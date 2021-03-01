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ВР (11734) законопроєкт (1781) мобілізація (1466) резервісти (62) Завітневич (45)

Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів, - "слуга народу" Завітневич

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів, -

Верховна Рада має намір ухвалити в другому читанні законопроект про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки на базі військкоматів. Цей закон дасть змогу впродовж доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.

Про це повідомив журналістам керівник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Йдеться про законопроєкт №3553.

"Законопроєкт стосується впровадження нового виду служби, що передбачає контракти з резервістами оперативного резерву (в особливий період - ред)... Цей інструмент дасть змогу дуже оперативно протягом доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв", - зазначив парламентарій.

За словами Завітневич, до цього резерву увійде невелика група громадян, "які вже відслужили, мають бойовий досвід". З огляду на це він наголосив, що мобілізація і формування оперативного резерву мають суттєву відмінність.

Водночас законопроект пропонує реформувати місцеві органи військового управління шляхом створення на базі військових комісаріатів відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Документ також пропонує вдосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, зокрема ведення військового обліку резервістів.

"Буде впроваджено електронний програмний продукт, схвалений наприкінці 2019 року, - це автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі", - уточнив Завітневич.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 вересня 2020 року ухвалила в першому читанні законопроект №3553.
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Топ коментарі
+25
Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 2714
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01.03.2021 20:35
+16
У вас у самих есть один Полугеракл, который ещё со времён оккупации Крыма рвётся в бой.
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01.03.2021 20:30
+15
Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 6088
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01.03.2021 20:31
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Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У вас у самих есть один Полугеракл, который ещё со времён оккупации Крыма рвётся в бой.
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01.03.2021 20:30 Відповісти
Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 2714
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01.03.2021 20:35 Відповісти
Прикольно: а без закона защищаться нельзя?
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01.03.2021 20:30 Відповісти
ну как ты без оружия будешь защищатся.
а там какое никакое ружо дадут!
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01.03.2021 20:31 Відповісти
Низзя нам оружие, мы люди безответственные, сам Собаков так сказал Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 1470
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01.03.2021 20:33 Відповісти
было бы повсеместно оружие, даже не знаю чем майдан бы закончился.
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01.03.2021 22:07 Відповісти
он бы не начинался.
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02.03.2021 02:54 Відповісти
Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 4572 ясно вава и рада обсралась с реформой ЗСУ Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 987
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01.03.2021 20:30 Відповісти
Вони з усім обісралися.
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01.03.2021 20:42 Відповісти
А нахрєна,якщо навіть себе захищати не дозволено,не кажучи про якісь бойові операції?
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01.03.2021 20:30 Відповісти
Уже вижу, как зелёный принер экстренно принимает закон, а не бежит за границу.
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01.03.2021 20:31 Відповісти
Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 6088
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01.03.2021 20:31 Відповісти
ага,под командованием Хомчака)),дураков нееет!
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01.03.2021 20:32 Відповісти
дважды откосившего тоже на передовую отправят?
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01.03.2021 20:33 Відповісти
Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 1417 Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 377
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01.03.2021 20:36 Відповісти
обижаешь... 4-режды...
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01.03.2021 21:00 Відповісти
дерьмака не забудьте мобилизовать....
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01.03.2021 20:34 Відповісти
Єрмака не можна,у нього брата на Донбасі Порошенко вбив.😄
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01.03.2021 20:44 Відповісти
І зїв. Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів , - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 4534
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01.03.2021 20:49 Відповісти
тонкий момент
мобилизация требует отдельной постановы ВР
а тут предлагают обойтись без этого
причем написано "в особый период". а что за особый период? а х.з. мутно как все у зеленых бабуинов
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01.03.2021 20:35 Відповісти
а он у нас не закончился Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 8623
