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акциз (166) ВР (11734) тютюн (206) Арахамія (1000) Philip Morris (27) IQOS (8)

Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції

Лідер фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на звинувачення в лобіюванні інтересів представників тютюнової індустрії через подачу правок про зниження акцизу на тютюнові вироби для нагріву (ТВЕН).

Про це йшлося на його брифінгу за підсумками засідання фракції "Слуги народу" в понеділок, 1 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Як повідомлялося раніше, групу депутатів звинуватили в лобіюванні інтересів представників тютюнової індустрії, оскільки вони підтримали поправку до законопроєкту№4278 авторства Давида Арахамії, якою пропонується знизити акциз на тютюнові вироби для нагріву на 30%. За підрахунками фахівців, бюджет недоотримав близько 3 млрд гривень в цьому році, якщо поправку ухвалять.

Арахамія, коментуючи ситуацію, що склалася, зазначив, що сьогодні в Україні поширена проблема не тільки контрабанди, а й "сірого імпорту" тютюнових виробів з Білорусі, Молдови та Росії.

"Є так звані "піджаки", громадяни України, які мають право безлімітного переходу через кордон. Вони беруть 2 блоки "айкосу" (два блоки упаковок тютюнових виробів для нагріву (ТВЕН) — ред.), які вони мають право згідно із законом провезти без розмитнення, кладуть в дві кишені, і з усміхненим видом переходять кордон. Скільки разів за день вони можуть перейти кордон? Стільки, скільки їм захочеться, щоб в середньому заробити 300-500 доларів за день. Ось що виходить. Зрештою, компанія-виробник не страждає, оскільки всі ці "айкоси" зроблені Philip Morris в Білорусі, Молдові та Росії. Але держава недоотримує акциз суттєво", — зазначив Арахамія.

Голова фракції "СН" розповів, що з компанією Philip Morris були проведені переговори, за підсумками яких була вироблена домовленість — зниження акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів.

"Ми сіли з Philip Morris, обговорили цю проблему. Ми їм сказали: "Нам потрібні гарантії надходження в бюджет". Вони нам дали гарантію на 11 млрд гривень за 2021-2022 рік. Незалежно від того, яку кількість продадуть, ці гроші заплатять в бюджет. Ми сказали: "Недобре, щоб під час коронавірусу рітейлова ціна ставала 80 гривень". І вони взяли на себе ось ці 200% підвищення за свій рахунок, рітейлова ціна залишається такою ж. Ось і вам весь лобізм Арахамія на пальцях", — заявив політик.

Також Арахамія зауважив, що йому відомо про те, що представники організацій, які виступають проти тютюнової індустрії, критикують його за внесену поправку. Сам він вважає, що просто "випадково в чужій ринок потрапив зі своєю поправкою".

Нагадаємо, "Філіп Морріс" гарантував держбюджету України понад 11 млрд грн доходів від акцизу на ТВЕН.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Коли дивлюся на оті пики Слуг клєптоманів, рука шукає каменюку. Та потім згадую, що розбити можна не пику, а власний ПК.
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02.03.2021 09:24
+4
Постепенный рост акцыза....и сохранение цен для потребителей!)
Да это же шизофрения какая то...уколите его индийской вакциной в мозг!
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02.03.2021 09:13
+3
он мразь абхазская, всё он знает, просто лохов доит
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02.03.2021 09:20
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Доля безакциза возрастёт. Черный экспорт через границу тоже...
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02.03.2021 09:11 Відповісти
Почему идёт борьба за контроль на границе - шоб таскать контрабанду туда- сюда - сигареты, авто , бытовую технику
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02.03.2021 09:20 Відповісти
Коли дивлюся на оті пики Слуг клєптоманів, рука шукає каменюку. Та потім згадую, що розбити можна не пику, а власний ПК.
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02.03.2021 09:24 Відповісти
Физия у Арахамии реально неприятная и неопрятная , Корниенко от него не отстаёт
Не понимаю , если Зе хорошо тянет в пиаре , то зачем такие противные лица берет в руководители ? Загадка
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02.03.2021 09:28 Відповісти
Постепенный рост акцыза....и сохранение цен для потребителей!)
Да это же шизофрения какая то...уколите его индийской вакциной в мозг!
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02.03.2021 09:13 Відповісти
"и сохранение цены для потребителей"

Круто. Слуги урода дбають, щоб курці не пеплачували, а отримували якомога більше отрути. Світе, вчися!
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02.03.2021 09:15 Відповісти
А що в нашому житті не отрута? Не хочеш, не кури. Перевели паскуді пів України на самосад.
До речі, саме час висівати розсаду американських сортів тютюну. Дуже довго сходить. Головне,щоб температура була близько 27 градусів.
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02.03.2021 09:29 Відповісти
"Не хочеш, не кури."

