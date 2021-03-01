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Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков: виносити

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вбачає в протестах проти вироку одеському активісту Сергію Стерненку швидше викид агресії, який не варто плутати зі стратегічними загрозами.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністр розповів, що він дізнався про вирок Стерненку в день винесення вердикту, оскільки в Одесі було потрібно залучення додаткових сил поліції. За словами Авакова, президент України Володимир Зеленський дізнався про вирок після вироку.

Глава МВС зазначив, що не очікував "такого напруження" на акції протесту біля Офісу президента в день винесення вироку.

"Низка випадковостей показала, що напруга занадто висока, особливо, коли її підігрівають...не треба плутати скидання агресії зі стратегічними загрозами. Стратегічних загроз, я вважаю, в цьому сенсі немає", - заявив Аваков.

Глава МВС висловив подив тим, що суспільство "героїзує Стерненка", але зазначив, що кримінальні справи проти Стерненка "дуже швидко побігли вперед".

"Немає ідеальних людей і ідеального суспільства. Судова система така, яка є. Можливо, це і породжує кризу справедливості...Певні сили стимулювали цей крок (винесення вироку. - Ред.)" - зазначив міністр.

Також читайте: Батьки Стерненка заявили в поліцію про переслідування
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Топ коментарі
+40
Аваков , а как там дело по Рифу обстоит?Или ваша совместная прессуха с весельчаком не была провокацией?
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01.03.2021 20:25
+38
От кого провокация? Ты же один из власти, плоть от плоти, и тебе теперь вовек не отмыться от зеленого дерьма, иуда.
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01.03.2021 20:22
+36
Дело Стерненко - супер показательное! На человека совершили три покушения, менты были к этому причастны, СБУ типа расследовало и .... посадили самого потерпевшего!
А почему? Посмел выступить/озвучить про незаконную застройку в Одессе, про аваковский наркотрафик и все...тюрьма!
Это тот случай когда криминалитет действует в унисон с полицией и СБУ !!!
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01.03.2021 20:34
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Стратегическая угроза єто зебил у власти.
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02.03.2021 01:23 Відповісти
Рюкзаков будет сидеть в тюрьме!
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02.03.2021 04:07 Відповісти
Навіщо він нам "в тюрьме"? Зробити йому те, що він зробив Білому.
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02.03.2021 07:09 Відповісти
Так расскажи нам о том,как ты,Авакян,отличился на Майдане? Или о пролитых тобой мешками кровь на фронте? Конкретики ему подавай,чертиле.
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02.03.2021 06:21 Відповісти
да...аваков черт.....борьба Стерненка опасне МАЙДАНА!!!!!!!Стерненко говорит о том---ЧТО ДОЖНА БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СУДАХ и ПОЛИЦИИ...а МИНИСТР МВД----на стороне бандитов....парадокс...или аваков черт или аваков----министр

оккупантов
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02.03.2021 06:27 Відповісти
Аваков, а при чем здесь Стерненко? Люди вышли против произвола и несправедливости судов , а Стерненко,лиш один из многих.
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02.03.2021 06:43 Відповісти
пошов ти наХ... виродок
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02.03.2021 06:56 Відповісти
А замутить такое дело это что?
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02.03.2021 07:28 Відповісти
Не плохо придумал: все дураки,а Аваков умный.
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02.03.2021 07:36 Відповісти
Вони хто? Правоохоронці і правосуддя, чи зборище україножерів, відрижка рускамірської колоніальної імперії, кочові елементи, які або самі, або їхні папіньки/маміньки яких приперлись в Україну з своєю кирзою та портянками?
1. Сабаков - азербайжанський вірмен-приблуда, якого в Україну привіз папік-ара. Настільки ненавидить Україну, що навіть надрукований українською мовою текст прочитати не може.
2. Бенядиктова.Не треба навіть досліджувати біографію цієї проКурви - лице бурятки саме все каже. А діла тим більше.
3. Літінант фальшивий Баканов Ванька. Криворіжський квартальний рускамірський виродок, шабес-гой ЗЕлупин. Розвалює СБУ вслід за папєрєдніками до фундаменту.

4. Про "суддівський корпус", крім руска-монгольських матюків, нема слів. Якого, чи яку, не візьми - зразок морального падіння людини. Такі судисти, схоже, вже народжуються від якихось покручів з урізаною ДНК, з якої видалені елементи совісті, честі та сорому.

