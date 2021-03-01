Арахамія про Дубінського, який потрапив у ДТП: "Почувається добре, постраждалих немає, машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва"

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що позафракційний народний депутат Олександр Дубінський в понеділок потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сьогодні він (Дубінський. - Ред.) потрапив у ДТП. Я сьогодні йому дзвонив, питав, чи потрібна йому якась допомога, він сказав, що все нормально, почувається добре, постраждалих немає, машину трохи побито, своїм ходом добирається до Києва", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок у Києві.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський 1 березня близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області. Пізніше з'явилися його знімки з місця аварії.

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