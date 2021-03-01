УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14622 відвідувача онлайн
Новини Події ДТП
6 932 48
ДТП (4211) Арахамія (1000) Дубінський Олександр (415)

Арахамія про Дубінського, який потрапив у ДТП: "Почувається добре, постраждалих немає, машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва"

Новини Цензор.НЕТ Події

Арахамія про Дубінського, який потрапив у ДТП:

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що позафракційний народний депутат Олександр Дубінський в понеділок потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Сьогодні він (Дубінський. - Ред.) потрапив у ДТП. Я сьогодні йому дзвонив, питав, чи потрібна йому якась допомога, він сказав, що все нормально, почувається добре, постраждалих немає, машину трохи побито, своїм ходом добирається до Києва", - сказав Арахамія на брифінгу в понеділок у Києві.

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський 1 березня близько 6:20 ранку потрапив у ДТП у Львівській області. Пізніше з'явилися його знімки з місця аварії.

Також читайте: Дубінський потрапив у ДТП у Львівській області. Автомобіль нардепа виїхав на "зустрічку", - ЗМІ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+16
"нажаль почувается гарно."
показати весь коментар
01.03.2021 20:32
+13
горе то какое
показати весь коментар
01.03.2021 20:31
+10
повторюсь !
г*ндон ! сначала ДТП устроил...
а теперь (казляре... как с гуся вода).. ваще расстроил..
показати весь коментар
01.03.2021 20:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
горе то какое
показати весь коментар
01.03.2021 20:31 Відповісти
своим то ходом. Ужас.
показати весь коментар
01.03.2021 20:33 Відповісти
Ага, пешком. Похудеет, наверное. Или ему с вертолета корм сбрасывают?
показати весь коментар
01.03.2021 21:46 Відповісти
Арахамія про Дубінського, який потрапив у ДТП: "Почувається добре, постраждалих немає, машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва" - Цензор.НЕТ 4978 жаль !
искренне жаль !

что вот так вот......
показати весь коментар
01.03.2021 22:21 Відповісти
Ужас, теперь только на метро.
показати весь коментар
01.03.2021 20:32 Відповісти
А кто-то переживал??
показати весь коментар
01.03.2021 20:32 Відповісти
так ара-хамия...прямо кушать не может
показати весь коментар
01.03.2021 20:35 Відповісти
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6322
показати весь коментар
01.03.2021 20:47 Відповісти
"нажаль почувается гарно."
показати весь коментар
01.03.2021 20:32 Відповісти
пешком?
показати весь коментар
01.03.2021 20:33 Відповісти
ничего, в гараже мамы еще 25 тачек
показати весь коментар
01.03.2021 20:33 Відповісти
у дубинеску черная полоса.... явно сглазил какой то чорт
показати весь коментар
01.03.2021 20:33 Відповісти
недосглазил ...
показати весь коментар
01.03.2021 20:36 Відповісти
Черта Байденом кличут.
показати весь коментар
01.03.2021 21:47 Відповісти
повторюсь !
г*ндон ! сначала ДТП устроил...
а теперь (казляре... как с гуся вода).. ваще расстроил..
показати весь коментар
01.03.2021 20:34 Відповісти
Лучше бы, конечно, наоборот. Тупой Собачий Рот побит, машина возвращается своим ходом.
показати весь коментар
01.03.2021 20:41 Відповісти
однозначно!!!
показати весь коментар
01.03.2021 20:43 Відповісти
Toйота 200, то вже бита, за ту ціну, що мама купувала вже не продать.
показати весь коментар
01.03.2021 20:35 Відповісти
ничё...они на ней в налоговую будут ездить...жалобить )))
показати весь коментар
01.03.2021 20:37 Відповісти
добирається..... Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6515

Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 8376
показати весь коментар
01.03.2021 20:36 Відповісти
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6610

.
показати весь коментар
01.03.2021 20:40 Відповісти
Важность какая.Оно нам надо?...Лучше бы рассказал, как чувствуют себя раненые воины.
показати весь коментар
01.03.2021 20:38 Відповісти
Зараз 4-й канал ..! Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 4807
показати весь коментар
01.03.2021 20:39 Відповісти
нахер вместе с 4 каналом, фарион и дроздовым
показати весь коментар
01.03.2021 20:44 Відповісти
хто видав тупому собачому роту права?
показати весь коментар
01.03.2021 20:40 Відповісти
Пешком, всмысле?
показати весь коментар
01.03.2021 20:41 Відповісти
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 2985
показати весь коментар
01.03.2021 20:41 Відповісти
Как открыто транжирят бюджетные деньги, заработанные другими,..для развлечений депутатов на совдеповский праздник
показати весь коментар
01.03.2021 22:39 Відповісти
а попытка №2 ? Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 2512
показати весь коментар
01.03.2021 20:42 Відповісти
Вже за кого за кого, але за цього козла ніхто не хвилюється.
показати весь коментар
01.03.2021 20:47 Відповісти
Машина Дубинского после аварии:
Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 6537
показати весь коментар
01.03.2021 20:52 Відповісти
То что мама любит.
показати весь коментар
01.03.2021 21:00 Відповісти
Вообще то псина бени коломойши должен гордиться, что удостоился персональных американских санкций, значит известный мудак, но обычно беда не приходит одна, тем более, сколько срани принесла эта гнида.
показати весь коментар
01.03.2021 21:03 Відповісти
Арахамия - лох! Какую помощь ты ему предлагал?
Один звонок и его мама тут как тут!
Льюис Хэмилтон у неё сидел бы на хвосте, а Феттель и Батон нервно курили бы....
показати весь коментар
01.03.2021 21:03 Відповісти
завтра в новостях "добирался своим ходом. на штанах не было катафотов. ночью несколько раз влезали ему в зад. єлє дотіліпав, ноги пошти не переставляє"
показати весь коментар
01.03.2021 21:04 Відповісти
"Саня любит скорость" Арахамия о попавшем в ДТП Дубинском: "Чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев" - Цензор.НЕТ 9951
показати весь коментар
01.03.2021 21:11 Відповісти
А мы так надеялись
показати весь коментар
01.03.2021 21:18 Відповісти
Так шкода що це падло не загинуло...
показати весь коментар
01.03.2021 21:47 Відповісти
він трохи людей покалічив.
показати весь коментар
02.03.2021 02:01 Відповісти
Жаль что не сдох!... Арахамія про Дубінського, який потрапив у ДТП: "Почувається добре, постраждалих немає, машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва" - Цензор.НЕТ 6631
показати весь коментар
01.03.2021 22:27 Відповісти
дуже шкода...
показати весь коментар
01.03.2021 22:32 Відповісти
ось тут в подробицях
показати весь коментар
02.03.2021 02:00 Відповісти
"...машина трохи побита, своїм ходом добирається до Києва..."

Краще було б якщо б машина була ціла, а Дубинський побитий.
показати весь коментар
02.03.2021 05:08 Відповісти
АраХамская уже подрабатывает
спикером у Дубинского!
Талант лизуна не спрячешь!
показати весь коментар
02.03.2021 06:26 Відповісти
Не "попал в аварию".а "спровоцировал аварию".Что,без протокола таки отпустили гниду?
показати весь коментар
02.03.2021 08:39 Відповісти
 
 