УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14677 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 852 44
Зеленський (17463) реформи (2316) децентралізація (395)

Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав до

Для реформування державного управління необхідне поглиблення децентралізації влади.

До такого висновку прийшли учасники наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Громадянин має довіряти державі – тільки тоді Україна буде успішною. А для цього ми маємо побудувати професійну й доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян. Ми маємо забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси.

Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях", – зазначив Президент.

Також читайте: Зеленський призначив Козиря головою Херсонської ОДА. ФОТО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 6346
показати весь коментар
01.03.2021 22:22
+7
Честно очередной день пустословия и чеса по ушам статист и конферансье но не как президент государства
показати весь коментар
01.03.2021 22:18
+4
На каких лохов эта божья роса рассчитана?
показати весь коментар
01.03.2021 22:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоче більше "независимых республик", 2 йому мало.
показати весь коментар
01.03.2021 22:15 Відповісти
після програшу СН на місцевих виборах, бачить такі важелі впливу на місцеву владу - з києва...
заміна голів обладміністрацій на "сильні особистості" не виправдовує очікувань..
а про райдержадміністрації вже й не чути.....чи є вони ще?
показати весь коментар
02.03.2021 06:56 Відповісти
Власть не видела, не видит, и не будет видеть проблемы простых людей. У них одна проблема, побольше набить свой карман, а на народ им глубоко наплевать.
показати весь коментар
01.03.2021 22:17 Відповісти
Славко, а якщо чесно- ти при Зеленському став краще жити, чи гірше?
показати весь коментар
01.03.2021 22:34 Відповісти
ти не забудь йому нагадати, як галасував...
показати весь коментар
02.03.2021 00:03 Відповісти
Честно очередной день пустословия и чеса по ушам статист и конферансье но не как президент государства
показати весь коментар
01.03.2021 22:18 Відповісти
Коротко о главном: "Углубление поднимет!"
показати весь коментар
01.03.2021 22:19 Відповісти
кто это сказал? оглянитесь...
показати весь коментар
01.03.2021 22:20 Відповісти
Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 5521
показати весь коментар
01.03.2021 22:20 Відповісти
Кто говорит, что власть не работает в интересах граждан? Категорически не согласен. Еще как работает, и работает в поте лица. Например, гражданин Баум. Чем не гражданин? Настоящий орел. Или Гетманцев, беня(тот даже тройной гражданин, а может и больше), Ахметов, Пинчук. Это что, не граждане? Еще какие. Добкин чего стоит. Сойдет за пятерых. Так что аккуратней, надо, гражданин клоун, аккуратней.
показати весь коментар
01.03.2021 22:21 Відповісти
Что-то пробило его на монологи, последнее время.
Может, дурь, знатная с Аргентины прибыла?
показати весь коментар
01.03.2021 22:22 Відповісти
Зеленский призвал к "углублению децентрализации": "Власть должна видеть проблемы на местах, а не из окон своих киевских кабинетов" - Цензор.НЕТ 6346
показати весь коментар
01.03.2021 22:22 Відповісти
?во как?- перед выборами видел проблемы в Петра ,как только "смотрители квартала" вручили "зе" булаву и он перебрался в киевские кабинеты ,тут же ослеп на "зеленую глаукому"
показати весь коментар
01.03.2021 22:23 Відповісти
На каких лохов эта божья роса рассчитана?
показати весь коментар
01.03.2021 22:23 Відповісти
Зебилы до сих пор уверены, что смогут второй раз лохам навешать лапшу на уши. Они прекрасно знают, что 73% были отбитыми лошками, которым через СМИ вложили нужный формат ненависти к Пороху.
показати весь коментар
01.03.2021 22:27 Відповісти
помиляєшся. Таких хто бажає носити лапшу - нині десь 20%; що в перерахунку на парламентські вибори становить десь третину залу.
показати весь коментар
01.03.2021 23:59 Відповісти
