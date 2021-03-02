УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12639 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Агресія Росії проти України Допомога Україні
11 908 152
ВМС (1180) Пентагон (1086) США (14495) ЗСУ (5729)

До пакету військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark VI із озброєнням, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

До пакету військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark VI із озброєнням, - Пентагон

У Міноборони США розповіли, що входить в новий пакет військової допомоги для України на суму $125 млн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Пакет допомоги "включає навчання, озброєння і консультативні послуги" для ЗСУ.

"Ці дії підтверджують прихильність США надання оборонної летальної зброї, щоб Україна могла  ефективніше захищатися від російської агресії", - йдеться в повідомленні Пентагону.

Україна отримає два патрульні катери Mark VI з озброєнням. "У поставку також входять додаткові контрбатарейні радіолокаційні станції і бойова техніка, що покликані підвищити нищівну силу, командування і управління, а також ситуативну обізнаність ЗСУ; безперервне забезпечення супутникової розвідки і аналізу; військово-медичне обладнання та техніка для евакуації з місця бойових дій", - повідомили в Міноборони США.

Також читайте: США виділяють Україні 125 млн доларів військової допомоги

Решта $150 млн, виділені Конгресом США, будуть надані в 2021 фінансовому році, коли Міністерство оборони у співпраці з Державним департаментом підтвердить, що Україна домоглася значного прогресу в ключових оборонних реформах у цьому році, як того вимагає Національне оборонне відомство.

Пентагон закликав Україну продовжувати проводити реформи, які посилюють цивільний контроль над збройними силами, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості і закупівлі, а також модернізують оборонний сектор в інших ключових областях відповідно до принципів і стандартів НАТО.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
это не так!.. Пентагон полностью изменил на 100% концепцию морских прибрежных кораблей.. США отказываются от всего вида существующих литоральных кораблей трех типов, и от двух видов патрульных катеров, в том числе и от Mark IV..
У США другие задачи, и они на 100% будут обновлять свои патрульные корабли.. весь свой патрульный флот..
а для охраны Азово-Черноморского побережья Украины такие катера, самое то!..
показати весь коментар
01.03.2021 23:03
+12
Прикольный катерок!
Браунинги 50 калибра на каждом углу!
В пакет военной помощи Украине на $125 млн входит поставка 2 катеров Mark IV с вооружением, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5421
показати весь коментар
01.03.2021 22:47
+9
У нас ситуация как в Израиле в первые годы становления государства.
Справились они, справимся и мы.
показати весь коментар
01.03.2021 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Подпишитесь на "Украина 365" и узнаете чем вчера Алиев сбил сраный Мавзолейный ИСКАНДЕР в Н.Карабахе... У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 534
показати весь коментар
01.03.2021 23:14 Відповісти
В ночь с 9 на 10 ноября (01:00 местного времени, 00:00 московского времени) было подписано соглашение о перемирии в Карабахе. Это соглашение было подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Прекращение огня
Соглашением предусмотрено прекращение огня с 00:00 часов 10 ноября. Для контроля за прекращением огня будет развёрнут миротворческий центр.
---------
там полгода уже не воюют У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2717
и правильно слили армян, сейчас они за РФ будут всеми 4мя конечностями держаться ...
показати весь коментар
01.03.2021 23:22 Відповісти
Доречі, про катер катер Mark VI.( Автопереклад):
На початку 2021 року ВМС США заявили про свій намір продати їх до кінця року. Рішення було прийнято як захід економії, оскільки човни не використовувалися широко, страждали від проблем з надійністю і вважаються занадто дорогими в обслуговуванні.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat
показати весь коментар
01.03.2021 23:15 Відповісти
Зачем перевод? Есть подробные статьи.
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/mark-vi.html
показати весь коментар
01.03.2021 23:28 Відповісти
РАБссиянская Википедия такая же Матня что и слова Ольги Скабеевой... У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7804ломаный грош...
показати весь коментар
01.03.2021 23:21 Відповісти
У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3432 Англомовна Вікіпедія.
Доречі, це уже не Вікіпедія - https://news.usni.org/2021/02/18/navy-decommissions-3-cyclone-patrol-craft-looking-to-shelve-mark-vi-patrol-boat
показати весь коментар
01.03.2021 23:28 Відповісти
самое ценное здесь спутниковая разведка.
показати весь коментар
01.03.2021 23:24 Відповісти
Просранно конечно очень много за 30 лет ,но делать подобное массово на Николаевских верфях можно запросто .
показати весь коментар
01.03.2021 23:27 Відповісти
Тепер про вартість. У цій статті вартість катера для американської армії (від 6 до 8,5 млн. дол.):
"У травні 2012 року SBI отримала початковий контракт на 36,5 млн доларів на шість патрульних катерів MK VI. У липні 2014 року ВМС США підписали з SBI угоду про тверду фіксовану ціну на суму 34,5 млн доларів на чотири додаткових патрульних катери MK VI".
Для України, хоч і безкоштовно, але в рахунок допомоги 125 млн. дол., чи по 62,5 млн. дол. за катер
показати весь коментар
01.03.2021 23:40 Відповісти
Пардон, тут помилився. У ці 125 млн. дол. входять не тільки два катери, єі інші поставки. Тому, говорити про 62,5 млн. дол. за катер - невірно. Помилився.
показати весь коментар
02.03.2021 00:15 Відповісти
У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5915
показати весь коментар
01.03.2021 23:42 Відповісти
Нажаль вся допомога США до Джавелінив особо ніякої погоди на зробила у

