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Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 115 млн, жертв уже 2,55 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 115 млн, жертв уже 2,55 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 березня у світі зареєстрували 290 470 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6615 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 115 003 270 випадків інфікування, з них 290 470 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 550 489 осіб, з них 6615 за минулу добу.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 115 млн, жертв уже 2,55 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 90,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 115 млн, жертв уже 2,55 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.

Автор: Наталя Джума
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И кто будет нести ответственность за 2 550 489 смертей ? Других вопросов нет
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02.03.2021 09:44 Відповісти
До 65млн еще далеко. А ведь Гейтс нам обещал именно такие цифры, когда все закончится.
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02.03.2021 15:51 Відповісти
 
 