejet liogkoj forme ili daze nepocustvojet.Pfizer eto ocen izveznaja imeno medicine kompanija jej mozno doveriat,a vot vsiakyje tam sputnik ili kitajci eto uze voprosov mnogo u nix netu imeni
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01.03.2021 20:55 Відповісти
вы думаете у других не так 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 9454
ваша вера во всемогущество США, надо уже положить в ящик.
в переди эпоха Китая!
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01.03.2021 21:05 Відповісти
Pocemu tolko amerika,tam vet sovmesnaja i nemeckaja kompanija ejio delali.Pro angliskuju astra zenecu toze neploxo piset,brity uze dajut rezultati posle prilivok,u nix vet ocen mnogo liudej prosli i paprostu dajiot danyje sto imejet
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01.03.2021 21:11 Відповісти
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 8164
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01.03.2021 20:10 Відповісти
у вас статья урезана на 90% . в оригинале:
Версия об искусственном происхождении вируса доминирует во всех возрастных группах, однако, наиболее популярна среди старшего поколения: 71% для людей 40-54 лет, 65% для людей 55 лет и старше. В то, что вирус возник естественным путём больше верят респонденты 18-24 лет - 34%.

62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 1441
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01.03.2021 20:17 Відповісти
И пить только рисийский стекломой.
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01.03.2021 20:28 Відповісти
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 5971 62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3099
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01.03.2021 20:33 Відповісти
Это же Левада. Они никогда не спросят - готовы ли вы вакцинироваться? А обязательно спросят - готовы ли вы вакцинироваться отечественной вакциной? Маленький манипулятор Гудков который работает только заказу Радио Свобода, и американских же Ведомостей. И вряд ли вообще опрос имел место.
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01.03.2021 20:41 Відповісти
"Голос Америки" Лев Гудков.
https://www.golosameriki.com/a/gudkov-interview-putin-rating/5022127.html

62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 3372
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01.03.2021 20:49 Відповісти
Виглядає, що Словаччина таки теж купуватиме цю калабушку.
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01.03.2021 21:01 Відповісти
Ну, тогда начинайте уничтожать антирабическую вакцину. Это первое дело, а уж опосля...
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01.03.2021 23:15 Відповісти
62% росіян не хочуть робити щеплення російською вакциною "Супутник V", - опитування Левада-Центру - Цензор.НЕТ 2211
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01.03.2021 23:13 Відповісти
Правильно! Сначала надо привить всех крымлядей и лугондонов.
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01.03.2021 23:19 Відповісти
Вакцины в РФ в принципе никто не любит. Тут уже играет роль - на сколько граждане боятся коронавируса. (что страшнее: вирус или вакцина?)

Была бы вакцина в апреле - мае - 100% бы захотели. Когда 2 недели не выходишь из дома, а улицы патрулирует квадрокоптер - это реально жутковато.

А сейчас же - у многих уже переболели им знакомые и родственники. Страх - притупился. К тому же, у многих знакомым и родственникам уже сделали прививки и они знают что от неё могут быть относительно неприятные последствия. Вот и говорят про себя: "да ну его нафиг. Я молодой и здоровый, мне от коронавируса ничего не будет. Не будем рисковать".
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01.03.2021 23:35 Відповісти
Колоть насильно. Нам здоровый враг не нужен
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02.03.2021 01:53 Відповісти
а как же скрепы? деды ваевали, и всё такое?
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02.03.2021 03:15 Відповісти
Заскрипіли скрєпи...
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02.03.2021 03:24 Відповісти
а что, кто-то у них будет спрашивать, хотят или нет?)
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02.03.2021 11:41 Відповісти
Оскільки деякі запеклі цензорівські антиваксери чомусь обходять теми, де обговорюють вакцину Спутник-V строрною, я їм трохи допоможу.
Андрій Сокілко
Відверто кажу, супутник, як і будь-яка вакцина, - отруйне лайно.
09.03.2021 19:25
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10.03.2021 11:41 Відповісти
 
 