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Новини Політика України
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Аваков (1961) МВС (2880)

Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков про фразу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи фразу "Аваков - чорт", заявив, що, можливо, він ангел, раз терпить такі висловлювання.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ.

"А може Аваков – ангел, тому що терпить це все? Зокрема і таке ставлення. Бо у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді – людяним, але часто – жорстким. І коли на нас "наїжджають" або несправедливо критикують. І хтось "закипає" останніми словами, я їх (співробітників поліції. – Ред.) збираю і кажу: "Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемось". От і все – роби, що повинен, а буде те, що буде", - прокоментував Арсен Аваков.

Також читайте: Аваков про бесіду Медведчука і Суркова: не остання розмова, там будуть ще

Фраза "Аваков - чорт" з'явилася під час серії протестів в Україні проти глави МВС Арсена Авакова. Перша така акція відбулась 28 серпня 2019 року після рішення президента Володимира Зеленського залишити Авакова в уряді Олексія Гончарука.

Читайте: Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань"
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Топ коментарі
+25
Та не терпи. Йди нафіг з посади.
Це ми ще тебе терпимо.
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01.03.2021 21:34
+21
Чортний ангел воно

Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это? - Цензор.НЕТ 5945
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01.03.2021 21:27
+18
Аваков петух
Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это? - Цензор.НЕТ 9136
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01.03.2021 21:44
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Чортний ангел воно

Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это? - Цензор.НЕТ 5945
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01.03.2021 21:27 Відповісти
Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это? - Цензор.НЕТ 1017
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01.03.2021 21:28 Відповісти
Аваков петух
Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это? - Цензор.НЕТ 9136
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01.03.2021 21:44 Відповісти
... Гамбургский...
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01.03.2021 22:07 Відповісти
Схвативший звезду ангел, плавно превращается в своего антипода - в демона.
Плохо кончит. Саблей в жопе, как Каддафи.
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01.03.2021 21:48 Відповісти
Vox populi vox Dei

«голос народу - голос Божий».

не мешало бы тебе классику знать,
сАбаков черт !!!!! Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 1748
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01.03.2021 22:13 Відповісти
Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 112
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01.03.2021 22:49 Відповісти
Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба"
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01.03.2021 21:28 Відповісти
и безрукость в поимке антимайдановцев. И в нежелании реформировать полицию - только патрульных и реформировали.
И можно вспомнить установление таксы поборов с полицейских. Каждый мент должен нести руководству баблишко, ежемесячно. А где они его берут - плевать. Крышуют бандюгов, наркопритоны, бордели, мелких рэкетиров, перепродают следственные дела и многое, многое другое.
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01.03.2021 21:50 Відповісти
и в семье чертей, дочу могут ангелиной назвать ))
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01.03.2021 21:31 Відповісти
Скоро 7 річниця, як убили Сашу Білого. Аваков чому ця справа не розкрита.
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01.03.2021 21:32 Відповісти
авака його вбила
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01.03.2021 21:55 Відповісти
А он что, про себя будет раскрывать???
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01.03.2021 22:10 Відповісти
Чтобы казаться ангелом требуется дьявольское терпение. Это мразь и подонок, это понятно.
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01.03.2021 21:32 Відповісти
Ему все равно он ради бабла и власти - цели достиг поэтому и доволен
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01.03.2021 22:30 Відповісти
Терпиш?
А ти мрієш стати другим Берією в Україні?
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01.03.2021 21:33 Відповісти
Він вже став, ви що не помітили.
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01.03.2021 21:34 Відповісти
Интересно, куда девается пресловутая аваковская "жёсткость" по отношению к "ворам в законе", разным "авториТИтетам", в том числе и во власти, этническим ОПГ, наркобаронам и янтарным царькам и их загадочным крышевателям в Киеве. Где же тут ваша принципиальность, Штирлиц?.. Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это? - Цензор.НЕТ 2602
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01.03.2021 21:33 Відповісти
Работа такая, требуется жесткость.
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01.03.2021 21:34 Відповісти
ви садомазохист ?
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Його бацька добре видресував.
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01.03.2021 21:43 Відповісти
Він видно був дресувальником абізян в цирку Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 925
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01.03.2021 22:01 Відповісти
Та не терпи. Йди нафіг з посади.
Це ми ще тебе терпимо.
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01.03.2021 21:34 Відповісти
"Может, ангел, потому что терпит это" - один уже заявлял, что он показал силу, но ему повезло успел драпануть в Ростов, а ты ведь можешь и не успеть.
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Ему в Армению, а там война.
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Министр думающий что он хан!
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя фразу "Путин - *****", заявил, что, возможно, он Святая Дева Мария Гваделупская, раз терпит такие высказывания.

