Зеленський закликав до "поглиблення децентралізації": "Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів"

Для реформування державного управління необхідне поглиблення децентралізації влади.

До такого висновку прийшли учасники наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Громадянин має довіряти державі – тільки тоді Україна буде успішною. А для цього ми маємо побудувати професійну й доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян. Ми маємо забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси.

Влада має бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях", – зазначив Президент.

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