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Унікальний музей-корабель на базі чинного корвета "Вінниця" з'явиться в Миколаєві

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Унікальний музей-корабель на базі чинного корвета

Корвет "Вінниця" планують перетворити на музей-корабель і розмістити на набережній відкритого міського простору "Восьмий причал" у Миколаєві.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє Цензор.НЕТ.

У березні навчальний корабель Військово-морських Сил України "Вінниця" передадуть Центральному військово-морському музею, філії Національного військово-історичного музею України.

На думку міністра, такий корабель-музей популяризує традиції українського військового флоту, а "Восьмий причал" стане одним із туристичних місць міста.

Всі українські музеї морської і військово-морської тематики залишилися на території окупованого Криму. Кримський республіканський Центр підводних досліджень давно планував відновити військово-морську музейну справу. Музей планували відкрити в Одесі, але там для нього не вдалося відшукати приміщення.

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"Ми знайшли підтримку в Миколаєві, і з'явилася ідея відкрити не просто музей, а музей-корабель. На цю роль найкраще підійшов корвет "Вінниця"", - пояснив Сергій Воронов, директор Центрального військово-морського музею.

На "Вінниці" є 2 артилерійські знаряддя, всередині є кілька бойових постів, дві гідроакустичні станції з приладами.

"Ми плануємо відновити гідроакустичні станції та центр управління артилерійською стрільбою. Ми вивчаємо досвід подібних музеїв-кораблів і плануємо за зразком американських музеїв авіаносців на "Вінниці" зробити доступ в артилерійські установки", - розповів Воронов.

Корабель працюватиме не тільки як музей, а й як навчальний центр для морських спеціальностей.

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"У Миколаєві, місті корабелів, не перший рік мріють про створення такого музею. Неодноразово на місцевому рівні обговорювалася ідея перетворення на такий музей недобудованого крейсера "Україна". Радує, що це питання зрушилося з мертвої точки, і незабаром у Миколаєві можна буде показувати гостям такий унікальний об'єкт. Корвет "Вінниця" - перший спільний проєкт Національного військового музею України, командування флоту і "Восьмого причалу"", - говорить депутат Миколаївської міськради, власник відкритого міського простору "Восьмий причал" Микола Капацина.

Команда музею планує, що військово-морський музей "Вінниця" сам зароблятиме на своє утримання.

"Подібний корабель-музей у польському Гданську щорічно пропускає понад 20 тисяч відвідувачів. Ми теж можемо розраховувати на таку кількість" - пояснює Сергій Воронов.

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Згідно з його планами, "Вінниця" увійде в федерацію кораблів-музеїв світу і стане додатковим місцем тяжіння для туристів.

Довідка. Корвет "Вінниця" - багатоцільовий корабель прибережної дії. Спущений на воду в 1976 році. Виконував завдання в акваторії Чорного моря. У складі ВМС ЗС України брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.

У світі існує кілька сотень кораблів-музеїв, на яких розміщена експозиція, присвячена історії, екіпажу і подій судна. Найвідоміші з них вітрильний лінійний корабель "Вікторі" в британському Портсмуті або американський лінійний корабель "Айова" в Лос-Анджелесі. В Україні своя історія військових кораблів. Корвет "Вінниця" стане першим таким об'єктом військово-морської спадщини.
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Топ коментарі
+7
Лучше бы **** корвет появился ... Уникальный музей-корабль на базе действующего корвета "Винница" появится в Николаеве - Цензор.НЕТ 5802
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01.03.2021 19:04
+6
Правильно! А на базе ВМС Украины сделать цирк!
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01.03.2021 19:07
+5
У нас не ВМФ, а один сплошной МУЗЕЙ.
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01.03.2021 19:25
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Лучше бы **** корвет появился ... Уникальный музей-корабль на базе действующего корвета "Винница" появится в Николаеве - Цензор.НЕТ 5802
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01.03.2021 19:04 Відповісти
"в 2018 году, после составления дефектовочного акта корпуса "Винницы", стоимость восстановительных работ, оценивалась в 270 - 500 млн грн.."(с)
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01.03.2021 19:16 Відповісти
Правильно! А на базе ВМС Украины сделать цирк!
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01.03.2021 19:07 Відповісти
О! Пафосу побільше! А в чому його унікальність? В кількості бабла що буде спищено на цьому ділі? Уникальный музей-корабль на базе действующего корвета "Винница" появится в Николаеве - Цензор.НЕТ 328
"Мидуєй" в Сан-Дієго це унікальний музей. Чі "Міссурі", чі "Титаніка".
Уникальный музей-корабль на базе действующего корвета "Винница" появится в Николаеве - Цензор.НЕТ 9779
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01.03.2021 19:12 Відповісти
У нас не ВМФ, а один сплошной МУЗЕЙ.
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01.03.2021 19:25 Відповісти
В Одессе поставьте, что за бред кто в Николаев поедет ради одного конверта
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01.03.2021 19:46 Відповісти
Туда завезут ещё макет крейсера "Авроры" Унікальний музей-корабель на базі чинного корвета "Вінниця" з'явиться в Миколаєві - Цензор.НЕТ 9501 Нарид Украины всё советское музеит
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01.03.2021 19:54 Відповісти
в Николаев из Херсона на трамваях приезжают покататься. а, корвет - хоть какое-то напоминание о том, чем славился город в былые времена.
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01.03.2021 22:13 Відповісти
В Балаклаве! мы подождем
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01.03.2021 20:05 Відповісти
И нафига Нико этот татарский металлолом? Ладно бы кого-то из кораблей нашей постройки.
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01.03.2021 23:38 Відповісти
"Был там и я, и, на толпу глазея,
С болью в душе понял я вещь одну,
Чтобы не стать этаким вот музеем,
В нужный момент лучше пойти ко дну"©
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01.03.2021 23:58 Відповісти
Музей чего, совка или усрс#2? Что особенного этот корабль сделал для Украины? Переплавить его в беспилотники. Или забить горючим и запустить в севастопольскую бухту.
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02.03.2021 01:34 Відповісти
а командувача ВМФ екскурсоводом туди....
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02.03.2021 07:29 Відповісти
 
 