На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency

На вакантні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подалося 169 кандидатів, з яких 111 претендують на крісло керівника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Transparency Ukraine.

Зі 169 кандидатів на вакантні посади в САП 128 візьмуть участь у конкурсі - 41 не допустили через формальні підстави.

На посаду керівника отримали 111 заяв, на заступника - 90, начальника відділу - 75.

Очолити САП може в.о. керівника Максим Грищук, "слуга народу", глава комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна або ексголова управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Також серед допущених є і прокурори САП Сергій Козачина, Ігор Семак, Андрій Перов, а також керівник юридичного управління НАБУ Ігор Ярчак.

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Нагадаємо, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП. Конкурс із вибору глави САП стартував 25 січня.