протистоянні з Кацапієй. Рації і беспілотниками і квадрокоптерами ЗСУ і
добровольцям і волонтери доставали, а 300 старих Хамерів ми пам ятаємо
до цих пір. Отака ціна відмови від ядерної зброї.
"Військові джипи «Хаммер», які США подарували Україні, розмитнювались з
ціною 967 тис грн. Про це повідомило джерело в Державній фіскальній службі..
.Всі машини дуже старі - вони виготовлені у період з 1986 по 1995 роки, мають
двигуни об'ємом 6,2-6,5 літрів. За даними ЗМІ, у цих броньовиків виявились
брезентові двері.."


Допомога яка надходить зараз це вже інший рівень, але чи не запізно.
показати весь коментар
01.03.2021 23:48 Відповісти
Да ты охренело, чучело!? Конрбатарейные радары от США кардинально поменяли ход войны! У пакет військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark IV із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 3751
показати весь коментар
02.03.2021 02:28 Відповісти
Дебил , когда и где конкретно? Ты только срать способен недоносок?
показати весь коментар
02.03.2021 07:37 Відповісти
Це ті радари, про які писали, що колаборанти віддали росіянам?
показати весь коментар
02.03.2021 10:17 Відповісти
Дебіл тупий, я про летальну зброю казав це по перше і контрбатарейні
засоби захищають наших вояків, а не допомагають звільняти території
України. Дебіл.
показати весь коментар
02.03.2021 14:53 Відповісти
по Будапештскому за США - должок имеется, так что Джо, катерами не отделаешься, давай статус ядерной державы вместе восстанавливать !
показати весь коментар
01.03.2021 23:59 Відповісти
Статус не відновлять, але ядерна зброя може бути, як у Ізраїлі.
показати весь коментар
02.03.2021 10:19 Відповісти
В Черном море закончились военно-морские учения НАТО "Poseidon-21". Впервые, за последние 5 лет Украина не получила приглашение на участие в военно-морских учених НАТО в черноморском регионе.
показати весь коментар
02.03.2021 01:35 Відповісти
Лучше бы эти деньги направили на закупку украинских бронемашин, показанных на выставке в ОАЭ.
показати весь коментар
02.03.2021 09:20 Відповісти
Так не вийде при усьому бажанні. За американські дармові гроші можна отримати тільки те, на що погоджується "дарувальник".
показати весь коментар
02.03.2021 09:28 Відповісти
Это не подарок а военная помощь.
Деньги со временем придется возвращать, либо деньгами либо экономическими и политическими уступками!
Даже за гуманитарную помощь от государства приходится платить.
показати весь коментар
02.03.2021 09:35 Відповісти
я вибачаюсь, а яких "політичних уступок" України від США ви боїтеся?
показати весь коментар
02.03.2021 10:19 Відповісти
Я уже ничего не боюсь. А политические уступки от Украины США не нужны. Остаются деньги, которые придется отдавать нашим внукам.
Timeo Danaos et dona ferentes - Бойся данайцев и дары приносящих.
показати весь коментар
02.03.2021 10:24 Відповісти
ваші домисли безпідставні. військова допомога США безповоротна
показати весь коментар
02.03.2021 11:47 Відповісти
До пакету військової допомоги Україні на $125 млн входить поставка 2 катерів Mark VI із озброєнням, - Пентагон - Цензор.НЕТ 9370
показати весь коментар
02.03.2021 16:28 Відповісти
А много денег просили за ленд-лиз? И много ли заплатили совьеты?
показати весь коментар
02.03.2021 17:28 Відповісти
Я не знаю про ленд-лиз. С совковые документы остались как секретные сами знаете у кого и из Украины недоступны. Американские тоже засекречены.
Знаю о гуманитарной помощи США во время землетрясения в Пакистане в 2005г. Содрали "3 шкуры". И за продукты, одеяла ... и за доставку в сложных условиях по коммерческой стоимости.
показати весь коментар
02.03.2021 18:01 Відповісти
