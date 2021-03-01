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Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Для реформування державного управління необхідне поглиблення децентралізації влади.
До такого висновку прийшли учасники наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Громадянин має довіряти державі – тільки тоді Україна буде успішною. А для цього ми маємо побудувати професійну й доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян. Ми маємо забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси.
Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях", – зазначив Президент.
Топ коментарі
+14 РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
показати весь коментар01.03.2021 22:22
+7 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар01.03.2021 22:18
+4 Paulo Kit
показати весь коментар01.03.2021 22:23
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Будь ласка, зачекайте...
заміна голів обладміністрацій на "сильні особистості" не виправдовує очікувань..
а про райдержадміністрації вже й не чути.....чи є вони ще?
Может, дурь, знатная с Аргентины прибыла?
(с)