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01.03.2021 20:36 Відповісти
А механизм уже разработан, как это сделать, или это дело второстепенное?
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01.03.2021 20:36 Відповісти
все знают куда как и зачем прибыть и тревожный рюкзак собранный стоит -не 2014й вроде Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 9991
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01.03.2021 20:37 Відповісти
Рада примет закон, позволяющий при обострении на Донбассе за сутки призвать резервистов, - "слуга народа" Завитневич - Цензор.НЕТ 3730
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01.03.2021 20:38 Відповісти
в Израиле четырежды сбежавшего от повесток в военкомат не выбирают Верховным Главнокомандующим ...
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01.03.2021 20:58 Відповісти
призов в смартфоні?
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01.03.2021 20:40 Відповісти
Не лох надіне свою дебільну наполєонівську шапку і піде на фронт
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01.03.2021 20:45 Відповісти
В 2014 у нас не было армии, поэтому останавливать россиян пошли добровольцы и отправили мобилизированных. 7 лет эту армию "розбудовувалы" на десятки миллиардов гривен, и, получается, в случае обострения - по второму кругу снова собираются отправить, тех кого мобилизировали вначале войны. Может лучше 150 тысяч мусоров туда отправить или 30 тысяч сбушников? А не снова собирать трактористов и учителей по всей стране
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01.03.2021 20:45 Відповісти
Завдяки "мудрому" наріду устАвшемуАтвАйни все вернулось взад.
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01.03.2021 20:52 Відповісти
Военкомат в смартфоне. Самое то. И смартфонные войска. Лежа на диване воевать. Пока электричество не вырубят. Бубочка давно мечтал.
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01.03.2021 20:49 Відповісти
А стрелять им разрешат?
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01.03.2021 20:49 Відповісти
Тока в смартфоне.
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01.03.2021 20:50 Відповісти
Онлайн.😂
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01.03.2021 21:02 Відповісти
первым пойдет четырежды солдат...
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01.03.2021 20:56 Відповісти
Опять,без объявления войны?На основании "обострения"?😂
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01.03.2021 21:01 Відповісти
ага, а через двое суток, расстрелять уклонистов....
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01.03.2021 21:01 Відповісти
Міноборони активізує створення нової реактивної системи залпового вогню, яка має прийти на заміну «Градам». Для цього об'єднають вже наявні розробки РСЗВ - «Берест» та «Вербу».
Про це рішення заступник міністра оборони Олександр Миронюк розповів Defense Expres.
Зокрема він зазначив, що в Збройних силах України зараз є потреба в оновленні 122-мм реактивних систем залпового вогню радянського виробництва «Град». Водночас в Україні є дві, фактично, конкуруючи розробки: «Верба» від ХКБМ та «Берест» від Шепетівського ремонтного заводу.
За його словами, кожна з них має свої ефективні рішення, тому в Міноборони вважають, що найкращим рішенням буде об'єднати їх - взяти напрацювання з автоматизації з «Верби» та інтегрувати їх з бойовою частиною «Берста», яка має більшу вогневу потужність.
Необхідно зазначити, що БМ-21У «Верба» є модернізацією «Града» шляхом встановлення вже існуючої бойової частини на шасі КрАЗ-6322 та додаванням ряду навігаційних та автоматизованих систем. Тобто «Верба» використовує стару радянську бойову частину. Саме в такому вигляді «Верба» була прийнята на озброєння у 2019 році, а також анонсований початок її серійного виробництва на Шепетівському ремонтному заводі.
Своєю чергою, на БМ-21УМ «Берест» використано нову бойову частину, яка виготовляється на вітчизняних потужностях. Що більше, ця РСЗВ має більшу кількість напрямних - 50, замість 40. А у якості шасі використано КрАЗ-5401НЕ.
В обох випадках серійне виготовлення КрАЗівського шасі зараз залишається під питанням через процедуру банкрутства та автомобільного заводу. Тому для нової РСЗВ буде обрано інше шасі, яке буде уніфіковано у рамках запланованого переходу на єдину мультиплатформу (із різною колісною формулою) для всіх комплексів та систем ракетних військ та артилерії ЗСУ.
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01.03.2021 21:02 Відповісти
А куди їх призивати ? Ви хоч розробіть алгоритм, відтренуйте.
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01.03.2021 21:03 Відповісти
Все на защиту украденых миллиардов!))
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01.03.2021 21:03 Відповісти
Як на державні посади, так друзяки з ''кварталу'', а як на фронт, то резервісти.
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01.03.2021 21:07 Відповісти
Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 6229. Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів, - "слуга народу" Завітневич - Цензор.НЕТ 7391 .
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01.03.2021 21:11 Відповісти
Будет мобилизация со скоростью вакцинации.
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01.03.2021 21:17 Відповісти
А с какого боку тут резервисты...?
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01.03.2021 21:20 Відповісти
С одним резервистом на постоянной основе всё ясно,он Наполеон, верней имеет такую же шапку и амбиции,но а маршал Даву, с 95 квартала,с причёской "под Котовского" тоже в срочном резерве?
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01.03.2021 21:29 Відповісти
