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З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро

З 1 березня в Білорусі діє оновлений Кодекс про адміністративні правопорушення. Тепер штраф за участь в несанкціонованих акціях протесту становить 2 900 білоруських рублів (€900).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

У разі повторного порушення штраф може скласти 5 800 білоруських рублів (€ 1800).

Адміністративне ув'язнення за повторну участь в незаконній акції підвищили до 30 діб.

Раніше за участь в протесті можна було отримати попередження, тепер такий захід виключений з кодексу. Разом з тим вводиться новий вид покарання - "громадські роботи".

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Топ коментарі
+29
Ну что - цветочки мусорам еще хочется дарить?
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01.03.2021 23:08
+19
Я думал что кацапы докатятся до уровня северной кореи!
Но походу у лукашенко есть все шансы сделать это первым!
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01.03.2021 23:13
+18
"Народний" президент. С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро - Цензор.НЕТ 3095
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01.03.2021 23:07
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"Народний" президент. С 1 марта в Беларуси штраф за участие в акции протеста составляет 900 евро - Цензор.НЕТ 3095
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01.03.2021 23:07 Відповісти
З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 8792 З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 7047
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02.03.2021 05:26 Відповісти
Сябров теперь ещё и рублем будут бить.
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01.03.2021 23:08 Відповісти
Ну что - цветочки мусорам еще хочется дарить?
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01.03.2021 23:08 Відповісти
цветочки без снятия кроссовок не действуют. а теперь с болотных хороняк и шкуру сдирать будут.
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01.03.2021 23:17 Відповісти
а может цветы мусоркам?
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02.03.2021 00:15 Відповісти
Я навіть не знаю, де висіли би ті приніматєлі, якщо би таку маячню спробували пропхнути в Україні.
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01.03.2021 23:09 Відповісти
Я думал что кацапы докатятся до уровня северной кореи!
Но походу у лукашенко есть все шансы сделать это первым!
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01.03.2021 23:13 Відповісти
Не слышал о протестах в КНДР. Где почитать можно ?
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01.03.2021 23:14 Відповісти
Протесты в кндр приблизительно там, где будут протесты в Белорусии.
Как то так.
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01.03.2021 23:16 Відповісти
Мозгви відморозив? Прочитай 50 раз - можливо дійте смисл 2 речень
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02.03.2021 09:44 Відповісти
Протестов в Беларуси уже тоже особо не видать.
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02.03.2021 12:56 Відповісти
Интересно на сколько их ещё хватит?
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01.03.2021 23:18 Відповісти
Нагнули бульбашей по полной.Домитинговались хором и цветочками?Дальше строем и и тихо .Сами виноваты позволяете над собой издеваться.
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01.03.2021 23:20 Відповісти
Мда, сходил на митинг, отдай зарплату.
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01.03.2021 23:23 Відповісти
1000 оро в месяц в микромордоре зряплата?
та не смешите мои болотные сапоги.
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01.03.2021 23:54 Відповісти
Нормально жить в белой Анголе в 21 веке в центре Европы?
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02.03.2021 00:49 Відповісти
шо, допрыгались зайчики
теперь всё будет в евро З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 5715
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01.03.2021 23:24 Відповісти
Таким чином Лука, мабуть хоче поповнити бюджет країни.
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02.03.2021 09:56 Відповісти
Правильно! Нефиг майданить. А то ишь, чего захотели - участвовать в акциях несанкционированного протеста. Вообще страх потеряли? Нужно работать, а не бездельничать, я бы еще на месте Лукашенко, автоматом в тунеядцы добавлял. Поймали на месте протеста, нет увольнительного - значит тунеядец, со всеми вытекающими последствиями.
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01.03.2021 23:25 Відповісти
так ведь хороняки и не майданили.
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01.03.2021 23:57 Відповісти
=Президентка= ж десь на березень анонсувала поновлення ходінь по вихідних.
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01.03.2021 23:27 Відповісти
Будуть масові походи в ліс, за пролісками. З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 7204
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02.03.2021 10:08 Відповісти
В Беларуси 1 евро = 3.15 белорусских рублей .
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01.03.2021 23:32 Відповісти
Остались только забастовки. За них уволить могут. Но всех не уволят.
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01.03.2021 23:45 Відповісти
Так про забастовку теж треба завчасно попередити, та і забастовки можливі тільки з економічних питань, умов праці і т.і. Політичні забастовки в Блорусі - заборонені.
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01.03.2021 23:58 Відповісти
так тут все просто. Малая зарплата и все. Главное чтобы организованно и в одно время. Правда штрейкбрехеры с россии повалят табунами.
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02.03.2021 10:46 Відповісти
Українців би це не зупинило, тому що незаконно ставити такі штрафи.
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01.03.2021 23:47 Відповісти
У нас все это "узаконено" ввиде тарифов
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02.03.2021 00:03 Відповісти
А якщо босим?
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01.03.2021 23:49 Відповісти
***** мабуть денёг не дал, а "литвинов" надо ж чем-то, типо пенсии задабривать )
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01.03.2021 23:53 Відповісти
БЕЛОРУСИ - КРАЩЕ Б ВИ ДОМА СИДІЛИ ЧИМ ТАКИМ ЦИРКОМ ВСЕ ЦЕ ЗАКІНЧУВАТИ З 1 березня у Білорусі штраф за участь в акції протесту становить 900 євро - Цензор.НЕТ 9573
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02.03.2021 00:07 Відповісти
Белорусы вы где? Диктатура африканского типа в 21 веке в центре Европы это нормально? Немножко потерпеть осталось, лет 20 а потом можно и стать частью параши. И название белорусь забыть навсегда. Но можно всё изменить если понять что ваши братья это украинцы а не орки кацапские.
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02.03.2021 00:47 Відповісти
вот тебе бабушка и юрьев день
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02.03.2021 01:14 Відповісти
Следующим этапом будет расстрел.Лишь бы"у нас не так как в Украине.У нас не майдан."Да,сябры?.....терпилы....
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02.03.2021 03:58 Відповісти
Мразь усатая
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02.03.2021 04:26 Відповісти
тю, я бы на месте бацьки так бы и делал. Бо понту с того, шо шило на мыло менять(бацьку на Светика - оба за хутина, плюс аморфно отвечают , мол, чей Крым, но главное, в пользу муйлуши). Чем безлад таким счином разводить, а главное за понюшку (табачку) - всех к ногтю... А ШО ДЕЛАТЬ (з покiрними)...
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02.03.2021 06:12 Відповісти
зря... лучше их сразу - на органы разбирать......
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02.03.2021 08:29 Відповісти
лукашеску и так уже и эдак умоляет белорусов взять в руки вместо цветочков покрышки, а они ни в какую.
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02.03.2021 09:03 Відповісти
Видимо еще не наступил момент, когда нечего терять кроме своих цепей.
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02.03.2021 10:49 Відповісти
Я так и знал что они на этом еще и заработают))
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02.03.2021 12:50 Відповісти
Усатый неплохо так труханул в начале, прямо как овощь в феврале 14го. Но потом пришел в себя, огляделся, оперился и пошел косить конюшину. У нас такое же было бы если бы овощь остался.
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02.03.2021 12:52 Відповісти
Да не белоруси вата ватой
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02.03.2021 13:00 Відповісти
 
 