Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вбачає в протестах проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку швидше викид агресії, який не варто плутати зі стратегічними загрозами.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Міністр розповів, що він дізнався про вирок Стерненку в день винесення вердикту, оскільки в Одесі було потрібно залучення додаткових сил поліції. За словами Авакова, президент України Володимир Зеленський дізнався про вирок після вироку.
Глава МВС зазначив, що не очікував "такого напруження" на акції протесту біля Офісу президента в день винесення вироку.
"Низка випадковостей показала, що напруга занадто висока, особливо, коли її підігрівають...не треба плутати скидання агресії зі стратегічними загрозами. Стратегічних загроз, я вважаю, в цьому сенсі немає", - заявив Аваков.
Глава МВС висловив подив тим, що суспільство "героїзує Стерненка", але зазначив, що кримінальні справи проти Стерненка "дуже швидко побігли вперед".
"Немає ідеальних людей і ідеального суспільства. Судова система така, яка є. Можливо, це і породжує кризу справедливості...Певні сили стимулювали цей крок (винесення вироку. - Ред.)" - зазначив міністр.
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оккупантов
1. Сабаков - азербайжанський вірмен-приблуда, якого в Україну привіз папік-ара. Настільки ненавидить Україну, що навіть надрукований українською мовою текст прочитати не може.
2. Бенядиктова.Не треба навіть досліджувати біографію цієї проКурви - лице бурятки саме все каже. А діла тим більше.
3. Літінант фальшивий Баканов Ванька. Криворіжський квартальний рускамірський виродок, шабес-гой ЗЕлупин. Розвалює СБУ вслід за папєрєдніками до фундаменту.
4. Про "суддівський корпус", крім руска-монгольських матюків, нема слів. Якого, чи яку, не візьми - зразок морального падіння людини. Такі судисти, схоже, вже народжуються від якихось покручів з урізаною ДНК, з якої видалені елементи совісті, честі та сорому.
І так якого не візьми! Від рядового мусора до мерзоти на посадах міністрів, генпрокурвів та інших "достойників". Суцільна рускамірська погань, ненависники України і українців!
И Аваков и Зеля узнали о приговоре в день его вынесения!
Кому вы рассказываете такие сказки?.
Безумовно, віримо, знаємо що вони не знали про це і не мають до цього ніякого відношення. Та цей міністр досі нічого не знає і не чув про вбивство Сашка Білого, преЗЕдент нічого не чув і не знає про зраду і зрив операції проти вагнерівців, про виселення із будинку і зняття охорони з ексначальника ГУР Василя Бурби, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів у Білорусі. Він, в своєму віртуально смартфонно-тренажерному та ненажерно-хуцповому світі всеосяжного перемир'я нічого не знає про те що вчора ЗНОВУ маємо втрати, дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі...
Приговор Стерненко - это политическое преследование.
Русский разведчик Портнов, олицетворение беспредела в правозащитной системе, сделал за две недели двухходовочку. Через подконтрольного судью - вынес приговор Стерненко. И вот, истекает срок производства по его дружку Татарову. Теперь тот может спокойно ходить на работу. Для него тяжелые времена закончились. Отмазали. Портнов снова показал всем, кто в доме хозяин.
Еще вчера Зеленский на открытии форума «Украина 30. Реформа правосудия» так хорошо рассказывал, что его команда таки сделает реформу.
Вот и сделали - отмазали Татарова, также, как и посадили Стерненко - по беспределу. В прошлом году назначили Генпрокурору Ирине Венедиктовой в замы человека Портнова - Алексея Симоненко
Когда Максим Микитась пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Татарова об аферах с квартирами Нацгвардии, казалось бы, что Татарову крышка, но не тут то было. По ходатайству адвокатов Татарова Печерский суд вынес постановление о передаче этого дела от НАБУ в СБУ. Нарушив КПК, где четко указано, что такие дела ведет НАБУ. Офис генпрокурора выполнил это странное решение. Мало того, опасаясь, что САП и НАБУ через ВАКС отменят это решение Венедиктова оперативно организовала жалобу в Киевский апелляционный суд. Киевский апелляционный суд в турборежиме рассмотрел жалобы и отклонил их, оставив в силе решение Печерского суда. Затем и Верховный суд подыграл Портнову-Ермаку, не приняв к производству кассационные жалобы. И решение Печерского суда осталось в силе. Все три инстанции прошли за 10 дней. Красота. Здесь годами ждут, а тут турборежим.
Потому что сотрудничали три внешние команды: Офис президента Офис генпрокурора и адвокаты Татарова - и три суда: Печерский, Апелляционный и Верховный. Все играли за Татарова.