власть из центра и так уже вертят вокруг прибора все региональные князьки - прокуроры, менты, налоговая полностью автономные. кабинетные массовики-затейники из центра носу не суют в областные центры. а про губернаторов вообще отдельный разговор - мало кто по полгода засиживается... клоун на клоуне - взять хотя бы того же черкасского скичко)
показати весь коментар
01.03.2021 22:24 Відповісти
пририжень вже на "лаври" Ельцина замахнувся,той теж щось подібне ніс..,але не виніс і призначів *****..,що невже Лисий?
показати весь коментар
01.03.2021 22:25 Відповісти
Ні, він так не п*є, як пив Єльцин, там щось інше куйовдить.
показати весь коментар
02.03.2021 07:19 Відповісти
Тобто, поглибленю реформ команди президента Порошенко? І що означає це «поглиблення»? Я розумію ввести в дію, імплементувати, а що означає «поглиблення»?
показати весь коментар
01.03.2021 22:25 Відповісти
Зебилы, вы только что просрали выборы "на местах". Поэтому проблемы "на местах" вы видеть по-любому не будете. А какая разница? Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 2141
показати весь коментар
01.03.2021 22:27 Відповісти
Киевская власть должна жить в кайф, не заморачиваясь проблемами украинцев. Президент должен шляться эммиратами и оманами, а не заморачиваться какими-то обязанностями. Неплохо бубочка пристроилась. Хотя уже давно известно, не способен он ни на что.
показати весь коментар
01.03.2021 22:27 Відповісти
Власть разрушать умеет лучше всех, не надо нам помогать, просто не мешайте и делайте свою работу
показати весь коментар
01.03.2021 22:27 Відповісти
прям как Горбачев = Углубим!
показати весь коментар
01.03.2021 22:29 Відповісти
Главное начать, а затем расширить и углубить! (С)
показати весь коментар
01.03.2021 22:32 Відповісти
Та вже розширив, обличчя в екран телевізора не поміщається і щоки як у хомяка звисають. А що ще можна "углублять" важко уявити.
показати весь коментар
02.03.2021 07:23 Відповісти
Чисто як Кучма - пижився, дувся, говорив шось, а толку нуль.
показати весь коментар
01.03.2021 22:31 Відповісти
Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 6455
показати весь коментар
01.03.2021 22:32 Відповісти
Золотые слова! Их бы да в голову президенту...
показати весь коментар
01.03.2021 22:34 Відповісти
Народ Украины призвал к "углублению пенетрации" президента Зеленского: "Народ должен видеть решение проблем на местах, а не с экранов своих телевизоров"
показати весь коментар
01.03.2021 22:35 Відповісти
Зе хитрый евррей. Лишь бы самому ничего не делать.
показати весь коментар
01.03.2021 22:40 Відповісти
Когда все это слышишь, не покидает ощущение, что тексты озвучивает автоматический воспроизводитель текстов. Как лозунги "СССР-оплот мира", " Мы придем к победе коммунистического труда". Они вроди и есть, но ты их не замечпешь.
показати весь коментар
01.03.2021 22:49 Відповісти
Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 2334
показати весь коментар
01.03.2021 23:33 Відповісти
Из Буковеля, из Омана проблемы людей ещё хуже просматриваются чем из киевских кабинетов. Не так ли ВОЗ¿
показати весь коментар
01.03.2021 23:51 Відповісти
Вове пора проходить тесты по IQ Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів" - Цензор.НЕТ 2600
показати весь коментар
01.03.2021 23:53 Відповісти
красівві фрази. Вони, безперечно, мають вплив на деяких. фанів артиста.
показати весь коментар
01.03.2021 23:57 Відповісти
"Ты пойми, студент: сейчас на жисть надо смотреть ширше! А к людЯям надо помягше!"
(с)
показати весь коментар
02.03.2021 00:14 Відповісти
легко рассказывать о "децентрализации" из окна киевского кабинета. а на местах видно следующее: в сельский местности впервые в нашей двухтысячелетней истории ликвидированы органы местного самоуправления, одновременно укрупнены районы, руководители которых их местных мелких царьков превратились в местных средних царьков. главы громад не отстают: теперь и они могут побалабосить бюджеты разогнаных сельсоветов.
показати весь коментар
02.03.2021 06:38 Відповісти
 
 