ага как и сметуны на поготове только свисни
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01.03.2021 21:31 Відповісти
Чотирикратний Сцикун буде мобілізовувати резервістів, щоб вони не стріляючи зупинили орків?
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01.03.2021 21:49 Відповісти
А какой смысл, если героев-добровольцев огромное число? Достаточно на демонстрации, акции и митинги посмотреть.
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01.03.2021 21:49 Відповісти
А мусорні скільки... Якщо кинути їх на фронт-від лугандону за тиждень нічого не залишиться.
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01.03.2021 22:33 Відповісти
А смысл? Стрелять не разрешают, просто в окопах сидеть тысячами?
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01.03.2021 22:15 Відповісти
Пусть сын Зеленсково воюет! 😁
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01.03.2021 22:58 Відповісти
має бути нормальний легальний закон про зброю......це заставить владу працювати а бандитів і ворогів боятися.....прикладів тому багато ........а ще більше лукавих і зацікавленних бо це їм шкодить
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01.03.2021 23:08 Відповісти
все с нетерпением ждут рачкинский биоматериал под утилизацию.
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02.03.2021 02:55 Відповісти
Придурок, зараз постійно порушені кордони держави і загострення.
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02.03.2021 04:59 Відповісти
Нужен нормальный закон о территориальных войсках.
В Берлинской операции СССР потерял миллион человек, хотя Берлин защищали по большей части нестроевые войска (старики, дети и французские нацисты-добровольцы).
Если кремлевский маньяк полезет дальше в Украину, ее должны иметь возможность защищать все, кто хочет, те кто когда-то прошел военную подготовку, должны иметь возможность восстановить ее в нормальных условиях, несмотря на старческие болячки, а молодняк, который не служил, и не будет служить по разным причинам, должен иметь возможность ее приобрести.
Это значительно усилит резерв, иначе многие люди, желающие защитить свою землю, не смогут этого сделать при вторжении.
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02.03.2021 06:54 Відповісти
і всі квартальні юзіки будуть у перших рядах резервістів на чолі з бубочкою та іншою зеленою наволоччю?
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02.03.2021 07:28 Відповісти
За добу танки РФ вже будуть в глибині України. Їх мотори загудуть в Харькові, Сумах, Чернігові. При політичному імпотенті Зеленському, окупантів радо зустріне нерозпущена Харківська міськрада з портретом Сталіна, Жукова та Путіна. Вони винесуть хліб сіль і власівський триколор , а Україна знову отримає мільйони біженців. Це РФ має змогу провести через добу мобілізацію в Московській обл. коли Китай захопить Далекий Схід. Цим зеленим недоосвітченим, ще не дійшло що доба на мобілізацію це програш у війні, тут потрібні такі мобілізаційні заходи щоб вже через годину резервісти зі зброєю були там де прописано мобілізаційними планами щодо відповіді на агресію. А для цього потрібно прийняти закон про обіг зброї, як це зроблено законодавчо в США, при цьому резервістам дозволити зберігати автоматичну зброю вдома, а гранати і базуки десь поблизу ( чи в відділах МВС чи в військкоматах). А також зробити більш жорстке законодавство щодо обігу цивільної зброї, яка повинна продаватись як пиріжки в супермаркетах, а за її неправомірне застосування великі терміни ув'язнення . Почав неправомірно стріляти десь, як в Дніпрі в ресторані, чи на вулиці повинен сісти років на 20 без всіляких амністій, а коли вбив когось то взагалі - пожиттєво. І МВС не повинно ні перевіряти зберігання зброї, ні видавати дозволи тощо. Їх робота це об'єктивне розслідування випадків застосування зброї. От тоді і буде спротив агресору. А зараз, чому я повинен захищати голими руками власність бандитів, колаборантів і олігархів, та їх зелених слуг, коли вони бояться надати зброю народу. У бандитів є зброя тож захищайте ваші центри торгівлі. А я почекаю на прийняття адекватного законодавства про зброю в Україні. Хто боїться що повбивають всіх, то нехай скажуть тут куди зникло 15 млн. жителів України з 1991 року? Адже коли тут буде 18 млн. то Україні змінять її власників без згоди самих власників. І у них повірте буде адекватний закон про зброю і резервістів. Тобто спротив потребує не базікання, а креативного мислення щодо тактики і стратегії оборони країни.
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02.03.2021 08:01 Відповісти
И как это будет работать? Сейчас нужно пройти районную мед комиссию и потом областную.....Что будем призывать в Армию без медкомисий??? Человек может быть болен....Кто имеет право призывать больного в Армию???.....За сутки - тоесть человек должен прибыть в военкомат, получить направление на медосмотр - пройти его.....даже если он резервист и раньше служил в Армии - без мед осмотра его никто не примет на службу.....Потом ему нужно добраться до места несения службы....При любом раскладе - за сутки не получится...Два дня минимум....
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02.03.2021 10:17 Відповісти
зеленые слуги шото мутят..
у всех волн оперативного резерва(1-6),у каждого УБД есть предпиасание-в случае мобилизации/войны/особого положения-прибыть в пункт постоянной дислокации-т.е.в свою часть.и нахер эти сраные военкоматы.
под Добробаты наверно затачивают,шоб их как всегда в песдорез первыми послать.
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02.03.2021 10:29 Відповісти
Ну хоть что-то вменяемое....
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02.03.2021 11:41 Відповісти
 
 