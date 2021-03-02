Рада сьогодні розгляне законопроєкти Зеленського про податкову амністію та реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Верховна Рада сьогодні, 2 березня, проведе чергове засідання п'ятої сесії. Серед питань, які народні депутати розглядатимуть у Раді - законопроєкти про податкові та митні пільги для інвестиційних нянь і пакет законопроєктів президента Володимира Зеленського про податкову амністію.

Так, законопроєктом №3761 пропонується з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ПДВ операцій під час ввезення інвестором в Україну обладнання для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Законопроєкт №3762 пропонує також до 2035 року звільнити інвесторів від оподаткування ввізного мита такого обладнання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також будуть розглянуті чотири президентські законопроєкти про податкову амністію:

№5153 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет;

№5154 про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України;

№5155 про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України;

№5156 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію

Крім цього, парламент повторно в першому читанні розгляне законопроєкт №3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також парламент розгляне проєкти постанов про призначення позачергових виборів голів Коларівської сільської ради (Запорізька область), Малолюбошанської сільради (Рівненська область), Теребовлянського сільради (Тернопільська область), Липовецької міськради (Вінницька область) і Комарновської міськради (Львівська область). Вибори повинні пройти 31 жовтня 2021 року.