Дозволи на зброю, видані з порушенням процедури, можуть відкликати, - радник глави МВС Варченко
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Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко каже, що робота всіх дозвільних центрів системи Нацполіції, які уповноважені на видачу дозволів на зброю, припиняється.
Про це він заявив в ефірі Громадського радіо, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про дозвольні центри системи Нацполіції, уповноважені на видачу дозволів на зброю, на перевірку згідно з законодавчим полем, яке є в Україні та стосується обігу зброї в Україні.
"Найближчим часом проанонсовано реорганізацію цієї структури (дозвільних центрів Нацполіції. — Ред.) і створення нової структури, яка уникне тих корупційних ризиків, у яких звинувачуються співробітники дозвільної системи Нацполіції. Виявила цю корупційну схему внутрішня безпека Нацполіції, і тепер ті порушення, які були скоєні працівниками, передаються до ДБР, і вже надалі ДБР буде вирішувати і кваліфікувати кожен злочин, участь кожного поліцейського, який був причетний до тих чи інших злочинів", — каже Варченко.
Також він додав, — що стосується зброї, яка була видана з порушенням, "то буде проведена перевірка власників цієї зброї і документів, які стосуються отримання дозволів на придбання чи носіння такої зброї, ці дозволи будуть скасовані".
"Згідно з даними внутрішньої безпеки, на сьогодні є інформація щодо 2 тисяч власників цієї зброї, яка була видана з порушенням відповідної процедури і корупційної складової", — зазначив Варченко.
Нагадаємо, працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї.
Йдеться про видачу мисливської вогнепальної нарізної зброї, гладкоствольної й так звані "травмати" — пристрої для відстрілу гумових куль.
Будь ласка, зачекайте...
Одна идиотская галка в бюллетене, и 5 лет такого дерьма!!!
Всего лишь прогнозируемый результат коррупции в отделениях разрешительной системы.
Но и это чисто номинально: ведь вместо полиции, выдачей разрешений займется...полиция!
Правда всякие там завистники и злые языки, называют это перестановкой кроватей в борделе...
Все дело в том, что треть лицензий в Украине, получается через решал (посредниками выступают магазины).
Что в общем то неправильно.
Причины довольно простые:
- банальная лень/отсутствие времени
- отсутствие информации о том как это делается (многие ошибочно считают, что надо месяц потратить на походы в десятки учреждений, для получения разрешения)
- и наконец самое главное: для того, что бы получить разрешение на "травматику", нужно либо быть "избранным", либо заплатить решалам и стать "избранным".
Я не буду искать благородных побуждений у Авакова, его цель "перетрусить" владельцев оружия, с кого содрать денег, а у политически неблагонадёжных её забрать
Надо оплатить налог и передать копию своих документов.
Это нормально, но как можно быть посредником на медосмотре?
Как можно не проходя курс изучения матчасти оружия, получить сертификат?
Хоча якщо йдеться лише про 2 тис. стволів, то може і ні
Не смешите мои травматы.
Але от якраз у сфері обігу зброї велика законодавча діра.
Закону немає. Все, як при совку, регулюється самими ж поліцаями.
Заплатят Авакову ещё раз и будут жить спокойно... пока власть снова не проголадается
- функцію "смотрящєего" в сфері обігу зброї присвоїла поліція явочним порядком і протягнула це в законі про поліцію авторства МВС;
- "докУмент" типу наказ про обіг зброї видають самі ж поліцаї;
- дозволи видають ті самі поліцаї за своїми ж "правилами";
- кому і що видавати, а кому і що не видавати визначають знову ж таки поліцаї;
- корупціонерами в схемі можуть бути виключно поліцаї;
- нагляд у сфері обігу зброї теж поліцайський;
- розслідування порушень у сфері обігу зброї поліцайське;
- накладення стягнень на порушників всередині системи (а, може, незгодних із системою) теж поліційне;
- визначення що робити з тими, хто дозвіл отримав (залякувати, погрожувати відібранням дозволу і зброї) - теж поліція.
А тепер питання: для чого при такій супермонополії поліцям потрібен закон про зброю?
Та вони кістками ляжуть проти закону, будуть пудрити мізки усякими відмазками і показушними кампаніями боротьби з корупціонерам ще десятки років. Аби тільки зберегти цю гнилу совкову схему.