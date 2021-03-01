Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це?

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи фразу "Аваков - чорт", заявив, що, можливо, він ангел, раз терпить такі висловлювання.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким. І коли на нас "наїжджають" або несправедливо критикують. І хтось "закипає" останніми словами, я їх (співробітників поліції. – Ред.) збираю і кажу: "Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемось". От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде", - прокоментував Арсен Аваков.

Також читайте: Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще

Фраза "Аваков - чорт" з'явилася під час серії протестів в Україні проти глави МВС Арсена Авакова. Перша така акція відбулась 28 серпня 2019 року після рішення президента Володимира Зеленського залишити Авакова в уряді Олексія Гончарука.

Читайте: Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань"