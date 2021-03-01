З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
З 1 березня в Білорусі діє оновлений Кодекс про адміністративні правопорушення. Тепер штраф за участь в несанкціонованих акціях протесту становить 2 900 білоруських рублів (€900).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.
У разі повторного порушення штраф може скласти 5 800 білоруських рублів (€ 1800).
Адміністративне ув'язнення за повторну участь в незаконній акції підвищили до 30 діб.
Раніше за участь в протесті можна було отримати попередження, тепер такий захід виключений з кодексу. Разом з тим вводиться новий вид покарання - "громадські роботи".
Топ коментарі
+29 Randall Flag da70119e
показати весь коментар01.03.2021 23:08
+19 mrSmith
показати весь коментар01.03.2021 23:13
+18 vitaliymkua
показати весь коментар01.03.2021 23:07
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Но походу у лукашенко есть все шансы сделать это первым!
Как то так.
та не смешите мои болотные сапоги.
теперь всё будет в евро