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амністія (148) ВР (11734) податки (1496) інвестняня (16)

Рада сьогодні розгляне законопроєкти Зеленського про податкову амністію та реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне законопроєкти Зеленського про податкову амністію та реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Верховна Рада сьогодні, 2 березня, проведе чергове засідання п'ятої сесії. Серед питань, які народні депутати розглядатимуть у Раді - законопроєкти про податкові та митні пільги для інвестиційних нянь і пакет законопроєктів президента Володимира Зеленського про податкову амністію.

Так, законопроєктом №3761 пропонується з 1 січня 2021 року до 1 січня 2035 року звільнити від оподаткування ПДВ операцій під час ввезення інвестором в Україну обладнання для реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Законопроєкт №3762 пропонує також до 2035 року звільнити інвесторів від оподаткування ввізного мита такого обладнання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також будуть розглянуті чотири президентські законопроєкти про податкову амністію:

  • №5153 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет;
  • №5154 про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України;
  • №5155 про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України;
  • №5156 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України у зв'язку з внесенням змін до Податкового кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію

Крім цього, парламент повторно в першому читанні розгляне законопроєкт №3711-д щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також парламент розгляне проєкти постанов про призначення позачергових виборів голів Коларівської сільської ради (Запорізька область), Малолюбошанської сільради (Рівненська область), Теребовлянського сільради (Тернопільська область), Липовецької міськради (Вінницька область) і Комарновської міськради (Львівська область). Вибори повинні пройти 31 жовтня 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Сделать суд присяжных и выгнать этих судей- коррупционеров
Все равно к этому придётся вернутся , бо реформа никакая не поможет перевоспитать нынешних судей
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02.03.2021 09:48
+2
Немного не так..
Обокрал на миллиарды...налог заплатил с миллионов (в лучшем случае)...и ты честный...
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02.03.2021 10:22
+2
Деже важливий закон для бабломойського, вазеленського та плісняви.
Чи не тому беня-діктова радісно глашала, про повернення частини вкрадених з "Привату" мільйярдів.
Рятують, перш за все, беню з бубою від правосуддя.
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02.03.2021 10:38
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Сделать суд присяжных и выгнать этих судей- коррупционеров
Все равно к этому придётся вернутся , бо реформа никакая не поможет перевоспитать нынешних судей
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02.03.2021 09:48 Відповісти
Ніяких послаблень крадіям податків не може бути! Всі податки мають бути сплачені в бюджет, бо сплачуват податки це святий обов'язок кожного громадянина України та іноземних громадян які ведуть бізнес на території України!
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02.03.2021 11:24 Відповісти
Снова гринпоц какой то шлак в раду отправил
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02.03.2021 09:55 Відповісти
Для кого як.
"Податкова амністія", як я розумію, легалізація награбованого.
Обікрав країну, заплати податок і ти чесний.
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02.03.2021 10:14 Відповісти
Немного не так..
Обокрал на миллиарды...налог заплатил с миллионов (в лучшем случае)...и ты честный...
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02.03.2021 10:22 Відповісти
Деже важливий закон для бабломойського, вазеленського та плісняви.
Чи не тому беня-діктова радісно глашала, про повернення частини вкрадених з "Привату" мільйярдів.
Рятують, перш за все, беню з бубою від правосуддя.
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02.03.2021 10:38 Відповісти
Рада сегодня рассмотрит законопроекты Зеленского о налоговой амнистии и реформу Высшей квалификационной комиссии судей - Цензор.НЕТ 9013
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02.03.2021 09:57 Відповісти
Доброго ранку, панове! Рада сьогодні розгляне законопроєкти Зеленського про податкову амністію та реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів - Цензор.НЕТ 1855
Коротко
З нетерпінням чекаю, коли Медведчук викупить плюси і їх теж закриють.
* * *
У тебе суд в смартфоні і у Єрмака суд в смартфоні. Але є нюанс.
* * *
Жизнь коротка. Не тратье её напрасно. Проводите как можно больше времени в интернете, споря с незнакомцами.
* * *
Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения.
Миллионы их родителей хотят, чтобы они начали спасение со своей комнаты.
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02.03.2021 10:00 Відповісти
все стыренное у НАС они легализируют, прелесть какая
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02.03.2021 10:02 Відповісти
Так делали все предыдущие.
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02.03.2021 10:49 Відповісти
А для большинства населения забыли законопроектики предложить?
Называются так:
"Налоговая амнистия субсидий"
"Реформа домкомов и стачкомов ОСББ"
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02.03.2021 10:13 Відповісти
"освободить от налогообложения НДС операций при ввозе инвестором в Украину оборудования для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями"
Что-то это мне сильно напоминает!
То ли "технологический парк", то ли "инновационный проет"....
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02.03.2021 10:46 Відповісти
С олигархов снять ответственность за то, что наворовано за столько лет... Олигархов нужно сажать и конфисковать все преступным путем нажитое, а не ответственность снимать за преступления. Этот закон это преступление! Воровство вагонами узаконить. Просто верх зла! Вместо наказания олигархи получают поощрения...
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02.03.2021 11:42 Відповісти
 
 