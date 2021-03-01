УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15722 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 461 5
Transparency International (102) конкурс (853) Горбатюк (350) Костін (188)

На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і

На вакантні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подалося 169 кандидатів, з яких 111 претендують на крісло керівника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Transparency Ukraine.

Зі 169 кандидатів на вакантні посади в САП 128 візьмуть участь у конкурсі - 41 не допустили через формальні підстави.

На посаду керівника отримали 111 заяв, на заступника - 90, начальника відділу - 75.

Очолити САП може в.о. керівника Максим Грищук, "слуга народу", глава комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна або ексголова управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

Також серед допущених є і прокурори САП Сергій Козачина, Ігор Семак, Андрій Перов, а також керівник юридичного управління НАБУ Ігор Ярчак.

Читайте також: На посаду глави САП шалений конкурс, - Венедіктова

Нагадаємо, 15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП. Конкурс із вибору глави САП стартував 25 січня.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, якщо так багато прітіндєнтов, значить посада дуже дохідна...На должность руководителя САП претендуют 111 кандидатов, среди которых экс-глава управления спецрасследований ГПУ Горбатюк и "слуга народа" Костин, - Transparency - Цензор.НЕТ 3798
показати весь коментар
01.03.2021 20:14 Відповісти
все хотят прибарахлиться...
показати весь коментар
01.03.2021 20:22 Відповісти
Бывшим региАналам и подельникам енакиевского урки приоритет.
показати весь коментар
01.03.2021 20:48 Відповісти
припишите в Закон после окончания службы глава На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 3450 САП подлежит ЛИКВИДАЦИИ.... интересно хоть потом один дэбил найдется на конкурс!!!??? На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 4368 На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 2397 На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 3795 На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 1986
показати весь коментар
01.03.2021 21:23 Відповісти
Є там достойна людина, зараз в.о. голови САП, так званий «прокурор-кіборг», Грищук Максим 36 років, народний Герой України.
Оберуть його, буде у мене довіра до САП, ні - навряд
На посаду керівника САП претендують 111 кандидатів, серед яких ексголова управління ГПУ Горбатюк і "слуга народу" Костін, - Transparency - Цензор.НЕТ 1197
показати весь коментар
01.03.2021 21:28 Відповісти
 
 