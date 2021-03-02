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Завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 у лікарнях Івано-Франківська перевищує 100 відсотків. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Завантаженість ліжок, виділених для хворих на COVID-19, в Івано-Франківській міській лікарні № 1 - майже 130%, в центральній міській лікарні - 102%.

Про це кореспондентам Суспільне Карпати розповіли керівники цих медичних установ, інформує Цензор.НЕТ.

У центральній міській лікарні зараз лікуються 358 пацієнтів із підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Із них 100 хворих – у важкому стані. 16 людей перебувають в реанімації. Заступник головного лікаря медзакладу Володимир Вовчук каже, що в такому режимі лікарі готуються працювати щонайменше тиждень.

"Станом на сьогодні ситуація в лікарні залишається напруженою. Вона керована, але напружена. Кількість хворих і кількість госпіталізацій не зменшується. І так ще цей тиждень і, можливо, наступний доведеться працювати", - сказав Володимир Вовчук.

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Зараз, за його словами, лікарня звернулася до ректора національного медичного університету з проханням звільнити приміщення однієї з кафедр університету, яка розташована в лікарні. Це дало б змогу додатково розгорнути приблизно 20 ліжок. Окрім того, в перинатальному центрі облаштовують ще одне відділення для хворих. Там розмістять 40 ліжок.

"У нас є місця, виділені в одному з відділень на п'ятому поверсі. У нас зараз є проблема підібрати персонал, тому ми працюємо над цим, щоб дозабезпечити. Інших питань у нас нема – ліки є, кисень є, от з персоналом нам дуже важко", - додав Вовчук.

В міській клінічній лікарні № 1 завантаженість ліжок хворими на COVID-19 становить 125-130 %, розповів головний лікар Тарас Василик.

"Зараз на 200 ліжках, які ми розгорнули для госпіталізації пацієнтів на COVID-19, лежить 249 пацієнтів. Нам доводиться залучати додаткові площі – коридори, в тому числі і ліжка, які розгорнуті на базі перинатального центру", - зазначив Тарас Василик.

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За даними системи моніторингу РНБО, кількість підтверджених за добу випадків COVID-19 на Івано-Франківщині залишається однією з найвищих в Україні.

За минулу добу на Прикарпатті підтвердили 526 нових випадків захворювання на СOVID-19. Це - на 208 менше, ніж за попередню добу. 28-го лютого смертей з діагнозом COVID-19 медики на Прикарпатті не зафіксували.
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Топ коментарі
+7
Сейчас на 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов в COVID-19, лежит 249

Нет, ну извольте подобрать слова как-то по другому. Воображение рисует пикантные картины. Военно-медицинский юмор какой-то.
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02.03.2021 00:04
+5
Чому працює Буковель? Патамушта Бєня партньор ЗЕбєні. Вони зробили лохів разом, ось і результат.
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02.03.2021 00:16
+4
Кстати: ни одного кадра из "переполненных палат".

Степанов, ты в курсе сколько лет полагается на нарах за подлог ?
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02.03.2021 00:28
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Загруженность коек в больницах Ивано-Франковска превышает 100 процентов - Цензор.НЕТ 3097
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02.03.2021 00:00 Відповісти
Центральна влада робить недостатньо для подолання епідемії в Івано-Франківській області. Потрібно направити в обласний центр додаткові військові шпиталі з медперсоналом, провести мобілізацію військових медиків, оголосити особливий правовий режим воєнного стану на всій території України, перекрити дороги, зупинити всі види сполучення між населеними пунктами крім забезпечення продуктами, медикаментами та засобами першої необхідності! Сьогодні вже потрібно додавати до Івано-Франківської області сусідні регіони і жорстко закривати всі населені пункти де виявлено велику кількість хворих! Ми знову йдемо на крок позаду від подій і ніяк не можемо вийти на ефективний рівень прийняття рішень, коли рішення приймаються ще до того як наступає пістець!
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02.03.2021 11:22 Відповісти
Тільки Гриценко може це зробити!
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02.03.2021 11:38 Відповісти
Сейчас на 200 койках, которые мы развернули для госпитализации пациентов в COVID-19, лежит 249

Нет, ну извольте подобрать слова как-то по другому. Воображение рисует пикантные картины. Военно-медицинский юмор какой-то.
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02.03.2021 00:04 Відповісти
Давай-ка, бабка, ляжем вальтом (с)
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02.03.2021 11:21 Відповісти
Простите, это как? Больные по двое на кровати или на полу?
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02.03.2021 00:14 Відповісти
Один на ліжку, а другий на килимку поруч. Потім міняються.
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02.03.2021 00:18 Відповісти
Валетом.
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02.03.2021 00:18 Відповісти
По півтора! Завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 у лікарнях Івано-Франківська перевищує 100 відсотків - Цензор.НЕТ 9987
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02.03.2021 09:31 Відповісти
Чому працює Буковель? Патамушта Бєня партньор ЗЕбєні. Вони зробили лохів разом, ось і результат.
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02.03.2021 00:16 Відповісти
Конечно - Буковель
Наверно хозяева гостиниц скинулись Степанову и Ляшко на гостинец 😀😀😀
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02.03.2021 00:22 Відповісти
Зима на дворе. Грипп. При чём тут "ковид" ?
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02.03.2021 00:26 Відповісти
Нема грипу, коли він ходить, це помітно по знайомим чи чергам в аптеці, просто чергова ГРВІ.
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02.03.2021 07:37 Відповісти
Кстати: ни одного кадра из "переполненных палат".

Степанов, ты в курсе сколько лет полагается на нарах за подлог ?
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02.03.2021 00:28 Відповісти
Ну так инфекционные отделения больниц это ж проходной двор.
Приезжай сам и форографируй.
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02.03.2021 08:16 Відповісти
Eсли в репортаже нет видеосъёмки подтверждающей эту байку, значит никакой "пандемии" нет и не было.
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02.03.2021 10:36 Відповісти
хай запускають нарешті лазерну терапію,
скільки можна тих глобалістів слухати і йти в них на поводу
тим паче, що вони весь час свіжого віруса скрізь постійно підсипають...
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02.03.2021 01:11 Відповісти
Как это - загруженность коек превышает 100% Завантаженість ліжок у лікарнях Івано-Франківська перевищує 100 відсотків - Цензор.НЕТ 883? По два больных на койку? Или сидячие места?
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02.03.2021 04:27 Відповісти
Спят по очереди
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02.03.2021 08:44 Відповісти
Он точно руководитель? Страшилку влил. Следующая -"дед Бабай"
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02.03.2021 12:33 Відповісти
 
 