Гральний бізнес уже оплатив три ліцензії на 70 млн грн, - "слуга народу" Гетманцев
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Гральний бізнес вже оплатив державі три ліцензії на загальну суму в 70 млн грн.
Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми слухали на засіданні фракції доповідь керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого. Він нам доповів, що три ліцензії вже видані і оплачені на 70 мільйонів", - сказав Гетманцев.
Нардеп додав, що комісія видала ще дві ліцензії на ведення грального бізнесу, гроші від яких надійдуть найближчим часом.
"І ще дві ліцензії вже видані, тобто рішення вже прийнято, але ще не оплачені, - це 130 млн грн, і Комісія очікує в найближчі дні оплату цих ліцензій", - уточнює "слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
всё дорожает и денег нету
и только слышно уже два года,
смешных два слова "слуга народа"
150%%%%%%%%%%%%%%%%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
сволочи"гетманцевы" харчеваться будут?
це дійсно анально-геныально
Что вы понавыбирали, убогие???
4 год ·
Україна арештувала i тепер має можливість управляти і отримувати дохід від майна екс міністра внутрішніх справ уряду Януковича Віталія Захарченка. Про це сьогодні повідомили в ДБР. Серед цих активів 3 квартири, 4 житлових будинки, 6 машиномісць (паркінгів), 24 земельні ділянки, сукупна вартість яких перевищує 1,4 мільярда гривень. Шкода що це чомусь було неможливо при каденції Порошенка (колишнього колеги В.Захарченко по уряду Януковича - Азарова). «Меркель не веліла», Путін міг «ще більше напасти», Захарченко «сидів під плінтусом як миша», Байден «не тримав»Петра «за яйця» і тупо «не було повноважень». Нажаль...
Тупым зебилам ,вроде насiння на зарплате у бени, конечно неизвестно, что при Порохе денег стягнули в бюджет с попередников около 4 миллиардов баксов, а не какие-то пару квартир, арест с которых снимут через месяц-другой)))
Но зеленые лохторат схавает "перемогу"!
"поступят в ближайшее время" В ЧЕЙ КАРМАН ?
на шлюх 70 лямов сбили,
а какой интерес нам, лохобанам ?
А сколько поимеет за год?
Боитесь проиграть что на водку не хватит?
Давайте адреса, где уже работает!