При цьому більшість курців лікують рак легенів за мій рахунок. Навіщо мені це?
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02.03.2021 09:45 Відповісти
Что ты несешь,какой наЙУХ за твой счет? Видать онкология любая тебя не касалась еще,но может коснется за твой гнылой рот - все расходы полностью ложаться на семью пациента,а это сотни тысяч грн.,дэбил.
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02.03.2021 10:18 Відповісти
Дебіле, інститут раку - державна установа. Всьому персоналу держава платить зарплати. Держава також платить за техніку (часом дуже дорогу), яка там є.
Те, що хворі платять величезні гроші за лікування, ніяк не відміняє факту, що держава на це виділяє гроші. Тому, ідіоте, перед написанням дебілізмів думай спочатку.
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02.03.2021 10:41 Відповісти
Блин, Арахамия просто придурок «Есть так называемые "пиджаки", граждане Украины, которые имеют право безлимитного перехода через границу.» и т д
Это перлы для лохов
Сигареты в Украине контролирует российская мафия - это раз
Фуры с сигаретами гоняют через Закарпатье в ЕС - это два
КАКИЕ ПИДЖАКИ - граница с ЕС закрыта уже год, а фуры пропускают
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02.03.2021 09:18 Відповісти
он мразь абхазская, всё он знает, просто лохов доит
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02.03.2021 09:20 Відповісти
абхазский отброс решил поживиться на курилбщиках
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02.03.2021 09:19 Відповісти
"с компанией Philip Morris были проведены переговоры, по итогам которых была выработана договоренность - снижение акциза в обмен на гарантированные поступления в бюджет и сохранение цены для потребителей" - как говорили в фильме гая риччи, "если в схеме ты не видишь лоха, значит, это ты и есть".
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02.03.2021 09:20 Відповісти
какие отвратительные рожи у клоунов-правителей мудрого нарида...
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02.03.2021 09:25 Відповісти
Мы сказали: "Нехорошо, чтобы во время коронавируса ритейловая цена становилась 80 гривен". И они взяли на себя вот это 200% повышение за свой счет.

Господи, и есть же зебилы, которые жрут этот бред, что кто-то там что-то на себя взял ). Взяли вы, за щеку, веря в эту чушь.
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02.03.2021 09:26 Відповісти
Не способен контрабанду остановить? А что мешает???. Власти мало?. Идиотизм какой то. Ему про одно, ого про другое. Уже были гарантии в Будапештском меморандуме.
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02.03.2021 09:28 Відповісти
Схематоз легалізації контрабаса на держрівні завжди свято, скажи зєлайно?
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02.03.2021 09:34 Відповісти
Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку - Цензор.НЕТ 5221 Поступове зростання акцизу в обмін на гарантовані надходження до бюджету і збереження ціни для споживачів, - глава фракції "СН" про тютюнову поправку - Цензор.НЕТ 731
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02.03.2021 09:45 Відповісти
Так зниження чи підвищення акцизу?
І як з цим пов'язана контрабанда?
Таке враження що він почув якісь нові для себе слова і просто їх повторює не розуміючи змісту.
Хоча чому я дивуюсь?
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02.03.2021 09:51 Відповісти
3 млрд. в рік буде втрачати держава!!! Але коли СН заїхало бабло від тютюнових лобістів, то надо проголосувати))
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02.03.2021 09:57 Відповісти
Курение - это зло (так же, как и алкоголь), поэтому плюсую. Надо бы еще сочетать это с антитабачной и антиалкогольной рекламой, плюс селдить за выполнением закона о запрете курения (и распития спиртных напитков) в непредназначенных для этого местах.
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02.03.2021 10:12 Відповісти
Иды в монастирь,там не пьют и не курят))) Или ты отшибленый сектант?
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02.03.2021 10:19 Відповісти
Плюсюєш що? Збереження цін на отруту, щоб люди і далі себе вбивали?
У статті мова йде проте, що слуги урода роблять договорняк із табачним монополістом, щоб відстрочити підняття акцизу і зекономити монополісту гроші.
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02.03.2021 10:44 Відповісти
Акцизи дорожчають, а отже отрута стає менш доступною. Це й плюсую.
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02.03.2021 13:30 Відповісти
Минулого року було рішення сильно підняти акциз. Тютюновий монополіст включив лобізм і хоче це підняття розтягнути на кілька років.
Ця стаття лише про те, що слуги вирішили погодитися з умовами монополіста.
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02.03.2021 13:44 Відповісти
Згоден.
Поправку ще не прийняли: По подсчетам специалистов, бюджет недополучит около 3 млрд гривен в этом году, если поправку примут.
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02.03.2021 17:37 Відповісти
 
 