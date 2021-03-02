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В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи

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В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи

Станом на ранок вівторка, 2 березня, виявлено 5336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03госпіталізовано – 1 410 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03летальних випадків – 162;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03одужало – 5 194 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 03здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08захворіло – 1 357 470 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08одужало – 1 176 918 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08летальних випадків – 26 212;

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 08проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463)", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи 13

Автор: Наталя Джума
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 162 человека, зафиксированы 5 336 новых случаев заражения, выздоровели 5 194 человека - Цензор.НЕТ 1242
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02.03.2021 08:22 Відповісти
Багато померлих.
Так і казали, що вивозять одне за одним.
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02.03.2021 08:25 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи - Цензор.НЕТ 7274 В Україні за добу від COVID-19 померли 162 людини, зафіксовано 5336 нових випадків зараження, одужали 5194 особи - Цензор.НЕТ 7446
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02.03.2021 08:26 Відповісти
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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02.03.2021 08:49 Відповісти
Пропустив маски-маски-маски, а потім тести-тести-тести
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02.03.2021 09:04 Відповісти
На выходные смертность от ковида падает в 3 раза?
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02.03.2021 09:18 Відповісти
Зе ковид!
а если серйозно то это любопытное наблюдение
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02.03.2021 10:23 Відповісти
 
 