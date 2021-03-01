Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це?
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи фразу "Аваков - чорт", заявив, що, можливо, він ангел, раз терпить такі висловлювання.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.
"А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким. І коли на нас "наїжджають" або несправедливо критикують. І хтось "закипає" останніми словами, я їх (співробітників поліції. – Ред.) збираю і кажу: "Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемось". От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде", - прокоментував Арсен Аваков.
Фраза "Аваков - чорт" з'явилася під час серії протестів в Україні проти глави МВС Арсена Авакова. Перша така акція відбулась 28 серпня 2019 року після рішення президента Володимира Зеленського залишити Авакова в уряді Олексія Гончарука.
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Плохо кончит. Саблей в жопе, как Каддафи.
«голос народу - голос Божий».
не мешало бы тебе классику знать,
сАбаков черт !!!!!
И можно вспомнить установление таксы поборов с полицейских. Каждый мент должен нести руководству баблишко, ежемесячно. А где они его берут - плевать. Крышуют бандюгов, наркопритоны, бордели, мелких рэкетиров, перепродают следственные дела и многое, многое другое.
А ти мрієш стати другим Берією в Україні?
Це ми ще тебе терпимо.
"А может, Путин - Святая Дева Мария Гваделупская, потому что терпит это? В том числе и такое отношение", - сказал президент.
По словам Путина, у него работа, на которой часто нужно быть жестким.
"Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда - человечным, но часто - жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся", - сказал он.
По словам Путина, его принцип - "делай, что должен, а будет то, что будет".
Фраза "Путин - *****" появилась во время серии протестов в Украине в 2014 году.
бо він покриває гнидник мусорський, які гірші за ворів, бо бєспрєдельщики
і не важливо , яке прізвище у чергового "харанта" в кріслі президента ...
сразу видно лишнехромосомного генетического раба
Аваков саме із тих, кого лають тому, що бояться і заздрять його чоловічим якостям.
Моськи, інакше кажучи. ІМХО
Який потужний чолов'яга. І яка убога неміч йому протистоїть. Не знаходиш?
Може його в президенти?
никто не похвалит"©
Ну какой, нахрен, ангел? С какого перепугу? Достаточно вспомнить прокрученный по ТВ ролик с отпрыском самого Авfuckова и рюкзаками в кабинете замминистра МВД, который не возымел никакого действия - ни независимого расследования, ни экспертизы - лично Авfuckов сделал заключение - "фейк", "в Сірка очей позичив"© и "как с гуся вода"©.
Чертилла - он и есть чертилла.