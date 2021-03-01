Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура
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Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з учасників злочинного угруповання, які брали участь в штурмі Луганського прикордонного загону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, їм інкримінується участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування та напад у його складі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до тяжких наслідків, та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).
За даними слідства, мешканець міста Кадіївка, маючи злочинний умисел на захоплення адміністративних будівель та вчинення інших особливо тяжких злочинів, створив та очолив організовану злочинну групу – так званий "батальйон "Лєший".
2 червня 2014 року учасники злочинного угруповання здійснили озброєний напад на Луганський прикордонний загін. Вони вели прицільний вогонь із автоматичної та стрілецької зброї, у тому числі з дахів житлових будинків кварталу Мирний окупованого Луганська. Запеклий бій тривав майже дві доби. У результаті ворожої атаки були поранені 8 прикордонників та захоплені адміністративні приміщення.
Зараз обвинувачені оголошені у загальнодержавний розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.
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Брестський форт в 1939 році захопили німці ще 16-17 вересня, але, як потім виявилося, поляки (до батальону) капітана Раздишевського в ніч з 17 на 18 те захопили пустий, покинутий німцями форт "Граф Берг" десь в кілометрі на північ від Брестського форта. Так, як 17го савєти також полізли добивати Польщу, і , Брест-Берестя переходило до савєтів, німці їх не зачіпали. РККА штурмувало форт Берг із 22 по 27 вересня. Втрати невідомі, але, враховуючи сили захисників і розміри форта Берг, вони не могли бути більшими за кількадесят чоловік. Раздишевський попав у полон і згинув десь у розстрілах 1940 року чи Гулазі.