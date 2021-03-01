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Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко

Новини Цензор.НЕТ Події

Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко каже, що робота всіх дозвільних центрів системи Нацполіції, які уповноважені на видачу дозволів на зброю, припиняється.

Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про дозвольні центри системи Нацполіції, уповноважені на видачу дозволів на зброю, на перевірку згідно з законодавчим полем, яке є в Україні та стосується обігу зброї в Україні.

"Найближчим часом проанонсовано реорганізацію цієї структури (дозвільних центрів Нацполіції. — Ред.) і створення нової структури, яка уникне тих корупційних ризиків, у яких звинувачуються співробітники дозвільної системи Нацполіції. Виявила цю корупційну схему внутрішня безпека Нацполіції, і тепер ті порушення, які були скоєні працівниками, передаються до ДБР, і вже надалі ДБР буде вирішувати і кваліфікувати кожен злочин, участь кожного поліцейського, який був причетний до тих чи інших злочинів", — каже Варченко.

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Також він додав, — що стосується зброї, яка була видана з порушенням, "то буде проведена перевірка власників цієї зброї і документів, які стосуються отримання дозволів на придбання чи носіння такої зброї, ці дозволи будуть скасовані".

"Згідно з даними внутрішньої безпеки, на сьогодні є інформація щодо 2 тисяч власників цієї зброї, яка була видана з порушенням відповідної процедури і корупційної складової", — зазначив Варченко.

Нагадаємо, працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї.

