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Новини Політика України Убивство Шеремета
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Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо обвинувачених у вбивстві Шеремета виправдають, то до звинувачення застосують санкції, - Аваков

Якщо фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета виправдають, то до звинувачення будуть застосовані санкції.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив в інтерв'ю телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, від самого початку розслідування на слідство чинився неабиякий тиск.

"Далі слідство отримало на руки факти. Доповіли мені, потім доповіли генеральному прокурору. Прокуратура сказала - підстав достатньо. Ми сказали - давайте ще почекаємо британську експертизу. Дочекалися. Підстав достатньо. Висунули... І далі включається механізм засобів масової інформації, публічного обговорення... На тлі того, що немає довіри до правоохоронців. Далі акцент зміщується. Вже ніхто не пам'ятає першоджерел, ніхто не пам'ятає поточні аргументи слідства... " - вважає Аваков.

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Міністр також розповів про те, як будуть реагувати правоохоронці, якщо обвинувачених виправдають.

"Суд повинен винести вердикт: винні або невинні. Невинні - значить, помилилося звинувачення. Є процедура прийняття відповідних санкцій. Якщо винні - вони маютьі понести покарання. Але я найменше хочу, щоб це було рішення, що ігнорує факти", - сказав він.
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Топ коментарі
+77
А Аваков и бубочка, которые проводили праесс-конференцию, обвиняя невиновных, типа не при делах. Нет, засранцы, это вы назначили виноватыми невиновных, теперь хрен отмажетесь.
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01.03.2021 22:45
+64
Это, если не ошибаюсь называется угроза и давление на суд?
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01.03.2021 22:44
+55
НІ !ЦЕ ПРЯМА ПОГРОЗА ТИМ, ХТО НЕ ДОВЕДЕ справу Вовки з Аваковим по Шеремету до вироку звинуваченим.
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01.03.2021 22:58
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по Татарову и без "британских экспертиз" всё прозрачно,но его выводят из-под действия закона,а вот по "шереметам" канючат уже не первый год приговоры и суды.Кстати.о "британской экспертизе" нигде раньше не упоминалось...не из разряда ли эти экспертизы "..британские учёные доказали.." ? )
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02.03.2021 08:08 Відповісти
Який же цинічний Рюкзаков. Одночасно хоче скинути вину із себе і Бубочки, що їх слова на прес-конференціях не мали ніякого значення і погроза слідчим, що якщо не дофальшуєтье - то підете на кічу. А знає пан Рюкзаков, що їх слова на брифінгу мали головне значення і посил по слідчих і прокурорів, любою ціною запротолити цих трьох невинних в тюрягу? А що, Рюкзаков такий великий спеціаліст і експерт, що може дати оцінку доказам? Цим він ще раз підтвердив, що тиснув на слідчих, прокуратуру і суд. Вашим справах цим, іншим і рюкзаковим ніхто давно не вірить. Відповідати прийдеться всеодно, бо шило в мішку не заховаєш, воно по-любому визізе.
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02.03.2021 08:23 Відповісти
армянская мафия и зеленский посадили людей в тюрьму,
теперь главный армянский мафиози разводит лохов
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02.03.2021 09:05 Відповісти
авакова в отставку, вместе с клованом зеленским
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02.03.2021 09:07 Відповісти
всех судей уволить с волчьими билетами, хотя в Украине решают армяне, а не лохи ...
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02.03.2021 09:13 Відповісти
Усе, як при совку: ми наказали слідству шити справу проти непричетних, а якщо непричетних не засудять, то покарають слідчих, а не нас.
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02.03.2021 09:48 Відповісти
потрібен закон що в держ органах - тільки українці
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02.03.2021 09:49 Відповісти
" Лучше мьі будем кормить своих олигархов, чем росийских" А.Аваков Зігмунд заплакав..
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02.03.2021 10:02 Відповісти
А можно насчет фактов поподробнее
А то разлагольствовать можно вечно
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02.03.2021 12:06 Відповісти
Цікавий феномен, коли обговорюється піар, а не факти. Але ж ще bbc виклала факти досить детально: https://www.bbc.com/russian/features-50778221
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02.07.2021 13:28 Відповісти
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