І так якого не візьми! Від рядового мусора до мерзоти на посадах міністрів, генпрокурвів та інших "достойників". Суцільна рускамірська погань, ненависники України і українців!
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02.03.2021 08:35 Відповісти
Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація - Цензор.НЕТ 5486
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02.03.2021 08:36 Відповісти
Який же справедливий Аваков, прямо нічого сказати. Беркутівців, які вбили кожен по кілька десятків мирних протестувальників відпустили і нічого з ними не роблять, ворогів, які тут розв'язали війну не тягають по судах, а Стерненко, який можливо і дав по пиці сепару, який тягнув Одесу до агресора, скоренько розслідували і ще сфальшували, щоб не лопнуло в суді на розбій. Немає вибірковості, пане Аваков?
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02.03.2021 08:36 Відповісти
армянская мафия рулит Украиной
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02.03.2021 08:51 Відповісти
Ну, надо же!
И Аваков и Зеля узнали о приговоре в день его вынесения!
Кому вы рассказываете такие сказки?.
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02.03.2021 09:19 Відповісти
Рюкзаков, він як той вуж...
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02.03.2021 09:39 Відповісти
аваков - курвогнида смердюча
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02.03.2021 10:39 Відповісти
"Міністр розповів, що він дізнався про вирок Стерненку в день винесення вердикту, оскільки в Одесі було потрібно залучення додаткових сил поліції. За словами Авакова, президент України Володимир Зеленський дізнався про вирок після вироку".

Безумовно, віримо, знаємо що вони не знали про це і не мають до цього ніякого відношення. Та цей міністр досі нічого не знає і не чув про вбивство Сашка Білого, преЗЕдент нічого не чув і не знає про зраду і зрив операції проти вагнерівців, про виселення із будинку і зняття охорони з ексначальника ГУР Василя Бурби, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів у Білорусі. Він, в своєму віртуально смартфонно-тренажерному та ненажерно-хуцповому світі всеосяжного перемир'я нічого не знає про те що вчора ЗНОВУ маємо втрати, дев'ять українських воїнів постраждали внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої на Донбасі...
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02.03.2021 10:49 Відповісти
сіркою засмерділо. чорт ротяку роззявив.
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02.03.2021 11:14 Відповісти
Волю українським патріотам, ворам та ворогам України вязниця та смерть!
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02.03.2021 11:42 Відповісти
Садить чувака на 23 февраля в подарок ***** руками судьи-коллаборанта за нападение на руководителя титушек - это, конечно же, не провокация. Аваков - черт. Решала-мокрушник из 90х.
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02.03.2021 12:24 Відповісти
Возможно он и до Шапошникова добрался, так как тот замолчал, а перед этим очень много на эффективного министра нашего "наговаривал", тут не только Стерненко
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02.03.2021 12:53 Відповісти
СТЕРНЕНКО СЕЛ, А ТАТАРОВ НЕ СЯДЕТ.
Приговор Стерненко - это политическое преследование.
Русский разведчик Портнов, олицетворение беспредела в правозащитной системе, сделал за две недели двухходовочку. Через подконтрольного судью - вынес приговор Стерненко. И вот, истекает срок производства по его дружку Татарову. Теперь тот может спокойно ходить на работу. Для него тяжелые времена закончились. Отмазали. Портнов снова показал всем, кто в доме хозяин.
Еще вчера Зеленский на открытии форума «Украина 30. Реформа правосудия» так хорошо рассказывал, что его команда таки сделает реформу.
Вот и сделали - отмазали Татарова, также, как и посадили Стерненко - по беспределу. В прошлом году назначили Генпрокурору Ирине Венедиктовой в замы человека Портнова - Алексея Симоненко
Когда Максим Микитась пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Татарова об аферах с квартирами Нацгвардии, казалось бы, что Татарову крышка, но не тут то было. По ходатайству адвокатов Татарова Печерский суд вынес постановление о передаче этого дела от НАБУ в СБУ. Нарушив КПК, где четко указано, что такие дела ведет НАБУ. Офис генпрокурора выполнил это странное решение. Мало того, опасаясь, что САП и НАБУ через ВАКС отменят это решение Венедиктова оперативно организовала жалобу в Киевский апелляционный суд. Киевский апелляционный суд в турборежиме рассмотрел жалобы и отклонил их, оставив в силе решение Печерского суда. Затем и Верховный суд подыграл Портнову-Ермаку, не приняв к производству кассационные жалобы. И решение Печерского суда осталось в силе. Все три инстанции прошли за 10 дней. Красота. Здесь годами ждут, а тут турборежим.
Потому что сотрудничали три внешние команды: Офис президента Офис генпрокурора и адвокаты Татарова - и три суда: Печерский, Апелляционный и Верховный. Все играли за Татарова.
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02.03.2021 13:01 Відповісти
Аваков: виносити "справу Стерненка" в такій площині в дні Майдану, - це провокація - Цензор.НЕТ 7778
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02.03.2021 20:31 Відповісти
Этот ***** в самом начале войны, помню статью с ним, ругал нацгвардейцев за то что они по украински на долбабве говорят. Мудило.
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02.03.2021 20:47 Відповісти
Парадокскально но ведь именно Аваков сделал из Стерненка героя. Если бы С. дали госохрану, а она подчиняется именно МВД (Авакову) то не было третьего покушения на Стерненко, и он и бы не убил титушку. Кумиром молодежи Стеренко стал после убийства титушки, до этого он был просто яркий активист, как многие. Получаетя как Хутин сейчас сделал из Навального мировую звезду, так и Аваков с Трухановым сделал из Стерненко героя. Не мой герой, мои воевали за Украину на фронте, но молодежи нравится "мученик" Стенренко и это надолго.
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02.03.2021 20:56 Відповісти
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