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Новини Політика України Бюджет-2021
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Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін

Загальний фонд держбюджету за січень-лютий 2021 року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

"За січень-лютий 2021 року загальний фонд держбюджету виконаний з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 49,3 млрд грн", - зазначив Мінфін у релізі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Мінфін, посилаючись на оперативні дані Державної казначейської служби, за січень-лютий 2021 року доходи загального фонду становили 124,9 млд грн (на 4% більше розпису), витрати - 154,2 млрд грн, що становить 90,7% від розпису.

"Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу і субвенції, дотації місцевим бюджетам проводилися в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - підкреслив Мінфін.

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За його даними, фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за січень-лютий становили 74,3 млрд грн, або 68,6% від запланованих на цей період. Розміщення ОВДП на фінансування держбюджету принесло 74,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті - 14 млрд грн.

"Із зовнішніх джерел станом на 1 березня 2021 року коштів не надходило", - зазначили в Мінфіні.

При цьому погашення в січні-лютому 2021 року становили 51,5 млрд грн, що менше плану на 2,1%, обслуговування - 13,8 млрд грн (на 7,8% нижче запланованих).

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2021 році визначені в розмірі 1,084 трлн грн, в тому числі 959,854 млрд грн по загальному фонду, витрати - 1,32 трлн грн і 1,183 трлн грн відповідно.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
ЗЕпридурки....так кто теперь у вас МАРАДЕР и БАРЫГА?
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02.03.2021 09:06
+4
Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7728
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02.03.2021 09:11
+3
Дорулились ЗЕбилы(( всего за два месяца минус 1 лярд баксов..А при Порошенко за весь год был профицит..Прикидую какой дефицит у ЗЕбилов будет до конца года, если всего за два месяца уже миллиард баксов минуса..
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02.03.2021 09:02
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Дорулились ЗЕбилы(( всего за два месяца минус 1 лярд баксов..А при Порошенко за весь год был профицит..Прикидую какой дефицит у ЗЕбилов будет до конца года, если всего за два месяца уже миллиард баксов минуса..
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02.03.2021 09:02 Відповісти
Он привык принимать как проститутка, со всех сторон(почти цитата) Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 3862
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02.03.2021 09:05 Відповісти
Біда в тому, що ніхто на неї вже не ведеться, їй бідній приходиться чіплятися до перехожих.))
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02.03.2021 09:28 Відповісти
Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5744 "Год-два, а потом ваши рыжие кудри примелькаются и Вас начнут просто бить."
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02.03.2021 10:34 Відповісти
Будьте ласкаві, назвіть рік та цифри, коли був в Україні профіцит.
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02.03.2021 09:49 Відповісти
У них не буде деХвіцита - в листопаді внесуть зміни до Держбюджету - і - опа-ля - ловкость рук і нічєго болєє - уже є профіцит! Навіть в МВФ можна з таких козирєй зайти!!!
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02.03.2021 10:07 Відповісти
Аааааа!!! спасайся хто может!!!!!
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02.03.2021 09:05 Відповісти
Столько занимать уже не получится. Придётся допечатывать и крутить инфляцию в космос! Зато минималку можно будет летом до 6500 поднять и отрапортовать, что теперь все заживут по новой и эпоха бедности, как и было обещано, закончилась! Кушайте
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02.03.2021 09:06 Відповісти
Можно и до 20 000 поднять. Зебиллы схавают.
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02.03.2021 09:09 Відповісти
ЗЕпридурки....так кто теперь у вас МАРАДЕР и БАРЫГА?
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02.03.2021 09:06 Відповісти
Госбюджет с начала года выполнен с дефицитом в сумме 28,3 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 7728
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02.03.2021 09:11 Відповісти
Нужна срочна вызывать Гончарука и Самокат. Тока он спасет Бубочку.
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02.03.2021 09:08 Відповісти
то ли в 17 году при барыге то был да, зелебобики?
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02.03.2021 09:11 Відповісти
Дефицит 28,3 млрд., 74,3 млрд грн кредит. - реальная дыра в Бюджете 2 месяца = 106,6 млрд.
По средствам живем. Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 3925
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02.03.2021 09:31 Відповісти
Так вот он какой, рост экономики./ В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль.26.12.20.
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02.03.2021 09:44 Відповісти
Зато у Бені, Ахметки, Фірташа, Медведчука і Бойко - профіцимт на такуж суму. Кінець бідності уже прийшов 73%?
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02.03.2021 09:57 Відповісти
По прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января. Пиковые объемы платежей приходятся на март, июнь и сентябрь, свидетельствуют данные на сайте министерства.
Так, в марте кредиторам предстоит выплатить 70,69 млрд грн, в июне - 76,80 млрд грн, в сентябре - 101,77 млрд грн.
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02.03.2021 10:05 Відповісти
то есть в марте надо выплатить почти также как за январь и февраль.
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02.03.2021 10:07 Відповісти
Кто-то объяснит мне, как доходы за февраль превышают план на 2%, а бюджет с дефицитом??
Это запланированный дефицит?
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02.03.2021 11:33 Відповісти
 
 