Йдеться про видачу мисливської вогнепальної нарізної зброї, гладкоствольної й так звані "травмати" — пристрої для відстрілу гумових куль.
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Топ коментарі
+11
Похоже на прикрытое обезоруживание. У любого могут отозвать лицензию под соусом "липы". У любого "неблагонадежного", по мнению властей.
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01.03.2021 22:08
+10
могут и не отозвать. все зависит от суммы...
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01.03.2021 21:45
+8
Липовых подозреваемых могут отпустить, липовых осужденых могут реабилитировать...
Одна идиотская галка в бюллетене, и 5 лет такого дерьма!!!
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01.03.2021 21:54
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могут и не отозвать. все зависит от суммы...
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01.03.2021 21:45 Відповісти
Ага, вводится абонентная плата за ношенин оружия.
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01.03.2021 22:27 Відповісти
Відкликайте, бажано всі в один день.
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01.03.2021 21:47 Відповісти
Только вдумайтесь в сюда: липовые разрешения могут отозвать! ****, могут и не отозвать?!
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01.03.2021 21:48 Відповісти
А деньги даденые настоящии что, вернут?
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01.03.2021 21:49 Відповісти
Липовых подозреваемых могут отпустить, липовых осужденых могут реабилитировать...
Одна идиотская галка в бюллетене, и 5 лет такого дерьма!!!
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01.03.2021 21:54 Відповісти
Так предлагали же думать,а потом "визировать",но вам поржать захотелось.
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01.03.2021 22:12 Відповісти
Я в заложниках: моей галки там не было. Вообще, ключевое слово - "5", топлю за выборы раз в год.
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02.03.2021 00:02 Відповісти
Та я же не к тебе,но раз в год?таки Боливар оху..еет,просто загнётся нахрен,ты там не из Лугано случаем?У нас тут другие стандарты.
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02.03.2021 00:25 Відповісти
Не отголоски ли это стрельбы из травматов в Днепре намедни?
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01.03.2021 21:48 Відповісти
Нет.
Всего лишь прогнозируемый результат коррупции в отделениях разрешительной системы.
Но и это чисто номинально: ведь вместо полиции, выдачей разрешений займется...полиция!
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01.03.2021 21:50 Відповісти
Только с более человеческим лицом и которую будет невозможно привлечь за получение денег.
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01.03.2021 21:59 Відповісти
Конечно.
Правда всякие там завистники и злые языки, называют это перестановкой кроватей в борделе...
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01.03.2021 22:42 Відповісти
Похоже на прикрытое обезоруживание. У любого могут отозвать лицензию под соусом "липы". У любого "неблагонадежного", по мнению властей.
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01.03.2021 22:08 Відповісти
Для этого не надо таких заявлений делать. Все проще. Выдаем разрешение за деньги с нарушением процедуры, проводим проверку, отзываем разрешения, за деньги не отзываем разрешения или выдаем за деньги новые "законные" разрешения.
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01.03.2021 22:17 Відповісти
Нет.
Все дело в том, что треть лицензий в Украине, получается через решал (посредниками выступают магазины).
Что в общем то неправильно.
Причины довольно простые:
- банальная лень/отсутствие времени
- отсутствие информации о том как это делается (многие ошибочно считают, что надо месяц потратить на походы в десятки учреждений, для получения разрешения)
- и наконец самое главное: для того, что бы получить разрешение на "травматику", нужно либо быть "избранным", либо заплатить решалам и стать "избранным".
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01.03.2021 22:18 Відповісти
Борьба с коррупцией в разрешительной системе, это "выглядит" не плохо. Вот только почему не бороться с покупкой мед справок, существуют тысячи точек выдачи липовых справок от нарколога, психиатра, необходимых для получения разрешений на оружие
Я не буду искать благородных побуждений у Авакова, его цель "перетрусить" владельцев оружия, с кого содрать денег, а у политически неблагонадёжных её забрать
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02.03.2021 05:05 Відповісти
Именно магазины в любой цивилизованной стране и являются посредниками,а у нас непонятная разреширельная система.
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02.03.2021 09:21 Відповісти
В США, магазин выступает посредником для проведения биографической проверки, проводимой вроде бы ФБР.
Надо оплатить налог и передать копию своих документов.
Это нормально, но как можно быть посредником на медосмотре?
Как можно не проходя курс изучения матчасти оружия, получить сертификат?
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02.03.2021 12:29 Відповісти
К примеру тот же 22 лр свободно продается в магазинах без всяких разрешений, детям на подарки покупают.
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02.03.2021 21:54 Відповісти
Без FFL (Federal Firearms License), не продадут не оружие 22lr ни патроны к нему.
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03.03.2021 08:49 Відповісти
Разрешение не нужно - штаты, где для приобретения оружия разрешения не нужно (Аляска, Аризона, Айдахо - для жителей штата старше 21 года, Канзас, Мэн, Миссисипи, Монтана, Нью-Гэмпшир, Нью-Мексико, Оклахома, Вермонт, Западная Вирджиния и Вайоминг).
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03.03.2021 09:08 Відповісти
ось і мені здається, що під цим тухлим соусом спробують роззброїти громадян перед вторгненням.
Хоча якщо йдеться лише про 2 тис. стволів, то може і ні
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02.03.2021 07:08 Відповісти
Перед відкликанням всіх "незаконних" збирайте в певному місці, можна навіть на передовій.
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01.03.2021 21:50 Відповісти
Можливо не доведеться Донецьк та Луганськ відвойовувати, самі здадуться.
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01.03.2021 21:51 Відповісти
Да Аваков на добрый полк оружия надарил, и что все законно?
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01.03.2021 22:01 Відповісти
А шо с водительскими правами? Сколько продали и за какие деньги? А шо на таможне? В налоговой? Зеслуги урода стригут бабло с зетипиллов.
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01.03.2021 22:06 Відповісти
ну то військовому вторгненню не заважатиме - навіть навпаки
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02.03.2021 07:10 Відповісти
"По-хорошему" у нас получить разрешение на оружие, это всё равно, что сдать вождение без неофициальных затрат.
Не смешите мои травматы. Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 4444
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01.03.2021 22:14 Відповісти
А шо, есть не липовые?
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01.03.2021 22:15 Відповісти
Представьте себе.
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01.03.2021 22:19 Відповісти
Только две тысячи? Да одних "наградных" стволов лично от Авакова будет больше. Или там всё законно?
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01.03.2021 22:29 Відповісти
А є процедура відкликання? Радник забув Конституцію Українив, що всі державні органи і їх посадові особи діють в межах та у спосіб, визначений Конституцією і законами України
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01.03.2021 22:44 Відповісти
Питання дуже слушне.
Але от якраз у сфері обігу зброї велика законодавча діра.
Закону немає. Все, як при совку, регулюється самими ж поліцаями.
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02.03.2021 09:35 Відповісти
а как будет доказано нарушение процедуры? Подпись другая? А может я каждый день другую подпись ставлю или вообще плюсик\крестик? вроде я никому нигде не обязан, в этом плане следовать каким-то правилам!
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01.03.2021 23:51 Відповісти
Интересно, они заведомо провоцируют бунт вооруженных людей во время войны, или просто идиоты?
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02.03.2021 00:29 Відповісти
Какой там бунт, владельцы оружия люди состоятельные и приобретали оружие для защиты дома и семьи. Они пойдут в подполье и устроят бунт ?
Заплатят Авакову ещё раз и будут жить спокойно... пока власть снова не проголадается
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02.03.2021 05:15 Відповісти
В разгул бандитизиа и ментопофигизма резиновые пистолеты вообще должны иметь все Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 5906
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02.03.2021 06:29 Відповісти
Особисто я, проти гумострілу, який провокує своєю "несправжністю" бездумне застосування. Зброя має бути справжньою і власник має усвідомлювати всі наслідки застосування. Я за те аби кожен бажаючий мав право.
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02.03.2021 10:11 Відповісти
Справжня зброя з Законом про її безкарне застосування проти грабіжника у свєму помешканні це просто не здійсненна мрія. Наші вилупки-обранці в ніякому разі не урівняють себе з простолюдинами. Вони і без Закону безкарно можуть вбити грабіжника у своєму маєтку та й на вулиці як Пашинський та інші держ. кормчії з українською фемідою разом про злочини яких ми не дізнались ...

