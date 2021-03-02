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На Закарпатті блоковано нелегальний видобуток піску, збитки держави становлять 9 млн грн, - СБУ

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На Закарпатті блоковано нелегальний видобуток піску, збитки держави становлять 9 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України блокувала нелегальний видобуток корисних копалин на Закарпатті. Дії комерсантів завдали державі збитків на суму 9 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку засновник і директор одного з агропромислових господарств. Він налагодив незаконний видобуток піщано-гравійної суміші у водоохоронній зоні річки Уж під виглядом поливу сільськогосподарських культур. За висновками експертів, тіньовий промисел міг призвести до негативного впливу на гідрологічний стан річної екосистеми.

Ініційована СБУ судова інженерно-екологічна експертиза підтвердила факт видобутку понад 10 тис. кубометрів копалин. У межах кримінального провадження задокументовано факт завдання збитків державі на суму 1.7 млн гривень. Крім цього, за результатами розрахунків екологів встановлено, що сума збитків за незаконний видобуток піску становить 7.3 млн гривень.

У ході слідчих дій правоохоронці виявили техніку, задіяну на нелегальних роботах. Вирішується питання щодо накладення арешту на майно.

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Наразі організатору протиправної діяльності повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.

Автор: Наталя Джума
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хм.. до чего дошли ворюги !!! я вот неделю бухал и на улицу не выходил, а сегодня вышел за пивом в маркет и смотрю - *****!!! уже снег украли !!! На Закарпатье блокирована нелегальная добыча песка, ущерб государства составил 9 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 325
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02.03.2021 02:07 Відповісти
Ще і місяця не прйшло як місцеве керівництво ділило територію Закарпатської області між собою для розчистки русла річок та вимагли на це їз бюджету країни сотні міліонів гривень.А тут розчищують за дарма так їх ловлять та ****** злочинцями.
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02.03.2021 06:22 Відповісти
У нас возле Вышгорода скоро из Днепра весь песок вычерпают.
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02.03.2021 06:42 Відповісти
в Киеве то же самое... коля-котлета научит как не платить налоги за песок....
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02.03.2021 06:57 Відповісти
Под Коростышевом роют не стесняясь, прокуратура молчит и делает вид что ничего не случилось
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02.03.2021 07:21 Відповісти
Треба вирізати ліси, це безпечно, відповідає угоді про економічну співпрацю з ЄС, має великий і мохнатий дах від сідниць з правоохороних систем, міністерств, обласних чиновників. А пісок це злочин.
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02.03.2021 08:49 Відповісти
Даа... Тяжелые для СБУ времена. Кончились в Закарпатье все обнальщики и топ-коррупционеры. Ве обилечены. Где искать новые источники дохода?. Докатились до "добытчиков песка". Что дальше? За базарных торговцев возьметесь?
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02.03.2021 10:07 Відповісти
За Говерлой надо следить - вдруг пропадёт
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02.03.2021 10:27 Відповісти
На Закарпатье блокирована нелегальная добыча песка ? Подобные сообщения напоминают сообщение СовИнформБюро в 1941 году об успехах Красной армии, когда немцы окружали целые армии и двигались на Моску.
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02.03.2021 10:45 Відповісти
Сообщений о героических успехах СБУ в денежных делах тем больше, чем хуже ситуация на фронте. И да, очередной подрыв бойцов ВСУ на мине на контролируемой территории это мелочь по сравнению с добычей песка в Закарпатье.
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02.03.2021 13:18 Відповісти
 
 