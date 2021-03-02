Найвищій нагороді МЗС присвоїли ім'я першого міністра закордонних справ Зленка, - Кулеба

Найвища нагорода МЗС України "За відданість дипломатичній службі" тепер матиме ім'я Анатолія Зленка.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Зленко забезпечив тяглість дипломатичної традиції на зламі 1991 року, заклав фундамент дипломатії незалежної України, виховав багатьох зірок української дипломатії і головне - залишився для всіх взірцем дипломата", - підкреслив Кулеба.

"Я ніколи не працював з ним безпосередньо і не маю права називатися його учнем. Я прийшов до МЗС у 2003 році, коли він добував останні дні на посаді міністра, яку обіймав вже вдруге. Але навіть за таких обставин Зленко встиг залишити на мені свій слід - тоді його щойно видана "Дипломатія і політика" стала першою книжкою, яку я прочитав вже як фаховий дипломат", - додав міністр.

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Нагадаємо, перший глава МЗС незалежної України Анатолій Зленко помер 1 березня 2021 у віці 82-х років.