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03.03.2021 05:50 Відповісти
Дебіляка, НЕ можуть, чи мають бути відкликаними?
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02.03.2021 07:17 Відповісти
Дебіляка, НЕ можуть, а мають бути відкликаними. З іншого боку, якщо громадянин сплатив вам ідіотам мусорським все як того вимагав закон за певною процедурою, то чим ви доведете, що ви як мУвЕсЕ дуркувате видали йому документи з порушенням і при чому він до ваших ідіотів, що видають фальшиві документи? Позору ідіотське авакінське мУвЕсЕ ще й у суді набереться.
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02.03.2021 07:24 Відповісти
А їм нічого не потрібно доводити- монополія на насилля.
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02.03.2021 10:09 Відповісти
Взагалі ситуація з правового боку ідеальна для поліцаїв в умовах відсутності закону про зброю:
- функцію "смотрящєего" в сфері обігу зброї присвоїла поліція явочним порядком і протягнула це в законі про поліцію авторства МВС;
- "докУмент" типу наказ про обіг зброї видають самі ж поліцаї;
- дозволи видають ті самі поліцаї за своїми ж "правилами";

- кому і що видавати, а кому і що не видавати визначають знову ж таки поліцаї;
- корупціонерами в схемі можуть бути виключно поліцаї;
- нагляд у сфері обігу зброї теж поліцайський;
- розслідування порушень у сфері обігу зброї поліцайське;
- накладення стягнень на порушників всередині системи (а, може, незгодних із системою) теж поліційне;
- визначення що робити з тими, хто дозвіл отримав (залякувати, погрожувати відібранням дозволу і зброї) - теж поліція.

А тепер питання: для чого при такій супермонополії поліцям потрібен закон про зброю?
Та вони кістками ляжуть проти закону, будуть пудрити мізки усякими відмазками і показушними кампаніями боротьби з корупціонерам ще десятки років. Аби тільки зберегти цю гнилу совкову схему.
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02.03.2021 09:32 Відповісти
Чергова кампанія. Мені цікаво, як вони будуть боротися з нелегальною зброєю? Зачищати по кварталам?
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02.03.2021 09:48 Відповісти
 
 