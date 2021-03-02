Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку
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Лідер фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на звинувачення в лобіюванні інтересів представників тютюнової індустрії через подачу правок про зниження акцизу на тютюнові вироби для нагріву (ТВЕН).
Про це йшлося на його брифінгу за підсумками засідання фракції "Слуги народу" в понеділок, 1 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
Як повідомлялося раніше, групу депутатів звинуватили в лобіюванні інтересів представників тютюнової індустрії, оскільки вони підтримали поправку до законопроєкту№4278 авторства Давида Арахамії, якою пропонується знизити акциз на тютюнові вироби для нагріву на 30%. За підрахунками фахівців, бюджет недоотримав близько 3 млрд гривень в цьому році, якщо поправку ухвалять.
Арахамія, коментуючи ситуацію, що склалася, зазначив, що сьогодні в Україні поширена проблема не тільки контрабанди, а й "сірого імпорту" тютюнових виробів з Білорусі, Молдови та Росії.
"Є так звані "піджаки", громадяни України, які мають право безлімітного переходу через кордон. Вони беруть 2 блоки "айкосу" (два блоки упаковок тютюнових виробів для нагріву (ТВЕН) — ред.), які вони мають право згідно із законом провезти без розмитнення, кладуть в дві кишені, і з усміхненим видом переходять кордон. Скільки разів за день вони можуть перейти кордон? Стільки, скільки їм захочеться, щоб в середньому заробити 300-500 доларів за день. Ось що виходить. Зрештою, компанія-виробник не страждає, оскільки всі ці "айкоси" зроблені Philip Morris в Білорусі, Молдові та Росії. Але держава недоотримує акциз суттєво", — зазначив Арахамія.
Голова фракції "СН" розповів, що з компанією Philip Morris були проведені переговори, за підсумками яких була вироблена домовленість — зниження акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів.
"Ми сіли з Philip Morris, обговорили цю проблему. Ми їм сказали: "Нам потрібні гарантії надходження в бюджет". Вони нам дали гарантію на 11 млрд гривень за 2021-2022 рік. Незалежно від того, яку кількість продадуть, ці гроші заплатять в бюджет. Ми сказали: "Недобре, щоб під час коронавірусу рітейлова ціна ставала 80 гривень". І вони взяли на себе ось ці 200% підвищення за свій рахунок, рітейлова ціна залишається такою ж. Ось і вам весь лобізм Арахамія на пальцях", — заявив політик.
Також Арахамія зауважив, що йому відомо про те, що представники організацій, які виступають проти тютюнової індустрії, критикують його за внесену поправку. Сам він вважає, що просто "випадково в чужій ринок потрапив зі своєю поправкою".
Нагадаємо, "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕН.
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Не понимаю , если Зе хорошо тянет в пиаре , то зачем такие противные лица берет в руководители ? Загадка
Да это же шизофрения какая то...уколите его индийской вакциной в мозг!
Круто. Слуги урода дбають, щоб курці не пеплачували, а отримували якомога більше отрути. Світе, вчися!
До речі, саме час висівати розсаду американських сортів тютюну. Дуже довго сходить. Головне,щоб температура була близько 27 градусів.
При цьому більшість курців лікують рак легенів за мій рахунок. Навіщо мені це?
Те, що хворі платять величезні гроші за лікування, ніяк не відміняє факту, що держава на це виділяє гроші. Тому, ідіоте, перед написанням дебілізмів думай спочатку.
Это перлы для лохов
Сигареты в Украине контролирует российская мафия - это раз
Фуры с сигаретами гоняют через Закарпатье в ЕС - это два
КАКИЕ ПИДЖАКИ - граница с ЕС закрыта уже год, а фуры пропускают
Господи, и есть же зебилы, которые жрут этот бред, что кто-то там что-то на себя взял ). Взяли вы, за щеку, веря в эту чушь.
І як з цим пов'язана контрабанда?
Таке враження що він почув якісь нові для себе слова і просто їх повторює не розуміючи змісту.
Хоча чому я дивуюсь?
У статті мова йде проте, що слуги урода роблять договорняк із табачним монополістом, щоб відстрочити підняття акцизу і зекономити монополісту гроші.
Ця стаття лише про те, що слуги вирішили погодитися з умовами монополіста.
Поправку ще не прийняли: По подсчетам специалистов, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году, если поправку примут.