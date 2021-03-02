Завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 у лікарнях Івано-Франківська перевищує 100 відсотків. ВIДЕО

Завантаженість ліжок, виділених для хворих на COVID-19, в Івано-Франківській міській лікарні № 1 - майже 130%, в центральній міській лікарні - 102%.

Про це кореспондентам Суспільне Карпати розповіли керівники цих медичних установ, інформує Цензор.НЕТ.

У центральній міській лікарні зараз лікуються 358 пацієнтів із підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Із них 100 хворих – у важкому стані. 16 людей перебувають в реанімації. Заступник головного лікаря медзакладу Володимир Вовчук каже, що в такому режимі лікарі готуються працювати щонайменше тиждень.

"Станом на сьогодні ситуація в лікарні залишається напруженою. Вона керована, але напружена. Кількість хворих і кількість госпіталізацій не зменшується. І так ще цей тиждень і, можливо, наступний доведеться працювати", - сказав Володимир Вовчук.

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Зараз, за його словами, лікарня звернулася до ректора національного медичного університету з проханням звільнити приміщення однієї з кафедр університету, яка розташована в лікарні. Це дало б змогу додатково розгорнути приблизно 20 ліжок. Окрім того, в перинатальному центрі облаштовують ще одне відділення для хворих. Там розмістять 40 ліжок.

"У нас є місця, виділені в одному з відділень на п'ятому поверсі. У нас зараз є проблема підібрати персонал, тому ми працюємо над цим, щоб дозабезпечити. Інших питань у нас нема – ліки є, кисень є, от з персоналом нам дуже важко", - додав Вовчук.

В міській клінічній лікарні № 1 завантаженість ліжок хворими на COVID-19 становить 125-130 %, розповів головний лікар Тарас Василик.

"Зараз на 200 ліжках, які ми розгорнули для госпіталізації пацієнтів на COVID-19, лежить 249 пацієнтів. Нам доводиться залучати додаткові площі – коридори, в тому числі і ліжка, які розгорнуті на базі перинатального центру", - зазначив Тарас Василик.

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За даними системи моніторингу РНБО, кількість підтверджених за добу випадків COVID-19 на Івано-Франківщині залишається однією з найвищих в Україні.

За минулу добу на Прикарпатті підтвердили 526 нових випадків захворювання на СOVID-19. Це - на 208 менше, ніж за попередню добу. 28-го лютого смертей з діагнозом COVID-19 медики на Прикарпатті не зафіксували.