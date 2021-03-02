До пакету військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark VI із озброєнням, - Пентагон
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У Міноборони США розповіли, що входить в новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Пакет допомоги "включає навчання, озброєння і консультативні послуги" для ЗСУ.
"Ці дії підтверджують прихильність США надання оборонної летальної зброї, щоб Україна могла ефективніше захищатися від російської агресії", - йдеться в повідомленні Пентагону.
Україна отримає два патрульні катери Mark VI з озброєнням. "У поставку також входять додаткові контрбатарейні радіолокаційні станції і бойова техніка, що покликані підвищити нищівну силу, командування і управління, а також ситуативну обізнаність ЗСУ; безперервне забезпечення супутникової розвідки і аналізу; військово-медичне обладнання та техніка для евакуації з місця бойових дій", - повідомили в Міноборони США.
Решта $150 млн, виділені Конгресом США, будуть надані в 2021 фінансовому році, коли Міністерство оборони у співпраці з Державним департаментом підтвердить, що Україна домоглася значного прогресу в ключових оборонних реформах у цьому році, як того вимагає Національне оборонне відомство.
Пентагон закликав Україну продовжувати проводити реформи, які посилюють цивільний контроль над збройними силами, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості і закупівлі, а також модернізують оборонний сектор в інших ключових областях відповідно до принципів і стандартів НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Соглашением предусмотрено прекращение огня с 00:00 часов 10 ноября. Для контроля за прекращением огня будет развёрнут миротворческий центр.
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там полгода уже не воюют
и правильно слили армян, сейчас они за РФ будут всеми 4мя конечностями держаться ...
На початку 2021 року ВМС США заявили про свій намір продати їх до кінця року. Рішення було прийнято як захід економії, оскільки човни не використовувалися широко, страждали від проблем з надійністю і вважаються занадто дорогими в обслуговуванні.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/mark-vi.html
Доречі, це уже не Вікіпедія - https://news.usni.org/2021/02/18/navy-decommissions-3-cyclone-patrol-craft-looking-to-shelve-mark-vi-patrol-boat
"У травні 2012 року SBI отримала початковий контракт на 36,5 млн доларів на шість патрульних катерів MK VI. У липні 2014 року ВМС США підписали з SBI угоду про тверду фіксовану ціну на суму 34,5 млн доларів на чотири додаткових патрульних катери MK VI".
Для України, хоч і безкоштовно, але в рахунок допомоги 125 млн. дол., чи по 62,5 млн. дол. за катер
протистоянні з Кацапієй. Рації і беспілотниками і квадрокоптерами ЗСУ і
добровольцям і волонтери доставали, а 300 старих Хамерів ми пам ятаємо
до цих пір. Отака ціна відмови від ядерної зброї.
"Військові джипи «Хаммер», які США подарували Україні, розмитнювались з
ціною 967 тис грн. Про це повідомило джерело в Державній фіскальній службі..
.Всі машини дуже старі - вони виготовлені у період з 1986 по 1995 роки, мають
двигуни об'ємом 6,2-6,5 літрів. За даними ЗМІ, у цих броньовиків виявились
брезентові двері.."
Допомога яка надходить зараз це вже інший рівень, але чи не запізно.
засоби захищають наших вояків, а не допомагають звільняти території
України. Дебіл.
Озброєння патрульних катерів типу Mark VI легкими протикорабельними ракетами можливе та очікує рішення від Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Думская». По цьому питанню зараз йдуть активні консультації, проте ініціатива в оснащенні катерів американськими легкими протикорабельними ракетами має йти від Офісу президента та Міністерства оборони.
Зєля там що, колупається в дупі і не може швидко сказати "ТАК!"??? Чи він не знає, як відмовитись, щоб свого коханого пуйла не образити???
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Зєленого чмирька геть. Достркові.
Деньги со временем придется возвращать, либо деньгами либо экономическими и политическими уступками!
Даже за гуманитарную помощь от государства приходится платить.
Timeo Danaos et dona ferentes - Бойся данайцев и дары приносящих.
Знаю о гуманитарной помощи США во время землетрясения в Пакистане в 2005г. Содрали "3 шкуры". И за продукты, одеяла ... и за доставку в сложных условиях по коммерческой стоимости.
Военное имущество выжившее к осени 45-го просто возвращалось в имеющемся состоянии. А "гражданское", которые остались в эконовмике Союза, с учетом затрат по доставке оценивалось где-то в 5 млрд. дол. за вычетом амортизации и потерь амеры выставили сначала 2,6 млрд, потом 1,3 и спорили 30 лет. Итого составило около 700 млн. Что есть копейки с учетом 2% годовых.
В 2012 году энтузиасты истории пытались получить к ним доступ. И США и РФ отказали.
По поводу поддержки производителей. Почему бы нашему правительству не выкупать АНы и дарить развивающимся странам?
tZE inform
@tZEinform
·2 чИз 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.