Узнать то особо не сложно. Согласно основному соглашению по ленд-лизу между СССР и США от 11 июня 1942 года, США не имеют оснований поднимать вопрос о том, чтобы Советский Союз возместил Соединенным Штатам стоимость уничтоженных, утраченных или потребленных во время войны ленд-лизовских предметов, поставленных Советскому Союзу.
Военное имущество выжившее к осени 45-го просто возвращалось в имеющемся состоянии. А "гражданское", которые остались в эконовмике Союза, с учетом затрат по доставке оценивалось где-то в 5 млрд. дол. за вычетом амортизации и потерь амеры выставили сначала 2,6 млрд, потом 1,3 и спорили 30 лет. Итого составило около 700 млн. Что есть копейки с учетом 2% годовых.
показати весь коментар
02.03.2021 18:34 Відповісти
В данном же случае, помощь безвозвратна. Американцы выигрывают поддерживая своих производителей оружия, а в будущем и запчастей, боеприпасов и чутка учебных центров.
показати весь коментар
02.03.2021 18:36 Відповісти
Ну и почему до сих пор практически все документы засекречены?
В 2012 году энтузиасты истории пытались получить к ним доступ. И США и РФ отказали.
По поводу поддержки производителей. Почему бы нашему правительству не выкупать АНы и дарить развивающимся странам?
показати весь коментар
03.03.2021 08:49 Відповісти
Потому, что для этого должен быть профицит бюджета млрд. так в 200 грн. Ну, или гривну можно было бы в Африку экспортировать, тогда вместо профицита можно было эти 200 ярдов допечатать.
показати весь коментар
03.03.2021 14:48 Відповісти
Mark VI(6), а не Mark IV(4), бестолочи.
показати весь коментар
02.03.2021 09:47 Відповісти
Самая главная помощь, которую мог бы оказать запад, это перестать грабить Украину через МВФ, землю, цены на газ, овгз. Поставлять вооружение деморализованной армии это снабжать врага тренировочными мишенями.
показати весь коментар
02.03.2021 11:09 Відповісти
Знакомая песТня, деморализованая армия? Надеюсь ты о своих бурятах?
показати весь коментар
02.03.2021 11:43 Відповісти
В Бурятии тариф газа $0.1, а в Украине $2.5 (при себестоимости $0.5). Тренируй мораль.
показати весь коментар
02.03.2021 13:09 Відповісти
Тренируй *****, *******
показати весь коментар
02.03.2021 15:29 Відповісти
Чукча, 2,5$ за что? Чукча-математик поясни.
показати весь коментар
02.03.2021 17:29 Відповісти
Точнее не так. $0.08 против $0.25 за кубический метр. При себестоимости Укргаздобычи $0.05.
показати весь коментар
02.03.2021 20:43 Відповісти
чушь и профанация
показати весь коментар
03.03.2021 09:36 Відповісти
спорить с числами это хуже чем профанация.
показати весь коментар
03.03.2021 13:13 Відповісти
числа по разному можно использовать, например манипулировать ими, как вы.
показати весь коментар
03.03.2021 14:03 Відповісти
Это простейшие числа, из первоисточников. Вы еще скажите про манипуляции в теореме Пифагора.
показати весь коментар
03.03.2021 15:49 Відповісти
Поэтому ватники так не любят американцев.) И чтобы им отомстить украли с наших катеров обосранные туалеты и старую проводку
показати весь коментар
02.03.2021 11:09 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·2 чИз 275 млн. $ военной помощи Украине, 125 млн. $ будет выделено сразу, а 150 млн. $ после того, как Зеленский вернет полномочия Генеральному Штабу и министру обороны, отобранные в пользу Хомчака.
показати весь коментар
02.03.2021 11:23 Відповісти
Впаривают пиндосы металлолом за бабки в долг - чисто еврейский самый простой развод.))) Не верите, спросите Кролика или Беню, да и сами видели.))
показати весь коментар
02.03.2021 17:41 Відповісти
за какие бабки и в какой долг, если это безоплатная, бесповоротная помощь
показати весь коментар
03.03.2021 14:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 