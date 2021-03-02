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Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19

Компанія Twitter повідомила, що почне маркувати твіти, які містять інформацію про вакцини проти COVID-19, що вводить в оману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від сьогодні ми будемо позначати твіти, які можуть містити інформацію про вакцини проти COVID-19, яка вводить в оману, на додаток до наших постійних зусиль з видалення найбільш шкідливої, інформації щодо COVID-19, яка вводить в оману, з сервісу", - йдеться в повідомленні компанії.

Уточнюється, що одне порушення не спричинить за собою жодних наслідків. Тим часом після двох - трьох порушень акаунт буде заблоковано на 12 годин, після чотирьох на тиждень. Понад п'ять порушень будуть каратися блокуванням акаунта назавжди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС

Соцмережа зазначає, що вже видалила понад 8,4 тис. твітів і вжила заходів стосовно 11,5 млн акаунтів у всьому світі за інформацію стосовно COVID-19, яка вводить в оману.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А откуда твитеру то знать какая информация достоверная,а какая нет?
Демократия это цензура,свобода это рабство Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19 - Цензор.НЕТ 4581
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02.03.2021 07:52
+4
А хто має достовірну інформацію ?
Тільки не треба про виробників. Чи вони все озвучують ?
Тобто, інші фахівці, дивлячись на той склад, який подано, не мають права висловити думку щодо дії окремих компонентів ?

От воозка теж, за твітером, має =достовірну= інформацію від самого початку, правда ?
І решта діячів та діячок.

Ну, зі "свободою слова" давно все зрозуміло. Цензура як вона є і диктатура однієї думки.
All Lives Matter теж не можна було писати. Не знаю, як зараз.
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02.03.2021 08:11
+4
Як сказав би Іван Франко, стара неправда, вигнана через двері, повернулася через вікно. Комуняцький тоталітаризм відродився у світовому масштабі, і тепер затикатимуть рота всім, хто посміє сказати правду.
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02.03.2021 08:42
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02.03.2021 07:38 Відповісти
Яким чином це зробити- вони анонімні?
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02.03.2021 07:53 Відповісти
во-первых - нужно маркировать сообщения флагом россии если сделаны с территории этого безумного заповедника дикарей
во-вторых - нужно маркировать сообщения, оставленные под впн как незаслуживающие доверия
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02.03.2021 07:42 Відповісти
А откуда твитеру то знать какая информация достоверная,а какая нет?
Демократия это цензура,свобода это рабство Twitter ввел маркировку сообщений с недостоверной информацией о вакцинах против COVID-19 - Цензор.НЕТ 4581
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02.03.2021 07:52 Відповісти
"Старший брат" підкаже.
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02.03.2021 07:54 Відповісти
Викликати довіру до щеплень - одна з найголовніших задач ВОЗу впродовж останніх років. Та шось в них пішло не так.
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02.03.2021 07:53 Відповісти
А в них хоч щось йде "так"?
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02.03.2021 07:57 Відповісти
А хто має достовірну інформацію ?
Тільки не треба про виробників. Чи вони все озвучують ?
Тобто, інші фахівці, дивлячись на той склад, який подано, не мають права висловити думку щодо дії окремих компонентів ?

От воозка теж, за твітером, має =достовірну= інформацію від самого початку, правда ?
І решта діячів та діячок.

Ну, зі "свободою слова" давно все зрозуміло. Цензура як вона є і диктатура однієї думки.
All Lives Matter теж не можна було писати. Не знаю, як зараз.
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02.03.2021 08:11 Відповісти
Свобода слова нужна только для свержения существующего строя, затем всегда следует ограничения, цензура, расправа с неугодными и тд - это уже давно всем известно
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02.03.2021 08:49 Відповісти
Нехай привселюдно в студії: при Журналістах, аторитетних громадських діячах, пан Зеленский приведе всю свою сім'ю і пані Мендель, а також приведе пана Шмигаля . З ящику де буде маркування "Bovi-Shield" медсестра візьме ампулу, привселюдно їм закатають рукави і вколють цю вакцину, ( а всі бажаючі візьмуть по ампулі для аналізу її вмісту) яку закупили для України. От і все! І всі підуть на вакцинацію
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02.03.2021 08:13 Відповісти
Та шо ж Ви так погано думаєте про наших людей ? Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6632
Не підуть.
Вони чекатимуть, що буде з персонажем і ко. Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4561
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02.03.2021 08:16 Відповісти
Довбні невиліковні: подай їм вакцину, але трохи кращу за індійський Спутнік Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8715

Бо вони вже рік поспіль ніяк заснути не можуть.. Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3994
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02.03.2021 08:41 Відповісти
Як сказав би Іван Франко, стара неправда, вигнана через двері, повернулася через вікно. Комуняцький тоталітаризм відродився у світовому масштабі, і тепер затикатимуть рота всім, хто посміє сказати правду.
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02.03.2021 08:42 Відповісти
Спроба ввести таку цензуру дуже чітко підкреслює масштабність цієї коронавірусної афери
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02.03.2021 08:55 Відповісти
Правды на твитере больше нет есть только реклама за которую платят малую' долю.
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02.03.2021 08:42 Відповісти
Достоверность информации меняется со временем
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02.03.2021 10:23 Відповісти
Якби Твіттер існував у 16 столітті, то він би банив усіх, хто стверджує, що Земля не пласка, і що вона обертається навколо Сонця.
Хоча, можливо, творців інтернету ще раніше спалили б на багатті... Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7604
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02.03.2021 12:58 Відповісти
 
 