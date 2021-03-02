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Найвищій нагороді МЗС присвоїли ім'я першого міністра закордонних справ Зленка, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Найвищій нагороді МЗС присвоїли ім'я першого міністра закордонних справ Зленка, - Кулеба

Найвища нагорода МЗС України "За відданість дипломатичній службі" тепер матиме ім'я Анатолія Зленка.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зленко забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року, заклав фундамент дипломатії незалежної України, виховав багатьох зірок української дипломатії і головне - залишився для всіх взірцем дипломата", - підкреслив Кулеба.

"Я ніколи не працював з ним безпосередньо і не маю права називатися його учнем. Я прийшов до МЗС у 2003 році, коли він добував останні дні на посаді міністра, яку обіймав вже вдруге. Але навіть за таких обставин Зленко встиг залишити на мені свій слід - тоді його щойно видана "Дипломатія і політика" стала першою книжкою, яку я прочитав вже як фаховий дипломат", - додав міністр.

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Нагадаємо, перший глава МЗС незалежної України Анатолій Зленко помер 1 березня 2021 у віці 82-х років.

Автор: Анастасія Потіха
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Нынешние ученики уже не те, сигаретами барыжат
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02.03.2021 09:34 Відповісти
зле було чортів не їло...
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02.03.2021 09:34 Відповісти
Персоналізовані нагороди треба взагалі відмінити, це профанація. Навіть у видатних воєначальників були невдалі битви. А щодо Зленка - він був звичайним навернутим на українізацію комуністом (і ні в якому разі не націоналістом), половинчастим у судженнях і діях. І наша дипломатія при ньому зазнала не тільки досягнень, а й багатьох невдач. То чи варто...?
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02.03.2021 09:43 Відповісти
До речі, а чому не Борис Тарасюк? Справжній українець за духом, твердий євроінтегратор і натівець, близький до націоналізму. Набагато краща кандидатура, хоча й його прізвищем називати нагороду не варто, і нічиїм взагалі.
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02.03.2021 09:50 Відповісти
Якось він Кулеби "совком" потягнуло, неприємно.
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02.03.2021 09:56 Відповісти
Зленко в свій час намагався не допустити відмови від ядерної зброї. Це так, щоб ти знав.
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02.03.2021 10:06 Відповісти
А я намагався не допустити початку зими. Підсумок у нас із Зленком однаковий, чи не так?
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02.03.2021 10:11 Відповісти
Не так, Зеленко діяв з позиції безпеки української держави, а ти аби нєхрін дєлать. Відчуй різницю.
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02.03.2021 11:53 Відповісти
Первым Министром иностранных дел Украины был Шульгин,а не Зленко
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02.03.2021 10:01 Відповісти
Зленко поступил в КПСС ещё когда в забое шахтёром работал. А то бы его на такой факультет не приняли. Мы продолжаем плодить совок.
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02.03.2021 10:06 Відповісти
Совками были, совками и останутся. К сожалению.
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02.03.2021 11:49 Відповісти
 
 