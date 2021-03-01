Рада ухвалить закон, який дасть змогу у разі загострення на Донбасі за добу призвати резервістів, - "слуга народу" Завітневич
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Верховна Рада має намір ухвалити в другому читанні законопроект про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки на базі військкоматів. Цей закон дасть змогу впродовж доби призвати на службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації.
Про це повідомив журналістам керівник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Йдеться про законопроєкт №3553.
"Законопроєкт стосується впровадження нового виду служби, що передбачає контракти з резервістами оперативного резерву (в особливий період - ред)... Цей інструмент дасть змогу дуже оперативно протягом доби, в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави, залучити вже наявний резерв", - зазначив парламентарій.
За словами Завітневич, до цього резерву увійде невелика група громадян, "які вже відслужили, мають бойовий досвід". З огляду на це він наголосив, що мобілізація і формування оперативного резерву мають суттєву відмінність.
Водночас законопроект пропонує реформувати місцеві органи військового управління шляхом створення на базі військових комісаріатів відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Документ також пропонує вдосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, зокрема ведення військового обліку резервістів.
"Буде впроваджено електронний програмний продукт, схвалений наприкінці 2019 року, - це автоматизована система "Оберіг", яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі", - уточнив Завітневич.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 вересня 2020 року ухвалила в першому читанні законопроект №3553.
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а там какое никакое ружо дадут!
мобилизация требует отдельной постановы ВР
а тут предлагают обойтись без этого
причем написано "в особый период". а что за особый период? а х.з. мутно как все у зеленых бабуинов
Про це рішення заступник міністра оборони Олександр Миронюк розповів Defense Expres.
Зокрема він зазначив, що в Збройних силах України зараз є потреба в оновленні 122-мм реактивних систем залпового вогню радянського виробництва «Град». Водночас в Україні є дві, фактично, конкуруючи розробки: «Верба» від ХКБМ та «Берест» від Шепетівського ремонтного заводу.
За його словами, кожна з них має свої ефективні рішення, тому в Міноборони вважають, що найкращим рішенням буде об'єднати їх - взяти напрацювання з автоматизації з «Верби» та інтегрувати їх з бойовою частиною «Берста», яка має більшу вогневу потужність.
Необхідно зазначити, що БМ-21У «Верба» є модернізацією «Града» шляхом встановлення вже існуючої бойової частини на шасі КрАЗ-6322 та додаванням ряду навігаційних та автоматизованих систем. Тобто «Верба» використовує стару радянську бойову частину. Саме в такому вигляді «Верба» була прийнята на озброєння у 2019 році, а також анонсований початок її серійного виробництва на Шепетівському ремонтному заводі.
Своєю чергою, на БМ-21УМ «Берест» використано нову бойову частину, яка виготовляється на вітчизняних потужностях. Що більше, ця РСЗВ має більшу кількість напрямних - 50, замість 40. А у якості шасі використано КрАЗ-5401НЕ.
В обох випадках серійне виготовлення КрАЗівського шасі зараз залишається під питанням через процедуру банкрутства та автомобільного заводу. Тому для нової РСЗВ буде обрано інше шасі, яке буде уніфіковано у рамках запланованого переходу на єдину мультиплатформу (із різною колісною формулою) для всіх комплексів та систем ракетних військ та артилерії ЗСУ.
В Берлинской операции СССР потерял миллион человек, хотя Берлин защищали по большей части нестроевые войска (старики, дети и французские нацисты-добровольцы).
Если кремлевский маньяк полезет дальше в Украину, ее должны иметь возможность защищать все, кто хочет, те кто когда-то прошел военную подготовку, должны иметь возможность восстановить ее в нормальных условиях, несмотря на старческие болячки, а молодняк, который не служил, и не будет служить по разным причинам, должен иметь возможность ее приобрести.
Это значительно усилит резерв, иначе многие люди, желающие защитить свою землю, не смогут этого сделать при вторжении.
у всех волн оперативного резерва(1-6),у каждого УБД есть предпиасание-в случае мобилизации/войны/особого положения-прибыть в пункт постоянной дислокации-т.е.в свою часть.и нахер эти сраные военкоматы.
под Добробаты наверно затачивают,шоб их как всегда в песдорез первыми послать.