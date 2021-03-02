Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19

Компанія Twitter повідомила, що почне маркувати твіти, які містять інформацію про вакцини проти COVID-19, що вводить в оману.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від сьогодні ми будемо позначати твіти, які можуть містити інформацію про вакцини проти COVID-19, яка вводить в оману, на додаток до наших постійних зусиль з видалення найбільш шкідливої, інформації щодо COVID-19, яка вводить в оману, з сервісу", - йдеться в повідомленні компанії.

Уточнюється, що одне порушення не спричинить за собою жодних наслідків. Тим часом після двох - трьох порушень акаунт буде заблоковано на 12 годин, після чотирьох на тиждень. Понад п'ять порушень будуть каратися блокуванням акаунта назавжди.

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Соцмережа зазначає, що вже видалила понад 8,4 тис. твітів і вжила заходів стосовно 11,5 млн акаунтів у всьому світі за інформацію стосовно COVID-19, яка вводить в оману.