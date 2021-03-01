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Луганщина (4420) прокуратура (3173) штурм (102) найманці РФ (1971)

Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Організатора та учасника

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з учасників злочинного угруповання, які брали участь в штурмі Луганського прикордонного загону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, їм інкримінується участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування та напад у його складі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до тяжких наслідків, та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Кадіївка, маючи злочинний умисел на захоплення адміністративних будівель та вчинення інших особливо тяжких злочинів, створив та очолив організовану злочинну групу – так званий "батальйон "Лєший".

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2 червня 2014 року учасники злочинного угруповання здійснили озброєний напад на Луганський прикордонний загін. Вони  вели прицільний вогонь із автоматичної та стрілецької зброї, у тому числі з дахів житлових будинків кварталу Мирний окупованого Луганська. Запеклий бій тривав майже дві доби. У результаті ворожої атаки були поранені 8 прикордонників та захоплені адміністративні приміщення.

Зараз  обвинувачені оголошені у загальнодержавний розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.
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Топ коментарі
+10
Христо Грозев и группа Билингкэт снимает фильм об ИХТАМНЕТах РАБссии и чмошниках Вагнера...,а также про то каким образом Лукашеску отдал этих хмырей Путлеру.По факту это убойный материал против Ермака и Зели...
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02.03.2021 00:05
+5
Для таких нужно временно снять мораторий на смертную казнь...
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01.03.2021 23:50
+5
Имиджу Украины нанесен колоссальный вред,так опозорить страну мог только абсолютный болван...,операцию по Вагнерцам вели разведки США,Израиля,Турции и Украины...,какой позор...
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02.03.2021 00:11
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не прошло и 3 года...
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01.03.2021 23:31 Відповісти
Ни фото..ни ФИО...так ..как пук в лужу ...абстрактное лицо? Или это секрет? )))
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02.03.2021 08:09 Відповісти
Є підозра, що цьому крендєлю присунуть менше ніж Стерненко. Можливо навіть відпустять на "родіну", "под лічноє обязатєльство". Нє?
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01.03.2021 23:37 Відповісти
Читай уважно. Їх не зловили, вони десь в дирляндії чи кацапії.
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02.03.2021 04:55 Відповісти
За такое преступление до 15 лет?
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01.03.2021 23:42 Відповісти
Для таких нужно временно снять мораторий на смертную казнь...
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01.03.2021 23:50 Відповісти
...и взять в аренду электростул в США
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02.03.2021 10:18 Відповісти
Христо Грозев и группа Билингкэт снимает фильм об ИХТАМНЕТах РАБссии и чмошниках Вагнера...,а также про то каким образом Лукашеску отдал этих хмырей Путлеру.По факту это убойный материал против Ермака и Зели...
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02.03.2021 00:05 Відповісти
Были слухи что даже Netflix заинтересовался таким сюжетом
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02.03.2021 09:57 Відповісти
Имиджу Украины нанесен колоссальный вред,так опозорить страну мог только абсолютный болван...,операцию по Вагнерцам вели разведки США,Израиля,Турции и Украины...,какой позор...
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02.03.2021 00:11 Відповісти
Мудрий нарід обрав ахх какова чувака на лісапєтє. Хуже нібудіт.
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02.03.2021 00:27 Відповісти
"с крыш жилых домов" - узнаваемый каSSапский хероизм и тактика, когда захватил автомат...
всё что нужно знать о лаптеногих и их леших
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02.03.2021 00:13 Відповісти
РАБссия и ХЕРоизм понятия не совместимые...особенно басни про Брестскую крепость,28 хероев ПОНТЫфиловцев,Зою Космодемьянскую и прочий бред сивой Мавзолейной Кобылы... Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2072
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02.03.2021 00:16 Відповісти
Нуу бій 22 червня був і 45та дивізія вермахту таки не взяла форт (то не фортеця) в цей день. Та й загинуло там 400-600 німців (австрійців). Взяли тільки після трьохденного масованого обстрілу на 6й день.
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02.03.2021 05:05 Відповісти
Штурм Бреста был в 1939 году в сентябре,советские болваны гатили из пушек,немцы и совки провели совместный военный парад в Брест-Литовске ,,,провели парад братаны иными словами..Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6439 Організатора та учасника "батальйону "Лєший" заочно судитимуть за штурм Луганського прикордонного загону в 2014-му, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3813
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02.03.2021 07:36 Відповісти
Розумієш, підміняти одну казку іншою - то дурне діло.
Брестський форт в 1939 році захопили німці ще 16-17 вересня, але, як потім виявилося, поляки (до батальону) капітана Раздишевського в ніч з 17 на 18 те захопили пустий, покинутий німцями форт "Граф Берг" десь в кілометрі на північ від Брестського форта. Так, як 17го савєти також полізли добивати Польщу, і , Брест-Берестя переходило до савєтів, німці їх не зачіпали. РККА штурмувало форт Берг із 22 по 27 вересня. Втрати невідомі, але, враховуючи сили захисників і розміри форта Берг, вони не могли бути більшими за кількадесят чоловік. Раздишевський попав у полон і згинув десь у розстрілах 1940 року чи Гулазі.
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03.03.2021 21:51 Відповісти
Надо всех боевиков ОРДЛО объявить вне закона, пообещать им пожизненное и смертную казнь и поставить крест на возвращении этих территорий. А все потому, что кто-то боится а вдруг война закончится и чем тогда они будут заниматься, за счет чего сладко жить
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02.03.2021 05:31 Відповісти
Ватный рашистский длбб, слонячий болт тебе на всю морду, а не *поставить крест на возвращении этих территорий*! Мы еще немного подождем, пока заСраха не ослабнет окончательно и начнет валиться а-ля ссссссссср, а за это время поднакопим нового оружия и силенок и погоним ватных пдрсв в свои татаромордовские ипеня
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02.03.2021 10:24 Відповісти
Та пусть не парится это ж не Стерненко .
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02.03.2021 09:24 Відповісти
За напад на державу Україну 15 років!? Та їм мінімум ДОВІЧНЕ без права ПОМИЛУВАННЯ. І діяти треба як Моссад, ворог країни, рано чи пізно, повинен бути покараний в любому куточку світу
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02.03.2021 09:35 Відповісти
 
 