Гральний бізнес уже оплатив три ліцензії на 70 млн грн, - "слуга народу" Гетманцев

Гральний бізнес вже оплатив державі три ліцензії на загальну суму в 70 млн грн.

Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми слухали на засіданні фракції доповідь керівника Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого. Він нам доповів, що три ліцензії вже видані і оплачені на 70 мільйонів", - сказав Гетманцев.

Нардеп додав, що комісія видала ще дві ліцензії на ведення грального бізнесу, гроші від яких надійдуть найближчим часом.

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"І ще дві ліцензії вже видані, тобто рішення вже прийнято, але ще не оплачені, - це 130 млн грн, і Комісія очікує в найближчі дні оплату цих ліцензій", - уточнює "слуга народу".