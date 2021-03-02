Twitter запровадив маркування повідомлень із недостовірною інформацією про вакцини проти COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Компанія Twitter повідомила, що почне маркувати твіти, які містять інформацію про вакцини проти COVID-19, що вводить в оману.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Від сьогодні ми будемо позначати твіти, які можуть містити інформацію про вакцини проти COVID-19, яка вводить в оману, на додаток до наших постійних зусиль з видалення найбільш шкідливої, інформації щодо COVID-19, яка вводить в оману, з сервісу", - йдеться в повідомленні компанії.
Уточнюється, що одне порушення не спричинить за собою жодних наслідків. Тим часом після двох - трьох порушень акаунт буде заблоковано на 12 годин, після чотирьох на тиждень. Понад п'ять порушень будуть каратися блокуванням акаунта назавжди.
Соцмережа зазначає, що вже видалила понад 8,4 тис. твітів і вжила заходів стосовно 11,5 млн акаунтів у всьому світі за інформацію стосовно COVID-19, яка вводить в оману.
Будь ласка, зачекайте...
во-вторых - нужно маркировать сообщения, оставленные под впн как незаслуживающие доверия
Демократия это цензура,свобода это рабство
Тільки не треба про виробників. Чи вони все озвучують ?
Тобто, інші фахівці, дивлячись на той склад, який подано, не мають права висловити думку щодо дії окремих компонентів ?
От воозка теж, за твітером, має =достовірну= інформацію від самого початку, правда ?
І решта діячів та діячок.
Ну, зі "свободою слова" давно все зрозуміло. Цензура як вона є і диктатура однієї думки.
All Lives Matter теж не можна було писати. Не знаю, як зараз.
Не підуть.
Вони чекатимуть, що буде з персонажем і ко.
Бо вони вже рік поспіль ніяк заснути не можуть..
Хоча, можливо, творців інтернету ще раніше спалили б на багатті...