"А может, Путин - Святая Дева Мария Гваделупская, потому что терпит это? В том числе и такое отношение", - сказал президент.

По словам Путина, у него работа, на которой часто нужно быть жестким.

"Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда - человечным, но часто - жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся", - сказал он.

По словам Путина, его принцип - "делай, что должен, а будет то, что будет".

Фраза "Путин - *****" появилась во время серии протестов в Украине в 2014 году.
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01.03.2021 21:37 Відповісти
серьезно? прям 1:1?! Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 4302
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02.03.2021 01:49 Відповісти
Засиделся чувак в кресле пора на выход...
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01.03.2021 21:40 Відповісти
А у ангелов есть нефтяные вышки и вертолетные кореша во Франции? Я ангелов немного по-другому представлял.
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01.03.2021 21:49 Відповісти
И об этом...Главой Херсонской ОГА стал Сергей Козырь - указ президента...В Херсонской области нужно ставить Председателем Херсонской областной государственной администрации ВОЕННОГО, по его биографии видно ,что он в совершенстве владеет русским языком и это настораживает..
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01.03.2021 21:50 Відповісти
А ещё настораживает, что его рекомендовал Ермак
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02.03.2021 07:35 Відповісти
аваков - чорт
бо він покриває гнидник мусорський, які гірші за ворів, бо бєспрєдельщики
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01.03.2021 21:52 Відповісти
Ну так не терпи ,выйди к народу,разберись ... Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 7767
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01.03.2021 21:53 Відповісти
В том-то и дело, что он боится к народу выходить, это для него хуже смерти.
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01.03.2021 22:16 Відповісти
аваков, ти мудак сріний.
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01.03.2021 21:54 Відповісти
Аваков чорт!Батько"криси",яка обкрадала наших гвардійців!
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01.03.2021 21:56 Відповісти
Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 2916
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01.03.2021 21:57 Відповісти
До Авакова в Україні було лише три "злодія в законі" на дожитії. Тепер за даними його ж відомства активно діють 107! І всі вони діють по завданню ФСБ! Аваков дійсно чорт - обікрав пенсіонерів та вкладників Харкова, організував "самовбивство" свого партнера і вступив в партію мадам капітєльман, замовив Сашка Білого, обкрадає бюджет роками і кришує злочинців... "Чорт" це ще мяко сказано!
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01.03.2021 21:58 Відповісти
А оті три - то хіба наші були ? Чи теж з теплих країв ?
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01.03.2021 22:17 Відповісти
А то! Умовно наші "громадяни". Ще з старих совкових таборів...
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01.03.2021 23:02 Відповісти
просто Аваков і є головний в цій країні - хто ще не зрозумів ?
і не важливо , яке прізвище у чергового "харанта" в кріслі президента ...
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01.03.2021 22:00 Відповісти
а ведь мог бы утопить в крови
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01.03.2021 22:13 Відповісти
А подать у суду як Верховнопотерпілий?
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01.03.2021 22:15 Відповісти
Авакян, блін, ще святим себе назви.
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01.03.2021 22:18 Відповісти
Когда жители соседней страны утверждают, что ты - х-йло, то можно противоставить мнение своих сограждан : нет. я - царь. Но в нашей стране чорту называть себя ангелом - это...?
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01.03.2021 22:22 Відповісти
Аваков типовий МУСОР....
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01.03.2021 22:25 Відповісти
Не испытывайте терпение Авакова.

Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 2157
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01.03.2021 22:29 Відповісти
а то что? Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 3901 Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 4619
сразу видно лишнехромосомного генетического раба Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 1734
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02.03.2021 01:47 Відповісти
Грузинки поїхали, реформи зупинились. Крім патрульних нічого не змінилось.
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01.03.2021 22:39 Відповісти
Тримає удар, має чітку позицію, не лукавить.
Аваков саме із тих, кого лають тому, що бояться і заздрять його чоловічим якостям.
Моськи, інакше кажучи. ІМХО
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01.03.2021 22:45 Відповісти
ты его криминальные оборутки начиная с 90-х называешь "чоловічими якостями"? Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 6722 Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 7317 Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 1794 вот уж что - а завидовать ему могут только такие же коррумпированные менты Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 8026
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02.03.2021 01:46 Відповісти
...мля, всі знають про його оборуДки, а ніхто не зміг нічого пред'явити. І ніхто не зміг його сковирнути і прикрити. Тільки патякання, та поливання помиями тими, на кому самому клейма ніде ставити.
Який потужний чолов'яга. І яка убога неміч йому протистоїть. Не знаходиш?
Може його в президенти? Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 895
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02.03.2021 17:54 Відповісти
Глаза такі добрі, а міг би і ножичком полосонуть.
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01.03.2021 22:52 Відповісти
гнида
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01.03.2021 22:55 Відповісти
"Сам себя не похвалишь -
никто не похвалит"©
Ну какой, нахрен, ангел? С какого перепугу? Достаточно вспомнить прокрученный по ТВ ролик с отпрыском самого Авfuckова и рюкзаками в кабинете замминистра МВД, который не возымел никакого действия - ни независимого расследования, ни экспертизы - лично Авfuckов сделал заключение - "фейк", "в Сірка очей позичив"© и "как с гуся вода"©.
Чертилла - он и есть чертилла.
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01.03.2021 22:57 Відповісти
Ну, Барисыч, не коси под ангела, ты всё таки чёрт.
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01.03.2021 23:38 Відповісти
Аваков - чорт...
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01.03.2021 23:46 Відповісти
Аваков знает что такое на зоне чёрт, так что не оскорбляйте человека. При всех его недостатках он всё таки сделал большое дело в начале войны с кацапнёй, он дал автоматы добробатам. Если бы не это, то уй знает, где бы сейчас была зона разграничения.
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02.03.2021 00:09 Відповісти
Я скажу чтобы было если бы не аваков - жив бы был Саша Белый, оружие бы перешло к революционерам а не взрывалось бы на складах, Семенченко взял бы Илловайск а Гиркин бы не свалил из окруженного Славянска. Аваков - чорт не потому что он делает не то, а потому что он сам не делает того что должен.
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02.03.2021 10:06 Відповісти
Как украинцы терпят такое чмо у себя в государстве. Чемодан вокзал Ереван
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02.03.2021 00:40 Відповісти
Падший ангел.Тьфу!
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02.03.2021 01:04 Відповісти
Это вроде как угроза? Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 6356 Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 911 Аваков про фразу "Аваков - чорт": Може, ангел, тому що терпить це? - Цензор.НЕТ 2673
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02.03.2021 01:43 Відповісти
СЕРГІЯ СТЕРНЕНКА В ПРЕЗИДЕНТИ!!! Він знає, вміє та має досвід поводження з ворогами України! «Пора! - мне шепчет голос тайный, Пора губить врагов Украйны!» - Рылеев КФ.
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02.03.2021 01:43 Відповісти
Тобто він ще й погрожує? "Скажите спасибо, что терплю - а то могу за кривое слово против себя и в лесу прикопать"?
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02.03.2021 01:59 Відповісти
Більше схоже, що завібрував наш гражданін А-ффак-офф. Питання в тому, від чого завібрував? Чи то нєгадуєт, чи то через вібрацію стільчика під дупою...
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02.03.2021 03:11 Відповісти
У Рюкзакова наблюдается явные когнитивные нарушения. И от этого существа зависят судьбы десятков тысяч людей. Немедленная отставка чорта!
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02.03.2021 04:18 Відповісти
А понятие справедливость, как-то потерялось.
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02.03.2021 09:04 Відповісти
Незграбно відмазується від провокацій, влаштованих мусорнею 23 лютого на Банковій.
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02.03.2021 09:13 Відповісти
лохи и быдланы должны кланяться армянам, они люди первого сорта, дружат с кремлядями
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02.03.2021 09:15 Відповісти
 
 